“Busco dar opciones a las personas”

NATALIA SANCHEZ Y UNA NUEVA ESPECIALIDAD MEDICA EN TRES ARROYOS

La doctora Natalia Sánchez es médica especialista en cirugía de pared abdominal, en medicina estética facial, miembro de la Asociación Argentina de Cirugía, de la Asociación Argentina de Hernia y del American College of Surgeons. Nacida en Tucumán, se radicó en Tres Arroyos y compartió una entrevista exclusiva con “El Periodista”

Mayo 2022

Nos gustaría primero realizar un breve perfil profesional sobre usted y su experiencia. Háblenos sobre cuáles son sus especialidades dentro de su rama.

Me recibí de la Facultad de Medicina en Tucumán. Yo soy nacida y crecida ahí. Después hice la residencia en cirugía general en el Hospital Naval Puerto Belgrano en la ciudad de Punta Alta. Luego hice una subespecialidad en cirugía de Pared Abdominal en el Hospital Italiano en Buenos Aires.

En el medio de eso, mientras hacia la residencia, había realizado una especialización en Medicina Estética. No estaba muy convencida de la cirugía, pero a su vez fue la época en que empezó a nacer todo esto sobre la Medicina Estética, no la cirugía estética, que son dos cosas distintas.

Me dije entonces, a mi especialidad de cirugía puedo complementarla con Medicina Estética. Terminé la residencia, la subespecialidad y vine a Tres Arroyos. Las cosas de la vida me arrimaron a esta ciudad.

La pandemia me hizo estar un poco parada en lo laboral por estar justamente empezando a ejercer en un lugar diferente, por ser nueva y por ser mujer, todo esto hace que sea algo difícil. Nadie te conoce. Mi idea es abrir un consultorio de Medicina Estética complementado a la práctica quirúrgica de mi especialidad en esta ciudad.

¿Qué diferencia existe entre la Cirugía Estética y la Medicina Estética?

La cirugía plástica, la estética son ramas de la cirugía general, subespecialidades. Primero tenemos que ser cirujanos para después ejercer la subespecialidad. Hoy en día lo que se está utilizando mucho en general, son las subespecialidades. Este es un modo de saber mucho más de menos cosas, para llegar a dar lo mejor en esta profesión.

Entonces la cirugía plástica es una rama, la de pared abdominal es otra rama y lo que se hace dentro de esta, es la reparación de hernias, tumores de pared abdominal, eventraciones, diastasis de recto, abdominoplastias o dermolipectomía entre otros.

La Medicina Estética, es una rama de la medicina, sacando lo que es la cirugía, que se encarga de lo estético pero desde el punto de vista clínico, son procedimientos mínimamente invasivos, a diferencia de la cirugía plástica que uno se somete a un procedimiento invasivo para conseguir un resultado al cual se quiere llegar.

Podemos pensar a la Medicina Estética por el lado de aparatología láser, radiofrecuencia, peeling, mesoterapia, criolipólisis, también todo lo que es inyectable como por ejemplo, toxina botulínica, ácido hialuronico, hidroxiapatita de calcio. Todo esto que charlamos es como máximo una inyección y con la cirugía plástica hablamos de un procedimiento quirúrgico.

Obviamente cada procedimiento tiene su indicación. Alguien que viene con un desprendimiento facial y quiere corregirlo, como médica comprendo que con un hilo tensor no se lo puedo arreglar y se lo deriva a un cirujano plástico.

¿Hace cuánto que trabaja en esta profesión?

Terminé la residencia en el año 2017 de cirugía general, los dos años siguientes fueron del fellow. En el 2013 - 2014 hice la especialización en estética y puse el consultorio también.

¿Cómo y cuándo decidió que quería trabajar en cirugías de pared abdominal y en medicina estética?

Cuando te das cuenta que la vida del residente de cirugía es muy difícil. Sobre todo los primeros años que estás a las corridas, las guardias, los horarios. Ahí dije no, en algún momento quiero terminar con toda mi formación y tener una vida tranquila.

Persona y profesional

¿Cómo se definiría profesionalmente?

Qué pregunta más difícil. Creo ser una buena persona; eso considero que ya habla mucho. Si el buen profesional, no es una buena persona, entonces probablemente no va a ser un buen profesional en realidad. Pienso que es así de simple.

¿Cuál ha sido un momento clave en su carrera?

Son etapas súper distintas. La residencia es en donde tenés que aprovechar el tiempo para aprender, para estudiar, para hacer todo lo más que puedas y comprendiendo que debes salir sabiendo.

Después cuando entrás a un lugar como el Hospital Italiano, ves que todo marcha sobre ruedas, sabes que ahí es en donde debés terminar de aprender todo lo que quieras, para después poder dar lo mejor para los pacientes que llegan a tu consultorio.

¿Qué es lo que más le gusta de su profesión?

Operar es lo que más me gusta. Cuando uno está en quirófano no te das cuenta de lo que sucede afuera. Estás plenamente concentrado haciendo lo que sabés. Siempre con música de fondo. Les pregunto a mis pacientes si no les molesta y en caso de que no, cual es la música que les gustaría escuchar.

