Brasil, lara lala lara lala…

PASAPORTE - GERARDO CHRISTENSEN Y SUS VIAJES A LAS PLAYAS DE UN PAIS INCREIBLE

Actor, solidario y familiero, Gerardo disfrutó de varios viajes a Brasil con su esposa Marilina como alma mater de la organización de servicios y recorridos, y sus hijos Pilar y Tomás como garantía de alegría y diversión. Así los compartió con “El Periodista”

Julio 2026

Playas de arenas cálidas y aguas claras, buena gastronomía y ritmos alegres. Esta combinación de virtudes se suma a los precios aun convenientes que Brasil utiliza para convertirse en el destino preferido de miles de argentinos para disfrutar sus vacaciones,

Solo tomando el Sur de ese territorio gigante, hay lugares como Florianópolis, Camboriú y Bombinhas que son muy visitados. Más arriba Rio de Janeiro, Buzios y Para Ti. En el Nordeste Porto Seguro, Maceió y Salvador, Son nada menos que 7 mil kilómetros de costa marina con numerosas variantes. Pero para nuestros compatriotas los destinos sureños son los preferidos de muchos, por los costos, la cercanía y la posibilidad de llegar en ómnibus o vehículos particulares. Otros simplifican tiempo con vuelos charters o las numerosas líneas aéreas que unen Buenos Aires con esas codiciadas playas.

El actor tresarroyense Gerardo Christensen estuvo en la reciente temporada de verano por cuarta vez junto a su familia. Las tres primeras visitaron Camboriú y la cuarta Florianópolis. Nos contó esas experiencias, agregó valores económicos, costumbres de los locales y mucho más, para compartirlo con nuestros lectores.

“Veníamos disfrutando 3 temporadas en Camboriú, con momentos inolvidables y en 2026 quisimos hacer algo distinto. Siempre estábamos moviéndonos con tours terrestres, con horarios y ciertas obligaciones y ahora optamos por viajar por nuestra cuenta y en avión. En las excursiones tomadas por agencias, los chicos disfrutaban, pero se quejaban porque había que levantarse a las 7 de la mañana, desayunar y trasladarnos a otras playas. En realidad, tomábamos las excursiones opcionales y a la noche salíamos al centro para volver al hotel tarde. Comprendimos la sensación de nuestros hijos y con mi esposa decidimos aminorar el esfuerzo para ellos. Este año fuimos por una opción más relajada. Salimos de Ezeiza y retornamos a Aeroparque en 2 vuelos hermosos, que fueron los primeros para todos, porque antes nunca habíamos usado el avión como medio de transporte. Ya en Florianópolis tomamos un Uber que nos llevó desde el aeropuerto hacia la zona norte donde está el departamento que habíamos alquilado en Playa de los Ingleses, una opción ideal para estar en familia. La franja de arena es muy amplia, con aguas templadas y una excelente estructura comercial muy completa, especialmente en la zona del centro histórico de Floripa, con sus calles adoquinadas y arquitectura colonial como el Mercado Central, la Catedral Metropolitana, símbolo de la religiosidad de la ciudad, todo en muy buen estado de conservación. El Puente Hercílio Luz, un icono arquitectónico, y otros lugares que enriquecen la experiencia cultural en la ciudad. La diversidad de atractivos brinda un recorrido fascinante, adentrándose en sus tradiciones, historia y belleza. Eso era todo nuevo y usando aplicaciones nos fuimos desplazando en transporte todos los días a un balneario distinto entre los 42 ofrece la isla. Algo interesante para señalar es que saliendo del departamento a 20 metros teníamos monopatines que se encendían con la aplicación y pagabas un real por cada minuto para utilizarlos y eso hicimos en algunas oportunidades”.

¿Cuál fue la playa que más les gustó?

Barra da Lagoa. Tiene como un arroyito a un costado en medio de un paisaje hermoso. La pesca es su principal actividad económica y eso se deja ver desde el primer momento, tan pronto llegues encontrarás decenas de embarcaciones que entran y salen a la tarea. Allí van muchos aficionados al surf y snorkel. Otra playa de agua muy tranquila es Ponta das Canas, con morros alrededor. Nosotros evitamos alojarnos en Canasvieiras porque hay mucho ruido provocado por tanta gente que va allí, con cierto parecido a Mar del Plata por la actividad. Se ven muchísimos argentinos y es un lugar más barato con sistemas de tenedor libre entre 12 y 15 mil pesos. Ingleses, nuestro lugar era más tranquilo, aunque un poco alejado y si tuviésemos que volver tal vez optaríamos por algo más al medio para achicar las distancias que siempre hacíamos en Uber. Hay otra playa llamada Jureré Internacional con gente de mucho dinero al juzgar por las mansiones y los modelos de los automóviles que se ven. Aunque debo destacar que Ingleses tiene una arquitectura muy moderna y excelencia en el aspecto de las casas, tanto en el complejo de departamentos muy bien armados como donde nos alojábamos nosotros. El nuestro tenía 2 dormitorios, 2 baños, piscina, gimnasio, quincho, biblioteca y otros amenities como reposera, carritos y tablas para los niños.

