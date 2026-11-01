Los abogados tendrán un Boletín de Doctrina digital

ENTREVISTA A MARCELO AMADO, PRESIDENTE DE LA ADATA

Con esta propuesta, la Asociación de Abogados busca impulsar la producción intelectual sobre temas jurídicos y judiciales. En diálogo con “El Periodista”, Marcelo Amado habló de la nueva iniciativa, la participación ciudadana en la Justicia y las vacantes que siguen sin cubrirse en los tribunales locales

Noviembre 2026

¿En qué consiste el Boletín de Doctrina Digital, Marcelo?

Desde la Asociación de Abogados lanzamos la primera convocatoria con la idea de comenzar a publicar un boletín de doctrina y jurisprudencia, en principio de la zona más cercana (Tres Arroyos) pero extensivo y abierto a los colegas de distritos cercanos como Bahía Blanca, Necochea o Azul. Pero en un futuro, el objetivo apunta a ampliarnos hacia todo aquel que quiera colaborar con producciones propias y originales referidas a doctrina jurídica, artículos sobre el derecho y lo que llamamos la jurisprudencia (respecto a casos que se hayan resuelto en tribunales de la zona) sobre distintos temas de interés.

El anhelo es publicarlo dos o tres veces al año y hacerlo en forma digital. Por eso lo llamamos de esa manera, por las dificultades del papel en este momento y además para facilitar el acceso a que cualquiera pueda leerlo. Tenemos la intención de ubicarlo en el sitio de la Asociación de Abogados para que todos logren acceder.

¿Cuándo podría estar disponible este boletín?

Aspiramos a tenerlo listo sobre fin de año; sino lo dejaríamos para la primera parte del año que viene, tal vez en febrero o marzo. Como es la primera convocatoria y sería el primer número, no tenemos en realidad un cálculo preciso de cuánta gente se puede interesar, qué extensión tendrían esos trabajos y qué tipo de calidad, lo que requeriría mayor o menor tarea de edición o de selección de los artículos.

La forma de conectarse con este proyecto es a través del correo electrónico de la Asociación de Abogados (asocabogadosts@gmail.com) o bien pueden acercarse hasta nuestra sede ubicada en Brandsen 474. Aquellos que manifiesten interés recibirán la información acerca de con quién hablar para poder sumarse. Tienen tiempo de hacerlo hasta mediados de este mes. Las pautas de escritura detalladas ya están disponibles en el Linktree de nuestro perfil de Instagram.

¿Quién se encarga de hacer la selección de los trabajos enviados y en base a qué criterios?

No existe un grupo de personas notables o destacadas que se ocupen de ese trabajo; lo nuestro es un poco más casero, pero siempre hay que hacer una primera selección para saber si la temática, extensión o las formas se adaptan al boletín que queremos publicar.

No nos cerramos a trabajos clásicos de doctrina, sino que también pueden ser comentarios, columnas de opinión o cualquier otro tipo de texto que tenga relación con la actividad jurídica.

La idea apunta además a invitar a magistrados y funcionarios del Poder Judicial o a los escribanos, que también comparten con nosotros la misma formación y suelen transitar los mismos temas.

Me interesaría consignar que esta iniciativa provino de parte de la abogada local Isabel Rodríguez de Aguilar. Fue ella quien acercó la idea a la Asociación y es la que se va a ocupar del trabajo de edición que señalaba, si bien toda la institución va a ser responsable por lo que ahí se publique.

Un antecedente cercano

¿Hay antecedente sobre la realización de algún boletín de doctrina en Tres Arroyos o en la región?

En la Asociación de Abogados de Tres Arroyos no. En su momento, el Colegio de Abogados de Bahía Blanca publicó una revista que se llamaba Costa Sud, pero luego se discontinuó.

Por contrapartida, a nosotros nos interesaría lograr cierta regularidad. Tal vez no resulte una costumbre muy arraigada en nuestra zona publicar artículos sobre estos temas. Pero si logramos que se instale y funcione de esa manera, creo que es pertinente, importante y actual que suceda.

¿La idea es que esté escrito en un lenguaje con terminología jurídica o que también el público en general pueda acceder?

El objetivo es que el boletín pueda contener distintos formatos. Existen publicaciones con artículos técnicos que usan un lenguaje jurídico complicado para alguien que no está entrenado. Pero también está el comentario, la crónica, con otro tipo de escritura, (no de menor calidad, sino redactada de otro modo). Cuando se está haciendo un trabajo jurídico, como en cualquier disciplina, debe tener la fundamentación propia y el vocabulario específico, en este caso del Derecho. Si se trata de un comentario o una opinión en general, (si bien está vinculado al ámbito que abarca) el lenguaje que se usa habitualmente está más relacionado al debate público.

El Derecho siempre está relacionado con cuestiones candentes desde lo social, que le interesan a toda la población. La idea es que haya distintos tipos de intervenciones, que cada uno lo aproveche en la medida que tenga las herramientas para hacerlo.

