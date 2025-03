El sendero de la amistad

DOS AMIGAS TRESARROYENSES Y LOS SECRETOS DE LA DISCIPLINA QUE LAS UNE

Más que un deporte, el trail running es una experiencia de vida que fortalece lazos, desafía límites y enseña el verdadero significado del esfuerzo compartido. Marcela Francese y Gabriela Fernández, dos amigas unidas por una pasión inquebrantable, nos invitan a sumergirnos en este fascinante mundo

Marzo 2025

“Nos conocimos hace más de 10 años en el gimnasio de Ana González. Hacíamos fortalecimiento y trote. Empezamos a correr juntas, pegamos onda y nos hicimos súper amigas”, cuenta Marcela Francese de su relación con Gabriela Fernández, unidas ambas por el trail running, una disciplina sobre la que compartieron detalles y propuestas con “El Periodista”. Lo que comenzó como una forma de mantenerse activas pronto se transformó en una actividad que las motivaría a superarse constantemente.

Inspiradas por el desafío, decidieron participar en carreras de calle para mantener la motivación. “Siempre necesitas una razón para entrenar, y las carreras nos dieron ese empujón”, añade Gabriela.

El punto de inflexión llegó con "El Cruce", una carrera de 100 kilómetros en tres días por las montañas del sur de Argentina. “Primero me pareció una locura, pero después le dije a Marce: ‘Che, estuve viendo El Cruce, ¿vamos?’. Y ahí empezó todo”, recuerda Gabriela con una sonrisa.

Correr por montaña, arena o terrenos desafiantes es la esencia del trail running. Gabriela lo describe en tres palabras: “Amistad, naturaleza y superación”.

Para ellas, no se trata solo de la competencia. “Correr en estos entornos te cambia la perspectiva de todo. Es una experiencia que combina esfuerzo físico y conexión emocional con el paisaje”, dice Marcela.

La historia con Gustatrail

En 2016, se unieron a Gustatrail, liderado por el entrenador Gustavo Ismail, un grupo especializado en trail running de montaña. "Vi una publicación de Gustavo organizando un entrenamiento en Tandil y se la compartí a las chicas. Éramos seis las que íbamos a ir al cruce en ese momento y seguimos siendo amigas con Alejandra Maranghello, Cristina Spinelli, Laura Potes, Maru Balmaceda. Nos encantó desde el principio. Entre una cosa y otra, empezamos a entrenar formalmente con él”, recuerda Marcela.

En mayo de 2023, Marcela y Gabriela inauguraron la sede en Tres Arroyos, donde comparten su experiencia y conocimientos con otros amantes del trail running. Como ellas mismas expresan, "no somos profes, pero transmitimos nuestra experiencia y la sabiduría de Gustavo".

Entrenamiento

Entrenar no es para cualquiera. “Es duro, no es fácil”, explican. El enfoque está en la fuerza y la altimetría, que mide la diferencia de altura entre los puntos más bajos y más altos recorridos.

“Nosotras no entrenamos en la calle”, aseguran. Su campo de juego son terrenos desafiantes: lomadas, subidas y bajadas, con circuitos trazados en lugares como el campo, Parque Cabañas, Parque Miedan, barrio Alba y la Loma de Campano. “Lomita que vemos, lomita que subimos”, dicen entre risas, reflejando el espíritu indomable que las une.

“También vamos a Claromecó, Balcarce, Tandil. Los caminos rurales los conocemos todos, las chicas dicen nunca anduve por acá. De hecho, nos dicen descubrí un Parque Cabañas nuevo. Tenemos un circuito pasando Cazadores, cruzando alambrados, te metes por el campo, cruzas otra tranquera, llegamos a una laguna, salimos a la ruta. O sea, cosas que no haces, porque llegas en el auto y en otros lugares del país te pasa lo mismo”, detalla Marcela.

“Hemos ido a entrenar a Salta, subís y bajas por lugares que de otra manera no lo harías porque no son senderos habilitados para andar. Los entrenadores piden permiso”, dice Gabriela.

