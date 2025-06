Travesía por Canadá

PASAPORTE – OTRA IMPERDIBLE GUIA DE VIAJE

Ciudades multiculturales, paisajes impresionantes y atractivos únicos: así se vive una travesía inolvidable por tierras canadienses contada en primera persona por el autor de esta sección para “El Periodista”, Héctor Asef

Junio 2025

En esta edición de “Pasaporte” como hacemos periódicamente dejamos de lado las habituales entrevistas a los tresarroyenses que viajan o viven en otros lugares del mundo, para ofrecer a nuestros lectores un compendio de consejos, tips y guía de destinos en los que hemos estado personalmente para que los conozcan y les pueda servir por si alguna vez los eligen para sus vacaciones. Hemos publicado orientaciones sobre Nueva York, Santiago de Chile, Las Vegas y Madrid en publicaciones anteriores. Hoy los llevamos a Canadá uno de los países que crece cada vez más en la opción de los viajeros del mundo. Vamos al “dossier” que les preparamos.

Canadá es el segundo país más grande del mundo con naturaleza protegida y pura. Tiene menos población que el estado de California. Su modelo educativo es uno de los mejores del mundo. Ha sido 3 veces sede de los Juegos Olímpicos. Posee más de 1400 aeropuertos. Es el hogar de la mayor cantidad de osos polares. Tiene la calle más larga del mundo, pero hay mucho más para comentarles.

Por qué es famosa Canadá

El Arce: Es el árbol nacional del país y es probablemente el elemento más famoso, ya que su hoja de este árbol se encuentra plasmada en la bandera nacional. A la vez, del Arce se extrae una especie de miel que surge de la savia que se constituye en uno de los aderezos preferidos por los habitantes.

El hockey sobre hielo: Junto con el beisbol es el deporte favorito en Canadá. La National Hockey League (NHL) constituye una de las ligas más importantes de Norteamérica con dos equipos icónicos: Canadiens de Montreal y Toronto Maple Leafts.

La policía montada: Es famosa por su uniforme conformado por una chaqueta roja y sombrero marrón de ala ancha y trabaja territorialmente en provincias y distritos.

Sus hermosos lagos: Canadá es el país con el mayor número de lagos en todo el mundo, con al menos 3 millones de estos espejos que le dan una belleza única.

Las casas de campo y los bosques: Sus fértiles montañas y los miles de caminos y rutas de senderismo existentes hacen que acampar sea muy atractivo. Es una de las actividades favoritas de los canadienses e inclusive muchas familias suelen tener una cabaña o casa de campo cerca de las montañas o los lagos.

El Tim Hortons: Es la cadena de cafeterías más famosa y querida de Canadá. Sus locales se encuentran en casi todo el país. Es tan popular porque los canadienses aseguran que el café de Tim Hortons es el mejor y sus postrecitos dulces ideales para acompañarlo. Iguala las ventas con las cadenas Starbucks diseminadas en todo el país.

Los osos: Canadá es conocida como la tierra de los osos. Sin embargo éste no es el único animal que se encuentra en el territorio. Además es muy probable que encuentres en tu camino alces, castores y mapaches.

Poutine: Es el plato más popular del país que consta de una base de papas fritas a las cuales se le añade queso cheddar o mozzarella y una salsa de carne y bacon, además de otras variantes.

El Icewine: Es un vino típico canadiense muy apreciado en todo el mundo. Se elabora con uvas que permanecen en la vid después de la típica temporada de cosecha hasta que la temperatura desciende hasta unos 8 grados bajo cero. Una vez congeladas se cosechan a mano y se procesan cuidadosamente logrando una bebida de sabor dulce con una ligera acidez.

El transporte público: En las grandes ciudades como Toronto el transporte público es bastante bueno y está muy bien conectado por lo que te lleva prácticamente a cualquier lugar. Los tiempos de espera son muy cortos y están muy bien controlados. El autobús, metro o tren casi siempre pasa a la hora establecida, por lo que no tienes que salir a esperar “a ver a qué hora se le ocurre pasar”. El costo promedio de un ticket es de 3,50 dólares canadienses por boleto, aproximadamente 3 dólares estadounidenses.

Por qué vivir en Canadá

Potencia mundial: Canadá es uno de los países que forman parte del 𝗚𝟴, es decir, una de las ocho naciones más industrializadas y con mayor poder económico del mundo.

Los salarios más altos del mundo: La economía de Canadá es una de las más estables, dado que las industrias en este país siguen en crecimiento constante, por lo que incluso en los empleos más sencillos el salario mínimo es aproximado a los 1.900 canadienses mensuales. Y aunque el costo de vida también es alto, sobre todo en elementos esenciales como la vivienda, esto se compensa con el buen sistema de salud pública y seguridad que ofrece el país. Es importante observar que la inflación anual ronda entre el 1,8 y el 3 % anual.

Perfeccionar el inglés y francés: Los dos idiomas oficiales de Canadá son el inglés y el francés, por lo cual vivir en este país, aunque sea solo una temporada, te ayudara a perfeccionar ese conocimiento.

Poco desempleo entre inmigrantes: Una de las particularidades de la economía canadiense es que realmente toma en cuenta a los inmigrantes, por lo cual existen muchas oportunidades de empleo en todas las industrias, especialmente dirigidas a personas extranjeras que desean establecerse en el país. El nivel de desempleo es muy bajo. Por otra parte es un país muy inclusivo. No importa cuál sea tu religión, raza, etnia, identidad de género o país de origen, no hay temor por la intolerancia o la discriminación.

