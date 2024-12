Un pit lane inesperado

EL TRESARROYENSE JUAN FRANCISCO LABRUNEE CON FRANCO COLAPINTO

Juan Francisco Labrunée es ingeniero mecánico; nació en Tres Arroyos, estudió en La Plata y vive en Villa Elisa. Compartió en exclusiva con “El Periodista” su experiencia en Brasil, donde vivió un momento único junto al deportista argentino del momento: el joven piloto Franco Colapinto

Diciembre 2024

La vida de Juan Francisco Labrunée, ingeniero mecánico oriundo de Tres Arroyos, siempre ha estado profundamente conectada con la maquinaria. Su día a día transcurre entre proyectos de gran envergadura. Sin embargo, nunca imaginó que su actividad laboral lo llevaría al corazón de la Fórmula 1.

“Soy nacido en Tres Arroyos, me recibí en el secundario en la Escuela Agropecuaria y luego me fui a La Plata a estudiar ingeniería mecánica. Después hice un posgrado", cuenta Labrunée. “Vivo en Villa Elisa, La Plata, junto a mi esposa y nuestro hijo de dos años. Actualmente, trabajo en una empresa que presta servicios a la industria, el gas, la minería, entre otros”.

De la ingeniería a la velocidad

La conexión entre Labrunée y Colapinto surgió en el marco de un evento organizado por Komatsu en sus instalaciones de San Pablo. La empresa japonesa, reconocida mundialmente por sus equipos de construcción, aprovechó la ocasión para presentar un nuevo producto y, al mismo tiempo, fortalecer su vínculo con el deporte motor.

“La posibilidad de viajar a Brasil y conocer a Colapinto surgió porque fuimos invitados por Komatsu, una firma japonesa muy importante que fabrica equipos de construcción. Algunos empresarios fuimos seleccionados para conocer la fábrica en Brasil, y yo asistí representando a la empresa donde trabajo. Justo ese fin de semana se disputaba el Gran Premio de Fórmula 1, y tuvimos un encuentro con Franco Colapinto y parte del equipo de Williams, en una sala dentro de las instalaciones de Komatsu, que es uno de sus patrocinadores. Allí nos reunieron a los ocho argentinos que habíamos viajado”, relata el ingeniero con entusiasmo.

El evento combinó la presentación de una nueva cargadora frontal con un encuentro exclusivo con Colapinto. Antes de la conferencia de prensa oficial, Labrunée y sus compañeros tuvieron la oportunidad de interactuar con el piloto en un ambiente más distendido.

“Estuvimos con Franco un ratito. Nos sacamos fotos, grabamos algunos videos, y tuvimos una charla breve porque los tiempos estaban ajustados. La verdad es que es un pibe muy copado”, asegura Labrunée.

Un encuentro distendido

“La verdad es que es súper descontracturado, tal cual se lo ve en la tele: muy piola. No tuvo problema en sacarse fotos o en grabar videos para algún familiar. Hablamos un poco sobre cómo estaba y cómo se preparaba para el Gran Premio de Brasil", recuerda Juan Francisco.

La presentación oficial de Colapinto fue un momento emocionante para todos. Acompañado por miembros del equipo Williams, el piloto respondió preguntas de los periodistas y mostró su carisma y profesionalismo. Uno de los momentos más destacados ocurrió cuando Colapinto se subió a una cargadora frontal de Komatsu, donde demostró su habilidad al volante, generando gran entusiasmo entre los trabajadores de la fábrica.

“La presentación formal incluyó una conferencia de prensa en un escenario armado todo con la imagen de Williams, con dos entrevistadores y Franco en el centro. Después vino la presentación de la cargadora, en la que participaron todos los trabajadores de la fábrica. En un momento, Franco se subió a la máquina y la manejó, aunque siempre estuvo acompañado. Me pareció un muy buen gesto de la empresa, que permitieran esta interacción con él”, destaca Labrunée.

Cuando se le preguntó si notó alguna preferencia entre los asistentes hacia algún piloto del equipo Williams, Labrunée respondió: “Sin duda, Colapinto era el favorito. Había mucha expectativa entre los brasileños, y cuando fue la presentación de la cargadora, lo aplaudían muchísimo. Me sorprendió porque, generalmente, hay cierta rivalidad entre argentinos y brasileños, pero en esta ocasión la recepción me sorprendió para bien”.

Apoyo del equipo

Al ser consultado sobre la relación de Colapinto con su equipo, Labrunée destacó el buen ambiente de trabajo. “Creo que él está contento con su equipo, se nota que él tiene ganas y la gente lo apoya. Lo van guiando y lo van llevando, pero bajo la estructura de la Fórmula 1, porque en la élite del automovilismo, hay muchísimo proceso en el medio y reglas que cumplir”, afirma.

Comparando experiencias

Juan Francisco ha asistido a otros eventos corporativos, pero este fue especial. “He participado en presentaciones de productos de otras marcas, algunas en Brasil, otras en Estados Unidos o en otros países. Normalmente, estos eventos se centran en mostrar el producto, te dan algún presente, hay una charla o una recorrida, pero no suelen incluir una experiencia tan significativa como esta”, comenta.

El impacto del patrocinio de Komatsu

La presencia de Colapinto en el evento no fue casualidad. Ambas marcas mantienen una estrecha relación, y su alianza representa una apuesta por el futuro del automovilismo. “Williams es una escudería muy reconocida y Komatsu es líder en su sector. Creo que el beneficio económico es mutuo, ya que ambas son compañías muy grandes”, opina Labruneé.

Un futuro prometedor para Colapinto

El tresarroyense se muestra optimista sobre el futuro del joven piloto. “Franco tiene todas las condiciones para convertirse en un gran referente de la Fórmula 1. Obviamente, necesita que lo acompañen factores como los patrocinadores, que hasta ahora han estado presentes, y el marketing, que él mismo gestiona muy bien. Su carrera ha sido progresiva: empezó en el karting y, a los 15 años, se fue a Europa a competir en fórmula, siguiendo todos los pasos necesarios. Cuando uno lo va haciendo de manera escalonada, es muy difícil de que falle”, explica.

“Hoy está haciendo un excelente trabajo. Ha sumado puntos, algo que le costó mucho más a su compañero de equipo. En el Gran Premio de Brasil cometió un error, posiblemente por la inexperiencia en lluvia o la ansiedad de correr con tantos argentinos en la pista. Sin embargo, antes de eso hizo una gran carrera. Estoy seguro de que tiene un futuro brillante por delante”, concluye Labruneé.

La experiencia de Juan Francisco Labrunée en Brasil demuestra cómo el deporte puede unir a personas de diferentes ámbitos y generar momentos inolvidables.