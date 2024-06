La radio de la Comunidad

LOS 35 AÑOS DE LA RCC EN CLAROMECO

La RCC cumplió 35 años el 25 de mayo y sus actuales dueños, Andrea y Claudio, recordaron su historia. “Me parece que el acierto es hacer una radio similar a Claromecó, que se parece mucho a la localidad”, manifiesta Claudio. Han atravesado grandes adversidades, pero el público sigue firme y crece cada vez más

Mayo 2024

Si hay una radio que enfrenta la crisis de lo digital de una manera maravillosa, es la Radio Comunidad Claromecó. Y es que tiene ese no sé qué de las radios de localidades pequeñas, que de una u otra manera te teletransportan y te traen un pedacito de esa identidad. ¿Quién no se ha puesto a escuchar la RCC, aun no estando en Claromecó? O, ¿quién, a pesar de no escuchar nunca radio, no llega a Claromecó y lo primero que hace es sintonizar la RCC?

Esa identidad se viene construyendo desde hace 35 años, cuando Tito Martínez llevó esta tecnología a la comunidad claromequense, un regalo enorme para la gente del pueblo que quizás hasta había sido impensada la magnitud y la historia que iba a tener.

Ahora son Claudio Menéndez, Andrea Carrera y Esteban Mango quienes están al frente de la radio y siguen transmitiendo estos valores que la generación anterior les transmitió a ellos. Este 25 de mayo arriban a su 35º aniversario y esperarán a toda la comunidad con el chocolate del 25 para festejar.

En una entrevista con “El Periodista”, Andrea y Claudio recordaron la historia de la radio y hablaron sobre estos valores que siguen vigentes, y que seguirán siempre en el inconsciente colectivo de Claromecó.

¿Cómo nació la RCC? Recordemos la historia...

Claudio: Comenzó con la familia Martínez. Uno de los hijos de Tito Martínez tenía que hacer una tesis para la facultad, entonces armó un equipo de FM. Ellos siempre se dedicaron a las comunicaciones. Tito era del área comunicaciones de Prefectura, y se fue para poner una empresa propia de comunicaciones. Entonces los hijos se dedicaron a eso también. Y la tesis era armar un transmisor de FM. En aquel momento, año '88, era muy avanzado para la época, y le empezaron a insistir a Tito de venir a probarlo a Claromecó, que fue toda una revolución, obviamente. Entonces, después de un periodo de emisión de prueba, el 25 de mayo del '89 comenzaron lo que se llama emisiones regulares. En un contexto que, nadie piensa en esto, pero el 25 de mayo del '89 el país estaba explotado, acababa de renunciar Alfonsín; o sea, si había un momento para no poner un negocio, era ese. Había 9000% de inflación. Y bueno, a partir de ahí comenzó en la Avenida 42, en una casa pequeña.

Andrea: Yo de entrada no estuve, fui unos meses después, porque uno de los que estaba acá en ese momento era un tío de mi papá, Armando Peralta, que por él entró mi papá. En ese momento había solamente hombres y precisaban voces femeninas, y me llamaron para probar pero yo micrófono cero, no me gusta. Mi primo era el operador y yo donde vi la consola, ni pasé para el estudio. Le pregunté cómo era esto y me dejaron ir a probar, a probar, a probar, a probar, y ahí quedé.

Claudio, ¿vos cómo llegaste a la radio?

Claudio: Yo primero como oyente... Cada vez que venía a Claromecó, lo primero que hacía cuando llegaba a mi casa era enchufar un grabador doble casete que tenía y prender la radio. Era fanático de esta radio. Y cuando terminé el primer año de la carrera de periodismo, vine a pedir trabajo directamente. Me atendió Luis Satini y, casi sin conocerme, me puso de movilero a la mañana y me dio un programa a la tarde. Y ahí empecé, fue el 1º de enero del '94, hace 30 años. Lo que yo siempre digo, acá en esta radio debutás jugando la Copa Libertadores, no hay entrenamiento previo. Y así yo estudiaba durante el año y venía a trabajar en verano, y cuando me recibí, Luis ya me propuso incorporarme definitivamente.

¿Y Esteban?

Claudio: Él también, venía a mirar, a pedir temas, a traer torta, que es lo que suele hacer la gente. Vos te das cuenta quién está interesado en la radio, es muy notorio, ahora más que antes. Hasta que un día Luis, me acuerdo que le dijo: 'A vos te gusta esto, ¿no? ¿Te animas a operar?', y él le dijo que sí, de tanto que había mirado, sabía exactamente lo que tenía que hacer.

Hace algunos años, ustedes tres se hicieron cargo de la radio. ¿Cómo fue esa transición?

Claudio: Tras el fallecimiento de Tito, que se produce el 25 de junio del 2017, hay una etapa de transición que teníamos una incertidumbre bárbara sobre lo que iba a pasar. La radio queda a cargo de la empresa uno de los hijos de Tito, que iba y venía, iba y venía... Así fue el primer verano, el verano del 2018 digamos, y en todo el año. Terminado el verano del 2019, en Semana Santa me acuerdo, nos convocan a una reunión a nosotros tres y nos proponen directamente que nos quedemos con la radio. Ellos primero arreglaron una serie de cosas de la sucesión y se fueron dando cuenta en esos dos años que era muy difícil mantener un negocio a distancia, y que tampoco era una mina de oro como que justifique semejante movida. Entonces, viendo las alternativas, si nos tenían que indemnizar, nos tenían que pagar dos radios en vez de una. Y también era una lástima porque era el sueño de los padres de ellos. Creo que fue como la salida más natural dejarnos a nosotros la radio. Entonces, ese 2019 fue como de transición y teníamos que firmar el 21 de marzo de 2020, el día que se puso la cuarentena. Terminamos firmando en junio de 2020 y debutamos no cobrándole la publicidad a los clientes; recibimos un apoyo muy importante desde un primer momento de parte de la gente.