Un sistema educativo excelente: Canadá cuenta con uno de los mejores niveles educativos. La educación preescolar, primaria y secundaria es gratuita, y en lo relativo a la educación superior, aunque es arancelada cuenta con algunas de las mejores universidades del mundo.

Hay mucha seguridad: Las tasas de criminalidad en Canadá son de las más bajas en el mundo y los delitos que más se cometen son aquellos catalogados como “no violentos”. Por ello, Canadá es reconocido como uno de los países más seguros.

Una geografía envidiable: Los paisajes y los parques nacionales de Canadá son espectáculos que te dejan sin aliento, tanto, que alrededor de 20 de sus reservas son consideradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Conectada con el mundo: Las ciudades más grandes de Canadá, como Toronto, Montreal y Vancouver, tienen vuelos directos a la mayoría de los destinos internacionales más importantes del mundo, por lo cual se trata de una muy buena opción para establecer tu residencia si viajar es parte de tu estilo de vida.

Las principales ciudades

Ottawa: Es la capital de Canadá y contiene numerosos establecimientos federales, entre ellos las embajadas y el Palacio del Parlamento. La sede del gobierno es famosa por el Cambio de Guardia, que tiene lugar diariamente durante el verano.

Quebec: La ciudad podría confundirse fácilmente con un destino europeo y es que es la capital de la provincia francófona de Quebec. El Viejo Quebec es el distrito histórico, realmente muy bello. El edificio más emblemático de la ciudad es el Chateau Frontenac, un gran hotel del siglo 19, el más fotografiado de Norteamérica. Es la ciudad con más restaurantes per cápita de Norteamérica.

Toronto: Toronto es la ciudad más poblada de Canadá, además de ser una de las mayores de toda Norteamérica, a solo 800 kilómetros de distancia de Nueva York y luce la mayor diversidad cultural y étnica de todo el mundo. Algunos de sus barrios son Chinatown, Little India y Little Italy. La enorme Torre CN es un gran atractivo turístico, ya que ofrece unas vistas espectaculares en su cima, además de un restaurante giratorio imperdible. También luce un gran acuario con especies de todo el mundo y un estadio gigante para espectáculos deportivos y musicales, con techo cubierto para días de mal tiempo. En el extenso invierno con temperaturas extremas de frio, los habitantes caminan por el PATH, una especie de túnel lujoso de 27 kilómetros por debajo de la superficie de la ciudad donde con ambiente calefaccionado acuden a supermercados, centros médicos y todo tipo de comercios. A diferencia de otras ciudades canadienses donde prevalece el idioma francés, en Toronto sus habitantes se expresan en inglés.

Montreal: Es junto a Toronto sin duda la financiera. Es el hogar de la mayor comunidad francófona fuera de París, y es una metrópolis bulliciosa con un centro y distritos históricos. También hay varios barrios muy característicos que explorar e incluso una carrera anual de Fórmula 1, que suele celebrarse en junio. Tiene un casco antiguo adoquinado digno de conocer. Vale la pena visitar el Viejo Montreal donde los colonos franceses pisaron la isla por primera vez y la Basílica de Notre Dame, un espléndido ejemplo de la arquitectura del renacimiento gótico inglés, entre otros puntos turísticos. No hay que olvidarse del lado moderno de Montreal para ver el Estadio Olímpico, el circuito de F1, varios barrios étnicos y el metro de la ciudad.

Niágara: La ciudad sede de las cataratas mundialmente famosas que están situadas en la frontera entre la provincia de Ontario y el estado estadounidense de Nueva York. El lado canadiense de las cataratas, ofrece las mejores vistas y el mayor número de atracciones. Aquí se encuentran torres de observación, restaurantes, tiendas de recuerdos, casinos y hoteles en abundancia. Muy cerca se encuentra la pintoresca localidad Niagara-on-the-Lake para cenar en una bodega o disfrutar de la múltiple propuesta de flores y jardines en las residencias y los parques, en un ambiente sorprendente y multicolorido.

Vancouver: Entre las Montañas de la costa, por un lado y el Océano Pacífico, por el otro, Vancouver es una ciudad que hace posible nadar en el océano, patinar por parques escénicos y esquiar por una montaña en un solo día. Es la tercera área metropolitana de Canadá y un destino turístico muy popular. Hay zonas de islas, parques y también un área donde están asentadas importantes empresas de informática e inteligencia artificial que asisten al mundo.

Consejos para no olvidar

Para ingresar a Canadá se necesita visa. Si bien el trámite no es complicado, hay que hacerlo con tiempo. Si tenés pasaporte europeo, solo se requiere llenar previamente un formulario oficial que se llama ETA. Cuesta 21 dólares estadounidenses y tiene una validez de dos años. Por otra parte será buena llevar adaptador de corriente por el diseño de los enchufes. La tensión de red es de 120 V. Se debe cruzar la calle por las zonas pintadas en las esquinas. Es penalizado hacerlo en mitad de cuadra, por ejemplo. Al acceder al subterráneo, primero hay que esperar hasta que descienda el último pasajero y solo allí ingresar a los vagones ordenadamente. Se tiene mucho respeto en el cuidado de los perros, llevados por sus propietarios con una cuerda de contacto hasta los numerosos parques en las ciudades destinados para ellos. Por otra parte es habitual ver en los meses de primavera y verano parques públicos y jardines de viviendas con numerosas especies de flores, especialmente tulipanes de varios colores. Nadie corta o roba esas ornamentaciones.