Un futuro prometedor

EL INVENTOR TRESARROYENSE ADAN BALIÑA VENDIO SU APP SOBRE MOVILIDAD COMPARTIDA Y LA DESARROLLA EN DUBAI

Incubaba un proyecto de aplicación en las oficinas de Google en San Francisco, Estados Unidos, cuando conoció a alguien que le propuso poner en marcha la idea en Dubai. Le enviaron los pasajes y allí fue a trabajar, para plasmar en la realidad, antes que en cualquier otro lugar del mundo, su app de movilidad compartida para usar scooters y autos eléctricos sin chofer. Creativo y apasionado por la tecnología, no hay límites para la imaginación y las posibilidades de crecer de Adan Baliña. “El Periodista” lo entrevistó en los Emiratos Arabes

Abril 2019

Adan Baliña (así, sin acento), se define a sí mismo como “un emprendedor tecnológico de 24 años apasionado por la tecnología y la innovación”. Asegura que le encanta correr riesgos y llevar a cabo proyectos innovadores, porque disfruta mucho de la adrenalina de los comienzos.

En pocos años, desde que su nombre cobrara repercusión internacional por la creación de un dispositivo para localizar billeteras perdidas, puso en marcha iniciativas como la mencionada pero también creó Move, baldosas que generan energía al pisarlas; incubó una aplicación llamada Glow nada menos que en la sede de Google en San Francisco, Estados Unidos, y ahora es el responsable de Ride, la misma app pero comprada por los árabes y que está poniendo operativa en este momento en Dubai, adonde viajó el 4 de marzo último.

La app busca reducir la contaminación de las ciudades y del tráfico, y es similar a Uber en el sentido que pueden verse los autos eléctricos o scooter disponibles más cercanos a la ubicación en la que el usuario se encuentra, pero “con la diferencia que para viajar se van a trasladar los propios usuarios, no es que alguien te viene a buscar y te lleva al lugar que vos querés. Con estos vehículos autónomos (que ya hay en varios lugares) se va camino a eliminar la presencia de conductores, lo que permite bajar entre un 25 y un 30% el costo de los viajes en relación con las aplicaciones que usan auto con chofer, como Uber”, describió el joven emprendedor.

Desde uno de los siete Emiratos Arabes, donde esta aplicación tendrá su “estreno” mundial, Adan contó a “El Periodista” que “lo primero que encontré cuando llegué fue una ciudad muy controlada por el gobierno, donde todo depende y pasa por ellos, y donde además no hay presidentes como en otros lugares sino jeques a los que no se les escapa nada, ni un detalle, de la vida de la gente y del funcionamiento de negocios y empresas”.

Un lugar donde los autos andan solos

“Yo había pensado en un mercado más ágil y más democrático para ingresar, y en principio tuvimos algunos inconvenientes porque necesitábamos algunas licencias para probar la circulación de medios de transporte, pero finalmente todo se solucionó y hoy tenemos dos ciudades más habilitadas para usar la app, que son Abu Dhabi, capital de Emiratos Arabes donde ya tuvimos reuniones, y la otra es una ciudad nueva, Masdar City, de quizá no más que cinco años de fundación. Es un lugar íntegramente alimentado con energía solar y otras fuentes renovables, todo es eléctrico y hay solamente una universidad donde viven estudiantes y el resto son edificios de oficinas cuyos empleados viven mayormente en Abu Dhabi, que está muy cerca. Habrá aproximadamente unas 8000 personas que transitan su día a día allí entre el trabajo y la universidad, pero creemos que en tres años ese número podría alcanzar los 20.000 o 30.000”, advirtió Adan.

Masdar City es claramente otro mundo: hay autos autónomos y micros que se conducen solos y, admite el tresarroyense, “es la ciudad perfecta para iniciar este proyecto y una de las primeras que nos dio el sí sin ninguna licencia, porque es una zona libre. En Abu Dhabi les interesó el concepto, mientras que en Dubai, ante tanto control gubernamental y por la falta de una ley que regule el funcionamiento de este tipo de negocios, tuvieron la predisposición de ponerse a trabajar en esa normativa pero todavía no sabemos si nos cobrarán un fee por cada scooter o cómo va a funcionar. Todo depende, en buena medida, del negocio, como ocurre con las empresas de telefonía y las comunicaciones en general, que también están en manos del gobierno”, apuntó.

Mientras tanto, Ride ya tiene su prototipo de scooter en la calle, para funcionar con la aplicación, y la gente ya empezó a curiosear y preguntar de qué se trata. “Nos preguntan dónde se puede conseguir y les contamos que se va a poder alquilar, algunos cruzan la calle para verlo, lo tocan, y les parece no sólo divertido sino una forma de ganar tiempo y dinero también, porque hemos previsto una tarifa barata”, contó Adan.

