Madrid me Matta

PASAPORTE - UNA TRESARROYENSE Y SU VIDA DESDE HACE 25 AÑOS EN ESPAÑA

Ese nombre eligió Claudia Matta para su cuenta de Instagram en la que comparte sus miradas sobre la capital española. La tresarroyense, a cargo del área de Socios y Donantes de ACNUR, la Agencia de la ONU para los refugiados, tiene un vasto conocimiento de la cultura, la gastronomía y la vida cotidiana en Madrid y además ha viajado por buena parte de Europa

Diciembre 2021

Cuna de la historia, el arte y la cultura occidental, Europa es un destino mágico y siempre soñado para los viajeros del mundo. Allí convergen centenares de destinos turísticos, paisajes impresionantes, monumentos emblemáticos, templos añosos y tantos elementos que nos asombran con su pasado, mezclados armónicamente con obras que avizoran el futuro.

Siendo España la principal puerta de entrada al viejo continente para los argentinos, siempre nos recibe Madrid, el centro político, económico y cultural del país que conserva uno de los cascos históricos más importantes, si lo comparamos con otras grandes ciudades europeas.

Allí vive desde hace 25 años la tresarroyense Claudia Matta, responsable del área de Socios y Donantes en el Comité Español de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, desarrollando una tarea constante de contención y solidaridad hacia los más necesitados. Con ella conversamos sobre aspectos de su vida, el desempeño diario de su tarea y la experiencia de vivir en el mundo hispano.

Nos regaló un par de horas de su tarde madrileña, en la que no faltaron los recuerdos de su ‘patria chica’.

“Nací en Tres Arroyos, hice mi paso por el Colegio Nacional y luego estudié Comunicación Social y Periodismo en la Universidad de La Plata. Cuando terminé la carrera me presenté a una beca de la AECI para hacer un máster en esa especialidad en la Universidad Complutense de Madrid, lo que me permitió hacer prácticas y empezar a trabajar en el Sindicato Comisiones Obreras, que es muy conocido en este país. La Complutense y la Autónoma son las dos universidades públicas más importantes de la capital”.

¿Tenías idea de quedarte en España o el proyecto inicial era volver a Argentina?

Yo pensaba que venía por un año a hacer una capacitación y no estaba en mí el anhelo de establecerme, pero en ese año estuve viajando y trabajando mucho, me encantó España y decidí quedarme por un tiempo más, aunque nunca pensé que me iba a radicar por tantos años, ya con más de dos décadas.

Claudia es hija de Camilo Matta y Josefa, dos personas muy apreciadas en la ciudad, dados a conocer especialmente por ser propietarios de una antigua agencia de loterías, en pleno centro tresarroyense. Ellos casi todos los años viajaron a acompañar a su hija desde junio hasta setiembre para disfrutar el verano español, hasta que la pandemia puso una pausa.

“Trabajé en distintas áreas de empresas de comunicación y agencias de publicidad. Luego tuve una entrevista para entrar en el Departamento de Comunicación y Marketing de ACNUR y me seleccionaron para desempeñarme en el Departamento de Socios y Donantes hasta que con los años me designaron responsable, cargo que continúo en estos momentos. Es una agencia de Naciones Unidas que se ocupa desde hace mucho tiempo en el tema de los refugiados y desplazados internos. Empezamos en la Franja de Gaza entre Palestina e Israel, que fue el primer campo de refugiados grande que tuvo ACNUR y luego con todas las guerras internas y enfrentamientos nos extendimos a América Latina, Centro Europa, Africa y muchos sitios más”.

Lamentablemente hay países muy postergados, por ejemplo Haití en América.

Sí. Nosotros trabajamos especialmente cuando hay desplazamiento a otros países, por ejemplo actualmente en Venezuela que tiene muchos desplazados, tanto internos como emigrantes a territorios extranjeros. Nosotros montamos el campo de refugiados cuando hay una emergencia sanitaria o humanitaria y lo primero que hacemos es llegar al terreno e instalar los predios ante millones de personas que están cruzando las fronteras y no saben dónde ir. Naciones Unidas nos financia, pero cada ACNUR tiene sedes en distintos países del mundo y en nuestro caso yo trabajo para el Comité de España. Cada uno recauda dinero para sostener las emergencias, lo enviamos a Ginebra y desde la sede central lo distribuyen directamente al terreno de los hechos.

