La máquina de hacer chorizos

HAY UN PROYECTO SOCIAL DETRÁS DE LA INEDITA CREACION DEL TRESARROYENSE VICTOR ASCONE: UNA EXPENDEDORA DE CHORIPAN

El tresarroyense Víctor Ascone inventó una expendedora de choripanes, una máquina única a nivel mundial. Se trata de un proyecto social que busca ayudar a quienes más lo necesitan. Por lo pronto, aún no tiene fecha estimada para su lanzamiento porque depende del inversionista que decida apostar al proyecto y colaborar con Víctor y las empresas que pensaron y diseñaron la máquina

Enero 2021

La expendedora de choripanes es una máquina robótica de una complejidad asombrosa. Víctor Ascone, tresarroyense vinculado a una reconocida familia de asadores de la ciudad, se asoció con empresas que lo ayudaron en el proceso de creación. Se trata de una máquina tecnológica, con reconocimiento facial y de voz, wi-fi, botiquín de primeros auxilios, botón de pánico, inteligencia artificial y pantalla táctil que emite publicidad con datos turísticos y de transportes públicos en diferentes idiomas, como así también tiene incorporada una aplicación para celulares, presupuestada por la Facultad de Informática de la Universidad de La Plata: “ésta aplicación creará una comunidad para almacenar toda la información nutricional y calórica, lugares donde consumiste por si querés regresar o pagarle a otra persona desde cualquier lugar del mundo, descuentos y demás. La máquina no recibirá dinero en efectivo, sino todos los medios digitales, códigos QR, criptomonedas, tarjeta Sube, etcétera”, explica Ascone.

Víctor nació hace 53 años en Tres Arroyos y proviene de una familia de asadores. Si bien él se dedica a la venta de máquinas agrícolas, su padre, Juan Ascone, se ha dedicado durante 40 años a realizar asados para eventos y a Víctor le gustaba ir a ayudarlo: “Hizo asados para fiestas de fin de año, cumpleaños de 15 y casamientos…A mí, siempre que estaba en Tres Arroyos, me gustaba ir a colaborar con sus asados, creo que a toda la familia nos dejó algo de los asados, hoy mi sobrino Nicolás también se dedica a eso mismo, así que algo debe haber ahí que me quedó”.

Víctor se mudó a La Plata a sus 22 años para estudiar la carrera de Psicología. Cursó algunos años y también estudió simultáneamente materias de Filosofía y Letras, pero no pudo terminar con ninguna de las dos carreras: “siempre me gustó estudiar, siempre me estoy capacitando para superarme… Leer, interesarse por diferentes temas es una inquietud que siempre he tenido”, asegura el creador de la expendedora. A su vez, en lo que respecta a su vida laboral, ha atravesado por muchos emprendimientos: abrió una parrilla, negocios de maxi rubro en Mar del Plata y un negocio de máquinas agrícolas en 9 de Julio, entre otras cosas. “En la época de la resolución 125, en esos tiempos difíciles para el campo, me ofrecieron de la empresa Tanzi para abrir un mercado en Guadalajara, México, con las sembradoras. Estuve casi tres años negociando entre asuntos agrarios y los campesinos de la zona, hasta que llegó la gripe N1H1 y se terminó todo, y con unos contactos que conocí me ofrecieron ir a Colombia, al eje cafetero, para vender maquinaria agrícola para el café. Me radiqué en Cartagena durante dos años, pero estaba cansado de no estar en mi país y no ver mi bandera en un mástil. No sé a otros, pero a mí eso no me gustaba así que decidí regresar a Tres Arroyos y alquilé una quinta de dos hectáreas y me dediqué a la producción de verduras”, explica Ascone.

Como emprendedor todo terreno, no espera que le lleguen las cosas sino que las genera constantemente. Desde hace cuatro años empezó a pensar en esta máquina que está concretando ahora y que necesita inversionistas para hacer realidad el proyecto. La máquina será fabricada por la empresa Fabrimática, que cuenta con años de experiencia en la creación de robots industriales, es exportador e importador y está ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Las primeras máquinas eran cuadradas y no decían mucho, por eso me di cuenta que no era lo que quería y dejé volar la imaginación y la creatividad para que realmente fuese como yo soñaba. Fue ahí, hace cuatro años, cuando me enfoqué en la máquina para que fuera única y la mejor en el mundo, mejor que las chinas y japonesas que son los líderes en este tipo de tecnología”, asegura el tresarroyense.

¿Cómo va a funcionar la máquina?

