El galpón de las artes

LA EXPERIENCIA DE CUATRO AMIGAS QUE UNE INSPIRACION Y CREATIVIDAD

Itatí Ramos, Mariana Doñate, Patricia Bonfiglio Portela y Virginia Villalba llevan adelante este proyecto con el que buscan dar talleres que inspiren a la gente. Iniciaron este recorrido en 2022 y ahora se han tomado una pequeña pausa para comenzar el 2024 cargadas de energía. En una entrevista con “El Periodista” contaron cómo nació este interesante proyecto y cómo ha respondido el público

Diciembre 2023

Sobre la ruta 85 y el primer camino vecinal se avista un gran galpón. Pero no es un espacio cualquiera, es un galpón donde ocurren ciertas magias cuando pasan las manos de Itatí Ramos, Mariana Doñate, Patricia Bonfiglio Portela y Virginia Villalba.

Entre las cuatro llevan adelante el proyecto Arte Galpón, una propuesta que busca inspirar y ser una experiencia para quien asista. Así, organizan encuentros casi todos los meses para enseñar una técnica artística, con materiales novedosos, y que cada participante pueda llevar un objeto de decoración a la casa.

Este proyecto viene gestándose desde hace tiempo, pero en 2022 tomó forma. Las cuatro integrantes tienen su experiencia y sus muy diversas formaciones, y se encontraron en este punto en común de sus vidas. Mariana es diseñadora en Comunicación Visual y da talleres de reciclado y de arte; Itatí es recicladora, decoradora de interiores y hace restauración de muebles; Virginia es licenciada en Administración, pero la vida la llevó a relacionarse con el arte; y Patricia es abogada, de Buenos Aires, pero en su llegada a Tres Arroyos se encontró con Mariana y su faceta artística.

Las cuatro se conocieron por los talleres de Mariana y decidieron emprender un camino juntas, motivadas por Patricia.

Primeros pasos

Patricia es de Congreso y en Tres Arroyos “no enganché ningún laburo como el que estaba haciendo allá, que estaba en un juzgado de la ciudad. Como que nunca terminé de conectar con la profesión del lado de afuera del sistema y sí me gustaba compartir cosas en grupo. La conocí a Mariana, que fue maravilloso eso porque empecé a hacer sus talleres, me re copé y le empecé a quemar la cabeza de a poquito con que teníamos que hacer algo”, contó a “El Periodista”.

Así se fue gestando poco a poco esta idea. Mariana recordó que “ellas fueron todas alumnas de los talleres, entonces estamos todas vinculadas con este tema”.

El espacio llegó antes que la idea del proyecto. “En pandemia –mencionó Patricia- nos sale la posibilidad con mi marido de comprar una quinta acá cerquita, que es donde hacemos los talleres, el galpón. Queda en ruta 85 y el primer camino vecinal. Es un galpón que mi marido lo usa para trabajar, entonces hay máquinas y hay que armar y desarmar todo siempre. Al ser porteña, para mí tener ese lugar era fantástico... Salir del patio de dos por dos, a una quinta, es fabuloso. Le hicimos toda una reforma de la mano de Carlos Maté, el marido de Mariana, porque mi marido trabaja mucho con el campo y da charlas, entonces quería un lugar donde pudiera hacer eso y que estuviera decente. También por cosas propias, por proyectos propios... se dio así”.

Este galpón fue la excusa perfecta para poder llevar un proyectó así adelante. Las cuatro compañeras empezaron a reunirse entonces en febrero de 2022 para definir cómo iban a empezar. “El primer taller lo dimos en agosto de ese año. Fue todo un tema de organización y la idea era siempre buscar cosas distintas, atractivas, que no estén vistas y empezamos a crear los distintos proyectos”, destacó Itatí.

Para Mariana, “más allá del proyecto en sí y del taller que fuéramos a dar, nosotras queríamos ofrecer, por el lugar que estamos, como una experiencia. Que las personas vayan a distraerse, a pasarla bien, a conectarse con la naturaleza, que coman rico, cosas sanas... Intentamos darle un matiz sustentable si podemos también. Entonces, es más que nada una experiencia, en la que, además, haces algo que te lo llevas terminado a tu casa”.

