Crecer en salud

MATIAS TARTARA, DE CLAROMECO A LA DIRECCION DE UN HOSPITAL MARPLATENSE

Matías Tártara es el flamante director ejecutivo del Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Oscar E. Alende”. Bioquímico de profesión, aseguró que “yo la salud la conocí en el hospital de Tres Arroyos” y contó cómo se está desarrollando este nuevo desafío en su carrera

Noviembre 2024

En tiempos donde se le ha declarado la guerra al gasto público, diciendo que la única salida es achicarlo, el Hospital Interzonal General de Agudos "Dr. Oscar E. Alende" tiene al frente un equipo técnico que eligió otro camino para su destino: el del crecimiento.

Desde mediados de este año, el HIGA cuenta con una nueva dirección, una nueva mirada hacia la gestión de la salud pública. Esta dirigencia no se encuentra centrada en un solo profesional, sino que se trata de un equipo interdisciplinario que comparte el trabajo de conducir uno de los hospitales más grandes del sudeste de la provincia de Buenos Aires. Al frente de este equipo como director ejecutivo se encuentra el bioquímico Matías Tártara, casi claromequense de origen.

En una entrevista junto a “El Periodista”, habló sobre este nuevo desafío en la gestión pública, los anhelos que tiene el equipo para el Hospital y la situación actual.

¿Cómo surge la oportunidad de estar al frente de un hospital tan prestigioso?

Yo, en realidad, desde que empiezo a trabajar en Tres Arroyos, ingreso a la Asociación de Profesionales, que es parte de CICOP, la militancia sindical dentro de lo que es el gremio de profesionales de provincias. A través de ese contacto, comencé a asistir a las asambleas en las que no solo se generan debates, sino que también vas conociendo gente. Así, conocí a varias personas del gremio de Mar del Plata, entonces cuando me fui a vivir allá, me puse en contacto con ellos. A partir de eso, lo que se empieza a formar es un equipo que tome la dirección del hospital. Es un hospital muy grande, entonces necesita no un director, no una persona, sino un equipo. Se empieza a trabajar en el armado de ese equipo, en el que me invitan como uno más, sin definir ningún rol, aunque por ahí el que mejor disponibilidad tenía y el que más dispuesto estaba y con más ganas, fui yo.

¿Cómo fue encontrarte con este equipo? ¿Qué políticas empezaron a pensar en conjunto?

En estas reuniones, la idea que teníamos era presentar un proyecto, un plan para trabajo para adelante. En base a eso, algo que llevamos adelante, fue empezar a integrar a todos los trabajadores del hospital y de la salud pública en esta toma de decisiones y en este proyecto. Parte de este cambio de dirección obviamente es porque había ciertos problemas que ya eran conceptuales, que estaban, que necesitaban un ataque inmediato, y a partir de ahí empezamos a trazar metas para seguir adelante. Porque, obviamente, si no en un hospital tan grande, el día a día te consume. Estoy leyendo el libro de Nicolás Kreplak, que plantea que no hay que dejarse absorber por la cotidianidad, porque si no, no podés avanzar. Por eso, hay que trazar metas a mediano y largo plazo, y eso es parte de lo que estamos haciendo.

¿Y cuáles son esas metas?

Parte del trabajo que planteamos en la primera etapa, es de evaluación. Nosotros teníamos muy claro cuáles eran los problemas graves que necesitaban una resolución inmediata. Pero a mediano y largo plazo necesitábamos hacer una evaluación del trabajo, por ejemplo, con los jefes de servicio, con los mismos empleados del hospital, con el resto de los sindicatos incluso. Una cosa que nosotros estamos planteando muy fuertemente es la apertura del hospital para con la sociedad marplatense, que no sea solo de una decisión de la gente que trabaja en salud, sino por ejemplo, involucrar a las diferentes entidades o gremios, porque al fin y al cabo estamos trabajando sobre la salud de todos los habitantes de Mar del Planta y de la región.

¿Cuánto tiempo lleva operativo este equipo?

Nos empezamos a juntar a principios de año; después en abril y mayo lanzamos una transición con la dirección saliente, y en junio ya arrancamos oficialmente como dirección de junio.

