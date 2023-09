El valor del instante

GOYO FERNANDEZ, EN LAS GRANDES LIGAS DE LA FOTOGRAFIA

Se define como un “laburante” de la imagen. Su pasión por el fútbol y su acreditación como reportero gráfico le permitieron cubrir partidos de Primera División y de la Copa Libertadores, y los jugadores de Boca le piden fotos. “Goyo” Fernández está cumpliendo un sueño y lo compartió con “El Periodista”

Gregorio ‘Goyo’ Fernández nació y vive en Tres Arroyos, tiene 36 años y desde hace 6 es reconocido en la ciudad y la zona por su labor con las fotografías deportivas. Actualmente, su profesión como reportero gráfico le permitió cubrir partidos de la Liga Profesional de Fútbol de AFA, como a Boca, Gimnasia, así como también a Racing por Copa Libertadores. Goyo, se considera a sí mismo como un “laburante de las fotos, persistente y soñador”.

Sus inicios con la fotografía fueron en el Club Quilmes sacándoles fotos a las inferiores: “me pasó que, de todos los años en los que jugué en inferiores, nunca tuve una foto. No quería que a otro pibe del club le pasara lo mismo.

“Estuve un par de años sin ir a las canchas por un problema que tuve hasta que en 2017 volví, Quilmes salió campeón luego de mucho tiempo y la foto de tapa del diario fue mía, eso me hizo un clic. Me di cuenta de que era lo que me gustaba”.

Fotografiar deportes es una ardua tarea, hay que saber ‘leer’ las jugadas, anticiparse y captar los rostros ante una derrota o un triunfo. Pero, también hay que tener la habilidad para capturar esos momentos para que esas imágenes transmitan lo que se vive en cada partido. Goyo Fernández fue creciendo como profesional logrando estos objetivos. “Considero que lo más importante es que las jugadas o momentos trascendentes del partido estén. Que no se te pase. Siempre hay, por ejemplo en fútbol, una o dos jugadas que luego la gente habla entre sí. Tener imágenes de esos momentos te convierte en buen fotógrafo”.

Ida y vuelta

Cuando se le pregunta cómo es un día trabajando como fotógrafo, explica que “el día comienza el día anterior, porque preparo todo, baterías, memorias y realizo la limpieza de lentes. De acuerdo al partido hay más o menos nervios, porque como lo vivo me pone nervioso. Nada lo hago de compromiso, trato de hacerlo bien y diferente”. Y en cuanto a sus referentes, expresa “referentes hay muchos, Juan Razquín es uno, Ricardo Nogueira otro. También Javier García Martino que es el fotógrafo de Boca, vive un sueño. Todos queremos ser él. Es muy afortunado. Pero bueno, es muy bueno en lo que hace así que considero que merece estar ahí”.

Para Goyo, la profesión tiene muchos beneficios; “hay muchos, el primero es conocer gente copada, colegas con ganas de compartir cosas con vos, que te aconsejan o te elogian. El ida y vuelta con los jugadores en muy gratificante. Jugadores de todos los clubes me saludan y eso creo que es algo que he sembrado con respeto hacia ellos. Siempre fui respetuoso y agradecido con todo el mundo que me ayudó”.

De a poco fue adquiriendo experiencia. Su carrera profesional sigue en ascenso por lo que en cuanto a la pregunta de qué le aconsejaría a alguien que piensa en iniciarse en la fotografía, sostiene que “lo primero que le diría es que busque un estilo que lo deje conforme y no copie a otros. Yo trato de no pasar cerca del trabajo de otros, no hacer cosas similares ni que confundan mis fotos con las de alguien más. Eso es primordial. A veces al tener referencias muy marcadas o admiración, inconscientemente copiamos ciertas cosas. Pero me doy cuenta y cambio.

“Es un trabajo muy piola, muy caro también. Los equipos son costosos pero depende de cómo se tome cada uno la fotografía. Podés tratar de hacer cosas lindas y diferentes con lo que tenés u obsesionarte con mejorar en todos los aspectos día a día. Soy del segundo team.

Imagino que tendrás muchas anécdotas ¿qué es lo más raro u emotivo que te pasó?

Raro muchas cosas. Que me insulten por acercarme a un festejo de gol. La gente a veces no comprende que es mi trabajo. Pero bueno. Obviamente que al saber de mi fanatismo por Quilmes me han gritado cuando arranqué. Ahora ya no pasa. Gracias a Dios. Me ha pasado que elijan lado según de qué lado me ponía yo a sacar fotos, eso está buenísimo y es raro.

Al tener que hacer varias canchas a veces los domingos, me quedo en un sector donde tome las mayores jugadas posibles y los arcos a la misma distancia. En un sorteo un jugador eligió atacar para el lado que estaba sentado. Después me han esperado a que llegara para patear un córner. Cosas así. Es muy lindo.

Lo más emotivo fue en un partido de tercera división, mi primo metió un gol, el había perdido a su madre muy poco tiempo antes y festejó señalando al cielo. En ese momento agradecí haber estado ahí para sacarle la foto. Son cosas que quedan en el corazón de uno.

Sos reportero gráfico ARGRA, eso te posibilitó cubrir eventos de Primera División de Argentina como a Boca o a Racing por la Copa Libertadores, ¿qué significó para vos?

Para mí es un sueño. Es algo que nunca imaginé poder lograr. De ver partidos por la tele a estar ahí a pocos metros es un sueño. Poder tener contacto con los jugadores de Boca o que me pidan fotos, es hermoso. Como hincha y como fotógrafo. También debutar en una competencia internacional es tocar el cielo con las manos. Pero sé que pasaran más cosas como estas. Trabajo todos los días por y para eso.