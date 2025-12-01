Con estatura de clásico

HECTOR SOMOVILLA MAQUILLO A LA HISTORICA FAMILIA CARRERAS EN TEATRO

La familia Carreras lleva 50 temporadas teatrales en Mar del Plata. Este verano, y tras un contacto que surgió por su labor en el Correo Argentino, Héctor Somovilla fue elegido para hacerse cargo del maquillaje de algunos de los espectáculos de los Carreras, entre ellos el premiado sainete “El Conventillo de la Paloma”. El relato de una experiencia inolvidable y que abrirá nuevas puertas para el tresarroyense

Marzo 2026

La sola mención de la familia Carreras en nuestro país es sinónimo de teatro. Su prolongadísima y exitosa trayectoria en los escenarios de Mar del Plata (con la inigualable cifra de 50 temporadas consecutivas en la Feliz) los exime de cualquier tipo de cuestionamientos.

El orgullo que Tres Arroyos se pudo dar en la 2026 ha sido el de contar en el grupo de trabajo de la consagrada compañía con un hijo de esta ciudad, Héctor Somovilla.

Reconocido por su labor como maquillador en varias de las puestas en escena locales, su talento y plasticidad para manejarse en este rubro lo llevó a participar de una inigualable experiencia en la presentación veraniega de “El conventillo de la paloma” un clásico de las tablas argentinas que la familia Carreras repuso en suelo marplatense. En diálogo con “El Periodista” narró los entretelones de un hito imborrable para su vida laboral.

¿Qué significó para vos formar parte de la compañía teatral de los Carreras durante el verano?

Imaginate el honor y orgullo que se siente de formar parte del grupo de trabajo de una de las compañías más antiguas del teatro en Mar del Plata, con 50 años ininterrumpidos durante todo el año, porque además de la temporada ellos mantienen sus talleres en invierno (donde forman actores marplatenses) y después prosiguen con toda la actividad teatral de vacaciones de invierno, aunque obviamente la gran plaza es la del verano.

En un principio ya fue importante para mí acceder a trabajar con la productora. Es decir, haber pasado “la prueba” de responder a lo que precisaban. A veces necesitamos validar nuestros conocimientos; esto fue demostrar que el laburo del interior, en un lugar como Tres Arroyos, está a la altura de las circunstancias. Personalmente no dudaba de eso, pero en ciertas ocasiones necesitamos la aprobación del otro, a modo de confirmación.

Vendría a ser el espaldarazo de alguien que da entidad a ese trabajo…

Correcto, el espaldarazo de gente que sabe de teatro, que está en la movida teatral. Obviamente, trabajar con profesionales de ese tipo me enseñó muchísimo a cómo encarar los procesos creativos. En este caso, lo que solicitaron fue la propuesta de diseño de maquillaje para cada personaje, que después se evaluaba con la productora para construir en conjunto. Posteriormente, se presentaba esta idea a cada actor en tres jornadas para que aprendieran a hacerlo.

O sea, tuviste que presentar una propuesta, un proyecto de maquillaje en función del texto y de los personajes…

Exacto. Una vez que el proyecto estuvo aprobado y afinado por la productora, el objetivo se direccionó a enseñárselo a cada actor para que se maquille; primero porque eran muchos personajes y segundo porque parte del proceso del aprendizaje del actor es hacerlo por sí mismo, al igual que vestirse y salir a actuar. La compañía de los Carreras va por ese lado, hacia una construcción integral del actor de manera autogestiva.

Momentos inolvidables

¿Pudiste asistir al estreno de la obra?

Gracias a Dios se dio esa posibilidad. Fue un placer y una experiencia maravillosa participar de la primera función y vivir desde cerca la experiencia del estreno, desde mi lugar de maquillador.

¿Cómo surge la convocatoria para sumarte a la productora y luego a la compañía?

Por cuestiones laborales, por mis tareas en el Correo Argentino, tuve que viajar varias veces a Mar del Plata. Dentro del nuevo equipo de trabajo estaba Cristina, actriz de la compañía de Mercedes Carreras. En vacaciones de invierno del 2025 presentaron una obra y, en forma particular, me pidió que le enseñara a corregir su maquillaje. Le aporté algunos tips, tanto a ella como a otra integrante del elenco. Gracias a esta colaboración me invitaron al estreno de la obra en vacaciones de invierno. Allí conocí a María Carreras, entonces le contaron quién era yo y qué había hecho.

Unos meses después, en noviembre del año pasado, la compañía estaba armando la producción final para el verano 2026. Comentaron en el grupo que necesitaban un maquillador y Cristina me mencionó. Allí me convocó específicamente Mercedes Carreras y luego me llamó su hija María Carreras para una obra que escribió y dirigió que se llama “Con el fuego en las manos, de brujas a empoderadas” que se exhibió todos los lunes en la Villa Victoria Ocampo.