Claudia tiene la doble nacional argentina y española. Vive en Madrid desde que llegó a estudiar y charlamos sobre esa ciudad tan agradable para propios y turistas.

“Madrid es una ciudad súper abierta, muy cosmopolita y recibe a los visitantes muy bien. Cuando yo llegué en 1995 no existía ese volumen de extranjeros como hay ahora. En varios ciclos migratorios arribaron muchos argentinos, entre ellos el que coincidió con la dictadura militar, luego a principios del 2000 con el ‘corralito’ y actualmente se sigue dando el caso, aunque en menor medida”.

Aquel concepto del “sudaca”, como una forma despectiva o de menosprecio hacia los inmigrantes de América del Sur, ¿tuvo consenso general o no entre los hispanos?

No. Por el contrario, ellos consideran a Argentina como el país que durante la guerra civil española más acogió a los que se fueron de aquí. Por otra parte, miles de familias residentes en España tienen descendientes directos en Argentina, especialmente los gallegos, asturianos y leoneses. Por eso tienen una relación especial con nuestros compatriotas que los recibieron con los brazos abiertos, lo que no logran con otros países como Perú, Bolivia u otros que no han tenido una relación recíproca.

Y como “Pasaporte” cuenta historias de tresarroyenses por el mundo, pero nunca deja de lado las experiencias turísticas, la charla se fue a ese tema. Y hablamos de la España receptiva y de Madrid. De los clásicos paseos por la Puerta del Sol, la Plaza Mayor, el Palacio Real, el Paseo de la Castellana o la Gran Vía.

Cultura y gastronomía

“Aquí hay una oferta cultural inmensa con los grandes museos como el Prado, el Thyssen y el Centro Nacional de Arte Reina Sofía, con famosas obras Picasso, Miró y Salvador Dalí, entre tantos. En materia de exposiciones, todo pasa en Madrid. Y mucha vida de noche con una cantidad de turismo europeo enorme. En estos días, con la Navidad llegaron contingentes a ver las luces especiales que ornamentan la capital, los adornos y las decoraciones especiales. También pasa eso en las ciudades cercanas como Segovia, Toledo, Aranjuez y la Sierra Norte de Madrid que tiene pueblos muy bonitos”.

Y a ello agregamos que el español es muy acogedor en la recepción a la gente.

Es así en general, aunque depende con qué generación hables. La gente mayor es un poco más reticente con la inmigración cuando supuestamente vienen a trabajar, pero en general son súper abiertos. Pero en líneas generales Madrid recibe afectuosamente a los que llegan a radicarse con intenciones serias de labrarse un futuro. Barajas es la puerta de Europa y de todos los países latinoamericanos tienden a llegar aquí, especialmente por tener el mismo idioma, lo que les facilita mucho las cosas.

Aquella dura crisis que vivió España hace unos años, ha quedado definitivamente superada, ¿verdad?

Sí. Aunque todo esto es cíclico y ahora vivimos las secuelas económicas que dejó la pandemia, porque estuvimos con cierres por muchos meses. La presidenta de la Comunidad de Madrid, hizo todo lo posible para que la cuarentena no se extienda tanto, teniendo en cuenta la falta de recursos que genera el turismo. Con la vacunación y los cuidados lo consiguieron porque somos uno de los países de Europa que abrió primero la actividad.

Dejamos por momento el relato de la capital y nos fuimos a recorrer en la amena conversación al resto del país con sus paisajes, costumbres y características distintas.

