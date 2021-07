La satisfacción de saber que se hicieron las cosas bien

FUTBOL – HUGO TENAGLIA, A 20 AÑOS DEL ASCENSO DE HURACÁN A LA PRIMERA B NACIONAL

Huracán logró su gran hazaña deportiva cuando ascendió en 2004 a la máxima categoría del fútbol argentino. Pero para poder construir esa torre de éxitos hubo que trabajar duro en el armado de sólidos cimientos que aseguraran el camino. El arquitecto encargado de esa obra fue Hugo Tenaglia

Julio 2021

El 16 de julio de 2001 y luego de tres espectaculares temporadas, el Globo llegó a la Primera B Nacional con un proyecto que revolucionó el fútbol de nuestras latitudes y que demostró que, con planeamiento y convicciones firmes de parte de las tres patas que conforman un equipo de fútbol (jugadores, cuerpo técnico y dirigentes), son muchas las conquistas que se pueden lograr.

A 20 años del cierre de esa campaña espectacular, “El Periodista” habló con su cerebro y constructor, Hugo Tenaglia, quien no se cansó de repetir las palabras orgullo, satisfacción y agradecimiento a la hora de recordar cada uno de los momentos vividos en esas tres inolvidables temporadas.

Platense de nacimiento y tresarroyense por adopción, Tenaglia llegó en 1977 para defender los colores de Huracán, jugando por muchos años en la zaga del primer equipo. En 1996 volvió a Suipacha y Mitre para ser ayudante de Alejandro Barberón en otro intento por “pasar de la ruta 228” y tras un nuevo acto fallido, llegó la oportunidad de plasmar su ideal de equipo y competencia. Convocado por Roberto Lorenzo Bottino y con crédito abierto para llevar adelante el proyecto, asumió como entrenador y en 1998 comenzó esta historia con final feliz.

Han pasado 20 años de aquel logro ¿Cómo ves ahora lo conseguido en aquel momento?

Fue la conquista más grande que tuve como entrenador. Tuve la suerte de ganar otros torneos con otros equipos, pero nada que se asemeje a lo que conseguí con Huracán y no solo por haberlo ganado, sino por la manera en que se trabajó para lograrlo; eso me llena de orgullo y de satisfacción. Es por eso que siempre citó a Huracán cuando tengo que presentar un trabajo, es el club que me marcó y que definió mi carrera por distintos conceptos. Huracán me picó y me picó fuerte. Me queda la satisfacción de saber que se hicieron las cosas bien.

¿Cómo se ideó el proyecto y como se dio la aceptación de la dirigencia?

Nosotros quisimos cambiar un poco lo que se venía haciendo con el fútbol de Tres Arroyos en cuanto a las competencias federales. Y cuando digo nosotros, hablo de históricos del club como Jorge Férez, Claudio Pandolfo, Miguel Fernández, que hablábamos mucho del tema y entendíamos que no tomábamos el camino correcto para lograr el objetivo marcado. Huracán ganaba el torneo local y se reforzaba con los mejores jugadores de la Liga, salía a competir y siempre perdíamos con Bahía, Olavarría, Mar del Plata o Tandil. Entonces hablamos, llegado el caso, con Roberto (Bottino) que debíamos cambiar el plan, tomarlo más en serio como si fuésemos un equipo de Argentino A, con una pretemporada distinta, con otro tipo de trabajos y preparar el plantel para competir a otro nivel. Y Roberto no dudó y puso todo a disposición, para poder ascender y ganar torneos, tal cual era su sueño desde siempre.

¿Y cómo se hizo?

Bottino nos facilitó estar un mes en Claromecó para poner el plantel físicamente a punto, trabajábamos hasta en tres turnos diarios. La verdad es que los jugadores volaban y cuando empezamos a jugar amistosos se vio que el equipo estaba bárbaro. Esa fortaleza física y el ensamble mental que conseguimos entre los jugadores propios y los refuerzos, nos dio por resultado un equipo fenómeno que nos permitió conseguir el ascenso del Argentino B al A y posteriormente a la B Nacional.

¿El criterio para buscar refuerzos también fue evolucionando?

Nosotros arrancamos el primer año con refuerzos principalmente locales, pero con el correr de la competencia comenzamos a buscar otro tipo de jugadores, algo que la dirigencia entendió que así debía ser y se apuntó a hombres con experiencia según la categoría. En el primer cambio de plantel que se dio a principios del año 2000 aparecieron jugadores como Osvaldo López, Bochi Abad, Fabián Sánchez, el misionero Claudio González y sumamos a chicos como Wilgenhoff, Flores, Gómez, Irigoyen y D´Alessandro. Ya en el 2001 vinieron jugadores de mayor experiencia como Rómoli, Parra, Orellano, Velázquez, Hareza, Pozzi, entre otros, porque el objetivo iba cada vez a mayor. Pero lo fundamental fue cómo se entrenó y el organigrama de viajes, hoteles y comidas que tuvimos a lo largo de toda la competencia bajo la supervisión de Massigoge y Berterreche, que no dejaron nada librado al azar y nos brindaron la atención de un plantel profesional. Fue un cambio radical que nos acomodó mentalmente para transformarnos en un equipo con serias pretensiones.

