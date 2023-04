PASAPORTE - OTRA CRONICA DE VIAJES EN PRIMERA PERSONA

Para Héctor Asef, autor de las entrevistas de viajes que se publican en esta sección de “El Periodista”, la “ciudad que nunca duerme” tiene múltiples atractivos aun para quienes no disfrutan especialmente del juego. Por eso comparte una amplia guía de hoteles, espectáculos, gastronomía y todo cuando hay que saber para conocerla

Si bien nunca fui aficionado al juego, siempre me interesó conocer Las Vegas, por verla en películas y tratar de desentrañar en sus calles el origen y el motivo del nacimiento de una urbe icónica y distinta a cualquier otra en el medio del desierto de Nevada y Arizona. También algunas frases famosas en el tiempo como “la ciudad del pecado”, “la ciudad que nunca duerme” y “lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas” marcaban interrogantes. Mi espíritu de viajero me llevó hasta allí, para confirmar que permite todo lo que uno pueda imaginar, desde perder una fortuna en un casino, ver los más grandes espectáculos y hasta casarse, después del amor a primera vista en una de las capillas ubicadas en los hoteles, donde incluso entregan papeles de dudosa valoración. Había leído que otrora hacían allí temporadas de recitales verdaderas estrellas como Frank Sinatra, Dean Martin, Elvis Presley y Tony Bennet. La ciudad es visitada anualmente por unos 45 millones de personas, en algunos casos atraídas por el juego y en otros por esas sorprendentes propuestas que contiene, con calles vestidas con hoteles grandiosos y casi siempre temáticos. Tiene un contenido tan completo como variado de alojamientos, restaurantes, centros nocturnos de esparcimiento, shoppings y mucho más. Viven allí de manera estable unos dos millones de habitantes.

Tal vez por el origen de mis abuelos árabes, decidí alojarme en el Hotel Luxor, una pirámide de cristal negro que mide unos cien metros de altura y en cuya portada exhibe una esfinge de grandes proporciones, más importante que la original ubicada en Egipto. Es tradicional y muy confortable el establecimiento, donde por ejemplo el ascensor sube de manera oblicua, respetando las características del estilo que domina la arquitectura del edificio. El hotel tiene con su torre anexa nada menos que 4.403 habitaciones. La tarifa no incluye desayuno, pero en la planta baja hay un Starbucks completo y kioscos que venden yogurts, sándwiches, ensaladas, gaseosas y demás. Hay un bus que para en la puerta y por pocos dólares recorre todo el Strip con un billete que tiene validez por un día entero. El edificio se conecta por un túnel o por un monorail gratuito con los hoteles vecinos, el Mandalay Bay y el Excalibur.

Cómo llegar

Hay múltiples maneras. Una de las más habituales para quienes vivimos en Sudamérica es en avión vía Los Angeles. Desde allí se hace la conexión al Aeropuerto Mc Carran de Las Vegas, con un vuelo de una hora a través de varias líneas, entre ellas American Airlines. Una vez en el destino se llega al Strip en un taxi por unos 20 dólares en un trayecto que no lleva más de 25’. Existe también un servicio de Shuttle a 10 dólares por persona, pero demora un poco más por los turnos de salida.

El Strip

Las atracciones y grandes hoteles de Las Vegas se ubican a ambos lados del Strip, una larga avenida de 7 kilómetros que tiene tantas cosas para ver y entrar que no cansa hacerla caminando por tramos en los distintos días. Hay más de 100 casinos a ambos lados de su recorrido.

La foto más característica

No podemos volver a casa sin tomarnos una fotografía en el clásico cartel “Welcome Las Vegas”, que queda algo lejos del centro, al lado del aeropuerto. Se demora un poco porque hay mucha gente allí con el mismo objetivo de dejar retratada su presencia en el lugar icónico, pero todo es con orden. Se aguarda unos minutos pero se llega al momento esperado, donde no hay que abonar nada.

Traslados y alquiler de autos

Un taxi desde el aeropuerto para llegar al centro del Strip cuesta unos 20 dólares, aunque muchos se inclinan por el Uber porque resulta más económico y uno conoce de antemano cuánto le cobrarán. Hay colectivos cada 20 minutos que cobran 7 dólares. El ticket por un día entero de validez cuesta 10, y por 3 días, 25. El bus de color dorado de dos pisos, se llama The Deuce y es el más utilizado. Para en todos los hoteles y lugares de interés. Anda las 24 horas.

