Secretos en las letras

UNA ENTREVISTA CON NORMA MONRROY, GRAFÓLOGA

¿Cuánto revelan nuestros trazos? La grafología es una disciplina apasionante que se utiliza desde la selección de personal hasta para colaborar en investigaciones penales. La tresarroyense Norma Monrroy cuenta en este rico diálogo con “El Periodista” los secretos que esconde nuestra forma de escribir

Diciembre 2024

La escritura, más allá de ser una herramienta para plasmar ideas y comunicarnos, esconde un sinfín de secretos sobre nuestra forma de ser y pensar. Es aquí donde entra en juego la grafología, una disciplina que se dedica a analizar los rasgos de la escritura para comprender la personalidad del individuo y mucho más. Para adentrarnos en este fascinante mundo, entrevistamos a la reconocida grafóloga Norma Monrroy, quien nos revela los aspectos que se pueden develar a través de un simple trazo de lápiz.

Grafología, más que tinta sobre papel

Norma Monrroy define la grafología como "una técnica proyectiva gráfica. Es una técnica porque te brinda una herramienta, es gráfica porque se plasma en el papel, y es proyectiva porque te proyecta la personalidad de alguien". Según Monrroy, la grafología estudia el rasgo gráfico, el rayón que se hace al escribir o dibujar, y permite interpretar esos trazos más allá del contenido escrito. Monrroy destaca que la presión, la tensión y hasta el ritmo cardíaco de una persona se imprimen en la manera en que agarra una lapicera y escribe, haciendo de la grafología una técnica muy personalizada. Este análisis puede incluso aplicarse a niños que aún no saben escribir, interpretando sus rayones y dibujos.

La ciencia de la grafología

Aunque existen divergencias sobre su consideración como ciencia, Monrroy asegura que la grafología está "muy alejada de todo lo que tiene que ver con las mancias y los pases mágicos". Es una disciplina seria que se basa en la interpretación de lo que la persona escribe, dibuja o hace rayones, proporcionando una gran cantidad de información sobre el individuo.

Trazos de una vida

Norma comenzó en 1999, después de ser cautivada por una publicidad sobre el tema. "Hice toda la capacitación con una profesora de Buenos Aires y después de recibirme seguí haciendo distintas especializaciones", relata. Su dedicación la ha llevado a perfeccionarse y especializarse en diversas áreas de la grafología, incluida la reeducación de la firma.

“Éramos un grupo muy reducido de personas y estudiábamos acá, entre ellas, la doctora Graciela Mirmi, estuvo Marita Lanzone como compañera, la señora del doctor Byrne, Laura. Después de recibirme seguí haciendo distintas especializaciones, porque la realidad es que si bien hay cosas que no cambian, siempre hay una nueva mirada, un nuevo modo de analizar, nuevas técnicas. Recientemente hice toda una capacitación en la reeducación de la firma. Muchas veces uno necesita cambiar la firma, por una situación profesional o laboral, o porque esa firma ya no te identifica. Es fundamentar estar actualizándose. Además, actualmente soy miembro de la red mundial de grafología y directora de redacción de la revista que tenemos en la red”, afirma con entusiasmo.

Un sello de identidad

La firma puede analizarse de dos maneras: comparando el escrito con la firma en la misma hoja o examinando la firma aislada. Para un análisis más profundo, Norma solicita el nombre completo y la fecha de nacimiento de la persona, ya que estos datos pueden revelar eventos importantes en su vida.

Monrroy pone especial énfasis en el trazo, la ubicación, y otros detalles de la firma, como si es legible o si se utiliza una rúbrica. "Rúbrica es cuando hacemos como un dibujo o como un garabato”, explica. "La firma encierra tantísima información. Porque si uno la mira bien, no es nuestro nombre, no es nuestra inicial, no es el apellido, pero nos gustó, nos identificamos con eso. Pero si hacemos una firma más legible, si vos pones tu nombre, o solo la inicial y aclaras el apellido, tiene mucho que ver como vos te ves, cómo está tu autoestima”, dice.

“Y la ubicación, si hay un trazo muy grueso, muy fino, si hay un punto, rayones, arcos. La verdad que la firma en sí, más allá de todo lo que nos brinda el escrito, es como un capítulo aparte. Y por eso es que esto de cambiar la firma también lleva un tratamiento especial, porque vos la quieres cambiar, porque ya no te identificas o por una necesidad. Ahí se tiene en cuenta qué cambios se hacen, qué se trae de la firma anterior, qué desechas”, detalla.

A través de la presión, la inclinación y la forma de las letras, los grafólogos pueden identificar rasgos de carácter, niveles de autoestima y estados emocionales. "No se trata solo de la estética de las letras, sino de la energía y la emoción que se imprimen en el papel", explica Monrroy.

El rayón que revela

La grafología no es simplemente un análisis de escritura; es una exploración profunda del ser humano. Como Norma lo describe, "cada trazo, cada curva, cada línea es una pieza del rompecabezas que forma nuestra identidad". Con cada análisis, se abre una nueva ventana al entendimiento, proporcionando una herramienta poderosa para la autocomprensión y el crecimiento personal.

