Del Caribe a la pampa

PASAPORTE - ALEXANDER ACOSTA

Había decidido dejar su Venezuela natal para partir a Colombia, pero no logró afianzarse. Un viaje lo puso frente a tres familias tresarroyenses que lo tentaron con un destino en la llanura pampeana donde tuvo que adaptarse a las cuatro estaciones. Miembro de una comunidad de venezolanos que ya alcanza las 20 personas, Alexander Acosta y un diálogo imperdible con “El Periodista”

Febrero 2024

Venezuela es el país sudamericano con paisajes variados que contiene montañas, selva tropical, una importante cuenca fluvial, paraísos turísticos, producción de petróleo y una cultura diversa con influencias de pueblos indígenas, europeos, africanos y asiáticos. Sin embargo, ha sufrido una crisis política que ha derivado en su economía y la situación social, determinando que en los últimos años muchos de sus habitantes emigraran buscando mejores posibilidades futuras.

Argentina no ha sido la excepción al momento de elegir el nuevo horizonte y particularmente Tres Arroyos ha recibido a una veintena de personas provenientes del territorio bolivariano.

Entre ellos Alexander Acosta, llegado aquí hace 5 años desde su tierra natal, Caripe en el estado de Monagas, una zona turística y montañosa donde uno de los grandes atractivos son las Cuevas del Guácharo, uno de los monumentos naturales más importantes y antiguos de América. Caripe se encuentra en un valle rodeado de montañas a unas dos horas de las playas del Oriente venezolano. Y un día decidió venir a Tres Arroyos por el resultado de un encuentro casual.

“La situación se tornaba difícil para las familias de nuestro país e inicialmente salí para Colombia, donde por distintos motivos no pude establecerme con mi familia. Fue así como en un viaje turístico a Europa conocí a varios argentinos que estaban en ese tour y entre ellos tres familias de Tres Arroyos. Omar Tumini, el “Ruso” Ferretti y Carlos Arias, que viajaban con sus esposas. Hicimos con ellos una amistad muy bonita al coincidir en los hoteles, los paseos y en cierta forma nos dimos cuenta lo afines que somos en muchos aspectos los argentinos con los venezolanos en nuestra forma de ser. Después de los 21 días de compartir experiencias juntos, seguimos el contacto por WhatsApp y tres meses después tomamos la decisión de venirnos a esta ciudad, donde desde el principio fuimos muy bien atendidos por nuestros amigos, que nos adoptaron casi como de su familia, cosa que aún les sigo agradeciendo por el apoyo que nos dieron. Hoy sentimos la tranquilidad de vivir aquí”.

Una oportunidad

Alexander es contador público y en su país estaba dedicado a la administración en varias empresas. Para revalidar su título en Argentina necesitaba estudiar unos dos años más en lo relacionado a las leyes y los sistemas de impuestos. Pero era prioritario buscar un puesto de trabajo para cualquier actividad hasta que lo consiguió a los 15 días de radicación en un lugar que aún conserva.

“Estoy desde hace 5 años en Flying Motors, una empresa ubicada en la Avenida San Martín 1315 liderada por el señor Esteban Pereyra. Con él comencé con las ventas y pude con el tiempo aportar ciertas opiniones de lo que es mi fuerte, que es la parte administrativa, además de tener muy buen trato con los clientes. Una de las primeras motocicletas que vendí fue a un amigo de un compatriota al que no conocía: una persona que tiene una escuela de surf en Claromecó que se llama Panas, una palabra venezolana que sería sinónimo de amigo. Fue el primer “paisa” que se acercó a mí y me produjo pura emoción el encuentro. Luego supe de una chica que trabajaba en acompañamiento para adultos”.

