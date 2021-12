Dar en la diana

COMO ES LA DISCIPLINA EN LA QUE SE DESTACA EL TRESARROYENSE SEBASTIAN PRIETO

El juego de dardos habría surgido alrededor del 1300, como entretenimiento y a la vez entrenamiento de la puntería de los soldados entre batallas. En Inglaterra es la tercera disciplina más seguida tras el fútbol y el rugby. El tresarroyense Sebastián Prieto ha incursionado con éxito en los dardos, y contó su experiencia a “El Periodista”

Diciembre 2021

La historia cuenta que ya en el año 1300, entre batalla y batalla los soldados, aburridos, se ocupaban en otros menesteres, uno de los cuales era competir entre ellos lanzando astillas u otros materiales punzantes a las tapas de los barriles de vino. Posteriormente utilizaron la sección de un tronco de árbol colgado entre unas ramas. Los mismos círculos concéntricos de la madera servían para definir las diferentes puntuaciones. Durante mucho tiempo lo consideraron como un deporte practicado por los militares. Era muy apreciado ya que mantenía la puntería de los soldados, entrenando el lanzamiento de armas ligeras contra el enemigo.

Ya en nuestros tiempos, en Inglaterra, además de ser entretenimiento, el lanzamiento de dardos pasó a ser considerado deporte, y desde inicios de la década del 70, a partir de la creación de la BDO (British Darts Organization), se transformó en la tercera actividad más vista en cancha después del fútbol y el rugby.

Y actualmente es una de las disciplinas más practicadas en el mundo, aun cuando para nuestras latitudes resulte algo tan raro como novedoso, especialmente porque para nuestra cultura o para nuestra ignorancia en el tema, si se quiere, los dardos tienen que ver con los bares británicos llenos de parroquianos tomando cerveza y haciendo puntería.

Pero esto va mucho más allá de lo organizativo, lo competitivo y lo comercial. La creación de la PDC (Professional Darts Corporation o Corporación Profesional de Dardos), a inicios de los 90, le dio el vuelo definitivo para transformarse en lo que es hoy día y llegar a nuestra región con total magnitud y potencial de expansión. Siendo considerada por muchos como futuro deporte olímpico.

A nuestro país la actividad llegó de la mano de algunos jugadores españoles y otros argentinos que comenzaron a tirar en su paso por Europa. Así en 2018 comenzó la actividad más fluida con la creación de una liga que se llamó Dardos Argentina.

Los dardos en Tres Arroyos

Y así llegamos a nuestra intención de contar esta historia, porque en 2019 se incorporó a Dardos Argentina el tresarroyense Sebastián Prieto, quien con ingenio, constancia y talento comenzó a ganarse un lugar en la competencia, que en la actualidad lo tiene en un lugar preponderante a nivel país.

“Con la creación de esta liga nos adelantamos a la pandemia, porque ante el contratiempo que genera para competir las grandes distancias -algo que no pasa en Europa-, se decidió jugar de manera virtual”, aseguró con entusiasmo Prieto en el arranque de la charla.

“En 2019 arrancó la actividad web, en la quedé tercero, y sirvió para pulir la forma de jugar y conectarnos. Es así que cuando llegó la pandemia no se resintió nuestra actividad y pudimos seguir jugando sin mayores sobresaltos”.

Mientras tanto en el mundo comenzaron a desarrollarse plataformas de competencia, como la WDA (Webcam Darts Association). “Esto nos permitió jugar con los mejores del mundo, de otra manera era imposible porque ellos lo hacen a otro nivel y con otra organización. Todo esto nos permitió jugar y competir contra ellos”.

“Así pudimos tener un crecimiento exponencial entre el año pasado y este, que nos permitió, de ser una liga principiante, pasar a ser una liga con un nivel muy bueno, diría de los mejores de Sudamérica, especialmente si se tiene en cuanta que hace apenas tres años que tiramos dardos, contra los 20 que lo hace Brasil, por citar un ejemplo”.

En Argentina desde el 2019 se han dado algunos torneos presenciales como San Jorge, Córdoba y Buenos Aires; en 2020 y parte del 2021 fue en su mayoría virtual y a partir de ahora se van a dar nuevamente presenciales.

“Los que jugamos estamos muy desperdigados y la web nos permite estar más cerca y competir mucho. Estoy yo en Tres Arroyos, hay otros en Buenos Aires, en Rio Segundo Córdoba, en Santa Fe, en La Plata y muchos en Mar del Plata, entre otros. Esto a nivel nacional y también a nivel internacional”, acotó Prieto marcando los beneficios que otorga la conectividad.

“Además estamos desarrollando una Liga virtual que se juega a través de la plataforma de la WDA y por el momento nos está yendo muy bien, inclusive contamos con jugadores de otros países. Se está moviendo mucho la actividad y creo que va a seguir creciendo, la Liga ya reúne unos 60 jugadores activos desde su creación y en total, con los que van entrando y saliendo, deben ser unos 40 más. Y de todos estos deben ser unos 60 que estamos jugando a nivel internacional”.

Prieto y los dardos

Sebastián ha practicado muchos deportes y en gran nivel, es por eso que la pregunta es inevitable. ¿Cómo es que llegas a los dardos?

