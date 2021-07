Una tierra llena de sabores

EL TRESARROYENSE LUCIANO PALLA LLEVA 7 AÑOS DE RESIDENCIA EN MEXICO

Se fue al país azteca cuando era muy joven, tentado por sus dos hermanos. Allí conoció a su esposa, y vivió con ella en Puebla, su ciudad natal. Hoy está establecido en la pujante Querétaro, polo industrial mexicano. Pero además, Luciano Palla atesora en su bitácora un compromiso en Nueva York y un casamiento en la mágica isla de Mykonos

La ciudad de Querétaro es una de las más importantes y pobladas de México. Con casi 2 millones de habitantes en su zona metropolitana, tiene un perfil especialmente industrial. Un centro histórico con construcciones coloniales que conforman un tesoro arquitectónico invaluable y otro sector de zonas modernas con edificios vanguardistas, cruzado por autopistas que unen la extensa zona.

Allí vive el tresarroyense Luciano Palla con 30 años de edad y 7 de residencia en ese país. Antes de tomar la decisión del viaje, estaba estudiando diseño industrial en Mar del Plata y pensando en sus dos hermanos que ya estaban en México y lo tentaban a cambiar de aire. Se fue por un breve tiempo, le gustó, conoció a una mujer que hoy es su esposa y ya se encuentra totalmente establecido en Querétaro.

“Esta ciudad es pujante y durante la pandemia fue la única que siguió recibiendo inversiones extranjeras en sus 36 parques industriales. Es el estado número 1 del país en cuanto a crecimiento, economía, calidad de vida y seguridad. Anteriormente estuve en Puebla, de donde es mi esposa y luego decidimos radicarnos aquí. Querétaro es una ciudad muy grande, con buena calidad de vida y gente muy amable. Ahora que decidimos quedarnos aquí en forma definitiva, tenemos el proyecto de construir nuestra propia casa. Tengo un hermano en Puebla y otro está aquí en la misma ciudad que nosotros y trabajamos juntos. Hay un cuarto hermano que está en Tres Arroyos con mi madre y nos gustaría que se vengan pero ella ya está muy arraigada allá y la comprendemos. De todos modos charlo a través de Zoom casi todos los días”.

Luciano es socio con uno de sus hermanos en una empresa que fabrica stands publicitarios desde hace 5 años y de unos meses a esta parte tiene otro emprendimiento con un amigo mexicano relacionado a tecnología e inteligencia artificial. Nos cuenta que el país estás con sus luces y sombras, extrañando el gobierno anterior que ofrecía más estabilidad.

“Estamos al lado de Estados Unidos y eso hace que nuestra economía tenga vaivenes. Es muy cierto aquello que dice que si a los estadounidenses les da una gripe, a México le llega una neumonía. El país está bien, pero podríamos estar mejor. Vivimos en una zona pujante con un gran desarrollo industrial, aunque rodeados de pequeños pueblitos encantados, con 500 años como por ejemplo San Miguel de Allende, en el estado de Guanajuato, muy cercano a nosotros”.

La charla se extiende hacia los lugares turísticos más conocidos, como la Riviera Maya con Cancún y Playa del Carmen, al que han visitado en un par de oportunidades con su esposa encontrando muchos argentinos visitantes y residentes. “Estamos a 3 mil kilómetros de distancia pero aquí los viajes en avión nos resultan muy baratos con las líneas low cost, tanto para llegar a ese sector del Caribe, a las playas del Atlántico como Veracruz, de donde es mi esposa y las del Pacífico entre las que se encuentra Acapulco. Al Norte, en Baja California Sur están los Cabos con mucho turismo estadounidense. En todos esos lugares hay hotelería excelente”.

Si hablamos de México, no podemos dejar de lado el Distrito Federal, la ciudad capital con nada menos que 23 millones de habitantes en su zona metropolitana que la ubican entre las 10 aglomeraciones urbanas más pobladas del mundo, donde también reside un buen número de argentinos.

“A mí me gusta solo para ir un par de días, pero no mucho más porque tiene un tráfico muy caótico. Tengo que ir por trabajo, pero trato de evitarlo cuando puedo. Hay lugares lindos y con mucha historia, como el Zócalo, los edificios públicos y las catedrales. Este es un país con frondosa herencia arquitectónica con otras ciudades como Taxco, otro de los denominados pueblos mágicos destacado por sus obras de diseño barroco colonial y las artesanías en oro y plata. Yucatán tiene sus famosas pirámides y sus ciudades virreinales. Las ruinas de Tulum en la Rivera Maya, al lado del Mar Caribe y sus colores”.