Una comunidad

Al poco tiempo recibió una invitación a integrar un grupo de WhatsApp llamado “Venezolanos en Tres Arroyos” y allí se dio cuenta que son más de 20 personas en la ciudad y localidades cercanas. Hicieron un primer encuentro en la Plaza San Martín y fue muy grato porque además eran de distintas regiones venezolanas y compartieron una rica charla. Quedó el contacto y el inicio de una linda amistad que generó también la posibilidad de integrarse para participar tal vez en la próxima fiesta anual de Colectividades Extranjeras, con el asesoramiento inicial de Andrea Tolosa. Están actualmente tratando de organizarse para mostrar sus costumbres, tradiciones, cultura y gastronomía.

Caracas ha sido una de las capitales más importantes de América, aunque ha sufrido vaivenes en los últimos años.

El desarrollo económico se ha manifestado siempre en las capitales. Venezuela ha tenido un “boom” petrolero muy importante y hoy posee una apertura que involucra al país en varias regiones. Tiene una arquitectura muy bonita y una población de algo más de 3 millones de habitantes, que suma unos 2 millones más en el denominado gran Caracas. Altamira es uno de sus barrios más prestigiosos, conocido por sus parques, edificios residenciales de lujo y áreas comerciales muy animadas. En la urbanización Las Mercedes están las tiendas de marcas afamadas y viven las familias más pudientes. Además, hay unos 1.500 barrios donde se distribuyen los integrantes de la clase media y los hogares de trabajadores de menos recursos.

Atractivos

En materia turística ha sido siempre muy famosa la Isla Margarita. ¿Mantiene su caudal de turismo internacional actualmente?

Es uno de los principales atractivos turísticos, con muy buenas playas y una parte histórica con numerosos castillos coloniales. Por vaivenes políticos y económicos ha decrecido el número de visitantes, pero están tratando de diversas maneras de levantar el atractivo que cuenta con muy buena hotelería, con algunas propiedades de empresas privadas y otras que son del estado y suelen ser más económicas. Una de las ventajas de Venezuela es la estabilidad climática caribeña. Nosotros no conocemos las 4 estaciones como acá. Siempre se vive entre verano y primavera. En cualquier momento del año se disfruta de muy buenas temperaturas y mucho sol. Se llega desde Caracas a través de un vuelo que dura unos 30 minutos. También se accede por ferry desde el Puerto La Cruz mediante un trayecto de una hora. Cuando se habla de playa, la principal es Margarita, pero no puedes privarte de conocer el archipiélago de Los Roques, con sus cayos, posadas y hoteles con todo incluido que son de muy buen nivel en playas estupendas. Es un atolón coralino en pleno mar Caribe conformado por unas 50 islas y cerca de 300 cayos y bancos de arena blanca.

¿Qué otros lugares turísticos busca la gente?

Dependen los gustos, porque tenemos de todo un poco y si bien estamos en el Caribe, hay micro climas. Hay una canción muy conocida que menciona cuando se refiere al país a que somos desierto, selva, nieve, volcanes y mar. Vamos a encontrar zonas montañosas con nieve en el estado de Mérida, o parajes como en los Andes venezolanos, hermosas lagunas con una fauna particular en Táchira, costumbres tradiciones y hasta el acento verbal de cada lugar. Es un país verde con mucha vegetación.

Otro lugar muy visitado es el Parque Nacional Canaima, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Se extiende sobre unos 30 mil kilómetros cuadrados y llega hasta las fronteras con Guyana y Brasil. Allí está la Gran Sabana, una inmensa laguna y cantidad de cascadas importantes como la famosa caída de agua Salto del Angel. Otro parque nacional recomendable es el Morrocoy y hay mucho para ver también en Mérida o Barquisimeto, entre tantas atracciones. Aconsejo de todos modos que es bueno contratar en una agencia de turismo, porque viajando por su cuenta hay que organizarse muy bien, sobre todo en los desplazamientos largos por la provisión de combustible.

¿Y los cultivos clásicos?

