FABRICIO DOLADE Y LA EXPERIENCIA DE GATO Y MANCHA

Dejó la comodidad de un buen empleo para volver a una pasión de la niñez, la soguería criolla. Pero además de crear objetos de gran belleza, Fabricio Doladé fundó una escuela de artesanías online a través de la cual enseñan él y otros instructores a alumnos de todo el mundo. Y la bautizó Gato y Mancha, como los recordados caballos

Enero 2024

¿Qué lo llevó a dedicarse a la realización de productos criollos?

Lo que me llevó a dedicarme a la realización de productos criollos, en realidad se remonta a mi infancia. Yo vivía prácticamente en zona rural, se podría decir, en la sección Quintas de Orense y siempre estaba en contacto con caballos, tenía fascinación por ellos. Siempre el caballo fue el centro, a partir de él, aprendí a tocar la guitarra porque había algunas canciones que hablaban sobre este animal y a mí además me gustaba todo ese mundillo.

En un momento de mi vida tuve varios caballos y a uno de ellos había que hacerle una reparación en un bozal, yo no sabía cómo hacerlo, me pongo a averiguar sobre su realización. Recuerdo que era un verano, tendría doce años aproximadamente y resultaba ser que en Orense estaba pasando las vacaciones Ángel Castiglioni, que fue mi maestro, era una eminencia haciendo soguería criolla, así que bueno, lo fui a ver y le dije que quería arreglar el bozal, se ofreció a hacerlo el mismo, insinuando que era una pavada lo que había que arreglar del bozal, me pidió un par de cosas que necesitaba para el arreglo, pero mi respuesta fue que no, que lo quería arreglar con mis manos, era mi caballo y yo pretendía hacer las cosas que se necesitaban para él.

Así que bueno, ahí comenzó, aprendí una costurita, un botón, un pasador, unas trenzas, y la verdad que me fascinó. Y ya te digo, tener la posibilidad de hacer cosas para tu propio caballo era algo increíble para mí, y a partir de ahí te viene el resto de las cosas. A medida que fui avanzando y aprendiendo, fui teniendo mis primeros clientes y toda gente de campo, y a mí me gustaba mucho toda la cuestión tradicional.

Barajar y dar de nuevo

¿Por qué decide llamar su marca oficial como Gato y Mancha?

El nombre Gato y Mancha también se remonta más o menos a esa época que yo te digo,11, 12, 13 años. Ya conocía la historia de estos legendarios caballos criollos que habían llegado a Estados Unidos, caballos que eran de la cría, de la estancia, mejor dicho, de Emilio Solanet. Y a mí esa historia me fascinaba a tal punto que solía salir de a caballo, con dos también, me iba a pueblos vecinos y ese tipo de cosas. Te imaginas que yo era muy chico, todo era como recreando un poco esta historia de Gato y Mancha, o eso creía por lo menos.

Al momento de llevar adelante de forma más profesional, el proyecto de mi taller y demás, también pensé en ponerle Don Ángel como marca, pero me parecía que lo cerraba demasiado a la cuestión rural, Gato y Mancha me iba a permitir ser como una marca paraguas, como quien dice, para englobar varias cosas. De hecho, hoy hago trabajos de soguería criolla, siempre bajo el entorno de la marca. Tengo bombachas de marca propia, alpargatas de marca propia, relojes de marca propia, mates de marca propia, varios subproductos siempre relacionados.

Yo trabajaba en un banco de primera línea, que era Banco Galicia, y ahí en un momento, yo no sé, tendría más o menos 28 años, 30 años, no me acuerdo bien, tuve de compañero a un descendiente de Emilio Solanet, este chico se llamaba Carlos Solanet, nos hicimos muy amigos, a él le encantaban los caballos, tenía caballos criollos, y siempre salíamos a montar, en un momento le dije la admiración que tenía por Gato y Mancha y por toda la historia, por Emilio y que el día que abriera el taller y llevara adelante este proyecto, le iba a poner Gato y Mancha en honor a esos caballos de su familia.

¿Siente que tuvo un antes y un después en su vida a partir de que comienza a dedicarse en este oficio?

Sí, tuve un antes y un después al dedicarme a este oficio, lo aprendí muy de chico, fue mi primer amor. Mi primer trabajo, mi primer amor, es más, para mí no es un trabajo, es mi pasión. Siempre, a lo largo de los años fui haciendo cosas, había años en que no trabajaba absolutamente nada y por ahí hacía algunas cosas para mí o para amigos, pero siempre fui haciendo cosas.

Cuando estudié en la secundaria y después inclusive, trabajando en empresas, siempre fui haciendo algunas cosas criollas, el oficio siempre estuvo, nunca lo dejé. Por ahí algún año o dos años sin hacer nada y volvía, era como que siempre estaba ahí. Y después al momento de decidir renunciar a los trabajos en empresas, en grandes empresas, y dedicarme a esto, fue simplemente por estas cosas que me apasionaban, que son varias.

¿Cuál considera que es la mayor retribución que tiene en este trabajo?

