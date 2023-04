Kuksas: una tradición nórdica

JUAN MANUEL PECHENERA LAS FABRICA EN TRES ARROYOS

El origen de estas tazas es Finlandia; se hacían de callos de abedul, y servían para cualquier bebida. “Kika” Pechenera las fabrica en lenga, en un taller llamado Indo -por sus hijos Indiana y Donato- y pensado para mantener su familia unida y dedicarse a sus pasiones: la paternidad y el tallado

Abril 2023

¿Qué son las kuksas?

Las kuksas son tazas inventadas en Finlandia que se hacían a partir de los callos de abedul que son muy poquitos, es una malformación de este árbol y por eso hay tan pocos en todo el mundo. Estas mismas eran realizadas por los padres como regalo para los hijos o las personas amadas.

¿Cuál es el origen?

Son objetos muy nórdicos, vendrían a ser casi de los vikingos que los inventaron como tazas y jarros para tomar cualquier tipo de bebida, vino o sidra, por ejemplo. Cada uno de ellos tenía las kuksas colgadas de su cinturón y nadie las compartía, esto era algo personal de cada uno.

¿Cómo se utilizan?

Se pueden tomar bebidas frías o calientes, hay de diversos tamaños y una de sus utilidades puede ser para la recolección de bayas, caracoles, gusanos. Más que nada los nórdicos tomaban café porque la madera es aislante térmico, entonces se puede poner hasta un café de sesenta grados, que jamás te va a quemar la mano y se va a tomar siempre caliente, como no transmite la temperatura al exterior permite que se conserve la temperatura. Pero también si se toma un whisky con hielo o una cerveza tampoco se calentaría ya que la mano no va a transmitir la temperatura al líquido.

¿Con qué madera trabaja?

La madera con la que trabajo es lenga de Ushuaia, porque tiene una densidad y una gravedad especifica muy similar a la del abedul de Finlandia que se da solamente en los lugares de nieve. Cuando el árbol crece muy despacio genera que las maderas se hagan muy densas, pero no muy duras. Si se hace con quebracho o algarrobo se cae la kuksa de la mano y se partiría, o con pino juntaría hongos al ser muy blanda y tener los poros muy abiertos. Al ser con abedul tiene resistencia e higiene.

¿Cuál es el proceso de elaboración con el que realiza la confección?

Los métodos de elaboración se basan más que nada en que llega un palo de lenga en bruto, de ahí en adelante se hace todo un proceso de ahuecado, tallado, lijado, pulido como de un cuenco, pero mucho más complicado.

Compartido con la vida familiar

¿Cómo llega usted a fabricarlas?

Decido contactarme con gente de otros países como Japón, Francia, Finlandia, Noruega, en la época donde comenzaba la pandemia, arranco con el tallado de cucharas y luego resulta un nuevo producto de tallado que son las mismas kuksas, entonces a medida que fui encontrándole la mano me di cuenta que era algo muy placentero, me generaba mucha tranquilidad, es algo que podía hacer compartiendo con mi familia y no alteraba el ritmo de vida familiar. Entonces así arranca un emprendimiento que me permite conservar el ritmo de vida con mis hijos.

¿Dónde se consigue la materia prima?

Directamente la traigo de Ushuaia y Tierra del Fuego, llega a un depósito de Capital Federal y ahí me la mandan directamente hasta Tres Arroyos.

Cuidados

¿Cómo son los cuidados que se les deben dar para quienes compren una?

Los cuidados de las kuksas son los mismos que se utilizan para una tabla de madera. La madera es algo natural, está viva, tiene la misma composición química que un ser humano, entonces lo único que se debe hacer es untarla con aceite, cera de abeja, darle productos naturales para no contaminarnos nosotros cuando las utilizamos. También se le puede poner aceite de lino, vaselina líquida de farmacia que es derivada del petróleo, pero según los médicos es apta para consumo humano. Yo de todos modos recomiendo el aceite de abeja, que permite que el poro se selle por mucho más tiempo y logra que no se introduzcan sabores extraños.

¿Cuál es el proceso de elaboración que más le gusta?

El proceso mas lindo es el tallado a mano con cuchillo, ahí es cuando uno se encuentra con la veta de la madera que va para diversos lados, se va buscando cómo encontrar el corte perfecto, que quede un liso perfecto. En ese momento es donde uno se da cuenta que es algo artesanal, que está realizado a mano, por una persona. Cuando algo está tan perfecto realizado, cualquiera se da cuenta que está hecho por una máquina, pero cuando se ven los detalles de algo y tiene su desperfecto, la misma veta de la madera te dice basta, hasta acá se llegó, entonces ahí es cuando el hombre entiende la naturaleza. Cada kuksa es única.

¿Dónde se pueden comprar las kuksas?

Las pueden comprar entrando a la página web www.atelierindo.com.ar y también a través del Instagram en Atelier Indo. Próximamente vamos a tener el taller y el local en Belgrano 1324, en donde podrán adquirirlas de un modo más personalizado.