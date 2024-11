Hay un Diego para todos

EL TRESARROYENSE MARIO BOTAS Y SUS REMERAS DEL DIEZ

Desde el 25 de noviembre de 2020 nos falta Diego Maradona. Cada argentino -y cada napolitano, y cada extranjero que pregunta por él cuando en algún rincón del mundo se encuentra con uno de nosotros- ha sabido construir una memoria alrededor del Diez. El tresarroyense Mario Botas lo hizo a través de remeras que llegaron nada menos que a Dalma y Yanina

Noviembre 2024

Mario Botas es tresarroyense, aunque vive en Necochea. Y es maradoniano como muchos en el mundo. Admirador de esa figura emblemática que lejos de desaparecer se va acrecentando en la medida en que cada uno de sus admiradores va creando su propia memoria sobre Diego, Botas dio vida un emprendimiento que rescata los miles de “Diegos” que reflejan una vez más, una vida de película.

Ese amor por Maradona que nació “desde siempre…”, lo lleva a los recuerdos de banderas que le pedía y le hacía su madre, y a la que contagió esa misma pasión. Ese Maradona que llevó también como bandera, es sus años que vivió en Miami, y desde dónde recuerda los intercambios y discusiones con los cubanos americanos, y latinos residentes, que cuestionaban por aquellos años, la amistad y admiración mutua de Diego con Fidel.

Eran años donde el exilio se sentía, y donde las pasiones se acrecentaban aún más. Recuerdos de esos días, Festivales Argentinos en Miami, dónde pudo compartir alguna charla con Hugo Maradona, que por aquellos años dirigía equipos juveniles en Toronto.

En las asignaturas pendientes de Mario, duelen todavía el no haber visto a Diego en sus visitas a Marisol, y en el recordado partido disputado en la Cancha de El Nacional. “Sólo pude verlo en la cancha en dos oportunidades, en su vuelta a Boca, partido con Colón, día de su recordada pelea con Toresani. Segurola y Habana 4310. 7mo piso”, menciona.

Y la otra, también especial, el día en que Mauricio Macri gana las elecciones y Boca pierde con Racing 4-6. De ese partido, recuerda que al final del primer tiempo, Boca se ponía 2-3, y al salir para el túnel, un Diego exultante, mirando la platea dónde se encontraba, gritaba “Vamos que en el segundo tiempo lo damos vuelta…!”.

No pudo ser. Pero, rescata que “se apropió” de esa arenga, de ese grito. “Para mí, y para siempre, ese día Diego me habló. A veces uno se adueña de momentos y recuerdos vividos. Uno sabe que eso es muy poco probable, pero “elije creer…” que es así. Son pequeñas alegrías que pueden ser tan importantes para uno, como insignificante para otros”, dice Botas.

Un Maradona para cada uno

Lo demás es historia conocida. Las mil vidas de Diego. Y más acá en el tiempo, buscando en cada viaje, en cada visita a una ciudad, los murales que inmortalizan a Diego, en una especie de ritual religioso.

Cuando hace unos meses buscando una remera más de Diego, se encontró con una imagen, una idea, y un video en el que el periodista Ernesto Cherquis Bialo responde: “¿Cuál Maradona…? Yo creo que hay muchos…”, le sirvió de disparador para empezar a pensar, diseñar y encontrarse con ese “Hay un Diego para Todos…”

Y así, en esos primeros días en que las ideas se trasformaban en diseños, que Ezequiel y el equipo de CMYK plasmaban en imágenes (“mi propia ‘selección’, dice Botas), el desafío era encontrar “esos Diegos” que representaban a cada uno.

“Y ese Diego, que extrañamos y amamos más, nos llevó a crear “Hay un Diego para Todos”. Porque lo sentimos, lo vivimos y lo extrañamos así. Hay un Diego para Todos, porque trascendió clubes, países, amores, odios, personas y personajes de una vida vivida mil veces; como supo y como pudo vivirla”, remarca el tresarroyense.

“El más humano de los dioses, representó e inmortalizó Galeano.Hay un Diego para todos y con todas las camisetas posibles. Practicando todos los deportes, y haciendo todo lo que creas que se pueda hacer y que puedas imaginar. Con todos los deportistas, músicos, políticos y estrellas posibles. Y también con ese amigo del barrio que no se olvida, o con la gente de a pie.Hay un Diego para Todos. Así, en presente, y todos los días. En mil recuerdos. En mil anécdotas. En todos los murales. En todas las banderas de amor y de lucha. Hay un Diego para Todos. Y vive”, asegura Mario.

Con Dalma y con todos

De la mano de ese emprendimiento, y en una especie de presentación y lanzamiento, las remeras llegaron a Juan Palomino, que interpretó a Diego en la serie “Sueño Bendito”; a periodistas como Daniel Arcucci, Chicho Grossman, o Julio Pavoni que ya lucieron su Diego propio, la Campeona del Mundo de Boxeo Celeste “Chuky” Alaniz entre otros; y quizás al encuentro más esperado, con la misma Dalma Maradona. “Sólo fui a mostrarle lo que hacía y a decirle “Gracias..!” por habernos compartido al viejo. Para los maradonianos, ella es "La Dalma" ó "Dalmita…", así como la nombraba Diego. Y para los que no tuvimos la suerte de conocerlo, de tenerlo tan cerca a él, llegar a ella, abrazarla, fue sentirlo a Diego al lado. Después de ver y escuchar una y mil anécdotas, relatos, historias de momentos vividos, nunca lo sentí tan presente. Ni en la cancha las dos veces que pude verlo... Me encontré con alguien que me transmitió en unos pocos minutos, la misma humildad, el amor, y el respeto de Diego por la gente "de a pie"...por "los nadies”. Así evocó Mario su encuentro con la hija del Diez, mientras que al cierre de esta edición, su hermana Yanina le encargaba su propia remera. Porque sí, qué duda cabe, hay un Diego para todos.