“La parte de Andalucía es realmente muy bella, con Málaga, Ronda, Sevilla y Córdoba junto a Granada. Málaga, que está al lado del mar también ha tenido el atractivo de un trabajo cultural excepcional al llevar museos famosos, como el Pompidou que fue el último que llegó allí, lo que contribuyó también a agregar otro tipo de turismo que aportó aún más recursos a su economía. Córdoba, célebre por la mezquita, Granada con la Alhambra y tantos edificios históricos que atraen a los visitantes del mundo. Y a quienes prefieren la noche, Marbella e Ibiza, con grandes atractivos. También no se deja de lado la gastronomía en todas las comunidades de España y las fiestas de los distintos pueblos, cada una con sus características particulares. En el verano se desarrollan las de todos los santos y las vírgenes, por lo que cada pueblo tiene su celebración, a partir de principios de junio y hasta finales de septiembre. En las festividades religiosas lo más importante es la Semana Santa con las procesiones, especialmente en Sevilla y Málaga. También es bueno mencionar que lo que tiene el Sur es su clima benigno todo el año por lo que muchos extranjeros, entre ellos alemanes e ingleses pasan su jubilación en Andalucía y compran pisos o departamentos para residir muy buena parte del tiempo. El Norte tiene meses lluviosos y bajas temperaturas en invierno, pero luce paisajes tremendos.

No se puede evitar hablando de España a la referencia gastronómica.

El Norte tiene en ese aspecto ventajas, especialmente en el País Vasco desde donde salen los mejores chef internacionales. El país en general produce muy buenos quesos y encurtidos, jamones de distintos tipos, sidras como las de Asturias, los mariscos y pescados de Galicia. Las distancias entre provincias son cortas y hay una oferta de transporte muy buena. El AVE es un tren rápido con 3 rutas en el Norte y el Sur, que en 2 horas recorre 600 kilómetros en vagones muy confortables. También hay una buena oferta de autobuses o aviones internos con muchas empresas low cost que permiten viajar dentro del país de manera muy económica. Por ejemplo por carretera y atravesando el País Vasco, en poco tiempo se llega a Francia.

Claudia es una buena anfitriona y recibe visitas de Argentina, a quienes acompaña a recorrer, por su especial afición a los viajes, que tanto por trabajo o por decisión privada le han permitido conocer muchos lugares del mundo. Tiene una página en Instagram que se llama @madridmematta donde habla de muchas cosas de la capital, da consejos e información variada. Hay muchas fotografías y videos especialmente de restaurantes y rincones de Madrid. Además ha estado personalmente en varios países de Europa y el continente africano.

¿Qué diferencias encontrás entre Francia y Portugal, los dos países fronterizos con España?

De Francia lo que destacaría sobre todo es la gran propuesta cultural, con todos los museos, los castillos, el centro de París, los viñedos. A diferencia, Portugal está muy por detrás de Francia con cosas que no están armadas con tanto dinero, pero tiene gran riqueza en gastronomía, un clima excepcional especialmente en el Sur y las costas de Oporto y Lisboa que limitan con Galicia y ofrecen unos paisajes hermosos. De otros países europeos destaco Grecia, que más allá de la parte turística de su mar y las playas tiene a Atenas que es una ciudad maravillosa, con una historia que se percibe caminando por sus calles. También aunque distinta me gusta Londres que es la antítesis y mucho me agrada Praga.

¿Sigue siendo Madrid una de las capitales más baratas de Europa?

Diría que están al mismo nivel que Lisboa, aunque la portuguesa es un poco más barata. Y la tercera sería Atenas. En el otro extremo Reino Unido es mucho más caro para vivir, trasladarse, comer y alquilar.

Te gusta viajar en compañía y por lo que advierto te interesa mucho la cultura.

