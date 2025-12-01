Pedaleando por los otros

QUIENES SON Y QUÉ HACEN LOS BICISOLIDARIOS

Un grupo de 114 ciclistas aficionados, liderado por Fernando González, se unió hace poco más de un año para acompañarse en sus salidas a pedalear por la zona rural. Con esta excusa, juntan donaciones para distintas instituciones de Tres Arroyos. Ya han ayudado a más de 35 y para Fernando “es una satisfacción”. En esta entrevista, contó cómo surgió el proyecto

Enero 2026

Hace poco más de un año, Fernando González unió un grupo de aficionados al ciclismo para salir a rodar todos los jueves, el día sagrado. El objetivo principal de esta actividad era, en un comienzo, juntarse para andar por los caminos rurales acompañados, pues algunos no se animaban a salir de la zona urbana solos. Sin embargo, otro fin común los unió aún más: la solidaridad.

En esta entrevista, el creador de Bicisolidarios relata cómo nació este proyecto, que ya ha ayudado a más de 30 instituciones y que sumó más de cien integrantes en su corta vida.

¿Cómo comenzaste con Bicisolidarios?

Veíamos que mucha gente salía a rodar sola, pero sin alejarse de la zona urbana, probablemente por tener miedo a sufrir algún evento no deseado o algún problema en su bicicleta que lo dejara solo y a pie. Generalmente esta situación se daba en las damas. Un día se me ocurrió hacer una convocatoria por las redes sociales, a ver qué onda, quién se prendía para conformar un grupo para salir un día determinado en la semana. La respuesta fue inmediata, no masiva porque eso fue después creciendo mucho con el tiempo. En la primera la primera salida éramos cinco y a partir de ahí el grupo tuvo un crecimiento exponencial para llegar hoy a los 114 integrantes.

¿Cómo se organizan estas salidas? ¿Son todos aficionados al deporte?

Hemos observado que en las últimas dos décadas la gente ha tomado mucha más conciencia de su cuidado corporal. En el grupo hay gente desde los 14 a los 80 años., es super amplio el rango etario. Pusimos un día a la semana, que es el jueves. Partimos desde el Parque Cabañas y recorremos unos 25 o 30 kilómetros a ritmo de cicloturismo. Vamos todos juntos, salimos todos juntos y volvemos todos juntos. La particularidad es que el último jueves de cada mes cambiamos el lugar de salida por el de mi casa, que es en Matheu 921, porque ahí recibimos las donaciones de todos los integrantes. Lo que se reúne es para satisfacer los pedidos que nos hacen. Nosotros arrancamos en julio del año pasado, hasta diciembre cumplíamos con una institución, después de enero a abril de este año empezamos a colaborar con dos instituciones porque lo que se reunía era importante. Y a partir de mayo hasta noviembre, que fue el último mes que reunimos donaciones, estuvimos colaborando con tres instituciones.

O sea que el crecimiento ha sido realmente importante…

En los 17 meses de vida que tiene el grupo, hemos colaborado con 35 instituciones como escuelas, hogares de ancianos, comedores, merenderos… Lo que reunimos son alimentos no perecederos, insumos para la merienda, artículos de higiene personal, productos de limpieza, útiles escolares, elementos para botiquines, lo que nos pidan. En principio empezamos a colaborar con las instituciones que nosotros creíamos que por ahí nos necesitaban, pero una vez que nos hicimos un poco conocidos, nos empezaron a llover los pedidos. Así que en la en la medida que nos van llegando, los voy poniendo cronológicamente como para poder satisfacerlos.

El jueves sagrado

¿El grupo es abierto o hay alguna condición para ingresar?

El grupo obviamente es totalmente libre y gratuito, se comunican conmigo y se va agregando gente por contacto de los mismos integrantes, amigos, familiares, conocidos. Tenemos un grupo de WhatsApp donde nos informamos de todas las novedades y por ese mismo grupo también se convocan las salidas extra, o sea, cualquier día que no sea el jueves. Por ahí se juntan cuatro, cinco o diez que quieren andar un poco más rápido otro día, o hacer una distancia más larga, o salir en otro horario que les queda más cómodo, y se van convocando por ahí. Pero el jueves es sagrado, digo yo, porque ese día se respeta la distancia, se respeta el ritmo, se respeta el horario de salida y tratamos de respetar también el horario de regreso, que no nos agarre la noche. Siempre por caminos rurales, no andamos por la ruta, obviamente con todas las luces reglamentarias y medidas de seguridad para la bici y para el ciclista. También lo que hacemos tres veces al año, por lo menos, son unas clínicas sobre el cicloturismo, con Hugo Flores, que es el bicicletero e integrante del grupo. Son unas clínicas muy interesantes porque se les enseña a todos los integrantes cómo cambiar una cámara pinchada o cómo solucionar un problema de mecánica ligera, cómo lubricar la bicicleta. Esas charlas están abiertas a todo el público que quiera participar, generalmente las hacemos en el Polideportivo y aprovechamos para juntar donaciones.

¿Qué devolución te hacen los participantes de Bicisolidarios sobre las distintas propuestas?

La satisfacción más grande que tenemos es que mucha gente ingresó al grupo con mucho temor porque su estado físico no era el de un atleta. Se disculpaba y decía, "Ay, yo no sé si voy a llegar”, y por ejemplo, el día que fuimos a Claromecó se emocionaron hasta las lágrimas, fue una experiencia muy linda. Después Tres Arroyos es riquísima en sitios de interés, que no el que no sale a recorrer caminos rurales, no sabe la cantidad de lugares hermosos que tiene el Partido. Lagunas, cascadas, arroyitos, monolitos, pueblos, parajes de la zona que hemos recorrido también, muchas veces nos comentan los integrantes del grupo que ni se imaginaban que eso existía. Entonces, también eso es una satisfacción para quienes organizamos todo esto. Por otro lado, todos los que han participado, por más que ya no salgan más a rodar, no dejan de colaborar igual con el grupo. Tienen un sentido de pertenencia que realmente nos satisface mucho.

Solidaridad a pie

En el caso de que alguien quiera sumarse a la movida solidaria, pero no salir a pedalear, ¿puede hacerlo también?

Por supuesto. Algo que quiero destacar es que todo lo que se reúne para las donaciones es producto de la colaboración de los integrantes. Nosotros no hacemos rifas, no hacemos bonos, no vamos a pedir a los comercios. No hay un mínimo ni un máximo, cada uno trae lo que puede. Acá no hay distinción de volúmenes, de cantidad, ni de peso.

¿Algún mensaje final que quieras compartir?

Yo siempre cuando nos juntamos para celebrar algo, siempre digo una frase muy famosa de John Lennon, que yo la llevo al plural, que es “te podrán decir que somos unos soñadores, pero no somos los únicos”. Afortunadamente no somos los únicos porque hay mucha gente interesada en las necesidades del prójimo. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento porque esto nació como algo que no iba a ser tan masivo, entonces, lo único que tengo para decir es gracias.



Redes

Para seguir la actividad de los Bicisolidarios, se los puede seguir al Instagram @bicisolidarios_tresarroyos.

Además, para sumarse a las bicicleteadas o a las donaciones, los interesados se pueden comunicar con Fernando al 2983-533477.