Los usuarios encontrarán los scooters de Ride en distintos puntos de la ciudad, y con la aplicación, a la que se le carga el medio de pago, se escanean los datos del elegido y se utiliza el tiempo que se desee. Cuando se lo devuelve a la parada (que no tiene por qué ser la misma donde se lo tomó) se vuelven a escanear los datos y la aplicación cobra del medio de pago elegido el tiempo de transporte utilizado. “La aplicación que yo diseñé abre una cámara, se escanea un código QR, automáticamente te cobra un dólar para desbloquear el vehículo (esto sirve para verificar que la tarjeta cargada tiene fondos) y luego te cobra 15 centavos de dólar por minuto. Cuando estacionás ponés finalizar viaje, le sacás una foto para comprobar que esté bien estacionado y ahí automáticamente se cobra todo el viaje, y en caso de que quieras ir a un lugar, ponés la dirección, vas caminando hacia el vehículo más cercano, lo desbloqueás y cuando llegás al lugar te cobra lo que valía el viaje y le sacás una foto. En este caso, en Dubai se le cambió el nombre a Ride, y además tuve que hacerle algunas modificaciones al concepto, el diseño y el valor, para adaptarlo a este mercado que es diferente”, explicó el emprendedor.

Valioso

Nacido en Cascallares, Adan pasó parte de su infancia en Tres Arroyos, después estudió en Tandil y dio un salto a Estados Unidos cuando pudo incubar su proyecto en Google. Sin embargo, hasta ahora en Dubai, nunca había trabajado los domingos. “Aquí la semana laboral va de domingo a jueves, así que si bien me adapté bastante bien, me costó al principio acostumbrarme al domingo y temía olvidarme por la costumbre. La diferencia horaria también es un tema, son siete horas más y recién ahora me estoy acostumbrando. Se trabaja de corrido, y generalmente a las 16, 16.30 ya estoy en casa. Y a esa hora puedo disfrutar de la playa, que está cerca de casa y de las oficinas, los horarios son bastante flexibles”, describió.

“Por lo demás está todo más que bien. Estoy conociendo la ciudad, veo que se vive bastante bien, y un dato importante es que el 70% de los residentes son extranjeros, se habla mucho inglés además de árabe. Acá me siento valioso: el hecho de que me hayan ofrecido estar acá, quedarme, es una forma de reconocer mi trabajo y talento”, consideró Baliña.

Otro lugar donde volver

La posibilidad de llevar adelante este proyecto en Dubai irrumpió en la cotidianeidad de Adan Baliña, cuando estaba en pleno desarrollo de la app Glow en la incubadora de Google. Allí, a partir de una idea que se le presenta, este gigante de la tecnología decide invertir (en el caso de Adan, nada menos que 11 millones de dólares) para desarrollar y potenciar un proyecto. Además, se acompaña –se ‘incuba’- la propuesta hasta su lanzamiento, y mientras tanto su creador puede seguir formándose y capacitándose, como Adan en la Universidad de Stanford.

“Yo había dejado en Estados Unidos la primera parte del proyecto, la de movilidad, terminado el 15 de enero, antes de volver a Argentina. Desde la incubadora ellos te asesoran, y la idea era ir desarrollando el proyecto por partes e ir generando ganancias por cada parte que lancemos, hasta que luego fuera un solo circuito de app en un solo negocio: primero la movilidad, luego los negocios, el e-commerce, los mapas para buscar negocios y comprar desde el celular, paso a paso porque de lo contrario todo el conjunto me iba a llevar un año y medio. Pero mientras estaba en las oficinas conocí a una persona, a la que le gustó la idea, pero me volví a Argentina porque ya tenía el pasaje, con fecha de regreso a Estados Unidos el 2 de abril. Con esta persona seguimos comunicados por mail, hablamos por unos 45 días, me aseguró que las aplicaciones sobre movilidad tendrían mucho potencial en los Emiratos Arabes y, de aceptar, seríamos pioneros. Hasta que me mandaron los pasajes a Dubai y decidí ir, firmar el contrato por el desarrollo y puesta en marcha de la primera etapa, y después se verá”, explicó Adan.

La decisión que tome, por lo pronto, podría llevarlo a desvincularse de Google, donde reconoce haber aprendido muchísimo. Pero además, aseguró que “Estados Unidos es el lugar donde quise estar toda mi vida, y allá siempre tengo las puertas abiertas. Me adapté muy bien, y si bien Dubai me gusta mucho porque es todo nuevo y muy turístico, porque hoy el turismo es su principal fuente de ingreso y todos los lugares son soñados, no descarto ni volver a Estados Unidos ni tampoco a Tres Arroyos, donde está mi familia”, admitió el joven.

“Me ofrecieron quedarme a cargo de la empresa, porque soy el que más conoce la idea, pero es algo que todavía no decidí. El proyecto va a estar lanzado en mayo, y tengo ese tiempo para decidir, si es un lugar en el que viviría todo el año o no, y no es algo menor porque este año justamente tenía planeado quedarme en un lugar porque llevo mucho tiempo viajando, sin residencia fija. Mi idea es proyectar algo a largo plazo, porque si bien se gana dinero –he tenido esa suerte-, no quedarme en un lugar no me permite pensar a nada en lo personal, en lo que es mi vida, y tener algo fijo”, concluyó.