Un plato por cada estado

Hay un gran desarrollo turístico en las zonas de Quintana Roo y la Riviera, especialmente por los aportes de inversiones hoteleras de cadenas norteamericanas.

Sí, porque hay una cantidad enorme de hoteles de lujo, accesibles para nosotros y quienes llegan de países con moneda fuerte, porque tienen el servicio de todo incluido tanto en la playa como en los establecimientos.

¿Cómo te llevas con la famosa y tan particular gastronomía mexicana?

En realidad extraño mucho la comida argentina, sobre todo la que elabora la mamá, como siempre. La gastronomía de México es muy grande y variada, con buenos sabores. Cada estado tiene su platillo tradicional. Incluso tuve una breve experiencia al poner un restaurante con mi esposa, que es licenciada en administración de hoteles y restaurantes. Eso fue en Veracruz donde aprendí a cocinar al estilo típico del lugar. Acá hay que acostumbrarse al picante; si no es como que estás fuera del standard. Lo que se usa a diario es el Chile Serrano o el Jalapeño. Y hay muchas variedades más hasta llegar al Habanero, que es el más fuerte. En todos los restaurantes te ofrecen las salsas: la roja que es la picosa, la verde que depende de las recetas. En todas nuestras casas tenemos una variedad para aderezar los platos y los famosos tacos. No se usa el pan, sólo las típicas tortillas de maíz que son buenas como acompañamiento, pero las considero casi un pecado para comerlas con un asado al estilo argentino.

Hemos escuchado hablar también de la famosa comida poblana.

Yo viví en Puebla un tiempo y la comida del lugar es muy típica especialmente por sus chiles rellenos con carne y especias. Tanto Puebla como Yucatán y Veracruz tienen una gastronomía muy variada. Y es muy conocida la Tlayuda, una tortilla de maíz que elaboran en Oaxaca, con los famosos chapulines, que son como insectos saltamontes o grillos, que los hacen fritos. La primera vez los probé por respeto, pero ahora los como con gusto como cualquier mexicano.

¿Es importante el consumo de tequila, comparado con otras bebidas?

Lo que para nosotros significa tomar mate, para ellos se compara con el alcohol, especialmente los fines de semana. Tienen muchas cervezas, entre ellas la Corona y la Tekate, que son fabricadas localmente. Si hiciéramos un ranking estaría encabezado por cerveza, tequila y vino, en ese orden. El vino argentino es muy respetado. Y mucha Coca Cola. La alimentación no es muy buena por la cantidad de azúcar en las gaseosas y mucho picante, grasa y alcohol. Hay numerosos puestos de venta en la calle con platos económicos, autorizados como fuente de recursos para las clases sociales más postergadas y eso está bien visto, sobre todo en esta etapa de pandemia.

Desarrollo y tecnología

Volviendo a la economía en sí, el país se sostiene en buena parte con un gran perfil industrial.

Absolutamente. Por ejemplo, volviendo a Querétaro, aquí tenemos un desarrollo importante de la industria aeronáutica con dos parques industriales exclusivos para esa actividad, con la fábrica de los aviones Bombardier que tiene su sede central en Canadá, pero en nuestra ciudad se producen los asientos y otras partes. También está la aeronáutica Zafran. Y otras automotrices como General Motors, Toyota y BMW, tanto en la fabricación de piezas como ensamblando partes que llegan de Japón o Alemania, según la marca.

A su vez esa vecindad con Estados Unidos, hace suponer que están muy cercanos a los constantes lanzamientos tecnológicos.

Totalmente y estamos muy “contagiados” con eso. Por ejemplo Guadalajara es una especie de Sillicon Valley en México. Para quienes estamos involucrados en la inteligencia artificial es muy bueno estar tan cerca.

¿Cómo está la agricultura?

Bien. En nuestra zona con una producción importante de vid, que luego elabora el vino. Existe también un amplio apoyo a los invernaderos que generan lechuga hidropónica. México tiene 130 millones de habitantes por lo que el consumo es muy demandante, tanto para lo interno como en la exportación, especialmente a los Estados Unidos. Se producen muchas toneladas de palta, aquí más conocida como aguacate y cada vez que hay espectáculos de Super Bowl en Nueva York y otras ciudades viajan extensas filas de camiones llenos de paltas para fabricar el famoso guacamole. Hablando del consumo muy grande, México es el número uno del mundo en el consumo de gaseosas. En cada estado encontrás una gran embotelladora de Coca Cola, porque acá cada habitante consume entre 116 y 160 litros anualmente, solo de esa bebida.

Nos llaman también la atención esos coloridos tejidos que fabrican para las prendas.

