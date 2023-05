PATRICIO BAREILLE Y UNA NUEVA MIRADA SOCIAL SOBRE EL CANNABIS EN TRES ARROYOS

Con la autorización del autocultivo para fines medicinales y la implementación del registro para cultivadores y usuarios de cannabis medicinal por parte del Ministerio de Salud, el negocio de los grow shops crece de manera exponencial. Pato Bareille es pionero en Tres Arroyos con su “Espíritu Verde”

Mayo 2023

¿Cómo comenzó la idea de crear Espíritu Verde?

Bueno, la idea de crear Espíritu Verde comienza en pandemia con el afán simplemente de tener un crecimiento a nivel personal, enfocado en lo que a uno le gusta hacer. La familia fue determinante en el momento que le fuimos dando forma y diciendo que era por este camino, probando y enfocándonos en lo que tanto nos gusta hacer a ver qué pasaba y cómo responde nuestra querida ciudad. Empezamos por las redes y se fue dando, se fue ampliando, fuimos trayendo cosas, novedades y así creciendo constantemente.

¿Consideran importante que un comercio de este tipo funcione en la ciudad? ¿Por qué?

Bueno, eso sí, es importante. Yo se lo dejaría a la clientela, a la comunidad, como decimos nosotros, que dé su opinión.

Yo sí creo que hay mucha gente que opta por otra alternativa y que sí valora y me lo manifiesta, que ha encontrado una posibilidad de tener un lugar donde te asesoran, donde podés llevarte una información correcta de lo que estás hablando, tener un lugar del cual antes no había la posibilidad y todo se hacía a través de la manera online o aprendiendo así.

¿Qué tipo de productos se pueden conseguir en Espíritu Verde?

Los productos que podés adquirir en nuestra tienda son fertilizantes orgánicos y minerales, sustratos equilibrados, humus, fertilizantes e insecticidas orgánicos, digamos todo lo que uno necesita para llevar a cabo un cultivo. A su vez macetas, macetas convencionales, macetas geotextiles, macetas de horticultura, también vendemos invernaderos indoor para el cultivo en interior, vendemos todos los paneles, todos los accesorios, tanto una estación meteorológica como el tema de la ventilación.

Bokashi, lixiviados, humus de cabra, después también contamos con una parte en cual nos enfocamos a la venta de papelitos, picadores, armadores, bombas, pipas de agua, pipas, todo lo que implica la parafernalia, que también implica lo que tiene un grow shop, una rama que se considera como por decir una manera “recreativa”. Que, si me lo preguntas finito, a mí recreativo, esa palabra, no me gusta porque es una opción como que vos te vas a comprar las facturas o te podés ir a comprar el papelito.

Me gustaría remarcar que esta es una tienda de cultivo orgánico y aclarar que comercializamos sustratos, fertilizantes, insecticidas orgánicos, macetas de horticultura y convencionales. Semillas y bulbos para la huerta.

¿Son todos de industria nacional o son importados?

Los productos no todos son nacionales, trabajamos ambos, nacionales y lo que viene de afuera.

Conocimiento y experiencia

Hoy se habla mucho del cannabis desde la mirada medicinal, pero también hay otra mirada sobre la misma ¿Qué significó abrir un comercio que va más allá de lo medicinal, sino que se orienta a la importancia de un buen cultivo?

Significó y significa algo muy importante porque me encontré con un montón de personas que pensaban de la misma manera que yo y bueno logré que confiaran en mí y también en el emprendimiento. De este modo pude brindar los conocimientos, la experiencia que tengo al respecto de la temática.

¿Cómo fue la experiencia de poner un puesto en la Fiesta del Trigo? ¿Creen que hubo buena respuesta de los ciudadanos?

La Fiesta del Trigo es maravillosa, la respuesta que tuvimos al público, la respuesta que tenemos por sobre todo de nuestro Municipio dándonos el lugar en la muestra comercial. Valoramos un montón, pero realmente un montón, a la Comisión de la Fiesta del Trigo y quiero resaltar esto por sobre todas las cosas.

Con la gente fue romper tabúes, pero lo fueron entendiendo sobre todo en el primer año. Este año ya noté un gran cambio, un acercamiento, hay que valorar lo generacional, muy diverso, nos encontramos con todos, todo ese aspecto de la diversidad, que termina siendo lo que nos gusta, así que fue una experiencia increíble.

¿Percibió alguna complicación con las autoridades para concretar tanto lo del puesto como la apertura de un comercio?

No, al contrario, si bien es un rubro, una industria que está arrancando y nosotros somos parte, hay una buena predisposición, no tengo nada que decir, ningún inconveniente tanto del puesto como en nuestra apertura de comercio.

Es que la propuesta, para una ciudad como la nuestra, es considerada rara, pero todo esto ya es parte de una industria que se está viniendo y de manera actualizada. Nosotros estamos dentro de los parámetros que la ley nos marca, por lo que creo que no hay ningún impedimento para que trabajemos, de hecho, lo estamos haciendo.

¿Cómo considera que está la perspectiva política con respecto al cannabis? ¿Qué cosas considera que se deberían evaluar o modificar?

La parte política es la que menos me gusta tocar, pero simplemente me llama muchísimo la atención, porque es un momento para celebrarlo, es un momento muy importante para la industria. Creo que se están abriendo muchas posibilidades. Creo que el gobierno o lo político se está ampliándolo un poquito, se están dando cuenta que hay una industria, que hay un trasfondo, que no es una industria improvisada, que realmente es una alternativa en la medicina por sobre todo y que puede ayudar a cambiar la economía de nuestro país.

¿Dónde se encuentra el comercio? ¿Cuáles son sus medios de contacto virtuales?

El comercio se encuentra ubicado en Betolaza 299, en Tres Arroyos por supuesto, nos pueden seguir también por las redes sociales como espíritu_verde_.

¿Qué les diría a quienes todavía sienten que esta temática es tabú?

Y a las personas que sienten esto como un tabú, yo les diría que las respeto, como tiene que ser, como tendría que ser de manera inversa con quien tiene otro modo de ver el cultivo. De esa manera sería la mejor forma de que salga todo delante, respetándonos.