La mayor retribución que tiene para mí este trabajo, más allá de que uno genera vínculos muy fuertes, tanto con clientes como con alumnos de diferentes edades, para mí lo más importante de este trabajo, y no me estoy refiriendo ahora a los productos o a las cosas que yo hago, sino a la escuela, al poder transmitirlo, es que para mí tiene propósito.

Aportar mi grano de arena en este oficio que es tan pero tan legendario, viene muy pero muy de lejos. Trabajar en cuero viene desde la prehistoria, desde que el hombre es hombre y poder llevar adelante un proyecto de este tipo y ver que del otro lado hay tanto interés y que la gente siempre está muy dispuesta a este tipo de aprendizajes, para mí es súper valioso. Tiene eso, tiene propósito, es como dejar un legado, es como ir pasando la antorcha, como quien dice, no sé si es la verdad.

Enseñanza y trayectoria

¿Qué lo lleva a abrir una escuela y cómo surge el interés de realizar una enseñanza de manera online?

Bueno, en realidad, abrir una escuela online surgió medio de casualidad. Yo tenía algunas personas que me hacían consultas desde otros países para aprender y querían que yo les enseñara de manera virtual, online, a lo que yo en principio les dije que no, porque lo veía medio inviable, más que nada porque los materiales por ahí en diferentes regiones no son fáciles de conseguir. Entonces, bueno, uno iba a decir, ‘vamos a sacar tientos de potro o tientos de chivo o vamos a conseguir un cuero vacuno con tales características’, y en algunas regiones no estaban.

Primeramente, me parecía que no iba a ser posible, hasta que en un momento me doy cuenta que si yo armaba kits de trabajo y la gente tenía el material correspondiente para llevar adelante el aprendizaje, ahí sí lo íbamos a poder hacer. Me pareció súper importante poder llegar a lugares muy, pero muy remotos, muy remotos. Te puedo nombrar algunos, no sé, pero desde Ushuaia, Río Grande, Jujuy, Alemania, Francia, Estados Unidos o lugares de Argentina donde ni siquiera hay internet y la gente tiene que viajar hasta pueblos cercanos para conectarse y poder tomar sus clases.

Me parecía un aporte súper valioso llegar a lugares, a diferentes lugares o a todos los lugares posibles donde haya una persona que tenga intenciones de aprender, que tengan la posibilidad de aprender. Para eso creo que es súper importante la tecnología.

¿Qué aprenden sus alumnos en estas clases?

Te voy a hablar de mi oficio que es la soguería criolla, te digo esto porque el sitio oficial de Gato y Mancha, contiene también otros profesores y se van a seguir sumando a lo largo del tiempo con otros oficios, siempre sobre la vereda de lo tradicional, de las artes tradicionales.

Específicamente en lo que es la soguería, lo que los alumnos aprenden lo tengo dividido en niveles 1, nivel 2, nivel 3. En el nivel 1 están todo lo que sí o sí debe saber lo que un soguero usa a diario en un taller de soguería criolla, las costuras más usadas, todo lo más usado, y lo que sí o sí tiene que estar en el repertorio o en la caja de herramientas de un soguero. Con eso que aprenden pueden hacer cualquier cosa criolla tanto de trabajo, como para campo, como más soguería urbana, billeteras, cinturones, cuchillos y demás.

El oficio se aprende en el nivel 1, después el nivel 2 y nivel 3, que los estamos proyectando para este año siguiente, eso ya es más elevado, directamente para sogueros que quieran ir por un paso más y aprender técnicas no tan usadas, técnicas novedosas, que aprendan a crear sus propios patrones o a usar el ingenio como para generar cosas nuevas inclusive.

¿De qué manera se puede contactar con ustedes quienes quieran participar de las clases?

El contacto con nosotros lo tienen a través del sitio oficial www.gatoymancha.com

Es un sitio híbrido que contiene la tienda como cualquier sitio web, donde pueden comprar cualquier producto. Por el otro lado está el área de la escuela con su plataforma de trabajo. Bueno, esa es la línea oficial.

Obviamente a través de Instagram que también figura como Gato y Mancha, en Facebook, TikTok. Y a mi teléfono personal directamente, a mí me gusta tener líneas directas con las personas. También hay un mail de información.

¿Qué proyectos a futuro tiene en cuanto a Gato y Mancha como en esta escuela?

Hay varios proyectos en realidad. Tienen que ver con que la escuela crezca como lo que fue pensada, una escuela de artesanías criollas argentinas, donde se va a ir sumando telar, alfarería. La platería, ya está, he hecho un par de módulos de platería criolla. Vamos a ir sumando otros profesores, esto es darle la posibilidad a la gente de participar en un proyecto de esas características, que puedan trabajar dentro de la misma escuela y al que está del otro lado, la posibilidad de tener profes de alto nivel, en cualquier parte del mundo.

Por otro lado, a nivel personal, digamos, dentro de lo que es la marca Gato y Mancha, seguir generando proyectos y productos, tanto en lo que es soguería de campo, como soguería urbana. Desde hace varios años también sacamos a cualquier parte del mundo productos, todos por encargue, principalmente a lugares europeos. Hay también un proyecto dando vueltas para poder dictar o hacer algún tipo de cursos presenciales en Alemania, Francia y demás, pero eso es un poquito más lejano.