Elementos necesarios

El trail running requiere equipamiento específico que garantice seguridad y comodidad durante la aventura en terrenos desafiantes. “Las zapatillas de trail son fundamentales, diseñadas con suelas que tienen pequeños tacos, similares a los de los botines de fútbol, pero menos pronunciados. Estas proporcionan mayor agarre en terrenos irregulares y ofrecen una mejor amortiguación para largas distancias”, describe Gabriela.

“Otro elemento esencial es la mochila tipo chaleco. En ella se transporta todo lo necesario para afrontar imprevistos como agua, comida, botiquin de primeros auxilios, mantas térmicas de emergencia, rompeviento, linterna”, agrega.

“Hoy miramos cómo empezamos y no podemos evitar reírnos. Éramos muy inexpertas", comparte Marcela con humor. Sin embargo, el proceso de aprendizaje ha sido constante. En estos ocho años de entrenamiento, cada experiencia ha sumado conocimientos y les ha permitido perfeccionar sus técnicas, entender las necesidades del trail y estar mejor preparadas para cualquier desafío que surja.

Una comunidad que trasciende fronteras

El creador de Gustatrail, ha expandido su pasión por el trail running más allá de su base en Mar del Plata, alcanzando distintas regiones del país y países limítrofes como Uruguay, Bolivia y Paraguay. Hoy, es reconocido como el grupo de trail más grande de Argentina, reuniendo a una comunidad vibrante de corredores y amantes de la montaña.

El grupo organiza encuentros mensuales a destinos como Balcarce, Tandil, ofreciendo la oportunidad de entrenar en escenarios naturales. Además, dos o tres veces al año se llevan a cabo Camp o Clínicas de Entrenamiento en diferentes puntos del país, combinando desafíos físicos con la experiencia de explorar nuevas geografías.

El próximo Camp se realizará durante el fin de semana largo de marzo en Penitentes, Mendoza. Será una experiencia intensa de tres días, ideal para quienes buscan mejorar sus habilidades y disfrutar del impresionante paisaje montañoso. “Nosotras ya confirmamos nuestra participación. Es un viaje relámpago: vamos, entrenamos y volvemos”, cuentan emocionadas.

Abierto para todos

El Camp no está reservado únicamente para miembros del grupo. “Las chicas que entrenan con nosotras también se sumaron, y todavía hay cupos disponibles”, explican. Es una oportunidad perfecta para cualquier amante del trekking, montañismo o trail running que desee vivir esta experiencia única en la montaña.

Más allá de la meta

“Gustavo siempre pone un objetivo anual en el grupo grande, que tiene más de 500 alumnos a nivel país y países limítrofes. Hay una carrera en Francia que es UTMB, se llama el Mont Blanc. Y ese es el gran objetivo para quien lo pueda hacer, pero a nivel grupal”, explica Marcela.

“Nosotras en general organizamos, nos armamos para hacer una carrera linda anual, en distintos lugares del país. Y ese es como nuestro objetivo. Pero para llegar a ello tuviste que ir a Claromecó, Tandil, Balcarce, Sierra de la Ventana, o sea, tuviste que meter alguna carrera en el medio. Hemos corrido en Mendoza, San Martín de los Andes, Bariloche, Córdoba, Ushuaia, Tucumán”, agregan.

El trail running no solo desafía el físico. “Después de las primeras dos horas de carrera, el resto es pura cabeza. Para mí ha sido una terapia alternativa. Es un momento en el que todo lo demás desaparece y solo estás ahí, en contacto con la naturaleza, con el movimiento y con vos misma”, dice Gabriela. Las largas distancias implican preparación mental y organización. “Estudiamos cada reglamento y planificamos hasta el último detalle”, detalla Marcela.

A pesar de los obstáculos, ambas coinciden en que siempre hay algo que las impulsa a seguir. “Hay días difíciles, pero cruzar el arco de llegada hace que todo valga la pena. Es indescriptible”, comenta Gabriela.