Y luego llegó la mudanza...

Claudio: La mudanza se nos fue atrasando y nos terminamos mudando el 15 de enero de 2021. Si hay una fecha en Claromecó para no mudarse, es esa... La hicimos en un día y ocurrió algo impresionante, que todavía a mí me impacta. La radio sí o sí tuvo que estar apagada unas 2 horas. Si bien teníamos todo un sistema armado entre apagar allá y prender acá, hubo un rato que inevitablemente tuvo que estar la radio apagada, pero la gente no se movió del dial, siguió escuchando el ruido hasta que volvió la radio. Eso es algo increíble.

Identidad claromequense

Es un poco lo que genera la RCC, que es parte de la identidad de Claromecó…

Claudio: Todo el mundo nos dice que cada vez que viene a Claromecó pone la RCC. Me parece que el acierto es hacer una radio similar a Claromecó, que se parece mucho a la localidad. En ese 2021, primero teníamos una antena de 18 metros, comparado a una de 72 que teníamos la 40. O sea, el cambio fue impresionante. Encima se nos quemó el equipo y salimos con un equipo chiquitito que nos prestó Joel Laitan de Radio Prolait. La radio se escuchaba, la verdad, a 25 cuadras, no más que eso, y la gente se quedó.

Otro aspecto fundamental de la RCC es el rol solidario que cumple.

Andrea: No solamente ayudamos a la gente, sino a las instituciones... Promueven todo a través de la radio, ya sea al aire o por las redes. Y cuando pasa algo, la gente lo primero dice es 'vamos a la radio'. Somos un referente cuando tienen un problema. También todos los eventos que hablan de la escuela, o reuniones, o citación de padres, siempre todo eso pasa por la radio. Y esa fue la idea de Tito, por eso le puso Comunidad.

Claudio: Es un nombre que para mí tiene cero marketing, pero que engloba todo lo que la radio quiere transmitir. La radio no es un tercero, sino que la radio se involucra en la comunidad. La radio es parte de eso que está pasando. De hecho, Tito a mí me ha llevado a integrar comisiones y seguí después de él porque uno se hace parte de la comunidad, pero no con un fin periodístico, sino siendo una institución más.

Hablemos un poco del presente. ¿Cómo los encuentra hoy en día la radio, con toda la situación a nivel país que estamos atravesando y con todos los cambios en la manera de consumir de los oyentes?

Andrea: La realidad está complicadísima porque en el momento que se está recortando todo, obviamente lo que es publicidad es una de las cosas que tiende a recortarse primero.

Claudio: La radio está sostenida por nosotros cuatro, que somos nosotros tres más Patricia Minuto, por la pasión que le ponemos. Si fuera por lo que ganamos, tendríamos que bajar la persiana ahora mismo. Todos tenemos alguna otra fuente de ingresos porque si no con esto no viviríamos, sería completamente imposible. La tarifa publicitaria ha quedado muy por debajo de la inflación, y si vos la querés actualizar a los valores de hoy es imposible para el cliente. Pero bueno, tenemos un Facebook de 46 mil seguidores que tuvo un millón de visitas en enero y un millón de visitas en febrero. De a poquito vamos queriendo incorporar el streaming, el vídeo en vivo. Sabemos que la posta hoy en día pasa por ahí, así que dentro de la medida de lo posible se está incorporando. Ya lo empezamos a hacer acá en el estudio, con notas en streaming en el estudio, que tenemos que perfeccionar un poco.

Radio en patas

¿Y para el aniversario tienen algo planificado?

Claudio: Hay una tradición que es el chocolate del 25, que después del acto de la plaza, se toma en la radio. Y todo el mundo viene a la radio. Es una tradición de 35 años, que no se hizo ni en el 2020 ni en el 2021 por la pandemia. No tenemos nada que pensar en realidad, está tan impuesto eso, que la gente automáticamente termina el acto y viene, ni siquiera hace falta anunciarlo.

Si bien es un año duro, además de ir de a poco sumando el streaming, ¿han pensado en otros proyectos?

Claudio: Con que esto pueda seguir funcionando, ya es un logro total. Algo que nos preguntan siempre es por las tandas publicitarias y los jingles que han explotado en el verano. Nosotros sabemos a veces que la tanda en verano es larga, porque es nuestra única fuente de ingresos para el resto del año, entonces con los chicos se nos ha ido ocurriendo hacer algo un poco más elaborado, que todo surge jugando e hinchando, que en vez de hacerlo de consumo interno para reírnos, lo hacemos al aire. Nosotros nos cagamos de risa al aire junto con la gente. Creo que esa es otra de las claves que tiene la radio, que es muy descontracturada. ¿Viste que en Claromecó todo el mundo anda en patas? Bueno, nosotros hacemos radio en patas. No sería lógico hacer radio de saco y corbata en Claromecó.

Andrea y Claudio agradecen a la gente, pero es la gente la que está agradecida a ellos. Y seguirán dando pelea a pesar de todas las adversidades, como lo han hecho hasta el momento, para seguir construyendo la identidad de Claromecó a través de la radio. ¡Feliz aniversario RCC!