La justicia en los medios

Sobre esto que decís, han ganado cada vez más lugar en los medios periodísticos, los temas relacionados con cuestiones judiciales…

Coincido con esa mirada, aunque guardo algunas prevenciones sobre cómo a veces se tratan esos temas en el debate público. Admito que tiene que existir y habrá que (de algún modo) digerir la manera en que eso se discute, en la medida que contribuya.

Uno de los temas que me parece fundamental en este sentido es el del juicio por jurado. Porque todos debatimos los casos en la cocina o en el comedor de nuestras casas y tenemos opiniones particulares. Pero cuando a uno le toca asumir el rol como ciudadano, sentarse, ser jurado y juzgar a otro conciudadano, ahí es donde toma conciencia. Se pone en los zapatos de quien tiene que hacerse cargo de ese tipo de decisiones y entiende por ahí muchas cosas.

Cuando la opinión requiere un compromiso, cuando hay que poner el cuerpo, se torna más meditada, más seria o de fondo. Creo que los que intervienen en un juicio por jurado comprenden lo distinto que es ser protagonista, sentarse y condenar a una persona a prisión o no. Y entonces, aquellos que quieren mandar a todo el mundo a la cárcel de por vida o aplicar pena de muerte, entienden la verdadera dimensión que eso incluye y que no es un asunto tan sencillo.

Sobre esto que señalás, se me ocurre pensar, por ejemplo, en la discusión (que ahora ha recobrado vigencia) sobre la baja en la edad de imputabilidad…

Lo que yo veo es que, en general, reaparece periódicamente por necesidades más bien políticas y no de la administración judicial propiamente dicha. Hay momentos en los que en el debate o en la opinión pública, empieza a tomar más fuerza el asunto de los menores que delinquen o son aprovechados para delinquir y nadie pueda castigarlos por eso. Entonces nunca falta el político que, subido a esa opinión, salga a los gritos para satisfacer un reclamo. Que puede ser legítimo, porque obviamente tiene que haber un límite por encima del cual una persona deba ser considerada punible. Pero una cosa es eso y otra muy distinta hacer un debate serio, desapasionado, con estadísticas o números reales y en base a ello tomar una decisión.

Particularmente creo que la seguridad nunca se arregla con el derecho penal. Este llega cuando la seguridad ya se rompió, porque el delito ya se cometió. Entonces, si queremos evitarlo, tendremos que pensar en otra cosa, pero no en el derecho penal. No hay un efecto disuasorio; si yo veo que condenaron a una persona a la cárcel por matar no quiere decir que nadie vaya a hacerlo. No funciona así. No necesariamente porque eleven el monto de la pena alguien va a dejar de delinquir. Sencillamente porque el delito está en la naturaleza humana. El de la edad de imputabilidad es otro debate que obviamente está pendiente. Pensar qué hacemos con los chicos, qué hacemos con las personas que están al margen.

Vacantes que no se cubren

Hablando de cuestiones pendientes, Marcelo, en Tres Arroyos desde hace mucho tiempo sigue sin solución la falta de cobertura de las vacantes en puestos importantes de la Justicia. ¿Qué mirada tenés al respecto?.

Seguimos igual. Solamente se cubrió un cargo en el Tribunal de Trabajo, por parte de la doctora Florencia Piro, que fue designada jueza. Pero quedó otra vacante en el mismo fuero. Y en el Tribunal Criminal cubrió un cargo la doctora Agustina Cedeira, designada como jueza, pero también quedó otro lugar libre.

Por lo demás, están las mismas que se venían dando desde hace tiempo en los dos Juzgados de Garantías y en el Juzgado Civil y Comercial. La Fiscalía que en su momento tuvo como titular al doctor Bianconi, está vacante desde que él se jubiló. Lo mismo pasa en el Juzgado Correccional.

¿Dónde radica el problema de la falta de cobertura de las vacantes?

Los concursos, en la mayoría de todos estos cargos que mencioné, tienen ya la terna conformada. El tema es que luego de eso, el Ministerio de Justicia (por mandato del gobernador) se encarga de proponer un candidato al Senado. Y eso está demorado.

Ahora se dijo que iban a salir unas doscientas designaciones. Considero que se van a aprobar; cuando se mandan los candidatos al Senado, ya está todo medianamente consensuado.

Yo diría que desde el 2015 hasta la fecha, se ha trabado el mecanismo por algún motivo que nosotros no terminamos de ver bien cuál es. Creo que se trata de un tema político, aunque no quiero dejar la impresión de que guarde relación con negociaciones por fuera de lo judicial.

No es que haya cosas oscuras corriendo de por medio. Supongo que designar un magistrado de la Corte tiene un voltaje político distinto a nombrar un juez en Tres Arroyos, en Bahía Blanca, en Azul o en Tandil. El tema es empezar a darle curso a la cobertura de esas vacantes para que no se sigan acumulando expedientes, causas.