Fueron tres años durísimos de competencia…

Los torneos fueron muy difíciles y tuvimos que recorrer de punta a punta el país. Fue fundamental el aporte de Bottino que llegó a ponernos un avión para simplificar las horas de viaje y poder estar más descansados al momento de jugar. Nos fue bien, pero la competencia fue dura, no pasamos por encima a nadie. Hemos ganado, empatado y perdido casi por igual. Fijate que ganamos 50 partidos, perdimos 24 y empatamos 15 a lo largo de toda la campaña, eso quiere decir que no fue tan fácil. El equipo jugaba bien y marcábamos la diferencia de local, por estado físico y por el tipo de piso que presentábamos que dejaba sin piernas a los rivales. Pero te repito, estuvo todo coordinado, nadie nos regaló nada.

¿Cuándo te diste cuenta que podían lograr el gran objetivo?

Cuando le ganamos a Ben Hur, en Rafaela, 2 a 0 en un partido durísimo, quedamos en la puerta del ascenso a la B Nacional, porque sólo nos restaba el partido con Cultural de General Pico en nuestra cancha. Pero nunca subestimé a nadie, hasta que no se concretó ese último partido no bajé la guardia; nunca me sentí campeón antes de tiempo. El triunfo en Ben Hur fue fundamental, pero no podíamos relajarnos y trabajamos mucho en lo mental para ese último juego porque la responsabilidad era inmensa. Fueron 3 años tremendos en los que tuvimos muy pocos altibajos y por suerte logramos el soñado ascenso.

¿Cómo hicieron para mantener el plantel completo en un alto nivel?

El plantel fue variando en calidad y experiencia según las exigencias que fuimos afrontando a medida que nos acercábamos al objetivo. Entonces fue fundamental el trabajo que hicimos con Tati Fernández (ayudante de campo) y con Ceferino Domínguez (preparador físico) para mantenerlos a todos en el mejor nivel posible y eso se logró charlando con cada uno de ellos para que no decaigan mentalmente y que en el momento que les tocara actuar lo hicieran bien.

Decisiones

Hubo muchos jugadores que arrancaron con vos y que llegaron a jugar en Primera División.

Eso es una satisfacción enorme para mí. Los hermanos Marcos e Iván Dragojevich, Guevara, Galván, Quintana, Di Croce y otros que tuvieron la oportunidad y no la desaprovecharon. Cuando eso ocurrió yo ya no estaba en el club, pero los veía por televisión, imaginaba la alegría de ellos y sentía al mismo tiempo un gran orgullo y emoción por todo lo que vivimos. Fue una cosa grandiosa realmente y cada vez que hablo con alguno de ellos me dejan ver el agradecimiento que tienen por lo que pasó.

¿Por qué no dirigiste a Huracán en la B Nacional?

Hubo conversaciones tras el ascenso, pero se plantearon cuestiones que no podía aceptar. Querían traer a otro profe como principal y dejar a Ceferino Domínguez como segundo, cuando el Colo era mi profe y estuvo conmigo en esta empresa desde un primer momento. Eso fue decisivo. Además yo conocía muy bien el Torneo Argentino A, pero no conocía el Nacional B y por ende dudaba de mi capacidad para reclutar jugadores de ese torneo. Podía mantener el equipo como estaba y reforzarlo con jugadores importantes del Argentino A, pero no sabía si eso alcanzaba para ser tan competitivos como lo veníamos siendo hasta ahí. A la vuelta de los años Eduardo Anzarda me dijo que con el plantel que había armado yo y un par de buenos refuerzos, también hubiese ascendido. Por suerte la llegada el Chavo y la elección de jugadores que hizo, le permitió a Huracán llegar a Primera División.

Se va agotando el tiempo de la charla y Hugo Tenaglia vuelve a resaltar su orgullo por lo conseguido hace dos décadas, su agradecimiento a la dirigencia por el apoyo total al proyecto presentado y la satisfacción de saber que se hicieron las cosas bien.

La campaña

Argentino B 98-99.- Tras jugar la zona inicial a Boca de Suárez y Sporting de Punta Alta, en la que pasó segundo, enfrentó en segunda fase donde venció a Alvarado de Mar del Plata 2-0 como local y cayó 2-1 como visitante; perdió como visitante ante Grupo Universitario de Tandil por 3 a 1 y le ganó como local 2 a 1; y derrotó a Sporting 2 a 1 en Punta Alta y 4 a 1 en Tres Arroyos, para clasificar a la siguiente ronda primero de la zona con 12 puntos sobre 18 en juego.