Si bien la oferta de rentadoras de automóviles es variada, no es tan conveniente hacerlo. Lo mejor es recorrer el Strip a pie para no perderse detalles o lugares muy importantes.

Comidas

Hay típica comida rápida en delis o bares por 12 dólares incluyendo un sándwich caliente grande y una gaseosa o agua. También se puede optar por pizza, tallarines o hamburguesas. Los hoteles tienen los bufets, que entre 25 y 30 dólares dan variados platos libres con gaseosas o agua incluidas. En los restaurantes gourmets de los establecimientos gerenciados por chefs famosos, se paga unos 50 dólares por persona. En los supermercados/farmacias ABC o Wallgreens se compran a menor precio sándwiches fríos, ensaladas, yogurt y bebidas diversas.

Hoteles

Hay una multiplicidad de lugares para alojarse. Se pueden visitar todos los hoteles en forma gratuita, porque les interesa que ingrese gente para que jueguen en sus casinos, o consuman en sus restaurantes y negocios, aunque sin obligación alguna. Voy a comentar los que conocí, cada uno con características distintas y sorprendentes. El Cesar Palace es el más grande y es escenario de grandes conciertos musicales o enfrentamientos de boxeo con las estrellas de ese deporte. Tiene el Forum Shops, con las tiendas de marcas más importantes del mundo, de gran calidad en la presentación de locales. Cada hora, en ese lugar se ofrece gratuitamente un show estilo romano imperdible, con actores, efectos de agua y fuego. También se destaca una escalera mecánica con formato caracol, única. El Hotel Venetian tiene una réplica de los edificios de Venecia, la Plaza San Marcos y el Gran Canal por donde navegan góndolas reales, aunque con un costo de 40 dólares por solo 8 minutos de paseo. Suma un shopping fuera de serie y el famoso Museo de Cera de Madame Tussauds, con réplicas a tamaño real de célebres del cine, la música y el deporte, con las que puedes tomarte fotografías. El Hotel Mirage, realiza diariamente el Show del Fuego. Cuenta con un volcán que arroja grandes llamaradas, todos los días a partir de las 20. El Hotel Bellagio ofrece un show de cascadas y aguas danzantes desde las 15 hasta la hora 24. Tiene además en su interior un estupendo Jardín Botánico, con arreglos florales verdaderamente imperdible que está construido con elementos naturales que se cuidan permanentemente, a lo que suma la fuente de chocolate más grande del mundo. El Hotel Wynn, uno de los más suntuosos contiene majestuosos arreglos florales en su interior y el Lago de los Sueños. El Luxor posee una decoración exterior e interior ambientada en el antiguo Egipto, con pirámides y esfinges gigantescas. El New York, New York muestra en su aspecto exterior la imitación de la Estatua de la Libertad, el Capitolio, el Empire State y el edificio Chrysler. El Hotel París tiene una gigante Torre Eiffel iluminada. El MGM es muy lujoso y a la entrada está el León de la Metro, en color dorado. El Excalibur tiene un aspecto exterior similar a las torres y edificaciones de Disneyworld, aunque no está en las mejores condiciones.

El Resort World es un conjunto de tres hoteles en uno, porque comparten un gran edificio el Hilton, el Conrad y el Crawford, con precios distintos y una buena ubicación sobre el Strip. El Flamingo es antiguo, pero ha sido remodelado en los últimos tiempos y se destaca por su localización, sus piscinas con plantas tropicales y los flamencos que exhibe. El Linq está muy bien ubicado con magníficas vistas desde las habitaciones.

Otros establecimientos lujosos para conocer son el Planeta Hollywood, el Delano, Palazzo, Montecarlo y el Mandalay Bay, este último con un acuario impactante. Todos los hoteles tienen en su interior casinos gigantescos, shoppings, restaurantes y lugares para bailar, además de grandes teatros donde se hacen shows musicales o circenses. De otra manera, hay hoteles que no son muy recomendados por los viajeros, como el “Río” por falta de mantenimiento. Lo mismo sucede con el “Casino Royale”. El valor de una noche de alojamiento oscila entre los 40 y 900 dólares más impuestos, según la calidad del establecimiento.