Cuando llegué a España recorrí gran parte del país y algo de Europa, sola, porque no conocía demasiada gente. Ya con 25 años de residencia lo hago desde hace un tiempo con familia o grupos de amigos. Privilegio mucho la parte cultural y me gusta conocer las ciudades caminando, hablando con los lugareños y no visitando solamente los lugares más concentrados hacia el turismo, sino también los que frecuentan las personas que viven en cada ciudad. Por eso aprovecho esa experiencia para recomendar en mi página ciertos tips que tienen que ver con nuevos lugares para descubrir, dónde comer rico fuera de los circuitos y muchos datos útiles. También fui en varias oportunidades a Túnez y Marruecos, que me gustan mucho, aprovechando a quienes conozco en esos países africanos para que me aconsejen qué visitar y dónde comer fuera de las cosas clásicas que les venden a los turistas. En Madrid te llevan siempre a los tablados flamencos con espectáculos “for export”, pero los mejores y más auténticos están en alguna carpa de Granada y otros lugares artísticamente más puros. Y las mejores danzas sevillanas no se ven en locales para turistas, sino en la misma Sevilla.

Las corridas de toros tan promocionadas en Madrid, ¿siguen teniendo tanta popularidad en el pueblo español o ahora inciden las campañas de defensa de la vida de los animales?

La gente ahora es mucho más consciente, ya hay muchas organizaciones pro animalistas que están absolutamente en contra de las corridas de toros. Hay una generación de gente mayor que gusta y se interesa a rajatabla sobre ese mal llamado espectáculo, pero los más jóvenes están mucho más contemplativos por lo que sufren los animales y ya no lo ven como una cosa tradicional que sea digna de mostrar. Las nuevas generaciones vienen con otros conceptos en esto, violencia de género y en otros temas. Por eso están perdiendo popularidad y asistencia las Plazas de Toros de todo el país.

¿El famoso Rastro de Madrid sigue teniendo vigencia y mucho público asistente?

Totalmente. Es un mercado tradicional de todos los domingos en la ciudad, no solo para el turista sino también de los residentes que vamos a visitarlos de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Y la tradición, una vez que te te retiras del lugar es ir de tapeo por todos los bares que hay en las cercanías, cerca de la Plaza Mayor. Se va y se prueba la tapa específica de cada bar, ya sea el cocido de patatas, los calamares, los pimientos de padrón, los jamones o lo que sea. Te tomas tu caña y tu vinito y te vas a otro bar. Y así puedes estar 7 horas.

La actualidad



¿Cómo está hoy la economía para el español de clase media o el trabajador?

Por el tema de la pandemia se ha quedado un poco, hay mucha gente que ha perdido su puesto de trabajo, porque cuando se cerró absolutamente todo dependieron de una ayuda del gobierno que se hizo cargo del sueldo de los trabajadores en un 85 por ciento de lo que le correspondía en la vida activa. En julio de 2020 España comenzó a abrirse y hubo mucha gente que volvió a sus puestos de trabajo, pero en el caso del cierre definitivo de empresas correspondieron las indemnizaciones y el estado dejó de colaborar. No hay inflación como en Argentina, pero hemos sufrido recientemente aumentos considerables en la luz, el gas y los combustibles, que a la vez impactaron en el costo del transporte. Lo bueno es que aunque lentamente la economía empezó a moverse. Y también que los que se quedan sin trabajo tienen 2 años de subsidio por desempleo, si en ese lapso no consiguen reinsertarse.

¿La institución del reinado en España sigue teniendo tanta importancia como siempre o algunos errores del rey Juan Carlos la han desmerecido?

Yo creo que aquí más que monárquicos son “juancarlistas”, porque le deben una veneración por todo lo que hizo en la transición de los 40 años del gobierno de Franco a cuando comenzó la democracia. En ese proceso el rey Juan Carlos tuvo un papel fundamental y el pueblo está sumamente agradecido por ese paso que condujo a otro desempeño político en el país. Pero es verdad que con el correr del tiempo se ha diluido muchísimo la importancia de la monarquía. Ya cuando asumió el rey Felipe la gente no expresó tanta admiración como con la figura de su padre. Además Juan Carlos en la última parte de su reinado ha atravesado varios casos de corrupción que salieron a la luz y ayudaron para que el nuevo rey también haya sufrido el detrimento de su imagen por todo lo que ha pasado la familia real. También el marido de la infanta Cristina tuvo actos fallidos con la moral y contribuyó a todo eso.