Muy variados. En los Andes se producen muchas hortalizas. En otras zonas se siembra arroz y maíz. A diferencia de Argentina donde se generan muchos cereales, la economía venezolana pasó de ser agrícola con cacao, cítricos y demás, a una explotación petrolera que produjo mayores recursos. Yo me crié en una región donde abunda el caficultor o sea el hombre que cultiva el café. Hay dos variedades que son la arábica y la robusta. La primera de ellas permite producir un café gourmet a una altura de entre 1000 y 2000 metros sobre el nivel del mar. Se le da además un tratamiento para generar distintos sabores. Muchos europeos se establecieron en mi pueblo, especialmente italianos que se dedicaron a esa producción, con una trayectoria de quinta generación familiar actual. Es un café tan sabroso, que el de Caripe es muy considerado por los procesos cuidados. Al ser zona montañosa no se puede recolectar con máquinas por lo que siempre es manual. Luego se usa la tecnología para despuntar la primera capa y después viene un proceso de fermentación que lleva hasta el café verde. Luego se produce el tostado y el empaquetado para el destino final. Se genera una bebida gourmet y otra comercial para el habitual consumo familiar.

La comida y bebida

La gastronomía también tiene sus virtudes y variedades.

La dieta que nos identifica viene desde nuestros ancestros indígenas a base de maíz, con harina para las populares arepas, empanadas, cachapas que se combinan con cerdo frito y queso, entre otras especialidades. Las arepas son como nuestro pan de cada día, que se ha internacionalizado. Hay también restaurantes italianos con buenas pastas y el pasticho que es similar a lo que aquí se conoce como lasañas. Vas a encontrar también mucha comida árabe como falafel, shawarma y dulces, por la presencia importante de gente de esa nacionalidad. Se ve mucha comida china y lo que se produce en la Colonia Tovar por parte de alemanes, que son especialistas en variedades de salchichas y embutidos de un sabor único. Hay una comida típica venezolana que se llama sopa, similar al puchero de aquí, con huesos y carnes de ganado, de gallina o pescados. En mi zona se consume mucho una sopa con mondongo de res a la que se le agregan ingredientes que le dan dulzor, como el plátano, la batata y un toque de azúcar. Con respecto a las bebidas hay muchas frutas para generar jugos diversos y cervezas como la Polar, que es la más conocida y es una marca que patrocina eventos deportivos.

Es bueno mencionar que los argentinos suponemos que el fútbol es el deporte más popular allí y no es tan así. El beisbol ocupa el primer lugar en la preferencia de los venezolanos. Y tal vez el segundo peldaño del podio es para el basquetbol.

Por supuesto que la charla dio lugar a la música.

“Hay gran variedad de ritmos. Mucho merengue, salsa y el reguetón, que está en todos lados. Pero también se destacan los cantantes románticos venezolanos como José Luis Rodríguez, Carlos Baute, Simón Diaz, Franco de Vita y Ricardo Montaner, que es argentino, pero se lo considera también de nuestro país. Hay muy buenos compositores. Además, parte de sus éxitos fueron incluidos en famosas telenovelas conocidas en el mundo. Tenemos mujeres muy bellas que nos han dado títulos de Miss Mundo y Miss Universo.

Jugar de local

Ya en el final de la charla Alexander nos comentó que se va adaptando más a Tres Arroyos cada día, después del generoso recibimiento inicial de las tres familias que lo hicieron sentir muy buen junto a su familia cuando llegaron. Tuvieron que ir descubriendo las 4 estaciones climáticas, ya que por ejemplo no conocían el invierno y precisamente el día que arribaron los recibió una lluvia intensa. “Ahora entiendo cómo y por qué ustedes disfrutan tanto una reposera en medio del sol, algo que en un principio me sorprendía. Pero eso fue hasta que conocí el invierno que nos obliga a estar dentro de casa todo el tiempo posible. Entonces cuando hay sol, hay que aprovecharlo”.

Los contrastes climáticos dieron lugar a varias anécdotas que provocaron muy buen humor en el final de la entrevista. Alexander llegó aquí con su familia, tiene un trabajo estable donde se siente contenido y en medio de una sociedad que lo está integrando cada vez más. Ha vuelto a su país a visitar a sus familiares, pero por ahora Tres Arroyos sigue siendo su lugar en el mundo.