Espectáculos

Por ejemplo hacen temporadas Celine Dion, Mariah Carey, Santana, Elton John, David Copperfield, Rod Stewart, Taylor Swift, Adele, Depeche Mode y Katy Perry, entre otros. El Circo de Soleil tiene 6 espectáculos distintos y permanentes. Hay unos kioscos grandes sobre el Strip identificados como Tix 4, que venden entradas para el mismo día hasta con el 50% de descuento con buenas ubicaciones. Lo mejor es ir a la mañana para conseguir los mejores lugares. Todos los shows y espectáculos comienzan con absoluta puntualidad. El costo de las entradas varía entre los 55 y los 180 dólares. Tuve que elegir y me decidí por ver dos espectáculos del Circo de Soleil: “Mystere” y el de homenaje a The Beatles, llamado “Love”. Y en el MGM disfruté mucho el del famoso mago ilusionista David Copperfield.Ç

Shoppings

Las Vegas Fashion Mall está abierto todos los días de 10 a 21. Es el más lujoso y muy grande. Está ubicado frente a los hoteles Wynn y Palazzo. Están las grandes tiendas como Macys, Sacks, Apple Store, Zara, HyM, Century 21. Tiene wifi, aunque es más caro que los otros mall. El Outlet Premium Norte es al aire libre y un poco más grande que el Outlet Premium South que es techado. Los dos tienen grandes marcas.

Fremont Street

Muchos turistas no tienen en cuenta esta calle histórica, donde se establecieron los primeros hoteles y casinos de la ciudad. Queda a unos 8 km. al norte del Strip, por lo cual debemos tomar un taxi, pero vale la pena llegar hasta allí porque en ese lugar nació la noche de Las Vegas. Luego la ciudad se corrió al emplazamiento actual. Son 4 cuadras de largo. Para apreciarla en su esplendor conviene visitarla de 20 a 23 horas. Tiene el cielo techado con una pantalla LED donde se proyectan videos musicales. Hay shows en varias esquinas con escenarios montados y grupos en vivo. Sorprenden cables aéreos de acero por donde “vuelan” amarrados 400 metros los que contratan el servicio. Abundan personajes y músicos callejeros en un ambiente de mucha diversión. En el Hotel Binion’s, si no vas muy tarde, te podés sacar una foto con un millón de dólares reales. En una esquina está el casino Golden Nugget, que fue uno de los primeros de Las Vegas.

Cañón del Colorado

Famoso en el mundo, majestuoso y cercano a la ciudad, con casi 5 mil kilómetros cuadrados de extensión fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Hay varias opciones de conocerlo. En avión pequeño o en helicóptero es más caro. La forma más económica de llegar es en kombi, viajando por la histórica Ruta 66, que une Santa Mónica con Chicago y es una de las más largas de los Estados Unidos. Son 3 horas y media de ida y otras tantas de regreso, pasando del estado de Nevada a Arizona. Se permanece unas tres horas en el cañón. Cuesta 150 dólares por persona e incluye un almuerzo. Otra manera es alquilando un automóvil para ir por nuestra cuenta y se disminuye el tiempo en ruta. Hay un par de miradores para tomar fotografías del lugar, que es imponente. En el trayecto, a los 40 minutos se puede apreciar la Represa Hoover, ubicada a 50 kilómetros de Las Vegas, con generación hidroeléctrica para toda la región. También a la orilla de la ruta hay un bar al estilo de los que se veían en los westerns con baños, alimentos, bebidas y surtidores de combustible.

Alquilar un auto es una opción si uno quiere hacer recorridos por toda esa región, para ir al Cañón, la represa Hoover, ciudades como Los Angeles y San Francisco, comprar en los outlets ubicados en los extremos de la ciudad o hacer unos kilómetros por las rutas desérticas y encontrarse con bares o estaciones de servicio típicas de las películas del Oeste. Pero hay que tener en cuenta que la mayoría de los hoteles cobran por el estacionamiento unos 20 dólares. Por citar algunos ejemplos, entre los pocos establecimientos conocidos donde es gratuito el parking están el Hard Rock Hotel, Planet Hollywood o el Treasure Island. Sabiendo que los lugares de mayor interés están sobre el Strip la opción de caminar es interesante... Y permite ahorrar dólares para emplearlos en otro uso.

