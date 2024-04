Los chicos del clima

FACUNDO MARTINEZ Y AGUSTIN RUBIÑOS

El temporal del 16 de diciembre fue la gota que derramó el vaso para que los dos especialistas en meteorología decidieran crear su propio medio de difusión sobre el clima en Tres Arroyos. Desde su Instagram Meteo 3 y un canal de WhatsApp mantienen informada a la población sobre los fenómenos meteorológicos que pasan por el distrito; emiten alertas y recomendaciones

Luego de lo acontecido con las intensas tormentas durante los meses de verano, el fenómeno de El Niño que comenzó a resonar en todos los hogares y las constantes alertas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional, han provocado que la población del distrito y la zona tenga un mayor interés por las cuestiones meteorológicas. Y en este contexto, Facundo Martínez y Agustín Rubiños encontraron la puerta perfecta para iniciar un proyecto que tenían pendiente: un canal de difusión de toda la información del clima de Tres Arroyos y la zona.

Ambos expertos en meteorología, veían con frecuencia que hacía falta esta herramienta para el ciudadano común, que mantuviese informada a la comunidad al instante sobre las alertas emitidas y las actualizaciones de las mismas. “Fue un desafío que nosotros quisimos encarar porque hoy en día estamos acostumbrados a las redes sociales y quisimos dar ese salto a la metodología de informar de una manera más visible para la comunidad, sobre todo para Tres Arroyos”, aseguraron los profesionales.

Facundo Martínez tiene 29 años y comenzó su carrera dentro de la estación del SMN del distrito en el año 2015. “Empecé a estudiar en el 2013 el tema de meteorología. Realmente me interesó mucho lo que es el clima, el tiempo, de cómo se va actualizando cada vez más... Y me dio curiosidad también entrar en el SMN por la misma curiosidad que tiene uno por saber cómo se maneja la situación del clima”, contó. Esta curiosidad lo motivó a formarse cada vez más e hizo cursos de pronóstico, de radar, de diferentes tecnologías relacionadas a la meteorología del día a día. También en 2021 partió durante un año a la Antártida, siendo uno de los meteorólogos de una de las bases argentinas de allí, en lo que según su relato “fue todo un desafío para yo afrontar ciertas maneras de ver la metodología, de otro punto de vista”.

Agustín Rubiños tiene 31 años y desde hace varios años se encuentra al frente del Aeródromo Municipal. Comenzó a estudiar la meteorología por su carrera de piloto. “Volando vas aprendiendo diferentes técnicas, viendo tormentas, vas haciendo pronósticos, porque tenés que hacer tu propio pronóstico para asegurarte que tu vuelo sea seguro y que llegues bien al destino. Empezás a usar radar meteorológico, a usar la página de servicios meteorológicos, la información aeronáutica, satélites… Te vas empapando de eso”, destacó. Estas inquietudes formaron una estrecha relación con la Estación Meteorológica local, donde se encontró con Facundo. También realizó un curso de observador meteorológico y, juntos, decidieron emprender con Meteo 3.

Al instante

La tarea del meteorólogo no es nada sencilla y requiere de mucha observación. “Es muy complejo hacer un pronóstico a 5 o 6 días, usualmente lo mejor es hacerlo a 3 o 2 días. Nosotros usamos diferentes modelos meteorológicos y plataformas para observar, hacemos una comparación y sacamos conclusiones. Después, a medida que va transcurriendo la alerta, vamos sacando más conclusiones, viendo para qué lado se dirige la tormenta, con qué intensidad, si viene acompañada de granizo, ráfagas, lluvias intensas…”, señalaron.

La metodología que eligieron Facundo y Agustín para ir informando estas variaciones fue a través de Instagram y de un canal de WhatsApp, en donde predomina la instantaneidad. Allí, además, enseñan sobre los diferentes fenómenos que ocurren por la zona, buscando educar y concientizar a la población sobre la importancia de seguir las recomendaciones ante las diferentes alertas. “Al principio creamos la página de Instagram y después creamos el canal de WhatsApp como para dar todavía más difusión porque lo tiene cualquiera y es rápido… Cualquier situación que suceda, informamos por ahí y a la gente le llega una notificación al instante”.