Hay gente que cuestiona además hasta qué punto se justifica el alto mantenimiento económico de un reinado.

En realidad los reyes son embajadores y eso cuesta mucho dinero. Pero de las monarquías europeas la española es la más barata y la corona de Borbón ha sido la más económica de todas. No se puede comparar por ejemplo con las monarquías de Inglaterra, Holanda y Noruega, que tienen mucho más alto presupuesto. Y es verdad que ante las crisis sufridas, mucha gente se pregunta por qué tanto dinero del presupuesto del estado se va para mantener la monarquía, cuando hay que sostener fuertemente los sistemas estatales, que por otra parte son muy buenos. Uno va a los hospitales públicos y no paga absolutamente nada. Aquí muy poca gente tiene seguro de salud privado. Si bien hay que aguardar algunas veces turnos, si alguien se quiere operar por cosas importantes acude a la sanidad pública porque es mucho mejor que la privada. En la educación pasa lo mismo. Los colegios privados tienen clases bilingües y alguna que otra ventaja, pero la educación pública es excelente y todo el mundo tiene acceso. Casi no hay casos de inseguridad salvo algunas excepciones y se puede andar a cualquier hora por la noche o dejar 24 horas los automóviles en la calle sin que ocurra nada anormal. Solo hay que cuidarse en el caso de los turistas en lugares muy concurridos como Puerta del Sol de algunos residentes que llegan de los países del este, como por ejemplo los rumanos. El resto de los tantos inmigrantes radicados son correctos en su desempeño.

Tu experiencia en Africa te habrá permitido ver también las dos caras que presentan las ciudades, que como en otros países del mundo ofrecen sectores lujosos y barrios muy modestos.

Cuando estás trabajando como yo para el Tercer Mundo, vas a encontrar una parte económica muy mala y además en algunos casos siempre están en guerra con emergencias humanitarias constantes. Por ejemplo cuando llegas a Camerún te encuentras con muchas complicaciones, como el transporte y el movimiento, que son muy complicados; a lo que se suma que debemos atender sus campos de refugiados y a la vez los de los nigerianos que cruzan la frontera. Viven 100 por 100 de la cooperación internacional por espacios de años, en ese y otros sectores del mundo. A muchos los desplazan de sus países y lo pasan muy mal porque no tienen para comer y los niños no llegan a la educación secundaria, no acceden a los medicamentos y demás. Hay casos como los de los sirios que han tenido una profesión, eran comerciantes o trabajaban sus tierras y de la noche a la mañana se vieron obligados a llegar a un campo de refugiados donde no pueden hacer nada y dependen del plato de comidas o la asistencia básica que le dan nuestros campos de refugiados.

La finalización del mandato de Angela Merkel preocupa en Europa, si se tiene en cuenta que ella con Alemania fueron respaldo de los países que se comprometían financieramente en la Unión Europea, por caso Grecia en su momento.

Sí, absolutamente, porque Merkel siempre ha tenido una visión muy clara de las crisis en Europa, logró mucho apoyo y la gente en muchos casos tiene temor por la entrada creciente de la extrema derecha. Hoy no veo grandes líderes políticos actuales de su calidad. Hay nuevos movimientos ideológicos en los que la gente descree.

Y después de temas profundos, la pregunta va a una digresión: ¿Vas al fútbol, viviendo en una ciudad muy deportiva como Madrid?

A mi padre le encanta el fútbol por lo cual he ido con él al Estadio “Bernabeu” a ver partidos del Real Madrid. No es que me gusta mucho, pero tengo el placer de acompañarlo en esas ocasiones.

Y en el final de la extensa y agradable charla, Claudia envió sus saludos a la ciudad y sus amigos, puntualizando que tiene mucha conexión con Tres Arroyos porque egresó en 1989 en el Colegio Nacional y volvió a reencontrarse con sus compañeros de entonces. Como viene en los “febreros” a Argentina, ya comenzaron a vincularse por Whatsapp para la edición ´22 que seguramente estará llena de agradables anécdotas.