“El producto va a ser de la mejor calidad, hay empresas con mucha trayectoria que han apostado a este proyecto: el chorizo será de Cagnoli, conocido por todos; el pan de la empresa internacional mexicana Bimbo, Fargo en Argentina, será un pan y un chorizo especial para la máquina. Solo se podrá degustar un pan suave sin migas y que absorba los jugos del chorizo en Mac Toom (nombre de la máquina). Pensé en un producto que se pueda comer en el auto, en el cine, las 24 horas recién hecho y sin microondas para que mantenga todo el sabor. La expendedora tiene una mochila con frío propio donde se conserva el producto hasta el momento en el que alguien llega y elige si lo desea más tostado, más jugoso o llevarlo pre cocido a su oficina o casa; ahí es cuando sale de esa mochila, pasa por un proceso de cocción y se le entrega recién hecho, por esto es que no importa cuánto tiempo esté la máquina sin que alguien haga un pedido porque se cocina en el momento”, señala Ascone.

Luego de volver a Tres Arroyos, Víctor recibió una noche el llamado de su hija desde La Plata, ciudad donde se encontraba estudiando: le dijo que estaba mal y Víctor no lo dudó y volvió a mudarse a la ciudad de las diagonales para apoyarla: “hace seis años que me encuentro viviendo en La Plata, donde retomé la carrera de Psicología, que por razones de diferentes emprendimientos aquí no he podido terminar. Cursé un año en la escuela de Freud y Lacan, participé en diferentes espacios de coworking y actualmente me dedico a la venta de máquinas agrícolas, además de seguir estudiando: este año empiezo coaching ontológico”, dice Víctor, multifacético.

¿Cuándo tomaste la decisión de encarar este proyecto?

“La decisión fue al cumplir 50 años, que me trasladé mentalmente a los 60 y visualicé dónde quería y cómo quería estar, y para que no sea una cuestión de suerte de la vida me propuse un objetivo a 10 años. Con la experiencia de todos mis proyectos anteriores decidí crear algo que no dependiera solo de mí y no sea solo mi beneficio. Es la primera vez que construyo un proyecto pensando en el otro, tuve muchos como he comentado, pero este es especial, es a largo plazo, no tiene fecha de caducidad. La primera vez que pienso en compartirlo y no solo pensar que me vaya bien a mí, sino el pensar que es un beneficio para muchas familias me emociona, quiero que esas familias sepan que su futuro será mejor y eso no tiene precio”, asegura Ascone.

¿Por qué es un proyecto social?

“Porque tiene varios perfiles de empresa, será todo tercerizado para que se beneficien las empresas involucradas. Que sea social es muy importante para mí: las máquinas no se venderán, solo se darán en concesión a familias desocupadas para salir de ese difícil momento que no solo es económico sino emocional. Se entregarán sin pagos de cánones y habrá dos expendedoras máximo por familia. El proyecto les dará dos cosas que normalmente no suceden en el mismo momento: dinero y tiempo para que puedan realizar sus sueños, sus propios emprendimientos. No quiero que trabajen para el mío sino para el suyo. ¿Quién no quiso tener su propio negocio o pensó en inventar algo? No importa la edad, 50 o 60 años, lo que importa son las ganas de seguir, de comenzar de nuevo, de sentirse realizados y una vez que se cumpla su proyecto, esa máquina pasará a otra familia con otros proyectos, otros sueños y así en toda la Argentina. Mac Toom aportará su granito de arena para que haya otra conciencia, para que entendamos que podemos lograr beneficios entre muchos y salir todos beneficiados. Sueño con una Argentina mejor, no pienso en irme del país, pienso quedarme y hacer mi aporte para una sociedad mejor”, manifiesta Víctor.

¿Estás satisfecho con el producto terminado?

“Estoy muy satisfecho con el logro del trabajo de tantos días y noches que se ha logrado, no solo yo, hay un equipo interdisciplinario, muy buenos profesionales, cada cual en lo suyo que han apostado también a este proyecto”, indica.

¿Qué repercusión ha tenido o esperas que tenga y cuál es tu anhelo para el futuro con este proyecto?

“La repercusión que ha tenido Mac Toom, esta máquina que parece un robot, con más tecnología e interacción con el cliente, que desde Argentina supere a China o Japón es inédita y está siendo muy buena la aceptación de la gente, sobre todo al saber que seremos muchos los beneficiados. Ya la están queriendo y eso busco, que Mac Toom sea tu amiga: si te dan ganas de comer o necesitas wi-fi o cargar el celular, Mac Toom está ahí para brindarte soluciones. Por otra parte, mi anhelo con la máquina es que si solo una familia un día me agradece que les cambió la vida y superaron su difícil momento y volvieron a ser felices, con eso habré cumplido mi sueño. Después, si nos va mejor a todos los que participan y se extiende al mundo será mejor… Ya hay un camino abierto en Tenerife”, concluye Ascone.