En pleno crecimiento

El grupo de trail sigue creciendo, sumando tanto mujeres como hombres, aunque en menor medida. “Lo que une a todos es el deseo de superarse. Hoy somos sede de inscripción de muchas carreras y la idea que tenemos hoy es compartir lo que hemos aprendido, ayudar a otros a comenzar con la mejor base posible”, añade Marcela.

“Hemos visto casos de personas que apenas podían correr 100 metros y, con constancia, en menos de un año lograron completar 10 kilómetros. Para nosotras, eso es maravilloso”, comparten.

El grupo se adapta a los niveles y capacidades de cada integrante. No se trata de competir, sino de avanzar respetando los límites y progresos de cada uno. “La idea es guiar sin exigir más de lo que cada persona puede dar. Es un deporte recreativo, donde desconectas la mente, pero si lo tomás con seriedad, hay tres pilares clave: continuidad, nutrición y enfoque mental”, afirma Marcela.

El enfoque no está en la velocidad ni en los tiempos, sino en cumplir con el objetivo: "En Tres Arroyos, muchos entrenan obsesionados con el reloj, pero nosotros lo dejamos de lado. Lo importante es disfrutar y completar el tiempo estipulado”, señala Gabriela.

“La rutina incluye planes diseñados por Gustavo, mientras nosotras coordinamos los entrenamientos semanales en distintos puntos, como el Parque Cabañas o la pista de atletismo, para trabajos de fuerza y velocidad. También hay encuentros los sábados o domingos, con lugares elegidos según el objetivo del día”, agrega.

La magia de la camaradería

Una de las características más destacadas del trail running es la camaradería entre los corredores. "Si ves a alguien en problemas, te detenés y ayudás. Hemos compartido comida y prestados bastones", relatan Marcela y Gabriela. Al cruzar la meta, el apoyo de los demás corredores se convierte en un momento inolvidable. "Es maravilloso. Te abraza gente que no conocés, y eso es puro espíritu de trail".

“La cabeza es todo”

Para ellas, el trail running es mucho más que un deporte. “Es amistad, naturaleza y superación”, resume Marcela. A lo largo de su trayectoria, han enfrentado diversos desafíos, pero siempre han encontrado la fuerza para continuar. "El tipo de carrera de ultra distancia es 20% físico y 80% mental. La cabeza es todo", asegura Gabriela.

El trail running es una filosofía que combina esfuerzo, aprendizaje y conexión. Como ellas mismas dicen: “Correr nos enseñó a descubrir nuestra fortaleza, a valorar la naturaleza y, sobre todo, a nunca dejar de soñar”.

Reconociendo la disciplina

“En estos últimos años, inclusive post pandemia, el trail ha crecido mucho como deporte individual mundialmente. Están haciendo trámites y se está trabajando para que sea deporte olímpico. Cada vez hay más gente que se suma”, señala Gabriela.

“Además, estuvimos en la fiesta del deporte de la ciudad y por primera vez tuvimos un integrante ganador en la terna del trail running, Ignacio Carrera, pareja de Gaby”, comenta con orgullo Marcela.

El gran sueño

Este año, participarán en la Patagonia Run, una de las carreras más importantes de Latinoamérica. Aunque están inscritas en los 21 kilómetros, no descartan aumentar la distancia. “Nuestro gran sueño es completar las 100 millas, o sea 160 km. Sería el desafío máximo”, confiesa Marcela.

Como ellas aseguran: “No importa tu nivel; respetamos las capacidades de cada uno. Lo importante es dar el primer paso. Pueden contactarnos por Instagram: @gustatrail.tresarroyos”.

En palabras de las propias protagonistas: "Cruzar el arco es maravilloso". Y es que el trail running no solo ofrece beneficios físicos, sino también emocionales y espirituales. Es una experiencia transformadora que te conecta con la naturaleza y te permite descubrir tu verdadero potencial.