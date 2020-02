Vivir de viaje

LOS RECORRIDOS REALES Y VIRTUALES DE LA TRESARROYENSE NICOLE MAYER

Ni bien terminó el secundario, se tomó un año en Inglaterra para perfeccionar su segunda lengua y desde ese momento no paró de viajar. Desde Tailandia, parte de un periplo por el sudeste asiático que comparte con su novio belga Jakke, la tresarroyense Nicole Mayer contó a “El Periodista” sus recorridos que, además, se pueden seguir por Instagram y en un blog

Febrero 2020

¿Naciste en Tres Arroyos? ¿A qué escuelas fuiste?

Nací en Tres Arroyos hace 24 años y fui al Colegio Jesús Adolescente hasta que egresé en el 2013.

¿En qué momento dejaste la ciudad por primera vez y con qué proyecto futuro? ¿Cursaste alguna carrera? ¿Cuál?

Siempre me gustó viajar. A lo largo de mi vida viajé con mi familia a varios lugares de Latinoamérica pero la primera vez que viajé sola fue a Londres por unos 9 meses, y al volver comencé a estudiar Veterinaria y después, al dejarla, Turismo que tampoco seguí. La educación formal no era para mí.

Tenemos entendido que viviste en Londres. ¿Qué te impulsó a dejar el país? ¿Dónde viviste exactamente y qué actividades desempeñaste?

Esos 9 meses en Londres fueron en 2014 en cuanto terminé el colegio. Decidí tomarme el año sabático para mejorar mi inglés. Hice un curso del idioma y la misma empresa me colocó en un departamento compartido con otras cuatro chicas de diferentes países en el barrio de Islington, muy linda área.

¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo te manejaste cotidianamente con costumbres, idioma, comidas? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de Inglaterra? ¿Y lo que más extrañabas entonces de la Argentina?

Ese año fue sin duda uno de los mejores de mi vida, aprendí un montón no solo del idioma sino de diferentes culturas, siempre digo que en Londres la mayoría de la gente es extranjera y ahí llegás a conocer de todo. Me adapté enseguida, me sentí en casa desde el primer día, ya hablaba bastante bien inglés así que no tuve problema en comunicarme. Lo que más me llamó la atención de Inglaterra, siendo la primera vez que estaba en un nuevo continente, fue lo bien organizado y limpio que estaba todo, la buena educación de la gente y que en la misma ciudad podías encontrar gente de todo el mundo. Pasé los 9 meses sabiendo que iba a estar sin ver a nadie que ya conociera así que me las ingenié para no extrañar mucho a nadie ni a nada, maduré mucho en ese tiempo.

Formaste pareja con un extranjero y decidiste ir a vivir a Alemania. ¿Qué podés contarnos respecto de esa decisión? ¿Cómo fueron los primeros tiempos de adaptación al nuevo país?

Sí, estoy con Jakke, de Bélgica, desde principios del 2018. Ese año viajamos por Europa juntos encontrándonos en distintos países y ciudades y al terminar ese recorrido decidimos vivir juntos en el 2019. Elegimos Alemania porque él en ese momento estaba estudiando en Bélgica, cerca de la frontera alemana, y así podía seguir yendo a cursar cada tanto. La única forma que tenía yo de poder vivir y trabajar en Europa era sacando una visa Working Holiday, y justo la de Alemania es la más fácil de conseguir y la que más me convenía. Llegué ni bien empezó marzo de 2019, y antes de que empiece abril ya tenía mi primer trabajo en un café. Al principio fue un poco fuerte la barrera del idioma pero enseguida aprendí lo básico.

¿Por qué se radicaron en Colonia? ¿Cómo describirías la ciudad? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Hay algo a lo que te haya costado más acostumbrarte o que estés aún en camino de hacerlo?

Elegimos Colonia porque era la ciudad grande más cerca de la frontera y es donde más oportunidades había sin tener que hablar perfecto alemán. Me encanta la ciudad, está cerca de todo, siempre hay algo para hacer y alguien con quien hablar en español. Me adapté bastante rápido sin problemas, creo que ayudó bastante que esta vez tenía a alguien viviendo conmigo.

Has trabajado o trabajás en un restó con una propuesta vegana/vegetariana. ¿Cómo ingresaste? ¿Tenías experiencia en ese rubro?

Después de trabajar en el café por 2 meses empecé a trabajar en un restaurante de comida vegetariana/vegana hasta fin de año. Acá para trabajos en gastronomía casi no piden experiencia y en este restaurante en particular todos éramos extranjeros y hablábamos casi exclusivamente en inglés.

Imaginamos que has podido viajar por otros destinos, aprovechando tu estadía en Europa. ¿Cuáles te impactaron más y por qué?

A principios de enero dejamos el departamento amueblado en el que estábamos viviendo, dejamos nuestra ropa y demás en lo de los abuelos de mi novio y ahora estamos viajando por el Sudeste asiático hasta mayo. En 2019 tuve la suerte de poder viajar a varios países, algunos nuevos como Portugal y Eslovenia; revisitar mis favoritos como Italia e Inglaterra -siempre es un placer volver a Londres- ; y de poder recorrer Alemania, amo Oktoberfest. Entre lo que más me impactó está lo diferente que es la vida en Turquía y lo barata que es la comida en Albania. También pude apreciar lo fácil que es moverse por Europa en auto, en el área Schengen donde no hay cruces de borde. Fuimos en auto desde Colonia hasta Estambul ida y vuelta pasando por 14 países y sólo tuvimos que parar a que nos controlen los pasaportes en aquellos que están fuera del área Schengen.

¿Cómo vislumbrás tu futuro en Europa? ¿En el mismo lugar, o en otro país? ¿Considerás la posibilidad de volver a Argentina?

Ahora seguiremos viajando por Asia hasta mayo, que vamos a pasar unos días en Argentina y seguiremos recorriendo Latinoamérica hasta agosto. En septiembre tenemos planeado mudarnos a España por tiempo indefinido ya que es lo más conveniente en cuanto al idioma (mi novio habla bien el español). No tengo planeado volverme a vivir a Argentina, ya me acostumbré a lo bien que se siente poder salir a la calle sin miedo y vivir en una economía estable.

¿Cómo es hoy tu vínculo con Tres Arroyos? ¿Venís con frecuencia, te conectás con información, amigos, novedades sobre tu país? ¿Cómo ves la actualidad desde afuera?

Hoy día mi vínculo con Tres Arroyos es mi familia y un par de amistades. En mayo, cuando vaya de visita, van a haber pasado 1 año y 2 meses desde que me fui. Para mantenerme al tanto sigo un par de diarios en Facebook y siempre me puedo contactar con conocidos por las distintas redes. Por lo que puedo ver al país no le está yendo muy bien y eso me pone un poco triste porque teníamos mucho potencial que se echó a perder y ahora no se sabe cómo arreglarlo. ¡Pero Argentina siempre va a ser mi primer hogar y siempre voy a volver de visita!