Ingresaste entonces a la productora trabajando para esa obra…

Hice todo el diseño del maquillaje a distancia. Lo propuse, me lo aprobaron, fuimos a la práctica y se los enseñé a los actores. Luego surgió la posibilidad de trabajar para Mercedes Carreras en una obra escrita por ella “El vermucito”, que consta de cinco monólogos integrados. Allí tuve la oportunidad de maquillar a Mercedes para una producción fotográfica, en un encuentro que recuerdo como maravilloso.

¿Por qué lo recordás así?

Porque me contó anécdotas riquísimas, entre ellas que formó parte de la primera película que se hizo a color en Argentina. Me explicó que en ese entonces costaba muchísimo a los maquilladores que venían del blanco y negro hacerlo para el color. Resultó increíble escuchar de boca de Mercedes Carreras el relato de lo que fue el proceso del maquillaje, con gran empatía de su parte. Finalmente “El vermucito” aún no llegó a estrenarse, pero se supone que quedará para vacaciones de invierno o para el próximo verano.

Y luego llegó la convocatoria para “El conventillo de la paloma”…

A principios de diciembre me convocaron para “El conventillo de la paloma”. Se trata de una obra muy reconocida que está en el imaginario colectivo de la gente, un clásico argentino, un sainete criollo maravilloso. Requirió de una puesta en escena distinta, con la incorporación de músicos en vivo (gaiteros, una orquesta de tango); una producción interesantísima.

Significó un gran desafío personal: treinta personajes en escena, en donde cada actor representaba a un inmigrante de una colectividad distinta. Por consecuencia, había que buscar la caracterización, construir los bigotes, los postizos que se iban a usar. Repito que mi rol no era maquillar en cada función al actor, sino construir y enseñar para que aprendan a hacerlo.

Por otro lado, como amante del teatro (hace 20 años que me encargo de la producción para la Academia “El Caldén” y soy asistente de dirección de Juan Carlos Caruso) me fascina estar detrás de escena. O sea que después de haber diseñado el maquillaje, automáticamente estaba ayudando a cambiar a los actores, viendo en qué podía aportar desde mi experiencia.

Imagino que fue inigualable compartir con la compañía desde ese lado…

Compartir con el grupo fue maravilloso. Llegar al estreno (en una sala del renombre como la “Roberto J. Payró”) me permitió integrarme más con la compañía, participar del minuto a minuto de la obra. Estuvo en cartel todos los miércoles de enero y, a pedido del público por el éxito que tuvo, se extendió dos miércoles en febrero, siempre con entradas agotadas. Además, surgió la posibilidad concreta de estrenarla en el Teatro Regina en Buenos Aires.

La frutilla del postre es que la obra haya sido nominada y premiada en los “Estrella de Mar”…

La familia Carreras está acostumbrada a presentarse en los premios “Estrella de Mar”, con la grata sorpresa que, de las tres nominaciones que recibió “El conventillo de la paloma” dos se transformaron en premios: mejor dirección (por María Carreras) y mejor obra marplatense. Todo un logro, en un verano con mucha producción de Mar del Plata.

También debo reconocer la calidez de grupo, de la familia Carreras. En cuanto fueron notificados de las nominaciones, me hicieron llegar un mensaje privado que decía: “sos parte de esto”. Me invitaron a la premiación con todo el elenco, aunque por cuestiones de trabajo no pude asistir.

Aprendizaje

Tener un contacto directo con las integrantes más encumbradas de la familia Carreras, ¿qué te generó en lo personal y profesional?

En principio muchísimo aprendizaje. Yo soy muy observador y siempre absorbo rápidamente todo lo relacionado el teatro, porque lo amo. Me concentré desde lo que representa una puesta en escena distinta hasta los tips de cómo pararse y posicionar la energía para una foto de promoción. La propia Mercedes Carreras les indicaba a las actrices de qué manera poner fuerza en la mirada o cómo dar un pie para las entradas y salidas a escena. Fue maravilloso.

¿La experiencia de Mar del Plata te permitió posicionarte desde otro lugar en tu tarea de maquillador teatral?

Gracias a esta participación con la productora, al hecho de que en los flyers aparezca mi nombre como responsable del maquillaje, hizo que entrara al mundo del arte marplatense por la puerta grande. Hoy me están contactando otras productoras, me han hablado actores para el trabajo de enseñarles a maquillarse. Se abren un sinfín de oportunidades, porque todo el año es teatro en esa ciudad. Muchos de los que comparten el elenco en “El conventillo de la paloma” están en otras obras, entonces se hace una cadena y un boca a boca. Estoy disfrutando muchísimo este momento.