Salir a tentar la suerte

Arlequines presentó su segundo material de estudio “Tentando a la Suerte”, un trabajo que refleja madurez, perseverancia y nuevas búsquedas musicales. Emanuel Fredes, voz y guitarrista de la banda, repasó el camino recorrido, los desafíos superados y la importancia de seguir apostando por los sueños

Mayo 2026

Sostener un sueño en el tiempo no siempre es sencillo. Requiere paciencia, constancia, confianza en el camino elegido y la decisión de seguir incluso cuando las cosas se demoran más de lo esperado. En la música, como en la vida, muchas veces hay que animarse a dar un paso sin garantías, apostar al trabajo propio y salir a buscar oportunidades.

Eso es, en parte, lo que transmite “Tentando a la Suerte”, el segundo disco de Arlequines, la banda tresarroyense que volvió a escena con un material cargado de madurez, nuevas búsquedas sonoras y el mismo espíritu de siempre. A seis años de “Ansiedades”, el grupo conformado por Emanuel Fredes en voz y guitarra, Santiago Echeverría en guitarra, Matías Elcuaz en batería y Federico Palladino en bajo, atraviesa una nueva etapa y se prepara para llevar sus canciones a distintos escenarios del país, luego de una exitosa presentación en “El escenario de Diego” en La Casona, a sala llena.

Junto a “El Periodista”, Emanuel Fredes repasó el proceso detrás del álbum, los desafíos que atravesaron en estos años y la importancia de seguir apostando por los proyectos propios.

Tentando a la Suerte, el segundo disco de la banda, lleva algunos meses en la calle ¿Qué sensaciones les generó este lanzamiento y cómo están viviendo este momento?

La sensación que tenemos, desde el minuto uno, es de alegría absoluta. Estamos atravesando una nueva etapa en la banda, lo vivimos casi como un reinicio. Realmente estamos contentos con la respuesta que venimos teniendo, tanto en la gente que escucha el disco como en quienes van a los shows. Eso nos esperanza de cara a todo lo que se viene.

Pasaron seis años desde Ansiedades, el primer material de estudio. ¿Qué cambió en la banda y en ustedes como músicos durante todo ese tiempo?

Muchas cosas, sin dudas. Primero, vivimos cambio de formación… Se fueron Alan Nielsen, Ignacio Suárez y Enzo Acosta e ingresó Fede Palladino en el bajo. Para nosotros eso fue una bocanada de aire fresco… Cuando alguien nuevo llega, trae su energía y su predisposición y eso cambia incluso el día a día. Después creo que crecimos como músicos y, fundamentalmente, como personas. Hoy más que nunca Arlequines es una familia y eso se nota a la hora de tocar.

¿Cómo fue el proceso creativo de Tentando a la Suerte? ¿Las canciones nacieron de manera individual, en conjunto o fueron mutando en los ensayos?

Fue un proceso largo que atravesó todo ese camino. Las canciones fueron naciendo de manera individual, pero se transformaron cuando las empezamos a tocar juntos. Algunas llevaron más trabajo y otras salieron rápido. “Si vuelvo a verte hoy” por ejemplo, atravesó todo ese proceso de cambio hasta que pudimos lograr la forma final. “Tentando a la suerte” en cambio, se grabó tal como se armó el primer día.

El título del disco tiene una carga muy particular. ¿Qué significado encierra Tentando a la Suerte y por qué eligieron ese nombre para representar esta etapa?

En realidad, fue una frase que salió jugando. ¿Quién no pensó alguna vez en salir ‘a ver qué pasa’? ¿Quién no se vio sorprendido por el destino? ¿Quién no se dejó arrastrar por el viento, por las olas, por el tiempo? Queríamos que el disco fuera un concepto porque habla de la luz y la oscuridad, y nos parecía que esa frase lo sintetizaba muy bien. A veces hay que dejarse llevar para poder encontrarse.

En lo musical y en lo lírico, ¿qué diferencias encuentran entre este nuevo álbum y Ansiedades?

La diferencia radica en que nos sentimos más maduros. Insistimos: estamos atravesando una nueva era como grupo, con un nuevo sonido que nos muestra más honestos y más seguros. En esta oportunidad las canciones fueron surgiendo, una tras otra, muchas veces sin pensar en un hilo conductor. La vida fue poniendo las palabras justas para narrar lo que la música sugería. Y así nació… Íntimo, propio e incluso experimental.

Impulso

Después de esos años entre un disco y otro, ¿hubo momentos en los que pensaron que este proyecto podía demorarse aún más o incluso no concretarse? ¿Qué los impulsó a seguir adelante?

Mentiríamos si dijéramos que no. El proceso fue largo porque la vida nos llevó a eso. Se fueron sucediendo cosas y el trajín de cada uno generó que tal vez tardemos más de lo que queríamos, sobre todo luego de que estaban las canciones. Primero hay que elegir donde grabar, con quién. Esta vez trabajamos con un productor, Albano Barzán, y eso nos ayudó un montón. Pero luego de grabar, elegimos una persona para que realice el Master final y lamentablemente no pudimos ponernos de acuerdo. Luego de un mes de trabajo, aproximadamente, tuvimos que volver atrás y buscar otra persona para ver qué sucedía. Ahí es donde apareció el nombre de Mariano Bilinkis. El nos entendió rápido y pudo sacar el material adelante, pero todo ese ida y vuelta nos costó varios meses de demora y dolores de cabeza; igualmente, somos testarudos y confiábamos en las canciones, y sabíamos que, de un modo u otro, iban a ver la luz.

Con este nuevo material ya en la calle, ¿qué planes tienen para los próximos meses en cuanto a presentaciones en vivo, difusión y nuevos proyectos?

Estamos trabajando con una productora, La Casita, para las fechas. El 23 y 24 de mayo nos vamos para Capital, vamos a estar tocando en Makena y en General San Martín, en el marco de un festival. La agenda viene cargada, en junio seguro repitamos en Capital y vayamos a La Plata y así sucesivamente. La idea es defender las canciones en todos los escenarios que podamos. Simultáneamente estamos trabajando en material audiovisual para los cortes de difusión que saldrán pronto y con los que esperamos llegar a más gente.

Mirando hacia adelante, ¿cómo imaginás el futuro de Arlequines y cuáles son las metas o sueños que les gustaría cumplir como banda?

Ojalá Arlequines viva muchos años más. Somos una familia, con sus pros y contras, y siempre estamos el uno para el otro. Creo que eso es lo que más nos interesa mantener, más allá de la química musical que sin dudas existe. Después, con poder seguir tocando somos felices.

Dónde escuchar

“Tentando a la Suerte” se encuentra disponible Spotify y en el canal de YouTube de la banda @arlequinesok junto a una producción audiovisual filmada en la playa de Claromecó.