“En una oportunidad trabajé con dos hermanas en simultáneo, ellas pidieron estar juntas y cuando estaban escribiendo, una le dice a la otra, `tu lapicera es re gruesa`. Teóricamente las dos tenían lapicera con el mismo gramaje. Lo cierto que una escribió como muy cargado de tinta y la otra tan suave que si no lo mirabas bien parecía una fotocopia. Más tarde, en otra evaluación, se cambian las lapiceras, y la que escribía con la carga de tinta, siguió escribiendo igual y la chica que escribía tan suave, siguió escribiendo suave. Esto significa que va más allá del lápiz, es la presión que cada uno ejerce. Es tu modo, las emociones de ese momento, las habilidades que esa persona tiene a través de la escritura”, cuenta Norma.

La evaluación y el contexto

Factores como el contexto, la situación emocional y el entorno en el que se realiza la evaluación pueden influir en los resultados.

“Cuando hacemos las evaluaciones, me preparo para recibir a la persona. Es importante saber, si la persona viene de la casa, del trabajo o si llegó en su auto particular, porque todo eso también hace a la evaluación. No es un dato menor. No es lo mismo que haya tenido que esperar un remis o si estaba lloviendo, hacía mucho calor, no es lo mismo si vino, por ejemplo, de su casa, ya disponía de ese día, lo pudo tomar con toda tranquilidad, se pudo tomar su espacio, todo eso hace al momento de cuando hacemos esta evaluación”.

Norma se asegura de eliminar todos los posibles distractores y condicionantes del ambiente. “Generalmente uso una música relajante, y si ponemos YouTube, que tiene imagen, es fundamental que la persona quede de espalda a la pantalla, para que cuando vos le pedís dibujos, no se sienta condicionado”, dice. "Por ejemplo, cuando pedimos que dibujen un árbol y preguntan si debe ser grande, pequeño o con ramas, simplemente les decimos 'solo necesito un árbol, dibuja lo que sientas'. Esto lo hacemos para no condicionar su creatividad”.

La grafóloga utiliza hojas tamaño A4, una medida estándar que facilita ciertos cálculos durante la evaluación. "Dividimos la hoja de trabajo en tres vectores, en tres partes, y podemos fragmentar el texto para un análisis más profundo," explica. "Es notable observar cómo, al principio, la gente escribe muy prolijamente, pero a medida que se concentran en lo que quieren expresar, pierden el control sobre la forma de escribir. Es en esos momentos cuando la verdadera letra de la persona emerge”.

Tecnología

Aunque Norma no utiliza software informático tipo múltiple choice, aprovecha las herramientas tecnológicas y la inteligencia artificial para apoyar su análisis. "Usamos Excel para ayudarnos en el análisis y la inteligencia artificial para hacer cálculos matemáticos con la fecha de nacimiento, lo que nos permite determinar si en determinada edad hubo un evento importante en la vida de la persona".

Aplicaciones prácticas

Norma Monrroy destaca que la grafología tiene un vasto campo de aplicaciones prácticas, más allá del análisis individual. En el ámbito corporativo, por ejemplo, la grafología se utiliza para la selección de personal. "Muchas empresas recurren a la grafología para conocer mejor a los candidatos y asegurarse de que sean adecuados para el puesto".

"En el proceso de selección de personal, a menudo se realizan varios test y se escucha decir 'la entrevista es muy sencilla, te pedirán que dibujes una persona, una casa, un árbol y lo tienes que hacer de cierta manera'. Pero, cuando lo hacen siguiendo instrucciones, lo primero que surge es precisamente un signo de engaño. Porque no hiciste tu propio árbol, sino el árbol que creías que me agradaría. Y al hacer eso, privaste al evaluador de ver características de tu personalidad que podrían haber sido perfectas para el puesto que buscaban. No es una ciencia exacta, nosotros siempre trabajamos con un enfoque integral, tomando una batería de muestras y corroborando todo lo que observamos en la firma, los dibujos y otros test grafoanalíticos. Así, cuando ese árbol no parece auténtico, lo detectamos".

Monrroy sugiere que permitirse ser auténtico es crucial, ya que así es como realmente se pueden evaluar y reconocer todas las características personales, que son valiosas y suman a la evaluación. "Seguir una receta no sirve en estos casos".

Además, en la orientación vocacional, la grafología puede ayudar a las personas a descubrir sus verdaderas pasiones y habilidades innatas, orientándolas hacia carreras donde puedan florecer. "Elegir una carrera no es fácil para muchos. A veces, hay familias que, económicamente, pueden ofrecer el mejor departamento y la mejor universidad, y los jóvenes se van con todas las comodidades. Pero lo importante es evaluar si ese joven está preparado para vivir solo o con amigos. La grafología, además de identificar el perfil más adecuado, también brinda orientación sobre la compatibilidad de caracteres," señala.

Más que caligrafía

Norma también destaca la importancia de la grafología en el ámbito educativo. "Al analizar la escritura de los niños, los maestros y orientadores pueden obtener una comprensión más profunda de sus necesidades y estilos de aprendizaje", dice Monrroy. Esto puede llevar a estrategias educativas más efectivas y personalizadas, mejorando así el rendimiento y la satisfacción de los estudiantes. La grafología puede identificar dificultades de aprendizaje, problemas emocionales, y talentos ocultos, proporcionando a los educadores herramientas valiosas para apoyar a sus alumnos de manera más integral.