¿Qué cualidades debe tener un buen cirujano de pared abdominal?

Tiene que tener la mente abierta. Porque a diferencia de otras especialidades, en la cirugía todo está muy protocolizado, es todo muy ABC. En la cirugía de pared abdominal, vos podés, entre las opciones que tenés, elegir la que va mejor para el paciente. Eso es lo que comparte con la estética.

Creo que las dos cosas son compatibles, porque cuando llega un paciente y te dice busco estirarme tal lugar, vos debés mirarlo y evaluarlo en todo su conjunto, darle las opciones que le sean mejores. Se le debe informar qué es lo que le quedaría bien, qué cosas se le pueden hacer y no directamente la toxina.

Puede venir un paciente y pedirte que le operen la hernia con una laparoscopía. Entonces se le explica si se debe hacer o no, si se tiene indicaciones o no, por qué puede ser una cirugía abierta o por qué no. Deja más margen de decisiones y no por ejemplo decir le tengo que sacar la vesícula en donde prácticamente hay una sola técnica hoy en día.

Demanda y expectativas

¿Cómo considera que ha evolucionado la cirugía de pared abdominal en los últimos años con las nuevas tecnologías y técnicas?

La cirugía de pared abdominal, dentro de las especialidades es una rama que está en este último tiempo surgiendo y siendo aceptada. Todos vivimos de la cirugía general, pero para operar un páncreas, una tiroides, vos tenés que ser cirujano hepatopancreático, tenés que ser cirujano de cabeza y cuello.

Antes se creía que el cirujano general podía operar una hernia, lo puede hacer, pero con el avance mismo de todo lo que son los estudios, de la misma patología de la pared abdominal, hay un montón de procedimientos nuevos que en la residencia de cirugía general no se ven y que por ese motivo nos formamos como especialistas, para ofrecerle luego más opciones a los pacientes.

¿Nota un aumento de demanda dentro del ámbito de la cirugía de pared abdominal y la medicina estética?

En la cirugía de pared sí noto un aumento de demanda. Como comenté anteriormente, se ve que la gente no acude tanto al cirujano general, sino que ya saben que existe el especialista puntual al cual le pueden consultar.

El médico especialista en estética puede ofrecer planes terapéuticos acorde al paciente y según la patología, a diferencia de lo que se puede realizar en un gabinete de cosmetología.

¿Cuáles son las inquietudes más frecuentes entre los pacientes que acuden a su consulta?

En cuanto a pared abdominal una de las principales inquietudes es el famoso rollito. Evaluamos el tipo de procedimiento que convenga, es algo estético en este caso, la diástasis de los rectos, que es la separación de los músculos, mucho tienen que ver con la mujer y los embarazos, esta es una de las consultas más frecuentes. En cuanto a la medicina estética yo solo realizo facial, no corporal. Me gusta mucho esa parte de la medicina.

Hoy la medicina estética busca resaltar los puntos positivos, los rasgos positivos y los rasgos negativos se tratan de disimular. Eso es algo bueno. No es que como médica busco borrarte la cicatriz de la cara, pero sí tratar de mejorarla, o si se tiene una mancha se trata de aclararla. Pero se busca la aceptación. Y esto tiene que ver con el cambio social y cultural por el cual venimos atravesando, en algún punto la medicina estética apunta a ello.

¿Qué consejo les daría a las personas que están contemplando un tratamiento en cualquiera de los dos ámbitos?

Para medicina estética es que se dejen de tener las grandes expectativas, hoy estamos en un momento de abertura de mente, de aceptación de nosotros mismos y del resto. Antes quizás mirabas a alguien que tenía algo distinto ya sea patológico o no, y se observaba como bicho raro. Hoy ya eso no sucede o por lo menos no sucede tanto. Y esta bueno que no ocurra tanto.

Y para lo que es cirugía de pared abdominal que la gente sepa que existe el especialista al que se le puede consultar. Buscar la opinión de los especialistas formados para estas cuestiones.

¿Cómo fue su inserción en la ciudad de Tres Arroyos?

En el Círculo Médico me aceptaron muy bien. Voy a la ciudad de Chaves en donde realizo guardias de cirugías y acá en Tres Arroyos por el momento estoy trabajando en Policoop, haciendo guardias de demanda espontánea, que no son sobre medicina estética o de cirugía abdominal, sino guardias generales. Tenemos un proyecto para armar algo interesante de todos modos.

Ser nueva es complicado, eso pasa en todos lados. Porque nadie te conoce y más en el ámbito de la cirugía. Pero con paciencia y perseverancia uno siempre llega a donde quiere.

¿Está trabajando profesionalmente bien en la actualidad?

Próximamente se viene el consultorio de los dos ámbitos de mi profesión, así que veremos más adelante como saldrá todo en Tres Arroyos.

¿Qué expectativas tiene asumiendo que sus especialidades no se encontraban en la ciudad?

Tengo muchas expectativas. Por dos razones, el mismo título de mi especialidad y darles opciones a las personas.