En la tercera fase debutó goleando de local a Paraná de San Nicolás por 5 a 1; en La Plata cayó 3-2 ante Everton y goleó de local a Independiente de Chivilcoy por 5 a 1. En las revanchas ganó los tres partidos, 3-1 a Paraná, 3-0 a Everton y 3-0 a Independiente, quedando primero en la zona.

En la cuarta etapa tuvo estos resultados: Everton 1-Huracán 5, Huracán 3-13 de Junio de Formosa 1, Yerbatero de Misiones 2-Huracán 0, Huracán 2-Everton 0, 13 de Junio 4-Huracán 0 y Huracán 4-Yerbatero 1. Pasó como segundo, igualado en 12 puntos con 13 de Junio que lideró por diferencia de gol.

En la Fase Final derrotó como local a la CAI de Comodoro Rivadavia 1 a 0; empató 1 a 1 con Racing de Trelew y cayó 2 a 1 ante 13 de Junio. En las revanchas, igualó 1-1 con la CAI y las victorias como local ante Racing y 13 de Junio, ambas por 3 a 0, le dieron el ascenso al Torneo Argentino A, el 29 de marzo de 1999.

Argentino A 2000.- Primera fase: Huracán 1-CAI 0, Belgrano de Santa Rosa 1-Huracán 0, Huracán 4-Estudiantes de Río Cuarto 1, Paz Juniors 4-Huracán 1, Huracán 4-Alianza de San Juan 0, Cultural de General Pico 2-Huracán 0, Huracán San Rafael 4-Huracán TA 2, CAI 2-Huracán 2, Huracán 3-Belgrano 1, Estudiantes 2-Huracán 0, Huracán 2-Paz Juniors 1, Alianza 2-Huracán 1, Huracán 5-Cultural 1, Huracán TA 6-Huracán SR 0. Clasificó al Hexagonal como segundo con 22 puntos, detrás de Paz Juniors (25) y delante de Belgrano (20).

Hexagonal final: Huracán 3-Paz Juniors 0, Ben Hur 2-Huracán 1, Huracán 4-Douglas Haig 3, Huracán 3-13 de Junio 1, Belgrano 1-Huracán 3, Paz Juniors 4-Huracán 0, Huracán 3-Ben Hur 0, Douglas Haig 3-Huracán 1, 13 de Junio 3-Huracán 1 y Huracán 2-Belgrano 0. Igualado en puntos con Paz Juniors, se definió por resultados entre sí y el equipo cordobés ascendió por diferencia de un gol.

Argentino A 2001.- Primera Fase: Luján de Cuyo 0-Huracán 0; Huracán TA 1-Huracán San Rafael 1 y Cultural de Pico 0-Huracán 0; para luego concretar nueve triunfos consecutivos que le dieron el primer lugar de la clasificación: 2 a 1 ante Liniers, 1 a 0 a Aldosivi de Mar del Plata, 4 a 3 a la CAI , 4 a 1 Belgrano, 2 a 1 a Huracán San Rafael, 1 a 0 a Cultural, 3 a 1 a Liniers, 2 a 0 a Alianza y 1 a 0 a la CAI, además de siete empates (los tres primeros, más 2 a 2 con Alianza, 0 a 0 con Luján, 4 a 4 con Aldosivi y 2 a 2 con Belgrano).

Hexagonal final: en la ida, empató 1-1 con Alianza, cayó 1-0 con Patronato, le ganó 3-1 a Gimnasia y Tiro, igualó 1-1 con Ben Hur y superó 4 a 3 a Cultural de Pico. En las revanchas le ganó 3-0 a Gimnasia, 1-0 a Alianza, 3-0 a Patronato, 2-1 a Ben Hur y 2-0 a Cultural en el Bottino logrando ahí el histórico ascenso a la Primera B Nacional.

Roberto Bottino

“Yo siempre lo voy a adorar a Roberto por todo lo que fue y por todo lo que hizo por nosotros, en mis tiempos de jugador y en mis tiempos de entrenador donde puso todo a disposición para que trabajara como quería. Después que perdimos la primera chance de ascenso al Argentino A con Paz Junior de Córdoba –por diferencia de gol-, se reunió conmigo, me pidió redoblar el esfuerzo y me dijo que le pida todo lo que necesitara para conseguir el ascenso. No se quedó ante la derrota, al contrario quiso ir por más y lo consiguió, a tal punto que llegó a cumplir su sueño máximo, que fue ver a Huracán en la Primera División del fútbol argentino”.