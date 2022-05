Estrella de la moda

LA DISEÑADORA TRESARROYENSE ANA TERRASANTA EN EL ARGENTINA FASHION WEEK

La diseñadora tresarroyense Ana Terrasanta participó del Argentina Fashion Week, el evento de moda más importante del país. El mismo se llevó a cabo del 28 al 31 de marzo en el Palacio Paz, de la mano de Vidal Rivas Producciones y bajo la dirección del reconocido vestuarista de Mirta Legrand y su equipo

Mayo 2022

Ana nació en Tres Arroyos, estudió en La Plata con Donato Delego, posteriormente al fallecimiento del diseñador, decidió ir a Buenos Aires a estudiar en la academia de Roberto Piazza pero, a los tres meses tuvo que volverse por la muerte de su padre. La diseñadora expresó que “al tiempo me llamaron desde la escuela preguntándome por qué no iba, les conté lo que me había pasado y a la semana se comunicaron nuevamente para decirme que me becaban y que la escuela abriría en Mar del Plata con los mismos profesores, aunque iba a ser intensiva. Así que comencé en Mar del Plata, terminé y de a poco fui creciendo”.

El 28 de febrero recibió la invitación para participar del mega evento de moda, invitada por Héctor Vidal Rivas, vestuarista de Mirtha Legrand, según cuenta “en ese momento estaba vistiendo a una novia y me llaman para avisarme, fue una locura, una alegría total”.

¿De dónde consideras que viene esta pasión por la moda?

Tengo entendido por mi mamá que sus abuelos fueron sastres (confeccionaban ropa a medida) en Mar del Plata. También tuve un padrino postizo que traía ropa de afuera para vender en Buenos Aires y recuerdo que tenía un showroom que le vendía a gente distinguida y eso a mí me fascinaba. Siempre me gustó la ropa, me gusta el arte, también estudié teatro, todo orientado desde ese lado.

No me gusta la ropa estilo camisita, pantalón, la camisa siempre tiene que tener algo que la distinga a lo que podés conseguir en cualquier local del centro. Me gustan mucho los bordados de piedras, de cristales. En pandemia hice capacitaciones de bordado profesional, incursioné en lo que me gusta.

¿Cómo fue tu paso por Argentina Fashion Week?

Maravilloso. Fue una explosión de alegría para mi corazón porque no me imaginé todo lo que me fue pasando, siendo que es un lugar donde volás mucho, hay mucha adrenalina.

Sentí mucha satisfacción por el reconocimiento de Héctor Vidal Rivas hacia mi trabajo, su reconocimiento a mi elegancia, la confección de los vestidos y sus terminaciones por dentro y por fuera. Llevé quince vestidos que iba a presentar y otros tres por casualidad, los vio y me dijo que los ponga en la pasada. Abrir el desfile y que lo cierre Verónica de la Canal, alguien tan reconocida es como que me dio un empuje muy grande. También me hizo desfilar, que pasara adelante, me dijo muchas cosas lindas. Fue muy emocionante, un sueño hecho realidad.

Simpaticé mucho con Héctor y ya tengo la segunda invitación, dije ‘bueno, no alcancé a llegar y ya tengo otra invitación’. Recién estoy cayendo y empezando a trabajar, volviendo al ruedo. Tuve mucha repercusión por YouTube en vivo, pero lo importante es que gustó. Siento que voy bien por el caminito que estoy haciendo.

Como dije anteriormente, lo disfruté mucho, fue un placer, es llegar a la cima como diseñadora a un desfile de esa magnitud.

¿En qué te inspiras a la hora de diseñar?

La colección que presenté en Argentina Fashion Week se llama “Estrella de la mañana” porque soy muy creyente, creo mucho en la Virgen María y considero que la estrella de la mañana es la guía, la que marca que algo mejor va a venir, que una luz más plena va a llegar, que viene el día y que la noche se termina… Lo vinculé desde ese lado, después de dos años sin trabajar y sin tener fiestas, fue una frase que me quedó en el corazón y cuando me llamaron desde Argentina Fashion Week dije ‘se va a llamar así’ por esta razón. Me basé mucho en la luz, en que haya mucho brillo, también blancura pura, que esté el negro marcando su fuerza, mezclado con otros colores y que haya un verde de esperanza, que siempre algo bueno está por venir.

Marqué mucho el bordado, el trabajo a mano, artesanal, transparencias, azules de la Virgen, todos tenían luz y brillo.

Mencionaste la pandemia ¿cómo impactó en tu trabajo?

Impactó mucho, no me pude ‘aggiornar’. Tuve muchas clientas fieles que me daban trabajo, en un momento hice barbijos, doné varios pero después se empezaron a romper las máquinas, no me fue fácil. Tengo un nene de nueve años, entonces estaba continuamente con él al lado ayudándolo con las tareas de la escuela con la computadora que también no le fue nada fácil, entonces es como que estuve mucho adentro y dando clases de costura, pero no es lo que uno hace.

¿Cuál de todos los vestidos que presentaste es tu favorito?

Estrella de la mañana, el último. Es un vestido de novia hecho con una capa que realmente impactó, bordado con muchos cristales, fue el que más me motivó a hacer todo eso y causó la sensación que quería que causara.

¿Qué proyectos tenés a futuro?

Tengo muchos proyectos, me hablaron por muchas cosas pero todavía faltan detalles por concretar.

Por el momento voy a presentarme nuevamente en el Fashion Week, también tengo muchísimos vestidos por hacer, gracias a Dios estoy teniendo mucho trabajo, la gente tiene muchas ganas de festejar.



Pasarela de consagrados

El Palacio Paz de la ciudad de Buenos Aires fue el escenario de la Argentina Fashion Week, el encuentro de moda más importante del país, que este año se desarrolló del 28 al 31 de marzo.

Allí más de 15 diseñadores, ­marcas y emprendedores mostraron sus nuevas colecciones otoño-invierno 2022. Los desfiles se realizaron de forma presencial y también fueron transmitidos por el canal oficial de YouTube.

El día inicial fue el 28 de marzo, cuando la pasarela se lució con las presentaciones de los diseñadores Benito Fernández, Pucheta, Marisa Marana, Sylvie Burstin y Jorge Rey.

Durante la jornada del 29 de marzo, subieron a la pasarela Adriana Costantini, Maribi, Marcelo Senra, Ana Kapla y Nuria Bueno, mientras que el 30 fue el turno de Amsoar, Emprendedoras de Jujuy, Francisco Ayala y Rosarito.

Por último el 31 se presentaron VRFS, la tresarroyense Ana Terrasanta, Luis Palacios, Carina Spaggiari, Iara y Verónica de la Canal.

Durante los últimos 26 años, Argentina Fashion Week fue la principal plataforma de moda de lujo en Buenos Aires, reconocida por la World Fashion Organization, World Fashion Week y Latino ­Fashion Week como la semana oficial de la moda de alta costura y prêt-à-couture argentina, y es una de las más importantes, realizada por Vidal Rivas Producciones, con la dirección de Héctor Vidal Rivas y un equipo de profesionales.