Eso es típico en el estado de Guajaca, donde las comunidades indígenas hacen esos tejidos y bordados a mano, produciendo atuendos pesados y muy importantes. Realizan trabajos maravillosos de ese tipo también en Puebla y Cholula. Siempre se ve en las zonas peatonales la venta de esos ponchos coloridos y otras artesanías.

¿Cómo es tu día en Querétaro?

Me levanto temprano y hago una sesión de gimnasia. El desayuno aquí es fuerte; me voy a la oficina y a mediodía se toma una colación liviana y a las 4 de la tarde trato de estar en mi casa para compartir el almuerzo con mi esposa, que me apoya en toda la parte administrativa. Sigo con la actividad desde mi hogar con el emprendimiento de inteligencia artificial, salimos a caminar y a la noche servimos una cena liviana. También en los momentos libres vamos al cine o a algún centro comercial, que son muchos y de grandes dimensiones. Somos muy felices de compartir la vida juntos.

Los recuerdos de Tres Arroyos

“Mi infancia en Tres Arroyos transcurrió en el barrio de la Escuela 3 donde hice mis estudios primarios. La secundaria en el Colegio Nuestra Señora de Luján. Jugué mucho al fútbol en Huracán, club del cual sigo siendo fanático. Me tocó la época gloriosa del Globito. Lo veía siempre en el estadio de la calle Suipacha y todas las veces que podía, desde el Argentino B lo seguía a las distintas ciudades. Después me fui a probar al Puebla de México cuando tenía 15 años y quedé, llegando a jugar en la reserva. Luego tomé malas decisiones porque extrañaba y usé una lesión como excusa para volver. Estuve un tiempo parado en Tres Arroyos y tras un paso por Colegiales decidí colgar los botines. Terminé mis estudios secundarios en el Colegio Nacional y luego me fui a Mar del Plata por los estudios terciarios.

Un casamiento mágico

Con Ziomara, su esposa, se conocieron como vecinos en Puebla y ya tienen 7 años de convivencia. Ese fue otro de los factores que decidió la residencia en México para Luciano. Viajaron por placer a Estados Unidos, conociendo California. Pero fue en Nueva York, donde le dio el anillo de compromiso en la terraza de un edificio con el fondo fotográfico del Empire State. Pasaron 15 días maravillosos en esa ciudad a la que volvieron en dos oportunidades más.

“Nos comprometimos con Ziomara en Nueva York y al tiempo emprendimos un viaje a Europa, donde estuvimos un mes y medio haciendo una travesía por distintas ciudades francesas en tren. Luego tomamos un crucero en Génova y conocimos lugares de Italia, Portugal, Marruecos y España. En Barcelona fuimos con mi esposa a ver un partido de Messi contra el Valladolid, con la fortuna que ese día Leo hizo dos goles, así que fue felicidad total porque soy fana de Messi y llegué al llanto emocionado. Estábamos en la segunda fila de la platea, así que lo puede ver muy cerca. Terminamos el recorrido en París y de allí nos fuimos a Grecia porque habíamos programado casarnos en la Isla de Mykonos, casi un lugar de película. Yo propuse antes las islas de Antigua y Barbuda, donde Messi suele ir de vacaciones, pero no daba para muchas opciones más que un hotel y la playa. Seguimos analizando lugares y finalmente coincidimos en esa isla griega y Ziomara se puso a organizar todo; consiguió una wedding planner que se encargó de los detalles y nos alquiló dos villas frente al mar. Fueron 30 invitados, entre ellos mi madre que vino desde Tres Arroyos y pudo conocer también otros lugares de Europa. Además tuve la alegría que nos visitara en México en tres oportunidades”.

Su madre es Stella Maris Di Rocco, criada en el campo cerca de San Francisco de Bellocq. Luciano supone que en unos meses volverá a Tres Arroyos a visitarla y a reencontrarse con la ciudad que disfrutan tanto con su esposa, para recordar entre otros gratos momentos compartidos, aquella ceremonia en la isla griega, considerada una perla del Mar Egeo, con sus casa blancas con ventanas azules y un panorama paisajístico muy bello, ideal para sellar una historia romántica.

Mientras tanto Ziomara y Luciano siguen edificando su futuro en un país de sabores; en una tierra de puertas abiertas donde nacieron célebres como Frida Kahlo, Emiliano Zapata, Anthony Quinn, Octavio Paz, Benito Juárez, Diego Rivera, Cantinflas, David Siqueiros y donde está el Estadio Azteca; aquel donde Diego Armando Maradona hizo el mítico gol con “la mano de Dios” y días después Argentina se consagraba campeón del mundo.