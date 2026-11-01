ALPARGATAS ARTESANALES QUE RECORREN EL PAIS

De la reinvención personal a un emprendimiento con sello federal, la historia de la tresarroyense Fernanda García Zurita, quien tras una crisis transformó el oficio del calzado artesanal en su refugio vital, conquistó clientes de todo el país con sus alpargatas “Carmenza” y mantiene intacto el lazo con su ciudad natal

Noviembre 2026

Nacida en Tres Arroyos, la vida de Fernanda García Zurita dio un giro a los 17 años cuando, tras la separación de sus padres, debió mudarse a Viedma junto a su madre y el marido de su madre. Sin embargo, el arraigo con su tierra natal jamás se cortó. Años más tarde, ya instalada como adulta e incursionada en el mundo de la decoración con un local propio en Viedma, el deseo de regresar a Tres Arroyos se convirtió en un motor.

En 2013, junto a su familia, intentaron concretar el retorno dejando un negocio andando en Viedma. Las complicaciones con los empleados frustraron el plan y los obligaron a volver, un hecho que para Fernanda significó un golpe devastador. Sobre aquel momento comenzó a buscar un nuevo camino que combinara las telas con una demanda real del mercado. Recuerda que “eso para mí fue un quiebre. Un hundirme, un estar perdida. No estaba en los planes volver”, dice Fernanda a “El Periodista”.

Nuevo rumbo

Sin antecedentes en el mundo del calzado y sin haberlo imaginado jamás, la casualidad la cruzó con un espacio de capacitación que acababa de abrir en la vecina ciudad de Carmen de Patagones. Con un poco de dudas al comienzo y “toda la mala onda del mundo”, se anotó en un curso de calzado que cambiaría su destino por completo.

Al hacer una retrospectiva sobre aquel momento de crisis, Fernanda reflexiona sobre lo que significó este oficio en su vida personal: “Las alpargatas fueron como un rescate para mí. Cuando vos estás mal o estás perdida, no dejes de hacer cosas. Así no tengas la motivación o eso. Hay que seguir andando porque en algún momento las cosas van a mejorar o eso va a tener un sentido”.

Tras superar el miedo inicial a que el producto no funcionara, comenzó experimentando con gabardinas y modelos acordonados. La búsqueda de insumos la llevó a descubrir proveedores de ecocueros, lo que transformó radicalmente sus diseños y dio el impulso definitivo al emprendimiento que hoy lleva por nombre “Carmenza”.

Totalmente artesanal

Muy lejos de la imagen de una gran fábrica, Carmenza se gesta en una habitación de la casa, donde Fernanda se encarga de cada etapa con una disciplina intachable y un nivel de autoexigencia grande.

Comenzando por la confección de la moldería y el corte de las telas, el diseño requiere un estudio minucioso de la altura del talón y las escalas para que el calzado ajuste con precisión. Las suelas de goma son cortadas por su esposo mediante un balancín en el negocio de él.

Luego pasa al sector de armado y forrería, donde Fernanda confecciona el interior y la capellada de cada alpargata, integrando combinaciones de colores o detalles florales. La plantilla acolchada requiere la aplicación de adhesivos en múltiples etapas y la colocación manual de más de cuarenta clavos semilla por plantilla.

En ese perfeccionismo absoluto, Fernanda si durante la costura se tuerce una pieza, la descarta, pues considera que quien paga debe recibir un producto impecable en el que se ve reflejado su propio trabajo.

En cuanto a la dinámica de producción y el compromiso con cada cliente, Fernanda remarca su forma de encarar la labor diaria: “Trabajo sola porque yo solamente sé la presión, soy la que da la cara. Me gusta respetar los plazos de entrega, no me gusta decirte una cosa y hacer otra”, asegura.

De Viedma al país

Lo que comenzó en una habitación escaló hacia un alcance federal. Carmenza vende hoy a través de Instagram y WhatsApp a distintas provincias, desde Salta hasta Santa Cruz. Las anécdotas de crecimiento incluyen grandes pedidos mayoristas para locales de Bariloche, el día en que la recordada actriz Marcela Ruiz se contactó para adquirir sus modelos, o la mención obtenida en la revista Caras en 2020.

Uno de los hitos más importantes en su marca ocurrió cuando el atleta de ultra trail Martín Alegre eligió llevar un modelo especial de alpargatas patrias argentinas para lucir en los podios del Mundial de Trail en la República Checa, demostrando que la capacidad deportiva va mucho más allá de la indumentaria comercial.

Resiliencia y futuro

Hoy en día, viviendo a caballo entre Viedma y Tres Arroyos —porque nunca se fue del todo de su ciudad natal—, Fernanda reconoce que el taller le otorga una contención emocional invaluable frente a la situación económica. Más allá de lo comercial, reivindica el valor de los oficios y el trabajo nacional.

Pensando en el sentido profundo que tiene para una persona sostener su propio emprendimiento, Fernanda advierte sobre el impacto de las crisis económicas en la vida de los artesanos: “Cuando vos hacés algo, encontrás que hacer, es como que sabés quién sos. Y cuando eso es vapuleado o lo perdés, es como que se afecta hasta la identidad”.

Ese vínculo indestructible con Tres Arroyos se mantiene vivo en el día a día de su trabajo comercial. Fernanda invita a los vecinos a contactarla a través de su cuenta de Instagram (@carmenzaalpargatas) para realizar sus pedidos, aprovechando los viajes frecuentes que realiza entre ambas ciudades para traer las alpargatas directamente a Tres Arroyos, dar la posibilidad de probarlas e incluso realizar calzados personalizados o encargos especiales para instituciones como escuelas de folclore.

Con una propuesta que abarca desde la venta minorista hasta pedidos personalizados, Carmenza sigue caminando firme, demostrando que, con constancia, paciencia y un par de manos laboriosas, cualquier proyecto puede convertirse en un hogar.