El espíritu tiene música

NACIO SITARAM, UN GRUPO DEDICADO A LOS MANTRAS

Sitaram es un grupo de músicos y profesores de yoga que comenzó a dar sus primeros pasos en conciertos de mantras. Cada encuentro es guiado “desde el corazón”, por Julieta Mazza, Estefanía Soriano, Natalia Altamiranda y Lucas Rodríguez. En una entrevista con este medio, contaron cómo se inició el grupo

Diciembre 2024

El yoga y la meditación han tomado en Tres Arroyos una gran importancia por sus incontables beneficios. Eventos superadores como el Congreso de Yoga y Meditación que anualmente se organiza en CRESTA o el Encuentro Holístico que se lleva adelante en Claromecó, sumado a las diversas escuelas formadoras de instructores, han generado grandes vínculos entre personas que, quizás, de otra manera no se hubiesen encontrado.

Hace poquito tiempo, Julieta Mazza, Estefanía Soriano, Lucas Rodríguez y Natalia Altamiranda empezaron a atravesar una nueva experiencia juntos, primero por el placer de hacerlo, y segundo por el placer de compartírselo a otros. Se trata del grupo Sitaram Mantras, que dio su primer paso en el 8° Congreso de Yoga y Meditación, pasando en poquito tiempo por un concierto en Quelaromecó, en el XX Retiro Internacional de Yoga y Meditación en Necochea -en donde tocaron para más de mil personas- y por último en el 4° Encuentro Holístico de Claromecó.

Estefanía, profesora de yoga y creadora de Centro Dharma Shiva, contó a El Periodista cómo comenzó este grupo: “Mi nombre espiritual es Ekhaya. Y yo siempre en las clases canto mantras, y ya veníamos cantando mantras con Lakshmana (Lucas). Juli, que siempre le gustó muchísimo la música y tiene una gran sabiduría en ella, empezó como a incentivarme a hacer algo juntas. Fue realmente Juli la que empezó con todo, porque dio todo un empujón para accionar y hacer algo. Después se incorporó Nati con una gran sabiduría en la música también, que entraron todos los instrumentos y ahí fue como impresionante todo lo que sucedió”.

Natalia, por su parte, agregó que “mi nombre espiritual, reciente del retiro del mes pasado, es Nitya. Yo ya los había escuchado a ellos, me encantaba, y me invitaron, así como por arte de magia, porque no sé cómo sucedió. Me incorporé primero con el violín, y después fui trayendo otros instrumentos. Yo estudio música, así que estoy súper contenta de formar parte de este grupo”.

Además, Julieta aseguró que “a mí siempre me gustó cantar y la música. Con la parte física, desde mi profesión como kinesióloga y fisiatra siempre estuve involucrada. Y un día me encontré con la escuela de Natha Yoga -que la dirige Lakshmana- y me pareció fantástico. La primera clase que fui de Lucas, tocó un mantra al final y fue ahí que me pareció que eso era la unión y la integración de muchas cosas que me gustaban hacer”.

Así, cada uno de ellos se fue encontrando, atravesados por la música, la meditación, lo espiritual… y se unieron para crear Sitaram. “Después de tocar en Claromecó, que fue la primera vez que tocamos los cuatro, la gente había quedado muy movilizada. Ahí dijimos ‘uy, esto está teniendo impacto’, y decidimos ponernos un nombre”.

Armonía

Sitaram es la conjunción de las energías femeninas y masculinas. “Sita es la representación femenina y Ram es la representación masculina. Son dos energías que nosotros tenemos en todos los cuerpos, que están ahí en armonía. Representan al dios Rama y a la diosa Sita. Hay cantidad de leyendas, pero la idea es encontrar la armonía entre lo que hacemos, porque tenemos nuestra energía masculina y la energía femenina en todo lo que estamos haciendo”, explicó Estefanía. “Por eso cuando cantamos mantras, hay mantras que generan una armonía de paz y otros mantras que generan como un fuego en las personas, porque realmente están quemando situaciones y por eso llevan a la emoción. Todos los mantras, desde la paz, los mantras a Shiva, son los que más movilizan y empiezan a quemar, te empiezan como a elevar. No hay una explicación en palabras, uno lo siente, la palabra es como un fuego o una paz que penetra. Entonces estas dos energías son las energías femenina y masculina”.

En ese sentido, cada mantra tiene una energía de base. “Para cada persona va a ser diferente como les llegue. No todos vibran con lo mismo y les va a llegar de la misma manera. Es como una revelación diferente a cada persona. El mismo mantra puede revelar una situación diferente. Entonces, por eso, quizá a alguien le dé por llorar, a otros le dé por estar meditando, otros bailan”, y todo ello sucede en los conciertos que brindan, que son más que una escena musical, una experiencia para el público.

“Lo que a nosotros nos genera tocar, hasta cuando ensayamos, es tan lindo, y es una energía que no se puede explicar hasta el día de hoy. Es como que primero tocamos para nosotros y después para el afuera, pero el primer motivo es estar los cuatro haciendo mantras y después es lo que se genera en las demás personas. Arranca por nosotros para después poder transmitir a los demás”, aseguró Natalia. Así, se ha generado una gran hermandad entre todos.

“Nos pasa lo mismo tocando para 15 o para mil personas. Lo que pasa con nosotros es lo mismo, es la energía que se porque cada uno. No todo es armonía porque todos traemos nuestros problemas… Por ahí no estamos en el mejor momento justo cuando vamos a tocar o cuando nos vamos a juntar, pero nos ponemos a tocar y algo se genera”.

Música y palabra

Cada encuentro es distinto, cada concierto es único. En ellos fluyen los mantras, pero también la palabra, que va guiando cada momento como una ceremonia. “A Lucas se le da mucho, por ejemplo, el don de la palabra. Todos somos profesores, todas hablamos mucho, pero Lucas tiene como un poder, un talento muy natural. Entonces él siempre en algún momento explica qué es ese mantra, a quién se lo estamos dedicando, a quién se lo está cantando, qué significa. O también lleva la meditación. Siempre hay un momento que indica alguna sintonía, un cerrar los ojos, conectarse con lo que está sucediendo. Él habla de conectar con los mantras desde el corazón, porque como están en sánscrito antiguo, es difícil de entender para nosotros en nuestra mente más occidental”, y eso es lo que se intenta transmitir en cada encuentro.

En la meditación, lo más importante es el aquí y ahora, el pausar la mente por un rato. “La mente nunca para. Y con los mantras, que es una repetición de palabras y sonidos, le das ese alimento para que esté entretenida y conectar con lo que te está pasando físicamente, sin la mente, que la mente esté ocupada en otra cosa. Para eso serían los mantras”.

Cada vez que se juntan los cuatro, “se genera algo espectacular después”. Para el verano y los meses que siguen, tienen pensado seguir tocando e ir a donde la vida los guíe y la gente los quiera escuchar. Mientras, en el aquí y ahora, quien desee los puede escuchar en el canal de YouTube de Estudio Andante, con quien han filmado diversas producciones para compartir en redes.

También tienen una cuenta de Instagram @sitaram_mantras, en donde publican las novedades y los conciertos que se vendrán.