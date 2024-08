18 DE AGOSTO, DIA DEL NIÑO – EL TRABAJO DE UNA ONG DISTINTA

Claudia Córdoba comenzó con una escuelita de pesca; hoy, la organización comunitaria que la tiene como referente brinda desde apoyo escolar y contención a los chicos, hasta capacitación laboral a sus familias

Agosto 2024

La ONG Un Mundo Divertido con Vos, desde 2019, trabaja incansablemente en Tres Arroyos para brindar apoyo y oportunidades a las familias más vulnerables. Nacida casi al mismo tiempo que la pandemia de Covid-19, esta organización ha crecido contra viento y marea, tejiendo una red de apoyo y oportunidades que transforma vidas. Al frente de esta iniciativa se encuentra Claudia Córdoba, una mujer incansable, cuyo corazón rebosa de bondad y entrega.

La historia de la asociación sin fines de lucro se remonta a la época en que Claudia, como manzanera, promotora de salud y operadora de calle, observaba con preocupación la falta de oportunidades y contención que sufrían los niños del barrio.

Motivada por un profundo deseo de ayudar, junto a dos residentes sociales, dio vida a la escuelita de pesca en el barrio de Ranchos. Esta iniciativa no solo brindó a los niños un espacio de recreación y aprendizaje, sino que también inculcó valores como el cuidado del medio ambiente y la protección de la fauna.

"Comenzamos con una escuelita de pesca junto a dos residentes sociales", recuerda Claudia. "Poco a poco, los chicos se fueron acercando, atraídos por la actividad y la posibilidad de pasar tiempo al aire libre".

Sin embargo, más allá de la pesca, el espacio se transformó en un lugar de contención y crecimiento integral. Se sumaron cursos, talleres y diversas actividades que respondían a las necesidades reales de las familias. "Vimos que a los niños les faltaba contención emocional", explica Claudia conmovida. "Por eso, incorporamos catecismo y espacios donde pudieran expresarse y sentirse escuchados".

Solidaridad en tiempos difíciles

En el contexto desafiante de la pandemia de Covid-19, Un Mundo Divertido con Vos no se detuvo. Fue así que la organización redobló sus esfuerzos para brindar apoyo a la comunidad más necesitada. Se unieron para coser barbijos y se prepararon viandas diarias.

“Empezamos a trabajar con mucho esfuerzo, a coser muchos barbijos para poder ayudar a la gente, haciendo 80 viandas para la gente que no tenía que comer", recuerda Claudia.

Un Mundo Divertido con Vos demostró su capacidad de adaptación y resiliencia ante la adversidad. La pandemia no solo no detuvo su labor, sino que la impulsó a buscar nuevas formas de ayudar a quienes más lo necesitaban.

Claudia, junto a un equipo de voluntarios que trabajan ad honorem, dedica su tiempo y esfuerzo a generar oportunidades de crecimiento y desarrollo personal. Talleres de catequesis, cursos de cocina y mozas, tejido, apoyo escolar, pesca y costura abrieron puertas a nuevas habilidades para las familias del barrio, con el objetivo de brindar herramientas para la inserción laboral.

Detrás de cada acción, hay un equipo de 12 personas en la comisión directiva que trabaja incansablemente, junto a un sinfín de voluntarios que donan su tiempo y esfuerzo.

"Cada uno colabora de la manera que puede, desde dictar talleres hasta organizar colectas y ferias, todos contribuimos con un mismo objetivo: mejorar la calidad de vida de las familias del barrio", afirma Claudia.

Educación y crecimiento integral

Una maestra brinda apoyo escolar en inglés, matemáticas y ciencias naturales, nivelando las oportunidades educativas para los niños del barrio. Las mamás, por su parte, aprenden costura en talleres dictados por Marcela Torraca, confeccionando ropa para sus hijos con materiales proporcionados por la organización.

Las madres son un pilar fundamental para Un Mundo Divertido con Vos. Aprenden costura, confeccionan ropa para sus hijos y reciben apoyo psicológico para abordar problemáticas familiares, como la violencia doméstica. Además, se les brinda la oportunidad de generar ingresos a través del fileteado de pescado y la elaboración de líneas de pesca.

"Las mamás aprenden, cosen sus ropas, si quieren hacer algún chaleco para los chicos, es solamente venir y aprender. Nosotros le damos los materiales y ellas confeccionan sus prendas para sus niños", explica Claudia.

"Otro día a la semana está el curso de pesca para mamás y a los niños, enseñándole, dando una herramienta, un deporte. Así pueden tener un trabajo de fileteado de pescado, hacer líneas para las casas de pesca y lo más importante, tener compañeros y amigos", detalla.

Un juego por una niñez feliz

Los niños disfrutan de espacios de juego y recreación, recibiendo una copa de leche como parte de las actividades. La campaña de leche, gracias a la colaboración de la comunidad, asegura la continuidad de este programa.

Al mismo tiempo, conscientes de la importancia del cuidado ambiental, Un Mundo Divertido con Vos organiza talleres de reciclaje y promueve la reutilización de materiales. En colaboración con Uzcudun de Toyota, transforman airbags de autos chocados en mochilas. promoviendo el reciclaje y el cuidado del medio ambiente.

Por otra parte, organizan campañas de reciclado de tanzas de pesca, trabajan en conjunto con escuelas para fomentar la conciencia ambiental y realizan huertas comunitarias para el autoabastecimiento de alimentos. En este sentido, Claudia explica “recibimos la colaboración de gente que dona palets y los desarmamos, hacemos macetas para los plantines porque tenemos pro huerta. La ingeniera Anita Jensen, viene ad honorem y nos da una mano todos los años. Por ejemplo, hay siete familias que hacen huerta para salir adelante y tener sus propias verduras frescas”.

