Tablas en la arena

BERTA VILLANUEVA Y UNA INTENSA ACTIVIDAD TEATRAL EN CLAROMECO

De reconocida labor y formación en el ámbito teatral, su rol de abuela llevó a Berta Villanueva a vivir buena parte de su vida en Claromecó y a dirigir, además, un gran éxito de convocatoria en este verano: la comedia negra “Maté a un tipo”. Esta propuesta forma parte de una verdadera movida de espectáculos en la localidad, a la que también se refirió Julia Czubaj

Febrero 2024

Claromecó vive un fenómeno inusual este verano. Varios elencos de teatro están presentando sus propuestas a sala llena, y en este momento se podría decir, incluso, que hay más actividad teatral en la localidad balnearia que en Tres Arroyos. Sin perjuicio de que puede ser interesante explorar varios factores que contribuyen a esta realidad, es mucho mejor disfrutarla como se presenta y seguir apostando. Por eso Berta Villanueva, directora de uno de los éxitos de este verano – la comedia negra “Maté a un tipo”- quiere ir por más.

Tresarroyense con amplia formación y recorrido en el campo teatral, Berta se fue acercando a Claromecó en la pandemia, acompañando el nacimiento y los primeros años de vida de un nieto. Pero el teatro no podía estar ausente de este ciclo vital, y pronto se encontró a sí misma revisando textos, imaginando puestas y armando un grupo para llevarlas adelante.

“Los dos primeros años fueron de cierto encierro, pero la conocí a Julia Czubaj (ver nota aparte), que tras mucho tiempo de dirigir sus propuestas tenía ganas de actuar, de ser dirigida. Empezamos a reunir gente, se armó un grupo, y resultó una hermosa sorpresa trabajar con ellos”, contó Villanueva a “El Periodista”.

“Son nueve las producciones que están activas en este momento en Claromecó. Hay obras para niños, para adultos, una pareja que está en la plaza, las obras infantiles de Andrea Carrera, las puestas de Cristina Caballero. Es mucha la actividad”, completó Berta.

Todas las propuestas tienen público, y eso sin duda es un gran estímulo para que los grupos sigan trabajando. Y si bien es muy importante contar con el espacio de arte Quelaromecó, donde varias se representan, está claro para Berta que entre los próximos pasos para consolidar este fenómeno, hay que incluir la gestación de un nuevo espacio con condiciones aptas para la representación teatral.

Un éxito

Villanueva montó, y está presentando con gran éxito, la comedia negra “Maté a un tipo”. El horario es arriesgado – se representa pasada la medianoche de los martes- pero el público no falla. Silvina De Sousa Pinto, Claudio Menéndez, Julia Czubaj y Silvina Beigbeder conforman el elenco. El texto es del dramaturgo Daniel Dalmaroni, un platense que ha producido obras reconocidas, premiadas y además actuadas por grandes figuras del teatro nacional. “Maté a un tipo”, de hecho, ha llegado a tener 15 puestas simultáneas en distintos lugares del mundo.

“El grupo fue decantándose, y funciona. Algunos se fueron, por distintas actividades, y justo coincidió que quedaron la misma cantidad de actores que personajes de la obra. Y empezamos a trabajar ese texto, de este dramaturgo bastante especial dentro de lo que es el teatro argentino, por su uso del humor negro. Esta obra es particularmente un relojito, está muy bien escrita, no tiene nada que le sobre. De manera que yo tenía la ilusión de que podía funcionar, se trabajó en conjunto y creo que lo estamos logrando”, aseguró la directora.

La definición de un texto a trabajar contribuyó a la consolidación del grupo, y durante buena parte del 2023, Berta y los actores se pusieron a trabajar en la puesta de “Maté…” hasta lograr estrenarla a comienzos de la temporada estival.

“Empezamos en mayo. Con todo lo que eso implica, las noches de invierno en Claromecó, cada uno con su laburo, ensayando cansados pero con ganas muy sostenidas. Y yo, con una fe grande en que esto iba a funcionar. En realidad creo que todos la teníamos”, consideró.

Las particularidades del texto, la precisión relojera que normalmente exige la comedia, más el condimento central del humor negro, hicieron que el trabajo de este texto impusiera tanto a la directora como al elenco una serie de mecanismos distintos a los habituales para otras puestas. “Había mucha energía puesta en aprender ese texto, pero de manera diferente a otros, tratando de encontrar todas las intenciones, los vínculos entre los personajes. Y los modos de decir de cada uno de esos personajes, e incluso lo que no dicen, lo que va por debajo de las palabras… Era importantísimo explorar a fondo ese texto, saber decirlo, y después jugarlo en escena encontrando esa cuestión de que cada actor reacciona a lo que su compañero le está tirando. No ilustrar una acción sino dejarse influir por lo que el resto propone, para a partir de ahí encontrar situaciones orgánicas, verdaderas. Me sorprende la manera en que esto se fue dando”, confió Berta. Y la respuesta del público parece darle la razón.

Y los aplausos finales son también un premio al hecho de que tanto la directora como el elenco se pusieron al hombro los rubros técnicos de la puesta. “Para el vestuario es como que fuimos encontrando una cosa y por ahí, bueno, uno encuentra algo para su personaje, se van cambiando y vamos viendo. Es como que entre todos vamos armando el vestuario de todos. Y para la escenografía, tuve una idea yo primero y el resto fue haciendo sus aportes. Y la luz, la música, todo lo fuimos creando entre todos, disponiendo también de las cosas que hay en el QEA y que otros elencos usan”, describió.

Una metáfora que resulta “familiar”

“El argumento del drama es sencillo, absurdo y a la vez verosímil. Al volver del trabajo Ernesto le confiesa a Marta que mató "a un tipo". No fue un crimen premeditado, sino el resultado de un estallido de furia incontrolable, en la calle, con un desconocido. Marta lo escucha asombrada pero rápidamente decide que la anomalía será absorbida por el magma de la rutina familiar, y para Ernesto, Marta y "Juli", la hija de ambos, la vida continúa. La muerte también”, describe la periodista Verónica Chiaravalli sobre “Maté a un tipo”.

“Es una obra que podés leerla de muchas maneras, pero es una metáfora de algo que resulta bastante familiar. En una familia ‘común’, el padre se convierte en asesino y se lo encubre, se lo encubre, se lo encubre hasta que esa violencia termina por hacer explotar todo”, completó Berta.

Madre, padre, hija y psicólogo son los que llevan adelante la acción. Y la obra funciona, a punto tal de que además de excelentes comentarios en la prensa, las recomendaciones del propio público hacen que cada martes a la medianoche se forme una extensa fila a las puertas del QEA para ver “Maté a un tipo”.

Pero esto no termina acá. Porque Berta Villanueva tiene previsto preparar, una vez finalizado el período estival, una pequeña gira para llevar la obra a otros escenarios de la región, y por qué no, a algún festival. ¡Que sigan los aplausos!