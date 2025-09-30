Vivir en armonía

UNA PROPUESTA DISTINTA PARA EL ADULTO MAYOR

La residencia de adultos mayores Harmony abre sus puertas para ofrecer un servicio único y de calidad. En el renovado edificio del ex hotel Alfil, la familia Bartolini

-verdaderos innovadores en propuestas habitacionales para distintas edades- apuesta a un nuevo desafío en el rubro del alojamiento

Septiembre 2025

La residencia de adultos mayores Harmony llegó a Tres Arroyos para dar un servicio destacado y novedoso. Ubicada en el edificio del ex Hotel Alfil, ahora renovado y puesto en marcha nuevamente, busca brindar una propuesta “all inclusive”, generando calidad de vida para los mayores y tranquilidad para las familias.

José Bartolini fue quien se embarcó en esta nueva apuesta, junto a su familia que es un apoyo incondicional en cada proyecto. “Nosotros hace años que estamos con el hostel estudiantil (New Hostel), involucrados con el tema del alojamiento, tipo pensión”, cuenta al inicio de una entrevista junto a “El Periodista”, por eso decidieron encarar este desafío.

La idea de instalar una residencia de adultos mayores de estas características rondaba desde hacía tiempo, aunque no encontraban el lugar para desarrollar este gran proyecto. Por eso, cuando se anunció el cierre del hotel, fue la oportunidad perfecta. “Cuando la familia Braceras me comenta que deciden el cierre, me dicen que quieren alquilarme el lugar, tanto a María que es mi coequiper como a mí. A nosotros nos pareció fantástico porque ya lo teníamos en mente, pero faltaba un espacio”. Así, decidieron arrancar.

Afortunadamente, fueron solo dos meses los que el edificio permaneció cerrado, es decir, fue un traspaso de gestión para reformar algunos espacios y adaptar las instalaciones al nuevo servicio. “El hotel está fantástico. Siempre estuvo muy bien mantenido por la familia Braceras y por su gente, todos sus empleados, de primera. Pero nosotros le dimos otros detalles. Por ejemplo, se mejoró el ascensor, el hall de entrada, todo lo que es el lobby, que se hizo a nuestro gusto. También pusimos barandas en los pasillos, una puerta de emergencia, todos detalles que son importantes", asegura Bartolini.

Sumando servicios

La clave del éxito de un proyecto está en rodearse de gente capacitada, que aporte sus ideas y sus conocimientos, y eso fue lo que hicieron José y María. “Nosotros no somos médicos ni enfermeros, pero sí armamos un equipo que obviamente va a estar cada uno en su área”.

Cada habitación tiene diferentes comodidades: suites compartidas, suites individuales, suites premium… Todo para acomodarse a la demanda de la gente, con un total de 43 habitaciones. “Todas son con baño privado, con su televisor, aire frío-calor, caldera. Están super cómodas”.

Además, al ser un all inclusive, se servirán las cuatro comidas del día con sistema vianda y a demanda de los residentes. “Cada persona va a elegir lo que quiera comer y lo que pueda, porque hay algunos que tienen que comer sin sal, por ejemplo. La idea es adaptar la comida. A la familia que ingresa y al adulto mayor se le hace un cuestionario sobre sus gustos, los que puede comer y se arma un menú a la carta, con opciones, trabajando con una nutricionista para que sea nutritivo”. Las ventajas de este sistema “es que no tienen que comer todos a un mismo horario. Si alguno quiere quedarse un ratito más durmiendo, no hay problema, porque ya tiene su viandita esperando”.

Como en casa

Para José y María esto es un hogar y su idea es que los residentes los sientan de esta manera. “Queremos que estén bien, que sea un ambiente más familiar, porque en esta etapa de la vida ellos se merecen mimos, buen trato… Los vamos a dejar que se relajen y que hagan lo que realmente quieren hacer, que no estén supeditados a un horario, a un ritmo, que el familiar pueda venir a visitarlo cualquier día y sin horarios estrictos de visita”, menciona. “Lo que queremos es que estén como si estuviesen en su casa, que estén cómodos y que estén contentos, esa es nuestra misión”.

Por otro lado, buscan brindar actividades para mantener a los adultos mayores activos. “Ya hablamos con una profesora de gimnasia, que se dedica a adultos mayores, para que los que quieran puedan tener su rutina de ejercicios. Y también tareas cognitivas y lúdicas para que mantengan la cabeza en movimiento. Después se les va a ir consultando, a medida que los vayamos conociendo, qué le gusta, y traer esas actividades”.

Otra de las ventajas es la cercanía al centro y a la Plaza San Martín, que pueden ser puntos de recreación en los días lindos. Además, “vamos a traer entretenimientos de vez en cuando, alguien que les cante, y diversas actividades que a ellos les haga bien”.

La idea y el objetivo primordial, es brindar calidad de vida. “En Tres Arroyos hay muchos adultos mayores, pero a nuestro gusto no se les brinda un servicio como se debería, no se los respeta como se debería, y estamos 100% convencidos de que se puede hacer. Es un gran desafío, pero todo lo vamos aprendiendo, y lo que no, tenemos gente que por supuesto nos acompaña”. Bartolini agrega que “nosotros estamos involucrados en el adulto mayor porque tenemos familias. Y te das cuenta de que lo que precisan a esa edad es que estés, que acompañes, que no invadas, pero que siempre estés atento”.

Para estar al tanto de las novedades, los interesados pueden seguir en Instagram a @residencia.harmony.