Para visitar en familia

La pregunta de muchos es: ¿qué hago con los niños en una ciudad caracterizada especialmente por la vida nocturna y el juego? Hay respuestas. Ir a visitar los distintos hoteles con ellos los va a sorprender por las decoraciones. También podrán ver los delfines en el Mirage, el gran acuario del hotel Mandalay o el Parque de diversiones cerrado en el Circus Circus, donde también funciona un circo donde se paga nada para disfrutar del espectáculo. Sobre el Strip está la tienda gigante de los chocolates y golosinas “m&m”, donde en el cuarto piso hay un cine que proyecta una película en tercera dimensión, de manera gratuita.

Museo del Titanic

En el hotel Luxor funciona a disposición de los admiradores del barco más famosos, con partes auténticas de la nave rescatadas desde el fondo del mar y los objetos que contenía. Se muestran los camarotes lujosos y videos con la historia del naufragio.

High Roller

Es una rueda gigante al estilo de las que se habilitan en las grandes ciudades del mundo para tener hermosos panoramas desde el aire. En el caso de Las Vegas es la más grande del continente americano y solo superada en el mundo por la existente en Dubai. Tiene más de 20 cabinas muy espaciosas y la vuelta demora una media hora en su recorrido.

The Stratosphere

Un lugar distinto a todos, porque cuenta con una plataforma de observación a mucha altura que permite ver a 360 grados la ciudad y tomar muy buenas fotografías. Tiene un restaurante giratorio y un pequeño parque de atracciones con experiencias que generan mucha adrenalina. Funciona además como hotel.

El Museo de Neón, en tanto, es muy interesante para recorrerlo porque aloja numerosos carteles antiguos de hoteles, restaurantes y atracciones que se encienden y sorprenden a los visitantes.

Tour en helicóptero

Una experiencia inolvidable que permite ver la ciudad desde las alturas, volando sobre los imponentes hoteles, de día o de noche por espacio de unos 15 minutos. Este tipo de excursión también puede contratarse para ir hasta el famoso Cañón del Colorado.

Para tener en cuenta

Cuando se contrata un hotel hay que observar bien las condiciones del precio, porque suele existir lo que se llama el “Resort Free” que aparece en letras pequeñas y se agrega a las tarifas que se observan más visibles, como impuesto, tasa o uso de amenidades y que en algunos casos podría llevar el costo a casi el doble de lo que se calcula sin tener en cuenta este detalle. El mes de valores más bajos en la ciudad suele ser octubre, mientras que el destino es caro en marzo. Las temperaturas más bajas se observan en diciembre. Si bien hay múltiples atracciones para disfrutar, una estada entre 3 y 4 días puede ser suficiente para llevarse una impresión general de la ciudad. Se opta generalmente por sumar en el periplo 2 días en Los Angeles y otros tantos en San Francisco.

No recomendables

Vas a encontrar en la calle numerosos vendedores que intentarán detenerte para ofrecer múltiples propuestas, Por ejemplo, no es conveniente comprar allí alojamientos en los sistemas de tiempo compartido, aunque ofrezcan regalos de dudoso cumplimiento, porque además se ponen muy insistentes y hasta con una política agresiva de ofertas. Cosa parecida sucede con los personajes disfrazados de súper héroes o de muñecos que llaman la atención especialmente a los niños y jóvenes. También hay señoritas con cuerpos armónicos y ropa mínima que invitan para compartir una fotografía. En la mayoría de los casos hostigan para conseguir unos dólares, porque en definitiva viven de eso. También aconsejo no alojarse fuera del Strip porque las distancias para caminar son largas y a veces al acercarse hay que rodear los grandes hoteles para llegar a los lugares neurálgicos o más buscados, por lo que se pierde tiempo y se agrega el cansancio. En la mayoría de los hoteles existe el frigobar o sea una pequeña heladera que contiene bebidas y golosinas de diversos tipos. En general no es conveniente tomar de allí por el elevado costo, comparado con los valores reales. Obvio que la oferta atrae, pero el consumo no es gratuito y se adiciona a la cuenta de la habitación al momento de retirarse. Cuando uno llega al aeropuerto de Las Vegas o está a punto de partir, va a encontrar en los espacios comunes de la estación aérea, numerosas máquinas de juego. La recomendación es no tentarse porque aseguran que dan muchos menos premios que las ubicadas en los hoteles y casinos de la ciudad, a raíz de un sistema que les instalan para hacerlas más difíciles para el acierto.

Este destino turístico tiene mucho más y se renueva siempre. Definitivamente, en soledad o en compañía, un viaje a Las Vegas se puede imaginar, pero la realidad podrá invadirte mejorando todas tus expectativas previas al visitar la capital del entretenimiento mundial.