"En ocasiones, los niños no pueden expresar con palabras lo que sienten debido a su edad, pero pueden hacerlo a través del grafismo. Por ejemplo, imagina un niño de seis años que acaba de tener un hermano. Ese sentimiento de que ya no hay espacio para él es natural, pero a menudo lo expresa a través de sus dibujos. Es crucial detectar esto porque puede afectar su atención y rendimiento académico en la escuela. En este sentido, la grafología aporta un valor significativo," explica.

El grafismo como lenguaje

La grafología también desempeña un papel significativo en la salud mental. "A través del análisis de la escritura, se pueden identificar signos de estrés, ansiedad y otros problemas emocionales," menciona Monrroy. Esta herramienta puede ser útil para psicólogos y terapeutas, quienes pueden utilizarla como complemento en sus evaluaciones y tratamientos. Monrroy afirma que "tanto problemas de salud como trastornos de personalidad se reflejan en la firma".

Por ejemplo, la grafóloga explica: "Los plenos son trazos en letras como la 'l' o la 'p', que tienen características específicas de ida y vuelta. Estos trazos pueden diferir notablemente entre una persona sana y alguien con una dolencia de salud”. Además, menciona los "brisados", movimientos sutiles en la letra que a veces no son visibles a simple vista y requieren el uso de lupas para un análisis detallado.

La observación de las jambas de las letras (las partes inferiores) y los choques entre letras también proporciona información valiosa. Norma destaca que es común ver cómo la escritura puede variar en dirección y fluidez, revelando mucho sobre el estado emocional de una persona. Los márgenes también juegan un papel crucial; algunas personas dejan un margen izquierdo prolijo, mientras que el derecho puede ser irregular. "La hoja nos muestra el ambiente gráfico y la generalidad, lo cual actúa como una carta de presentación," señala.

Descifrando crímenes

En el mundo de la investigación criminal, la grafología se convierte en una herramienta invaluable para la autenticación de documentos y firmas, así como para el análisis de notas escritas por sospechosos. "A través de las pericias grafólogas, se puede determinar la autenticidad de una firma y analizar el estado emocional de la persona en el momento de la escritura", explica Monrroy. Esto puede ser crucial en investigaciones criminales, ayudando a resolver casos y proporcionando evidencia en los tribunales.

Enseñanza y seminarios

Estoy impartiendo formación en grafología en el espacio de El Recinto, y también en mi casa para un grupo muy reducido. Además, ofrezco cursos online," explica Norma. Los seminarios tienen una duración de cuatro meses aproximadamente y cubren las bases de la grafología. "Son clases una vez por semana, de una hora y media cada una. Siempre proporciono material de apoyo que preparo yo misma, además de la grabación de cada clase. Esto permite a los estudiantes tener una referencia constante a la que pueden volver”, añade.

En cuanto a las herramientas de trabajo, Norma destaca la importancia de una lupa de buena definición. "Siempre insisto en que lo importante no es el tamaño de la lupa, sino el aumento que ofrece. Puedes comprobar la calidad de una lupa cuando la colocas y la levantas sobre un texto escrito: el texto debe ampliarse o reducirse sin deformarse," detalla. También utilizan transportador, regla, hojas A4 y papel milimetrado transparente en las clases.

Norma subraya que estos seminarios están diseñados para proporcionar una comprensión sólida de la grafología, equipando a los participantes con las habilidades necesarias para aplicar este conocimiento en diversas áreas.

Enfrentando desafíos y controversias

A pesar de sus múltiples aplicaciones, la grafología no está exenta de críticas. Algunos cuestionan su validez científica, considerándola una pseudociencia. Sin embargo, Norma defiende la grafología como una disciplina seria y útil, basándose en su formación, experiencia y en los resultados obtenidos a través de investigaciones rigurosas. "Es importante que la grafología se practique con rigor y ética", dice Monrroy. "La formación adecuada y la experiencia son esenciales para realizar análisis precisos y útiles".

La grafología como ventana al alma

La grafología, con su capacidad para revelar la esencia de una persona a través de su escritura, sigue siendo una disciplina fascinante y valiosa. Como afirma Norma Monrroy, "es una técnica que, cuando se usa correctamente, puede ofrecer una comprensión profunda y reveladora de la personalidad humana. Desde la grafología, uno puede ver algunos indicadores importantes en situaciones extremas como el suicidio. Entonces yo creo que a la hora de la devolución uno tiene que ser estar muy seguro y ser muy profesional por sobre todo por la persona que tiene enfrente”. Ya sea en la educación, la salud mental, el ámbito corporativo, o las investigaciones criminales, la grafología continúa demostrando su relevancia y utilidad en nuestra sociedad.

Si te intriga el mundo de la grafología, recuerda que cada trazo de tu escritura guarda una historia.

Redes: Facebook: Norma Monrroy

Instagram: @grafologaholisticanormamonrroy