¿Qué gusto tiene la sal?

UNA PAREJA CLAROMEQUENSE Y EL SECRETO DEL AGUA DE MAR

Imagina saborear el mar en cada comida. Suena poético, pero para Patricia Cepeda y Hugo Luzzi es una realidad. Esta pareja ha transformado su alimentación al incorporar el agua de mar y la sal marina, descubriendo un mundo de sabores y beneficios para la salud que pocos conocen

Octubre 2024

"Nosotros ya llevamos muchos años consumiendo agua de mar, no solo en forma de líquido para tomar, sino también para cocinar", afirma Hugo Luzzi, mientras relata cómo han integrado esta práctica en su vida cotidiana. “Cuando yo hablo de agua dulce me refiero al agua que tengas en tu casa. Después, por ejemplo, las carnes las sumergimos, las ponemos a macerar en agua pura de mar, que se llama hipertónica. El agua rebajada, una parte de agua de mar, 3 partes de agua dulce, se le dice isotónica. Entonces, con el agua pura hipertónica, nosotros la dejamos, de acuerdo con el tamaño de la carne, media hora, una hora. Y eso ya tiene la sal que necesita, toma los minerales”, detalla Hugo.

El valor nutricional del agua de mar

El agua de mar que utilizan es mucho más que una simple solución salina. "El agua de mar tiene más de 118 minerales. O sea, todos los minerales de los alimentos de la tabla periódica", destaca Patricia Cepeda, subrayando el valor nutricional incomparable que este recurso ofrece. "Nuestro plasma, donde están nuestras células, tiene una composición similar a la del mar primigenio", añade. Hugo explica que el agua de mar tiene entre 30 y 32 gramos de sodio por litro, mientras que el cuerpo humano tiene 9 gramos. Por eso, diluyen el agua de mar en una proporción de una parte de agua de mar por tres partes de agua dulce para crear una bebida isotónica adecuada para el consumo diario.

Una práctica con historia

Esta costumbre de usar agua de mar no es nueva. Patricia y Hugo comenzaron a interesarse en este enfoque tras seguir a Griselda Donatucci, defensora de los beneficios del agua marina. "Nosotros venimos buscando un estilo de vida natural, más saludable", comenta Patricia.

Esta tradición se remonta a civilizaciones antiguas. Los egipcios, los romanos e incluso médicos como el francés René Quintón, que a principios del siglo XIX utilizó agua de mar para tratar la desnutrición infantil y en situaciones de guerra, ya conocían sus beneficios. "René Quintón salvó vidas durante una epidemia de cólera inyectando agua de mar, y a los soldados romanos se les pagaba con sal, de ahí la palabra 'salario'", cuenta Hugo, entusiasmado por la historia que respalda esta práctica.

Quintón descubrió que el agua de mar podría sustituir el plasma sanguíneo en emergencias, y hoy se reconoce su trabajo en la creación de soluciones salinas que imitan este recurso natural. Según Hugo, este conocimiento ancestral, aunque en gran medida olvidado, está volviendo a ser valorado gracias a personas como ellos, que buscan estilos de vida más naturales y saludables.

“Hay ciertos elementos esenciales para mantener la vida: el oxígeno, el agua, el sodio, el potasio y el magnesio, en ese orden de prioridad. Nuestras células dependen de ellos para funcionar correctamente. Dentro de la célula encontramos potasio, mientras que en su exterior hay sodio, y es en la mitocondria donde se genera la energía en forma de ATP. Para que este equilibrio se mantenga, es necesario que el sodio y el potasio se intercambien, y para ello el magnesio es fundamental, ya que activa la válvula que permite este intercambio. Cuando el sodio ingresa, el potasio sale, y con el sodio entra también la glucosa, que es el combustible que alimenta a la célula”, detalla Luzzi.

"El agua de mar no solo contiene una gran cantidad de minerales, sino también microorganismos como fitoplancton, zooplancton y oligoelementos, formando lo que se conoce como 'sopa marina'. Esto permite que tanto los organismos más pequeños como una ballena, el mamífero más grande, puedan nutrirse directamente del mar sin buscar alimento en tierra. Por eso el agua de mar es tan beneficiosa", agrega.

Más que sal, un concentrado de vida

La sal marina que ellos producen es mucho más que un condimento. Es un concentrado de vida marina, con un sabor más profundo que la sal de mesa comercial. "Nuestra sal te transporta directamente al mar. Esta sal se le dice que está equilibrada, a diferencia de la sal comercial, porque tiene no solo el cloruro de sodio, sino que tiene potasio, magnesio, sulfato, cloruro de magnesio y bromato”, explica Hugo.

