El pan que se comparte

EULE, SABOR FAMILIAR CON IDENTIDAD AGROECOLÓGICA

La familia de Valeria Viejo, David Mariucci y Nina transformó una lechuza en un emblema de sabor sustentable en la costa. La idea nació en Sicilia, Italia, y cuando regresaron a Claromecó le dieron forma a un emprendimiento que incluye panes y pastelería con harina agroecológica

Noviembre 2025

Valeria Viejo y David Mariucci, junto a su hija Nina, cambiaron la docencia y la salud por la pastelería. La necesidad de vender "empanadas y medialunas caseras" en Sicilia los llevó a descubrir su potencial. Al volver a Claromecó, perfeccionaron su arte con la ayuda de un maestro panadero y abrazaron una filosofía verde: "El pan que ofrecemos está hecho 100% con harina integral agroecológica" local, afirmando que su vínculo con el productor es "algo mágico que pasa creo, solo en Claromecó”.

Un nuevo comienzo

Eule Claromecó, la creación de Valeria Viejo y David Mariucci, es mucho más que una panadería; es una reinvención familiar que encontró su ancla en la harina agroecológica.

"Somos Vale, David y Nina, y somos Eule Claromecó”, es la carta de presentación de esta familia que lleva más de una década en la villa balnearia, dedicados originalmente a la salud y la educación. Pero, como a tantos, la crisis sanitaria los obligó a la reinvención: "En época de pandemia, el encierro nos llevó a explorar actividades alternativas para pasar el tiempo, así fue como dimos nuestros primeros pasos en pastelería”, recuerda Valeria.

Del mediterráneo a la costa

El verdadero bautismo de fuego comercial ocurrió lejos de Claromecó, en Italia. Durante un viaje familiar, Valeria y David se encontraron en Sicilia, en la provincia de Messina, esperando completar la documentación que les permitiría trabajar. La necesidad se convirtió en ingenio al notar la gran comunidad argentina.

"Decidimos comenzar con venta de empanadas y medialunas caseras", relata Valeria sobre aquellos días. La aceptación fue inmediata, confirmando el potencial de sus recetas: "Las primeras medialunas que hicimos salieron realmente exquisitas y fue así que dé a poquito nos fueron comprando cada semana”.

Al volver a Argentina, el camino estaba claro: había que llevar ese éxito a Claromecó. Pese al buen recibimiento, se enfrentaron a un desafío. "La receta original que traíamos de Italia, acá por cuestiones de clima y temperaturas, además de la gran diferencia en las materias primas, hicieron que la receta fallara varias veces”, confiesa la emprendedora.

La perseverancia y el rigor fueron claves, sumado a la generosidad profesional. Tras muchas pruebas, el punto de quiebre fue la llegada de un maestro: "Aparece por recomendación 'Fabio' un excelente panadero con más de 30 años de experiencia, una persona más que generosa con sus conocimientos que vino desde Tres Arroyos a capacitarme y me enseñó donde estaban las falencias”. Gracias a su guía, hoy la medialuna de Eule es el producto más vendido en la costa.

El origen del nombre

El nombre Eule, breve y enigmático, es un íntimo homenaje familiar. Valeria explica que es la palabra alemana para lechuza. El ave es una residente habitual de su patio en Claromecó, pero tiene un significado especial ligado a la ausencia.

"Una de las veces que David viajó a Suiza a trabajar, quedamos con Nina y siempre venía nuestra `Eule` a visitarnos”, relata destacando la carga emocional. "Estuvo todo el invierno mientras esperábamos el regreso de David acompañándonos, y quedó ese nombre llamativo, fácil y con una carga emotiva para la familia”, explica.

Harina sin agrotóxicos

La segunda gran transformación de Eule llegó con el pan, y con ello, la adopción de una filosofía agroecológica. El impulso vino de una clienta, Patricia, que pidió un pan especial. "Te lo hago como lo hacía mi abuela”, le dijo Valeria, y así nació el producto que los distingue.

La clave está en la materia prima la harina integral agroecológica de `Argelanda`, producida en Claromecó. "El pan que ofrecemos está hecho 100% con harina integral, no está mezclado con otras harinas. Todo lo que usamos es de primera calidad, la harina, el azúcar, la manteca, todo tiene que ser de excelente calidad para que el producto final sea bueno", enfatiza Valeria.

Su vínculo con el proveedor local es estrecho. "Hablé con Margarita y ella me provee la harina en bolsas de 25 kg”, afirma y celebra la logística única de la zona: "Los chicos de `Argelanda` han molido la harina en el momento para traérmela desde el campo a mi casa, esto es algo mágico que pasa creo, solo en Claromecó".

Trabajar con la harina agroecológica ha sido un descubrimiento. A diferencia de otras harinas integrales, la de `Argelanda` facilita el proceso: "La harina agroecológica que nosotros usamos es la extrafina, es muy suave al tacto y es casi como la harina de trigo blanca, por lo que trabajarla es un placer”. Esta calidad les permite usarla para varias preparaciones, incluyendo medialunas integrales.

Lo más importante, para Valeria, es la salud: "Esta no tiene ningún tipo de productos químicos ni pesticidas en su cultivo y por ende es una harina mucho más 'saludable' para consumir".

Adaptando recetas

Si bien tiene sus beneficios, la panificación artesanal en la costa tiene sus dificultades. "El clima en Claromecó para los productos de panificados es un gran desafío", confiesa Valeria, señalando que la levadura es "muy sensible a las variantes de calor”. El reto requirió mucho estudio autodidacta. "Para mí en lo personal fue un desafío importante entender esto, porque yo no tengo formación en panadería, entonces tuve que leer mucho, buscar información y preguntar a las personas que saben”.

Alternativas de lechuza

La comunidad de Claromecó, Tres Arroyos y alrededores ha respondido con entusiasmo a la propuesta sustentable. "Han reaccionado muy favorablemente a nuestros productos, en el caso particular del pan, porque es una alternativa saludable para llevar a la mesa a cualquier hora del día”, señalan los emprendedores. Este giro hacia lo natural es elegido por familias, deportistas y personas con patologías específicas.

Además de las medialunas y el pan agroecológico 100% integral, Eule ofrece una amplia línea de pastelería, alfajores, budines, y hasta el pan suizo, la trenza “zopf”, y los amarettis. "El haber estado viviendo también un tiempo en Suiza, en Lucerna, nos brindó la posibilidad de trabajar ahí y pasar tiempo con esta comunidad y tuvimos el placer de aprender un poco de su gastronomía y traernos esas recetas para Claromecó”.

Los productos de Eule, que combinan el sabor auténtico con la conciencia de la salud, se encuentran disponibles en fiambrerías, dietéticas y almacenes naturistas, reafirmando el compromiso de Valeria y David de dar a la gente "lo mejor" en cada bocado.

IG: @euleclaromeco