Las iniciativas ambientales se extienden a las nuevas generaciones. Los niños aprenden a cuidar el medio ambiente y a respetar las especies durante las jornadas de pesca y en las actividades de limpieza en la laguna. "Cuando hacemos pesca y van los niños a la laguna, ellos juntan su basura y les enseñamos que aprendan de chiquito a cuidar el medio ambiente y a respetar la especie", detalla Claudia.

“Trabajamos dando charlas en las escuelas, para que conozcan nuestra ONG. Por ejemplo, los alumnos de la escuela Nuestra Señora de Luján hicieron un mural acá, sobre el medio ambiente y con los más grandecitos, vamos a trabajar un proyecto para reciclar las tanzas y ellos lo van a presentar al Concejo Deliberante. Con el fin de que cada club deportivo tenga un contenedor especial para recolectarlas y nosotros podamos reciclar la tanza”, señala Claudia con entusiasmo.

Capacitación laboral: empoderamiento y autonomía

"Hace dos años, Valeria D'Annunzio les da un curso de mozas y seis chicas empezaron a trabajar eso es un gran proyecto para que tengan una salida laboral. También hicieron manipulación de alimentos para poder trabajar después en el taller de cocina. Las mamás y también los niños cocinan con Luz Leonardi, Nati Galletitas, el Club de la Cocina, y así vienen, les enseñan, comparten un rato y aprenden desde chiquitos a producir sus propias cosas".

Salud y bienestar para todos

La doctora María Ester Domínguez se sumó a la iniciativa, brindando charlas para prevenir el cáncer de útero y generando conciencia sobre la salud femenina. El psicólogo Joaquín Suárez también forma parte del equipo, ofreciendo apoyo a los niños que lo necesitan, muchos de ellos derivados por el Colegio La Virgen de la Carreta ante la escasez de profesionales en la zona.

Abrigo y acompañamiento

Las campañas de abrigo y frazadas llegan a las familias más vulnerables, brindándoles calor y protección durante los crudos inviernos. Además, un equipo visita a los abuelos los lunes y viernes, brindándoles abrigo, frazadas, leña y acompañamiento. Se aseguran de que no solo cubran sus necesidades básicas, sino que también reciban el afecto y la atención que merecen. “A veces no necesitan nada material, pero buscan un abrazo, un cariño, o simplemente hacer algún trámite de alguna medicación”, señala Claudia.

Un esfuerzo conjunto para sostener la obra

Detrás de cada acción, hay un equipo de 12 personas en la comisión directiva que trabaja incansablemente, junto a un sinfín de voluntarios que donan su tiempo y esfuerzo.

“La gestión de Virginia Jensen y Eugenia Moisés ha sido fundamental para sumar una colaboradora encargada de la limpieza y el orden del lugar”, agrega Claudia.

La venta de productos, como repasadores, bolsos playeros, lonas y neceseres, junto con la participación en ferias y puestos permanentes, generan ingresos que permiten cubrir gastos y seguir adelante. La incorporación de la opción de pago de socios a través de la factura de luz ha simplificado el proceso de colaboración y facilita el sostenimiento de la organización.

En conjunto, estos esfuerzos económicos permiten a Un Mundo Divertido con Vos continuar brindando apoyo, oportunidades y esperanza a las familias más vulnerables del barrio.

El anhelo de la ONG es contar con un espacio propio para poder ampliar sus actividades y ayudar a más personas. Sueñan con adquirir un terreno y construir un centro comunitario más grande.

Innovación y búsqueda

La falta de oportunidades laborales para los jóvenes es una de las principales preocupaciones de la organización. Constantemente buscan nuevas iniciativas para brindarles herramientas y acompañarlos en su búsqueda de un futuro mejor.

“Siempre vamos innovando, viendo qué podemos hacer distinto para poder siempre salir adelante trabajando y honradamente. Lo que más es la falta en la juventud, es el trabajo, se reciben y no encuentran trabajo y a veces terminan trabajando de empleada doméstica o de secretaria, teniendo un título, no hay una salida laboral para los chicos que se reciben. Uno nunca se queda, siempre va proyectando en que se puede trabajar y de a poquito siempre vamos viendo qué necesidades pueden surgir”, detalla Claudia.

Ante los desafíos, la fortaleza

A pesar de las adversidades, Claudia y su equipo de Un Mundo Divertido con Vos permanecen firmes en su compromiso con la comunidad. Su pasión por la transformación social no se apaga ante los obstáculos, sino que se convierte en la fuerza que los impulsa a seguir adelante.

"La mayor recompensa es ver la sonrisa en los rostros de los niños y el agradecimiento de las familias", confiesa Claudia conmovida. Esta frase resume la esencia de su labor: el impacto positivo en la vida de las personas que más lo necesitan.

La gratitud y el reconocimiento son pilares fundamentales para la organización. "No tenemos palabras para agradecer a toda la sociedad que está atrás de nosotros", expresa con emoción.

Un Mundo Divertido con Vos es más que una ONG, es una familia que abre sus brazos a los más necesitados. Su motivación es clara: luchar por un futuro mejor para todos.

"Es un montón de cosas que hacemos y gracias a los medios de comunicación también que siempre están. Sin ustedes no podría ser posible tampoco", agrega Claudia. Esta frase reconoce la importancia del trabajo en red y la colaboración de todos los actores sociales para lograr un cambio positivo.

Un Mundo Divertido con Vos enciende sonrisas y transforma vidas. Pueden contactarlos a través de sus redes sociales o acercarse a su sede en Buchardo 1051.