Un desafío

¿Y cómo han transitado el año? Teniendo en cuenta las complejidades que hubo en el contexto nacional para la salud pública…

Estamos trabajando justamente en todo lo que son índices, tanto epidemiológicos como de gestión. El tener los números, saber exactamente qué personas pasan por el hospital, cómo pasan, cuándo pasan, todo eso es un trabajo bastante grande que estamos llevando adelante. Y realmente nosotros vemos, en todos los índices que hemos planteado en este tiempo, un aumento de la afluencia de gente y de pacientes al hospital, tanto como para consultas, como para consultas nocturnas o para internaciones. Es obviamente difícil porque al contexto nacional nosotros no podemos escaparle; pero, a pesar del desfinanciamiento que estamos viendo, nosotros estamos planeando crecer, trabajar sobre el hospital de día, sobre el grupo de neurocirugía… Obviamente hay una restricción económica total, porque Provincia recibe la coparticipación, pero sin embargo es importante poner en contexto que hoy en día desde la salud pública, desde la salud provincial, no se está pensando en achicarse o recortar, sino que se está proyectando crecer, mejorar.

Sabemos que el HIGA es uno de los hospitales más grandes del sudoeste de la Provincia de Buenos Aires, pero ¿por qué?

Primero, somos un hospital del trauma, nosotros tenemos un acceso muy grande de pacientes con traumatismo de diferentes tipos. Y después tenemos la complejidad de neurocirugía, de aparatología, de especialización de los diferentes servicios. También nos planteamos ser un hospital de referencia, como hoy en día son los hospitales por ejemplo de La Plata o de Gran Buenos Aires. Hoy en día el HIGA Alende se está transformando porque tenemos una gama amplia de servicios, y esas son las metas a las que apuntamos. Tenemos aproximadamente dos mil empleados, tenemos 350 camas de internación, se dan este 180 mil/200 mil turnos al año, se hacen 6 o 7 mil cirugías al año, tenemos 20 camas en terapia... Son números que realmente opacan cualquier cosa que uno pueda ver.

¿Cuál es el mayor anhelo del equipo dentro de la gestión en salud y dentro del hospital?

Hay algo que nosotros repetimos mucho. Nosotros somos una dirección que estamos ahora, pero que mañana puede cambiar. Pero los trabajadores del hospital y la gente que se atiende son los que van a quedar. Nosotros lo que anhelamos es, el día que nos toque dejar la dirección, entregar un hospital mejor que el que recibimos. Obviamente puede haber entre medio problemas, puede haber errores y podemos fallar porque no somos perfectos; pero nosotros estamos trabajando día a día como militantes de la salud pública para que todos y cada uno de los pacientes y todo el personal que trabaja en el hospital, esté mejor. Si nosotros mejoramos la calidad de trabajo de ellos, vamos a mejorar también la atención de la salud pública. Por eso no estamos pensando que “hay que pasar la tormenta”; estamos proyectando crecer y mejorar. Estamos fuertemente trabajando en lo que es el proyecto de cuidados preventivos, calidad de atención y la construcción de índices para saber realmente qué se está gestionando, cómo se está gestionando y empezar a mejorar de a poco, que haya mejoras que sean visibles.

Por último, ¿algo más que desees agregar?

Simplemente agradecer a todos mis compañeros y a los que tuve en Tres Arroyos. Yo la salud la empecé a conocer en el Hospital de Tres Arroyos y la verdad que todavía nos une un gran vínculo.

CÓMO ES EL HIGA ALENDE

Complejidad y alta demanda

El HIGA “Dr. Oscar E. Alende” es el centro de atención de mayor complejidad de toda la Región Sanitaria VIII con una demanda continua y creciente año a año.

Es el Hospital Referente Regional de la red prestacional provincial y local en el segundo nivel de atención de: Trauma, Salud Mental, Hipertensión Pulmonar, Insuficiencia Cardíaca, Oncohematologia, Retinopatía Diabética, Unidad Raquimedular, Cardiooncología, Unidad de Mastología y Consultorio de Diversidad con perspectiva de género, garantizando el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.

Funciona también como Hospital Donante referente de la Región Sanitaria VIII y Unidad Centinela de vigilancia epidemiológica, Unidad de Tercera Edad y Derechos Humanos, en coordinación con programas provinciales y nacionales.

Conformado también por las Unidades de Pronta Atención (UPA) 8 y 13, El Hospital Modular y el Centro Modular Sanitario, es considerado un hospital escuela con formación de pregrado y postgrado con desarrollo en área de residencias y escuela de enfermería, investigación clínica y de servicios.