También, Virginia hizo hincapié en que “tratamos de agregar cosas creativas. Por ejemplo, en los primeros talleres arrancábamos con un juego para que conocieran el material con el que íbamos a trabajar, hacemos sorteos... Más que nada para que sirva para desconectar y distenderse. Creemos que fue eso lo que enganchó, porque muchas se anotan o nos piden que les avisemos cuando hacemos el próximo encuentro, sin saber qué es lo que vamos a hacer”. Esto demostró que “el objetivo no es el objeto en sí y la idea es que lo pueda hacer cualquiera que no tenga experiencia o idea en nada del rubro”.

Sin buscar la perfección en las alumnas, sino que sea un disfrute cada proceso, en Arte Galpón cada encuentro es una oportunidad para salir de la rutina.

Preparación

Cada encuentro es autogestionado por las cuatro integrantes del proyecto. Desde la idea, los materiales, la comida, cada detalle está pensado, ensayado, probado y resuelto para que los participantes tengan una jornada perfecta. “Nos encargamos de todo... Vaciamos el galpón, lo limpiamos, armamos las mesas de trabajo... Además hacemos algo para comer, nos encargamos de conseguir todos los materiales…”, comentó Itatí.

Nada de esto hace que se pierda el disfrute de las cuatro a la hora de encarar un nuevo encuentro. “Lo hacemos como algo divertido. Lo bueno de esto es que tuvimos la posibilidad de volver a jugar. No esperamos una diferencia económica con esto, el objetivo no es ese, sino hacer algo que nos gusta y divertirnos, principalmente. Creo que, si perdemos ese punto, pierde sentido el proyecto porque lo vivimos desde un lugar relajado”, expresó Patricia.

Cada objeto o técnica que enseñan lleva una gran planificación. “Los proyectos que damos nacen entre todas. Nos juntamos tipo charla de café y empezamos a tirar ideas. Donde vamos encaminando, empezamos a pedir presupuesto, materiales, toda esa parte más ardua. Después probamos el producto, tomamos los tiempos...” y así van limando cada detalle.

Hasta el momento han llevado adelante más de 10 encuentros. “Arrancamos con un canasto de hierro tejido con papel kraft, que lo repetimos cuatro veces y lo siguen pidiendo. Hicimos un taller de elaboración de sellos que eso después se aplicó en algo textil, en este caso, repasadores. Hicimos un fanal en madera también. Hicimos bancos encordados, que ese lo repetimos mucho. Después la iniciación a la tapicería, que estuvo buenísimo”, recordaron. “Generalmente, se repiten los talleres porque va quedando gente afuera, entonces armamos una lista de espera y, en función de la demanda que haya, lo volvemos a hacer”.

El último que realizaron “fue un espejo con un marco de papel kraft, que es un material que trabajamos mucho por la versatilidad que tiene, la resistencia y porque gusta mucho”.

Recepción

Cada encuentro tiene entre 20 y 25 talleristas que se amoldan al espacio disponible en el galpón. “Hemos probado de hacer encuentros de mañana y de tarde, sábados, domingos, para ver qué es lo que más le gustaba a la gente. Y por suerte siempre hemos tenido buena respuesta. Vienen solas, con amigas, muchas veces han venido generaciones de abuela, mamá e hija, o con otros familiares…”.

Desde un comienzo, las integrantes del proyecto se pusieron el objetivo que los participantes se lleven un objeto a la casa, “pero ahora estamos pensando en quizás explicar técnicas o hacer otro tipo de talleres, cosas para ir ampliando los conocimientos”. Otra idea era poder llevar adelante un taller al mes, pero por supuesto que cada una tiene sus compromisos personales y no es algo que han podido cumplir siempre porque “no queremos perder el foco en que esto sea algo divertido”.

En este momento han puesto un freno. “Queríamos hacer un cierre de año, habíamos pensado varias ideas, hacer reconocimientos a quienes nos vienen siguiendo desde hace tiempo, pero no se pudo dar. Así que lo dejamos para el año que viene porque queremos seguir manteniendo lo que hicimos hasta ahora”.

Para el próximo año ya hay muchísimas ideas en mente, otros tantos proyectos y muchas ganas de seguir capacitándose y tomando talleres afuera de la ciudad para poder ofrecer lo mejor acá.

Para conocer más sobre el trabajo que han realizado y estar atentos a las novedades, tienen su cuenta de Instagram @artegalpon.