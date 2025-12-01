A PROPOSITO DEL DIA DE LA MADRE, UN LIBRO RECOGE UNA SAGA FAMILIAR

María del Carmen Rodríguez vivió durante su infancia en Tres Arroyos, donde conserva numerosos lazos. Ya recibida de psicóloga se enamoró durante el carnaval jujeño, y esa provincia la atrajo al punto de desempeñar allí una importante labor en la educación y la investigación. Este 9 de octubre presentará en la Feria del Libro de la Biblioteca Sarmiento un libro que enlaza su vida, las de su madre y abuela con la magia de aquella tierra y sus costumbres

Octubre 2026

Hay historias que no se escriben con tinta, sino con manos que amasan pan, que bordan iniciales en sábanas, que sostienen la frente de un hijo con fiebre a las tres de la madrugada. Son las mujeres, generación tras generación, quienes han sido las verdaderas guardianas de la memoria familiar: las que recuerdan las fechas, los nombres olvidados, las recetas que nadie escribió pero que todos reconocen en el aroma que sale de la cocina. María del Carmen Rodríguez, licenciada en Psicología nacida en Buenos Aires pero con lazos familiares y una infancia transcurrida en una chacra de Tres Arroyos, encontró la forma de unir el linaje materno en una serie de relatos que, con el título “Caminos de mujeres de tres generaciones”, presentará este 9 de octubre en la Feria del Libro de la Biblioteca Sarmiento.

Estos relatos narran la historia de tres generaciones de mujeres unidas no solo por la sangre, sino por un hilo invisible de legado: lo que una abuela le susurra a su hija, y esta, sin saberlo del todo, transmite a la suya. Son ellas quienes recopilan los fragmentos dispersos del pasado —una carta amarillenta, una fotografía sin fecha, un dicho repetido en las sobremesas— y los convierten en historia, en identidad, en raíz.

A través de sus voces, sus silencios y sus decisiones, esta saga explora cómo el legado no es solo lo que se hereda, sino lo que se elige conservar. Porque mientras los hombres suelen ser recordados por lo que construyeron hacia afuera, son las mujeres, muchas veces desde la sombra, quienes sostienen lo que permanece hacia adentro: la memoria de una familia, su historia y su nombre. En este sentido, María del Carmen explora con un lenguaje limpio y eficazmente narrativo los vínculos familiares, los amores, el recorrido vital de mujeres —abuelas, madres, hija (ella misma)— que, esta vez proponiéndose plasmarlo en un libro , se convirtieron en cronistas de su propio linaje.

Viajes

María del Carmen eligió presentar este libro primero en Jujuy, donde vivió buena parte de su vida y ejerció su labor profesional en el ámbito de la educación y la investigación. Hasta allí llegó en 1979, en un viaje de amigas, y se enamoró de un hombre con el que después formaría su familia. Marita, tal como la apodan, tuvo con ese amor, Alfredo, a su hijo Ramiro, y es a su vez abuela de cuatro nietos, que son su anclaje en tierra jujeña, aunque hoy vive en Buenos Aires. De hecho, además, editó “Caminos de mujeres de tres generaciones” allí mismo, y como se dijo, eligió la Feria del Libro de Jujuy para darlo a conocer al público.

En esa provincia que ama, la autora desarrolló una destacada labor en el ámbito educativo provincial, desempeñándose como docente y como investigadora en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy. Junto a compañeros de labor en la UNJu, es coautora de “Las familias en la escuela. Avatares de un trabajo participativo”, y “Las familias y sus voces. Intervenciones posibles en el ámbito social”.

Según se publicó tras la primera presentación de su nuevo libro, la obra refleja la manera en la que María del Carmen puso su mirada profesional en la institución familiar y profundizó en algunas preguntas, que se advierten transversales a su relato: ¿cuáles fueron los verdaderos desafíos de aquellas mujeres de fines del siglo XIX y principios del XX, qué legados perduran y cómo impactan sus historias en la identidad contemporánea?

Las respuestas a estos interrogantes son, en sí mismas, un viaje a través del tiempo y el espacio, como dice la contratapa de su libro. Porque los relatos cruzan la llanura pampeana, que dejó tantos recuerdos en Marita, llegan a la Quebrada de Humahuaca, y van trazando un camino de paisajes terrenales y humanos entre sus ancestros y su descendencia.

Una narradora

“Caminos de mujeres de tres generaciones” revela, además, a una eficaz narradora, que mantiene el interés del lector con sus vívidas descripciones, propias del registro oral a través del cual madres y abuelas han conservado las historias de cada familia. “La autora nos envuelve en el ritual, en el juego de una verdadera cuentacuentos. Construye, con la memoria y el recuerdo, esa narración que es apenas literaria, en el grado mínimo necesario para que el texto escrito funcione y conserve la frescura, la sencillez, la pureza de un material que se percibe muy íntimo a la vez que universal”, dice el prólogo de Christian Lange.

Introduce, a su vez, otro de los atractivos de la obra de María del Carmen, que es su forma de “amalgamar mitos privados singulares con otros que son regionales”.

En este sentido, su decisión de contar la saga familiar sin escindirla de celebraciones tradicionales de Jujuy -conoce a su marido en el carnaval, de hecho, quizá uno de los más bellos de Latinoamérica- y costumbres más propias de estas tierras pampeanas, le agrega al libro un atractivo único.

Los objetos

Otra decisión editorial de la autora, que estará en Tres Arroyos para dar a conocer su obra a quienes se acerquen a la Biblioteca Sarmiento y tiene pensado dejar ejemplares a la venta en comercios locales, es la utilización de imágenes de objetos que le agregan un efecto especial a la narración, además de una suerte de mapa de las parejas que atraviesan el libro con sus respectivas fotografías.

Así, un pequeño gamulán nos anuncia que espera su primer hijo; se pueden repasar las antiguas fotos de casamiento de abuelos y padres, además de la suya propia; un almanaque de Claromecó, boletos de viaje, el logo de una disco porteña…

La expectativa está ahora puesta en el encuentro de “Caminos…” y de la propia María del Carmen Rodríguez con sus lectores tresarroyenses. Y habrá algo de Jujuy también en la Sarmiento, a través de un espectáculo de danza que Luciano Perpetto y su ballet ofrecerán a los asistentes.