ReciclArte

EMILIANO JUÁREZ Y SUS PRIMEROS PASOS ARTÍSTICOS CON LA HERRERÍA

Taller y Chatarra es un emprendimiento de herrería artesanal y reciclado a través del cual Emiliano crea objetos artísticos y de uso cotidiano a partir de madera y hierro que recoge de contenedores y fábricas. Hoy vende fuera de Tres Arroyos y sueña con ampliar el mercado

Enero 2024

Impulsadas por un maestro como fue Carlos Regazzoni, la herrería artesanal y la escultura con chatarra han alcanzado un alto grado de desarrollo y creatividad en la Argentina, y en Tres Arroyos estas disciplinas tienen reconocidos cultores. Emiliano Juárez está dando, con Taller y Chatarra, sus exitosos primeros pasos en estas lides, y compartió con “El Periodista” sus experiencias en el reciclado de objetos y materiales hasta convertirlos en originales piezas de arte.

¿En qué momento comienza a interesarle la herrería?

En realidad, siempre me dediqué a la herrería. Después más de grande, mi oficio fue pizzero. Tuve mi propio emprendimiento de gastronomía con mi familia durante la pandemia, pero por motivos personales decidimos cerrar.

Había abierto nuevamente sus puertas el Centro de Formación Laboral de la CGT y decidí anotarme para hacer el curso de soldador, era algo que tenía pendiente de aprender, luego incursioné más por el tema del arte. Trato de buscar un estilo diferente a lo que se hace generalmente.

En realidad siempre me interesó soldar. Quería aprender y nunca había tenido la posibilidad. Siempre pedía que me enseñaran y nada. Así que cuando tuve la oportunidad de ir al CFL, conocí al profesor Sergio Legarreta y fue quien me enseñó a dar las primeras puntadas. Después, gracias a él, me tomaron en un trabajo, estuve un tiempo de pasantía. Como ayudante me gustó mucho el oficio. Voy aprendiendo todos los días. Es algo nuevo para mí, hace más de dos años que estoy en esto y voy creciendo.

La verdad es que dentro de todo busco un cambio, algo diferente a lo que se viene haciendo.

¿De dónde nace el concepto de Taller y Chatarra?

El concepto de Taller y Chatarra nace porque siempre me gustó lo artesanal, reciclar, me gusta la madera de palets, me gusta la chatarra, “cirujear”, darle vida a eso que ya no sirve, sea con chatarra, con madera, alambre, con lo que sea. Entonces trataba de buscar un nombre y de emprender en algo que tenga que ver con eso.

En la actualidad hago esculturas, figuras decorativas, adornos, muebles, todo lo que se pueda hacer. Y bueno, quería algo que sume lo que es la madera, reciclar madera, no solamente palets, todo lo que sea, lo que se tire en los contenedores, trato de buscarle uso a todo. Por eso más que nada el nombre del proyecto.

¿Qué tipo de trabajos se pueden encontrar en su taller?

Puede ser desde esculturas, figuras decorativas, adornos, regalos personalizados, muebles. Después hago cosas para ferias, por ejemplo, portasahumerios, porta palosanto, portavelas, cosas chicas, cosas grandes, pero todo siempre saliendo de lo que es reciclar, usar chatarra y madera reciclada.

Del contenedor al arte

¿De dónde saca su materia prima pensando en el nombre de Taller y Chatarra?

La materia prima la sacó de las calles, recojo de los contenedores y después compro también en las chatarrerías, más todo lo que me dan. Si es algún pedido y debo trabajar con materiales no reciclados, para hacer un mueble, no tengo problema. De lo que yo fabrico, trato siempre de reciclar y uso siempre chatarra, o madera. Pero también se puede trabajar con hierro nuevo, si el cliente lo pide.

Hay ciertas cosas que cuando son estructuras grandes, por ahí se usa hierro nuevo. Como también hay fábricas que me facilitan chatarra, antes de tirarla, siempre me avisan, y voy a buscarla.

Está el prejuicio de mucha gente que no entiende este trabajo, que lo he escuchado, te cuestionan los precios, porque consideran que uno no tiene gastos, pero se olvidan de la mano de obra y de las herramientas que se ponen a la hora de realizar los mismos, también el trabajo que lleva limpiar ese proyecto realizado, muchas piezas vienen oxidadas, y las personas no ven todo eso. Cada pieza que se hace es única, es artesanal, pueden ser parecidas pero nunca iguales, no hay un patrón que se sigue para que queden todas iguales.

A todos lados

¿De qué manera las personas pueden acceder a comprar sus productos?

Mi nombre es Emiliano Juárez, mi dirección es Sarratea 147, mi Facebook figura como Emiliano Juárez, mi Instagram es Taller y Chatarra, para los que me quieran seguir, y bueno, después vendo por Mercado Libre.

¿Realiza envíos a toda la Argentina o solo se pueden acceder siendo de la ciudad?

Vendo a todos lados. Mi mercado está más afuera que acá. Vendo mucho en Buenos Aires, principalmente, Río Negro.

La idea es salir del país. Sería lindo ver una obra de uno mismo puesta en algún otro país, me encantaría.

Busco poner en el mercado otro tipo de producto, que la gente pueda comprar, por ejemplo parrillas. Algo más común, que pueda llegar más a la gente de Tres Arroyos.

¿Qué les diría a las personas de la ciudad para que se animen a comprar sus productos?

Que se animen a comprar algo diferente, algo artesanal, que apoyen al emprendedor y a los artesanos, tanto de acá como de afuera, porque los nuestros son productos únicos, que están fabricados desde el corazón, no es una máquina, lo hace la gente, entonces creo que hay que darle más posibilidades a eso, a que sigan a los emprendedores.

Ya te digo, que cada pieza que se hace de manera artesanal no es lo mismo que una pieza que se hace por cantidad o de manera industrial, atrás de un trabajo artesanal hay dedicación, hay amor, hay paciencia, hay arte, hay mucha creatividad, entonces eso es lo que hay que apoyar para que sigamos.

Por último, quiero agradecerle a mi familia, a mi señora, a mis hijas, a mi familia en general, porque me ayudan a que pueda seguir con en este proyecto, que no es fácil porque no es un producto para cualquiera, no a todos les gusta lo que hago. Seguimos tratando siempre de hacer cosas nuevas, de seguir creciendo y ojalá podamos llegar más lejos con estos productos.

También dar gracias por la nota, porque esto me sirve mucho.

Gracias a las fábricas que me proveen la materia prima, a la gente particular que se acerca a traer chatarra, siempre se recicla.