Este tipo de sal es más húmeda y conserva los cristales naturales formados por la evaporación del agua de mar, lo que le da una textura única y un sabor más profundo. "Se le llama 'sal celta' porque en las costas de Francia se recolectaba de forma similar. Esa es la sal de calidad, la que sigue el ciclo natural del agua, y cuando la consumís, se te va a venir al pensamiento el mar, el saborcito del magnesio", explica Hugo.

El proceso cuidadoso de recolección y uso

Hugo y Patricia comprenden la importancia de recolectar la sal marina en condiciones óptimas. "No podés recogerla cerca de la desembocadura del arroyo, ni cuando el mar está revuelto. Debe estar cristalina", aclara Hugo. Después de la recolección, el agua de mar pasa por un proceso de filtrado meticuloso, utilizando mallas y filtros finos para asegurar que esté libre de impurezas antes de su consumo y uso en la cocina. El proceso artesanal que siguen para obtener la sal marina es lento, diseñado para imitar la evaporación natural. "Por cada litro de agua obtenés aproximadamente 27 gramos de sal marina", añade Hugo, subrayando la diferencia entre esta sal artesanal y la sal comercial.

"La sal marina contiene más de 80 minerales, no solo cloruro de sodio, sino también potasio, magnesio, sulfato y otros elementos esenciales", continúa. Explica que la sal se forma de manera natural en la costa, en las rocas, influenciada por las mareas. "Cada cierto tiempo, cuando la marea alta llega a lugares que normalmente no toca, el sol y el viento evaporan el agua, dejando la sal detrás de manera natural", describe Hugo.

En 2023, la sal marina fue aprobada en el código alimentario argentino, y la provincia de Chubut cuenta con permisos para la producción, recolección y procesamiento de la sal marina. "Nosotros lo hacemos de manera completamente artesanal, tratando de replicar lo que la naturaleza hace. Es un proceso lento, pero vale la pena", explica. "Para transportar el agua de mar, lo mejor es utilizar envases plásticos, y luego la pasamos a recipientes de vidrio abiertos, expuestos a un poco de luz para mantener la 'sopa marina' activa durante un mes", comenta.

Hugo señala las diferencias entre la sal marina artesanal y la sal comercial. "La sal industrializada pasa por varios procesos. La sal comercial es prácticamente solo cloruro de sodio, alrededor del 98 %, y además tiene aditivos como blanqueadores a base de aluminio y otros químicos para evitar que se aglutine. Cuando el cloruro de sodio entra en contacto con agua, como la de lluvia, se purifica y elimina los minerales, quedando solo una partícula de cloruro de sodio puro, con una estructura piramidal. En nuestro proceso, recolectamos todo lo que queda después de la evaporación, no solo el cloruro de sodio. Eso es lo que hace que nuestra sal marina sea integral, no le quitamos nada", aclara.

Finalmente, Hugo destaca que su sal marina se envasa en sobres de 50 o 100 gramos, así como en pequeños frascos de vidrio, preservando toda su riqueza mineral y su autenticidad artesanal.

Beneficios para la salud y el paladar

El uso de la sal marina no solo aporta un sabor único a los alimentos, sino que también tiene beneficios comprobados para la salud. A diferencia de la sal comercial, que ha sido despojada de la mayoría de sus minerales durante el refinado, la sal marina artesanal conserva todos sus componentes naturales, lo que la convierte en una fuente de nutrientes esenciales para el cuerpo.

Hugo y Patricia explican cómo preparar una bebida isotónica con 9 gramos de sal marina (una cucharada sopera al ras), por cada litro de agua dulce. "Es una excelente forma de hidratarse y reponer electrolitos de manera natural", comenta Hugo, quien recomienda beberla al levantarse, antes de las comidas, antes de ducharse y antes de acostarse. "Es en estos momentos del día cuando el cuerpo está más receptivo a absorber los minerales", añade.

Una práctica para compartir

Recientemente, la pareja ha comenzado a compartir su producción de sal marina con la comunidad local, vendiéndola en pequeñas cantidades.

El uso del agua de mar y la sal marina no solo ha transformado su alimentación, sino también su perspectiva sobre la salud y la conexión con la naturaleza. "El mar es como una pecera, los peces están sanos porque viven en un mundo alcalino", reflexiona Patricia, sugiriendo que, en un cuerpo bien nutrido y equilibrado, "no hay enfermedades, porque las células están bien nutridas con todos los minerales que necesitan. En Dunamar, Adriana Manriquez, está haciendo alfajores con sal marina y son deliciosos”, agrega.

“El objetivo principal de nosotros es compartir y que la gente tenga sal", dice Hugo, quien enfatiza la importancia de la docencia en este proceso. "Me agrada que cada uno se vaya y se prepare su sal, porque esa es la idea. A mí no me molesta enseñarte a vos cómo hacerlo. Es compartir, eso es lo fundamental”, concluye Hugo.

Instagram: @salymar.claromeco