“Sí, es verdad –entre risas-, jugué al básquet en Bahía Blanca y en Huracán donde tuve la suerte de ganar varios torneos, practiqué tiro a la hélice en Cazadores y salí campeón, inclusive participe en los Mundial 2016 y 2917 en Somontes, España; corrí con éxito en motocross y actualmente corro en autos (Minicross de APSE) donde me va bien y tengo chances de pelear el título. Pero no puedo correr más en moto por el físico, no puedo jugar competitivamente al básquet por la edad, no puedo tirar por los altísimos costos y en autos este es mi último año también por lo caro que resulta. Entonces me decidí por los dardos que me exigen de otra manera, también es competencia y me genera esa adrenalina que siempre me la dio la competencia, así como la necesidad de superarme en un deporte. Y te aseguro que tirar en una definición de dardos, me pone más nervioso que la largada de una carrera de motocross”.

¿Pero cómo encontrás los dardos?

“Santiago Risso, un amigo que está en Bariloche, tenía un tablero colgado en su casa y cada vez que íbamos a visitarlo con Riky Fernández (ex basquetbolista de Huracán, hoy radicado en La Plata) tirábamos y nos ganaba, obviamente. Entonces ese instinto de competencia me obligaba a practicar para que, cuando fuera a visitarlo, le pudiera ganar. Así empecé a meterme en este mundo, compré dardos, investigué, practiqué mucho, comencé a ganarle -risas-; un día vi que se podía competir y hoy estoy acá. He encontrado una actividad muy linda, he conocido muchísima gente de distintos lugares del mundo y es sólo el principio de esta historia.

¿Y ahora te vas a España?

En realidad voy por una decisión personal de buscar una nueva oportunidad de vida laboral y personal. Tengo la ciudadanía italiana, así que se me allanan muchos caminos y voy a aprovechar esto para jugar dardos y aprender más.



Cómo se juega

Con mucha claridad Sebastián nos adoctrinó de cómo se práctica este deporte. “El juego más tradicional es a 501 y tenés que terminar en 0, pero para salir tenés que meter un doble out, o sea que si venís restando y para salir te quedan 20 puntos, tenés que meter un doble diez, por ejemplo. O sea que hay que ir buscando la manera de restar, para que cuando estés cerca de salir te queden números lógicos para acertar, buscando las variantes exactas, con tres tiros por turno. Hay otras modalidades de juego, pero esta de 501 es la más tradicional”.

“Es un juego que te exige no solo puntería y concentración, sino velocidad mental para resolver cuestiones matemáticas y mentalidad para cerrar el juego. Por esto se han perdido y ganado campeonatos increíbles hasta en el más alto nivel mundial. Lógicamente que no es lo mismo jugar por web que de manera presencial, las presiones son distintas, pero el juego en si es exigente en las dos modalidades”, citaba a la hora de hablar de sus beneficios.

El hecho de jugar por la web no da pie para hacer trampa. “La distancia de tiro es 2,37 metros y el centro de la diana está a 1,73 del piso. El rival no te ve, no sabe si te adelantás o no, pero no sirve mentir porque tirando más atrás o adelante no le pegás a nada porque el dardo hace una parábola, cuando practicás y mecanizás el tiro estás haciendo que el dardo pegue en un punto pero el elemento va más alto. Es un juego de caballeros”.

Materiales

Los materiales que se utilizan para el juego, explicó Prieto, son bastante costosos. “Todo es importado, algunas cosas me las ingenio para hacerlas, pero en su mayoría vienen de Inglaterra; yo trato los importo y también los comercializó en el país”.

“Los dardos pesan en promedio 24 gramos y son innumerables en forma, peso, presentación y balance. Tienen un trabajo de diseño e ingeniería de fabricación notables”.

“Hay dardos de punta electrónica que suma los puntos directamente en tablero y se pueden comprar todo tipo de accesorios para darle un diseño personalizado. Un juego de dardos puede valer de 2 mil hasta 60 mil pesos, en el caso de los profesionales. Las dianas también son caras, entre 30 y 40 mil pesos, y tienen su vida útil. Por suerte las podemos conseguir más baratas porque en Europa se descartan rápidamente y nos las venden a precios mucho más accesibles”, describió.

La competencia

Desde su arranque competitivo en 2019, Sebastián Prieto ha cosechado estos resultados: ese año fue tercero en la Liga Argentina WDA. En 2020, segundo en el Torneo Argentino presencial en San Jorge, Santa Fe, junto al también tresarroyense Riky Fernández; cuarto en el Argentino de parejas en Río Segundo, Córdoba, también con Fernández y décimo en la Liga Argentina Web, en categoría A.

En 2021, séptimo en la Liga Argentina Web, categoría A; cuarto en la primera Liga de WDA; integró la primera selección virtual argentina de WDA Los Caranchos, la que pudo ganar el primer partido de la historia de los dardos de Argentina en esa condición; cuarto junto a Fernández en el Argentino Web por parejas; participó del primer torneo presencial post pandemia, el cual se disputó en Ciudadela, Buenos Aires; fue tercero en torneo presencial en la modalidad criquet, también en Ciudadela; y quinto en la orden de mérito en Dardos Argentina.

“Ahora se vienen nuevos torneos presenciales. Lo próximo sería un Abierto en La Plata. En febrero venidero se tirará en San Jorge, Santa Fe, también se están preparando algunos torneos en Capital y en Mar del Plata y mi idea es armar algún torneo lindo acá en la ciudad, fundamentalmente para darle difusión y que la gente entienda de que se trata. También está la Liga Argentina tiene cuatro categorías, por ascensos y descensos”, citó en su descripción y a modo de cierre de una amena charla.

Sebastián Prieto ha practicado con éxito muchos deportes, mostrando su pericia innata para conseguirlo; hoy es el turno de los dardos, una actividad por demás novedosa para estas tierras, la que busca ganar popularidad para generar una nueva opción de juego.