La idea de este proyecto, además de concientizar a la población, “es, más que nada, proteger a las personas y a los bienes”. Y es que la información que brindan los diferentes servicios meteorológicos es quizás regional y no focaliza sobre este distrito. “Nosotros lo que buscamos dar es algo puntual de Tres Arroyos”.

En alerta

La idea de Meteo 3 venía hace un tiempo gestándose, pero el temporal del 16 de diciembre que azotó a todo el distrito fue el detonante para que Agustín y Facundo tomaran la decisión de comenzar. “En el día del temporal, la alerta naranja ya estaba emitida hacía como dos días. Se sabía lo que iba a pasar, pero la gente hizo caso omiso… Y ahí pensamos que claramente teníamos que informar esto porque iban a seguir sucediendo este tipo de fenómenos. No son casos aislados, hay ciertos factores que indican que esto va a seguir sucediendo. Por eso, nos propusimos darle también una cara a la meteorología local, para que la gente sepa en el día a día y tenga a mano la información necesaria para evitar este tipo de desastres”.

Cada vez que se emite una alerta, surgen además todas las recomendaciones y precauciones que debe tomar la población. “Queremos que la gente sepa qué hacer y que no se confíe en cuanto a los fenómenos… Uno cree que no pasa nada, hasta que pasa”.

Usualmente, explicaron, “las alertas se ponen y es una probabilidad de que pase de 60 a 90 por ciento porque hay ciertos factores que hacen que ese fenómeno surja o no. Pero igual nosotros, desde nuestro punto de vista, tenemos que informar y decir ‘che, hay una alerta, puede pasar esto’. Capaz que para otra gente lo ideal es no equivocarse, pero nosotros preferimos informar que puede pasar y, en todo caso, equivocarnos y que gracias a Dios no pase nada”.

En Tres Arroyos

Hoy en día, afortunadamente, se cuenta con una amplia cantidad de tecnología que permite predecir qué sucederá con el clima. Por ejemplo, una de las herramientas que más observan es un importante radar meteorológico que se encuentra en Bahía Blanca. “Hace unos años atrás –recordó Facundo-, cuando yo entré en el SMN, no era tan fácil predecir un pronóstico porque no había tantos radares en el país. Y ahora tener uno tan cerca ayuda muchísimo a tener mayor seguridad en cuanto a las cosas que pueden pasar, es decir, mayor grado de probabilidad”.

En Meteo 3 se realizan pronósticos a corto plazo, es decir, tres o cuatro días. “Nos sirve a nosotros para poder tener la probabilidad de que es más fácil que ocurra porque hay pocos días de plazo”, además de mantener a la población local sobre qué está ocurriendo en el distrito. “Sentimos que hay una necesidad de crear información meteorológica de Tres Arroyos y eso fue lo primordial para nosotros”.

Afortunadamente, “hay bastantes estaciones meteorológicas, sobre todo automáticas, en nuestro distrito, que también nos ha ayudado mucho a prevenir las alertas que han venido después de lo de diciembre”.

Visibilidad

Hasta el momento, el mayor desafío que se han encontrado Agustín y Facundo es que la gente los conozca y tener mayor visibilidad para poder llegar a la comunidad. Sin embargo, poco a poco van cosechando su público y ya tienen más de 1.100 seguidores en Instagram y casi 800 en el canal de WhatsApp.

Además de seguir haciendo crecer a estos medios de difusión, el equipo tiene otros proyectos para el futuro. “Tenemos un objetivo de meternos más en lo que es la agrometeorología y dar algún informe para lo que es el campo y demás, que es un poco más complejo”.

También, pero más a largo plazo, tienen pensado armar su propia página web “para sumar toda esta información sobre lo que es agrometeorología, que sentimos que es importante ya que la ciudad tiene un amplio sector productivo”. Allí sumarían información de relevancia, como los tipos de alerta que se emiten, las recomendaciones, un pronóstico avanzado, entre otros servicios.

Para sumarse a la comunidad de Meteo 3, se los puede seguir en su Instagram @meteo3arroyos, donde también se encuentra el link para unirse al canal de WhatsApp.