Olivia pop

LOS INCREIBLES COLLAGES DE UNA ARTISTA PLASTICA DE 16 AÑOS

Olivia Manfredi De Girolamo reside en nuestra ciudad desde muy pequeña. Encontró en esta técnica una forma de contarle al mundo su manera de verlo y busca seguir afianzando su estilo. En una entrevista con “El Periodista” contó cómo empezó a dibujar, cómo se formó y qué planes le depara el futuro

Diciembre 2023

“Mi nombre es Olivia Manfredi De Girolamo y tengo 16 años. Nací en Puerto Madryn y dibujo desde antes de caminar”. Así comenzó esta joven artista a describirse en el texto de presentación de su última muestra expuesta en nuestra ciudad.

Llegó a Tres Arroyos con su familia cuando tenía alrededor de cuatro años y ya tiene su futuro definido: quiere dedicarse al arte. Aunque tampoco piensa demasiado en eso, simplemente disfruta del presente y de sus logros actuales. La forma que encontró para expresar todo aquello que no podía con palabras, es el collage.

Al momento, lleva presentadas dos muestras en solitario, ambas en el Museo Mulazzi. La primera fue “Esto podría ser un collage”, donde representaba situaciones cotidianas con cierto tinte bizarro, que la exhibió el año pasado. Recientemente dio a conocer una nueva faceta de su mundo: “Playlist para hacer collage”, una exposición en la que representó a sus artistas y músicos favoritos a través del collage, dando así una entrada a una fibra muy personal de ella.

Olivia ha tomado talleres con numerosos profesores y artistas de la ciudad y de otras partes, de manera online, adentrándose en diferentes técnicas y logrando así construir su propio estilo. “Me inspira la gente, me parece que cada persona es única, me gusta observar esa singularidad y capturarla en mis ilustraciones. También suelo usar el humor para reflejar las cosas que llaman mi atención. Y me encantan los pequeños detalles, por lo que amo ocultar pistas y referencias en mis collages o dibujos. Mi estilo de ilustración combina aspectos de la historieta, la fotografía y el cine, alejándose del collage tradicional”, describió.

En su cuenta de Instagram @oliviailustrada, se puede encontrar parte de su trabajo, su proceso creativo y su portfolio de ilustración.

A través de un ameno diálogo con “El Periodista”, contó cómo se inició en el mundo del arte, qué la inspira y sus proyectos a futuro.

Empezaste a dibujar antes de aprender a hablar...

Sí, siempre el arte siempre fue mi pasión, así que he probado de todo. Arranqué solita y como mis papás veían que yo necesitaba dibujar y expresarme de cualquier forma, me dieron las herramientas para hacerlo; dejaban papeles y lápices a mi alcance para que los pueda usar cuando quiera.

¿Cuáles son tus primeros recuerdos con el arte y con el dibujo?

Me acuerdo de que en mi casa de Puerto Madryn compraban papeles y yo por ejemplo agarraba acuarelas, crayones o lápices y hacía dibujos de todo tipo, uno tras otro. Eso es lo primero que recuerdo. Después en el jardín y en la escuela también dibujaba siempre, pero lo que más me gustaba era ir a mi casa y hacerlo ahí, que me ponía super concentrada y dibujaba un montón. Me la pasaba dibujando.

Después de llegar con tu familia a Tres Arroyos, ¿con quién fuiste aprendiendo y tomando clases o talleres?

Aprendí primero pintura con Marianita Valladares, después con Agustina Ortiz hice clases de dibujo, hice con Gustavo Sabatini también dibujo... Con Malaquita, Magalí Beltrame que vino con sus alumnos a la última muestra, con mucha gente y fui probando un poco de todo. También con Clara Lagos de manera online, que es una historietista de Buenos Aires, hice todo historieta con ella.

¿Qué te llevaste de cada uno de esos maestros? ¿Qué puertas te fueron abriendo?

