Nace una estrella

LA BELLOQUENSE ARIANNA SOMOVILLA ES UNA DE LAS USUARIAS TOP DE LA APP “TIKTOK”

Linda y carismática, como buena adolescente se dejó tentar por la aplicación china que es furor en la cuarentena. Y en poco tiempo alcanzó la friolera de 2.400.000 seguidores y más de 124 millones de “likes”. Sus videos son viralizados por usuarios de todo el mundo. Arianna Somovilla eligió contarle a “El Periodista” las características de este fenómeno

Noviembre 2020

Por fuera de aspectos que tienen que ver con lo sanitario y coyuntural, si algo caracteriza al tránsito humano por esta inesperada pandemia y sus consecuencias en la vida personal de todos, es el uso de las redes sociales. Y si hay una que desde el comienzo del aislamiento preventivo se ha convertido en furor, con un impacto que las otras –y también los medios de comunicación tradicionales- replican, es TikTok. La aplicación que permite crear breves videos musicales nació en China como Douyin (algo así como ‘vibrar la música), en 2016, pero se masificó recién a fines de 2018, para crecer exponencialmente en usuarios, hasta superar los mil millones, en este particular 2020.

Su uso se difundió de tal manera que hasta el propio Donald Trump amenazó con prohibirla en los Estados Unidos, al parecer preocupado porque una aplicación de origen chino almacenara y utilizara datos de tantos usuarios residentes en sus ‘dominios’. Tal temeraria iniciativa -en la que también se mezclaban negocios de los gigantes informáticos del país del Norte- no prosperó, pero fue una razón más para que miles y miles de curiosos la descargaran en sus celulares para, al menos, curiosearla.

Al mismo tiempo, disputas territoriales y de distintos órdenes terminaron con la posibilidad de usarla para los jóvenes -que son mayoría entre sus fanáticos- de la India y también de Pakistán (donde tenía 43 millones de descargas), pero finalmente, en este último caso, el bloqueo duró solo 10 días y la app volvió a estar disponible.

Su funcionamiento tiene aspectos muy parecidos a los de otras redes. Una vez que se descarga, el usuario recibe de la app la sugerencia, en función de su perfil, de cuentas a las cuales seguir; por medio de hashtags se pueden buscar videos relacionados con determinados temas o con otros usuarios, y por supuesto la interacción está a la orden del día. Como en Instagram, se puede marcar con un corazón el contenido que gusta o agregar comentarios.

En Argentina, TikTok tiene una enorme cantidad de usuarios, que van desde los “influencers”, esta nueva categoría de famosos que saltaron del ciberespacio a la televisión y el teatro, hasta actores, músicos, hombres y mujeres que se divierten con sus hijos o nietos y, por supuesto, cientos de miles de adolescentes. La aparición de usuarios que llaman la atención por el contenido que crean, como la monja Josefina Cattaneo y sus mensajes cristianos bailables, por ejemplo, ha hecho que el fenómeno cobre protagonismo y se transforme en un hecho noticiable. Pocos saben, sin embargo, que una de las ‘tiktokers’ estrella, que en la actualidad cuenta con más de 2.400.000 seguidores, nació en Tres Arroyos. Es la belloquense Arianna Somovilla, que en su cuenta “arito__.” ha cosechado algo así como 124 millones de “likes”.

Arianna es una presencia activa tanto en la plataforma china como en Instagram, y si uno revisa la web con su nombre, encontrará que tiene hasta “fandoms” -cuentas de fanáticos que la siguen, republican y comentan sus contenidos- y tiene un video en YouTube (donde también generó un canal propio) como Tik Toper, lo que la coloca como una de las cuentas más seguidas de la aplicación en la Argentina.

“Agradezco que me hayan dado un lugar en su periódico, es importante para mí ya que puedo brindarles mayor información de lo que son las redes sociales realmente”, dice Arianna, entrevistada por “El Periodista”.

Ari tiene 16 años y va a quinto año de la secundaria en Orense. “La verdad es que esto de la pandemia ha sido un poco difícil al principio ya que la rutina había cambiado totalmente, fue desconcertante dejar de ver a mis amigos por meses pero uno se va acostumbrando al cambio por el bien de la salud de todos”, confiesa.

Creó su usuario de TikTok en diciembre del año pasado. Según admite, en aquel momento era un espectador más de las creaciones de otros. “No se me ocurrió subir videos en ese entonces. Pasó el verano, ya se estaba terminando febrero, aburrida decidí hacer videos de comedia pero sin buscar reconocimiento ni nada por el estilo. El sexto video que publiqué se había hecho viral en la aplicación pero no le había tomado importancia, pensé en que esto solo era un juego y que había tenido suerte. Después vi muchas personas que hacían actuación también y me interesó, entonces elegí subir videos en esa plataforma porque además de expresarte libremente, podés conocer gente de otros países, subir el contenido que quieras tanto de comedia como actuación, recetas de cocina, bailes, dibujos entonces me pareció muy entretenida”, cuenta.

