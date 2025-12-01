NÃºmeros y tendencias del verano en ClaromecÃ³

EL TURISMO FAMILIAR PICO EN PUNTA

Un informe detallado de la DirecciÃ³n de Turismo de la Municipalidad de Tres Arroyos revela que 80.000 personas visitaron ClaromecÃ³ durante la Ãºltima temporada. Pese a un balance econÃ³mico calificado como “regular a bueno” debido al aumento de precios y el estancamiento de ingresos, el 76% de los turistas ya planea regresar el prÃ³ximo aÃ±o

Julio 2026

La DirecciÃ³n de Turismo de la Municipalidad de Tres Arroyos ha presentado de manera oficial el relevamiento estadÃ­stico correspondiente a la reciente temporada estival 2025/2026. Los datos analizados arrojan una idea sobre el perfil del visitante, las dinÃ¡micas de consumo, los niveles de inversiÃ³n y el comportamiento de las variables socioeconÃ³micas que dieron forma a los meses de diciembre a febrero.

Con una afluencia total que alcanzÃ³ la significativa cifra de 80.000 personas, el balneario se mostrÃ³ como un destino marcadamente familiar y caracterizado por una altÃ­sima fidelidad de su pÃºblico, un rasgo que histÃ³ricamente ha destacado a ClaromecÃ³.

Las encuestas a lo largo del verano se realizaron con personal municipal en la calle, en las playas, con QRs en los comercios y en la misma oficina de Turismo, intentando llegar al pÃºblico mÃ¡s diverso posible para llegar a un perfil real de turista. SegÃºn el estudio estadÃ­stico, el promedio de integrantes por grupo turÃ­stico se situÃ³ firmemente en tres personas. En estructura grupal, se destacÃ³ principalmente el segmento familiar, que representÃ³ el 50,1% del total de los visitantes (Ã­ndice que agrupa un 20,4% de familias con hijos de edades variadas, un 14,2% con hijos pequeÃ±os, un 10,5% con hijos adolescentes y un 5% de grupos de familias). El segundo grupo en relevancia estuvo compuesto por las parejas, que alcanzaron un 29,4% del total de encuestados. En menor escala se ubicaron aquellas personas que decidieron viajar solas (8,4%), los grupos de adultos (7,4%) y los contingentes de jÃ³venes (2,5%).

En cuanto a las razones de los arribos, la gran mayorÃ­a de los veraneantes fundamenta su elecciÃ³n en dos atributos clave de la localidad: la tranquilidad y la extensiÃ³n de sus amplias playas. Asimismo, se destacaron de manera recurrente factores como el paisaje natural, el ambiente familiar reinante, los altos estÃ¡ndares de seguridad percibidos, la tradiciÃ³n y la presencia de segundas residencias.

En cuanto al origen de los turistas, se observa un fuerte componente regional combinado con afluencias de los grandes centros urbanos del paÃ­s. El Gran Buenos Aires (AMBA) liderÃ³ el ranking de procedencia con el 28,8% de los visitantes, seguido de cerca por el turismo interno generado por los propios habitantes del Partido de Tres Arroyos (22,6%). Los turistas del resto de la provincia de Buenos Aires representaron el 26,6%, mientras que el 22% restante correspondiÃ³ a residentes de otras provincias argentinas y del exterior.

LogÃ­stica, estadÃ­a y alojamiento

La llegada en vehÃ­culos particulares sigue siendo el pilar fundamental del turismo local. Un importante 83,6% de los visitantes se trasladÃ³ en su vehÃ­culo particular. Probablemente este nÃºmero sea de esa magnitud por la poca oferta de servicios de transporte que lleguen hasta el destino balneario, ademÃ¡s de la comodidad de contar con movilidad propia. Por otro lado, se vio un importante crecimiento y la consolidaciÃ³n de opciones alternativas de transporte: las casas rodantes y motorhomes treparon al segundo lugar con un 7,7%, superando al transporte pÃºblico de pasajeros (colectivos y servicios de lÃ­nea), que fue utilizado por el 6,2%. Finalmente, la modalidad de viaje compartido registrÃ³ un 2,5%.

Respecto a la permanencia en el destino, la estadÃ­a media registrada estuvo entre las 4 y 5 noches. Al momento de analizar el tipo de alojamiento seleccionado por la demanda, las casas o departamentos de alquiler se posicionaron sobre el resto, convirtiÃ©ndose en la opciÃ³n mÃ¡s elegida de la temporada con un 34,4% de los visitantes encuestados. Luego siguiÃ³ un 21.4% con residencia propia, un 15,2% en camping, un 5,9% en hoteles, un 4,3% en cabaÃ±as y un 6,8% en otros espacios, principalmente relacionado este nÃºmero a personas que se alojan en sus motorhomes, vehÃ­culos o carros.

Consumo medido

Uno de los capÃ­tulos centrales del informe municipal aborda el comportamiento econÃ³mico de la temporada, definiendo la evaluaciÃ³n general del perÃ­odo bajo la calificaciÃ³n de "regular a buena". Esta percepciÃ³n es el resultado directo de la evoluciÃ³n de los precios y la capacidad de gasto del turista.

Por el lado de la oferta comercial y de servicios, se detectÃ³ que los precios "aumentaron en su mayorÃ­a" a lo largo de la temporada. En contraposiciÃ³n, los ingresos y la facturaciÃ³n global de los prestadores, medidos en tÃ©rminos reales, "en promedio se mantuvieron" estables respecto al ciclo anterior, lo que denota una disminuciÃ³n en el volumen fÃ­sico de compras y un criterio de gasto sumamente austero y medido por parte de las familias.

A pesar de este escenario, el sector privado local demostrÃ³ una fuerte apuesta por la calidad del destino: un contundente 80% de la oferta de servicios realizÃ³ inversiones edilicias, de equipamiento o de infraestructura previo al inicio del verano. Asimismo, se remarcÃ³ un dato sumamente positivo para la economÃ­a local, ya que el personal contratado para cubrir la alta demanda estacional fue, en su gran mayorÃ­a, oriundo de ClaromecÃ³.

Actividades

La agenda de los visitantes estuvo marcada por una nutrida variedad de actividades esparcidas a lo largo de todo el frente costero. El grÃ¡fico de las opciones mÃ¡s elegidas sitÃºa a la clÃ¡sica "bajada a la playa" en el primer lugar, seguida por un amplio abanico englobado en "otros atractivos" urbanos y paisajÃ­sticos. Las caminatas por la orilla del mar y las visitas al paseo de los artesanos locales ocuparon lugares importantes. Siguiendo la escala, se posicionaron la asistencia a eventos culturales o deportivos oficiales, la pesca deportiva, los paseos en bicicleta, las travesÃ­as en kayak, los museos, las cabalgatas y la prÃ¡ctica de surf.

Hacia el cierre del informe, las encuestas de satisfacciÃ³n de la DirecciÃ³n de Turismo muestran una visiÃ³n sumamente esperanzadora para el mediano plazo: el 76% de los visitantes encuestados afirmÃ³ que volverÃ­a el prÃ³ximo aÃ±o. Por su parte, un 22% manifestÃ³ que "no lo ha decidido hasta el momento", dejando apenas un pequeÃ±o 2% de respuestas negativas. Estos nÃºmeros demuestran que, mÃ¡s allÃ¡ de los vaivenes de la economÃ­a nacional, el lazo afectivo, el confort natural y la fidelidad hacia ClaromecÃ³ continÃºan firmes.