Con todos fui probando técnicas distintas, entonces todo eso me ayudó a explorar e ir conformando mi estilo también, que cada vez lo voy puliendo más. Los personajes que hago tienen muchas características de los personajes de historietas; son por ejemplo, muy de caricatura, flexibles muchas veces... Aprendí más a estudiar la fibra humana, que me sirvió, el uso del humor, de los colores, lo voy puliendo por todas partes.

El collage

¿Cómo llegas al collage, que es tu marca en este momento y con lo que empezaste a hacer muestras?

Entré a explorar el collage creo que en el taller de Agustina Ortiz. Hablamos de una ilustradora y collagista muy importante que es para mí la genia del collage en Argentina, Estrellita Caracol. Incluso me contacté con ella cuando estábamos explorando el collage y le mandé muchas cosas que hice, entonces ahora estamos en contacto, le cuento de las muestras que hago. Es una gran inspiración para mí, es una gran referente que tuve para explorar esta parte y me enamoré del collage.

En este feedback que han tenido, ¿qué te ha dicho sobre tu obra?

Me felicita por las cosas que estoy haciendo porque a ella le encanta ver lo que otros hacen y cómo se expresan en el arte. Es re simpática y está buenísimo hablar con ella. Siempre le pido consejos, me aconseja, me ayuda, está bueno tener a los referentes cercanos.

Tus primeras muestras estaban más relacionados con objetos cotidianos, ¿qué te inspiraba en ese momento?

La primera muestra en solitario que fue en el Museo Mulazzi, fue sobre cosas que yo observaba en mi día a día, cosas que me inspiraban. Como era la primera, quería hacer algo más simple, que me estuviera saliendo porque recién empezaba. Antes hice una invitada por mi profesora Agustina Ortiz, que eran todas nenas que observaban e imaginaban cosas... Me encanta hacer personas.

Me inspiran las cosas o situaciones que llaman la atención, cosas curiosas, situaciones entre personas, las relaciones de la gente... Por ejemplo había uno muy gracioso que hice en la primera muestra en solitario, la de "Esto podría ser un collage", que era un nene que tenía una oveja de mascota. Cosas así que me llaman la atención, que tal vez no tienen sentido o son llamativas, que rompen con lo ordinario.

La música inspira

Y en esta segunda muestra te abocaste más a otra faceta tuya, lo musical...

Esta muestra la quise hacer mucho más personal porque es como un pequeño vistazo a cómo yo trabajo y mi mundo creativo. Como la música me encanta y forma una importante parte de mi vida y de mi mundo creativo, la tenía que incluir. Aparte son figuras que me encantan. Refleja un poco el momento en el que yo me encuentro creando, lo que yo transmito con los collage, que está muy influenciado por la música.

Hay de todo, pop, pop-rock, punk... La selección de esta lista es muy personal, pero tiene muchas cosas que he escuchado con mi familia. Por ejemplo, Freddie Mercury lo escuchamos todo el tiempo en mi casa, Elvis también...

Habrá sido un gran desafío poder representar a estas figuras.

Tuve que trabajar mucho, muchas horas de investigación con fotos y referencias para lograr los gestos, las poses, un montón de trabajo... Yo soy re detallista y quiero que todo quede perfecto, que lleva mucho tiempo. La muestra la hice durante todo el año. Cada personaje me lleva una semana en hacer el collage, pero tiene todo un trabajo de preproducción muy largo porque necesito tener la idea definida, sino no lo puedo llevar al papel después.

¿Qué proyectos tenés a futuro?

Hace varios años que hago homeschooling, que eso me permite organizarme mejor, organizar mis tiempos, abocarme a mis intereses y profundizar en las materias que todos estudian, de una manera más personal que me funciona a mí. Me gradúo este año.

El año siguiente lo que quiero hacer es enfocarme en seguir practicando y ver cómo evoluciona mi estilo. Tengo muchos cursos para hacer porque he comprado todo tipo de técnicas, con gente totalmente distinta, muchos online, así que voy a practicar mucho. También estoy planeando hacer algún emprendimiento con mi arte, con tal vez una tienda online o algo así. Me gusta muchos también que hagan encargos y quiero seguir investigando por ese lado me encanta. Pero prefiero enfocarme en el presente.