El porqué del fenómeno

Entre las posibilidades que le ofrecía la plataforma china, Arianna saltó de la comedia a la actuación porque le parecía más divertido, y ahí sus creaciones comenzaron a volverse masivas. “Me daba la posibilidad de jugar con las expresiones y personajes, yo nunca fui a teatro entonces era todo un reto, ahí fue cuando mis videos empezaron a reconocerse. En Argentina no era muy común ver ese tipo de contenido, éramos pocos en realidad, siempre fui muy original a la hora de hacerlo también fue uno de los factores por el cual crecí en TikTok”, asegura.

“Desde que empecé a subir videos les dedico dos horas o tres, a mí me fascina hacerlos y no siento que sea obligación, y a mis seguidores les gusta esto de que yo cree personajes e historias. Se enganchan mucho, he tenido máximo 700.000 likes y 3 millones de visitas, ese tipo de videos tienen mucho reconocimiento”, agrega.

A la hora de elegir lo que consume en la app como usuaria, la adolescente se inclina por videos similares a los que ella misma crea. “Actuación y comedia también, ya que hago una mezcla de ambos, está bueno ver otros usuarios te inspiran también a crear”, comenta.

Mientras tanto, si bien es cierto que el hecho de ganar seguidores y comentarios es una condición indisoluble a la hora de sumarse a una red social, la rapidez con la que posicionó sus contenidos le causó a Arianna una mezcla entre temor y sorpresa. “Sinceramente al principio cuando mis videos se hacían reconocidos subía hasta 5000 y 10.000 seguidores por día, sentía miedo en ese momento, no entendía por qué mis videos eran tan conocidos, hasta me sentí un poco ahogada porque mucha gente me miraba y esperaba a que yo suba algo. Pero me enfoqué en divertirme y decidí no prestarle mucha atención, hoy en día tengo 1.400.000 seguidores (N. de la R.: entre la realización de esta entrevista de “El Periodista” y su publicación, para tener una dimensión del fenómeno, Arianna sumó un millón más hasta totalizar los 2.400.000) y estoy muy feliz de los resultados”, sostiene.

Esta notoriedad tiene, también como parte de lo global del fenómeno, una contracara que suelen llamar “haters” (odiadores), en su versión más pesada, y por supuesto la posibilidad de encontrarse en el camino con que no todas las devoluciones son rosas. “Hablando de los malos comentarios en la aplicación, no tuve muchos y si los tuve o tengo no me afectan. Fuera de la app sí, mucha gente se burlaba al principio porque no creían que iba a llegar muy lejos pero ya en abril, después de haber pasado los 100.000 seguidores, no recibí más comentarios. Son muy pocos y hay mucha gente que me apoya, con lo cual estoy súper agradecida”, asegura Arianna.

Usuaria activa de otras redes, en Instagram ha cosechado algo más de 78.000 seguidores, y también incursionó en YouTube. Y según su propia observación, este tipo de industria vinculada al entretenimiento ha llegado para quedarse. “TikTok ya no creo que sea pasajero, hace más de un año que la aplicación tiene mucho reconocimiento. En realidad siempre fue reconocido pero en otros países, es una red social más, millones de usuarios hacen videos a diario y de ahí muchos se viralizan. Las páginas de Instagram usan videos de TikTok también para su propio contenido, al igual que Twitter, todo está vinculado”, advierte.



Adentro y afuera

Para la joven belloquense, la red también ha sido una forma de vincularse. “Mis amigos también usan la aplicación pero son solo espectadores. Pero a medida que pasó el tiempo creé un grupo re lindo con personas de otros países (ya que mis videos no se ven solamente en Argentina). Conocí personas de EE.UU., Colombia, México, Venezuela, España y de Chile, nos conocimos porque hacemos el mismo contenido”, asegura.

Por el lado de la familia, el apoyo viene también en la forma de cuidado, porque la exposición es inevitable pero si hay un lugar seguro desde donde pararse, la experiencia no tiene por qué causar inconvenientes. “Al principio quizá no le prestaban atención porque yo no les contaba tampoco, pero ellos están contentos de que me vaya bien en algo que realmente me gusta y disfruto hacer. Obviamente me hablaron de las precauciones que debo tener porque quiera o no mi vida ya es pública. Me recomendaron tener cuidado de lo que hablo, de cómo lo expreso, porque cualquier cosa se puede malinterpretar y generar caos. Tengo representantes que me ayudan con el tema de las redes sociales también, pero siempre hay que tener cuidado y lo tengo muy presente”, sostiene.

¿Y lo que viene? ¿Será este presente el principio de algo? ¿Estará naciendo una estrella? Con tanto tiempo por delante, Arianna asegura que “a mi futuro no lo tengo muy en claro, me interesa mucho Tandil pero no tengo una idea clara de lo que quiero estudiar. Me llama mucho la atención el lado artístico pero también el científico, tengo tiempo para pensarlo aún”, concluye. Condiciones para elegir no le faltan.