¿Cuánto tiempo estuvieron y cómo estaba el clima?

Salimos después de la Fiesta del Trigo, desde el 14 al 24 de marzo con temperaturas de 28 a 30 grados. Encontramos costos un poquito más caros este año, pero muy competitivos y en otros casos más bajos. Yo era el encargado de ir al supermercado, cosa que me gusta hacer también en Tres Arroyos. Por ejemplo el kilo de bananas estaba a 1.200 pesos nuestros; un ananá enorme, a 3.000; el kiwi a 4.000 cuando acá te costaría 10.000. Mucho me llamó la atención el precio de la palta que lo abonabas a 1.600 pesos el kilo, cuando aquí vale eso la unidad. Es porque la producen allí, al igual que el coco. Los productos que ellos cosechan tienen esos valores, distinto a lo nuestro que lo pagamos a precio internacional. Los brasileños no siembran tomate y les cuesta el mismo precio que a nosotros; lo mismo pasa con la uva o la manzana, que no es de ellos. La carne un 30 por ciento más barata. El pollo es también de valor más bajo. Pero me llamaba la atención el precio elevado de las panificaciones.

Si bien ustedes cocinaban en el departamento, también tendrás lo que te costaba ir a comer a un restaurante.

Seguro. Por ejemplo, una picada grande que contenía camarones, rabas y langostinos para 4, la pagamos 80 mil de los nuestros. Comimos muy bien y sobró una parte. En la playa, un choclo 5 mil; una cerveza de lata en un parador 2.800 y si la comprás en un supermercado 1.200.

¿Los precios de la indumentaria?

Por ejemplo las remeras básicas y otras prendas valen lo mismo que aquí. En cambio, convenían mucho las zapatillas el año pasado, pero este año se equilibraron. Los chocolates están actualmente muy baratos; los yogures y lácteos también. Lo mismo pasa con el whisky. Los vinos están más a tiro después de haber estado muy caros. Para destacar, la educación tiene un muy buen presupuesto con ayuda para comidas y alquiler a los estudiantes destacados. Otra cosa que vimos fueron unos minibuses nuevos que utilizan para trasladar gratuitamente a los estudiantes que se anotan. En la salud tienen siempre prioridad para su atención las personas mayores. Y en Camboriu hay ómnibus gratuitos para los turistas que recorren toda la costanera. También los trabajadores tienen un bono gratuito para llegar a sus tareas.

Pago digital y buenos recuerdos

Nos explicaba Gerardo en la charla que la manera más ventajosa que encontraron era abonar mediante el Pix, el sistema de pagos instantáneos del Banco Central de Brasil, operativo 24/7, que permite transferir dinero y pagar en comercios al instante usando códigos QR o alias. Funciona en todo Brasil, incluso para extranjeros, a través de billeteras virtuales (como Prex, Mercado Pago, Belo, Lemon) sin necesidad de una cuenta bancaria brasileña. Los usuarios y turistas en el comercio, eligen la opción Pix, escanean el código QR que genera el vendedor con la propia app y confirman. La aplicación hace la conversión directa (ej. pesos argentinos/dólares a reales) y debita el monto. El dinero se acredita en segundos y no tiene comisiones para el comprador. Para usarlo es necesario tener internet en el celular, descargar una billetera virtual que acepte Pix y cargar saldo antes de pagar.

¿Hicieron excursiones cercanas a Florianópolis?

La única que contratamos por agencia allá fue a la Isla de Campeche, considerada como el Caribe de Florianópolis. En realidad después nos dimos cuenta que podríamos haber llegado por nuestra cuenta en Uber al puerto, tomar la lancha y pagar la entrada a la isla, lo que hubiera sido mucho más conveniente en materia costos, ahorrando un 50 por ciento. El lugar está a unos 40 minutos de traslado terrestre y luego navegando 25 minutos para llegar a destino. La isla es muy virgen, tiene un par de baños y una confitería. Justo ese día tuvimos un espectáculo aparte allí, porque en un momento vimos que se quebró la habitual paz de ese paraíso. Estábamos tomando sol y de pronto vimos un jet sky que llegaba con varios bomberos guardavidas. Bajaron corriendo para auxiliar a una señora que se había descompensado y empezaron a gritar que todos cerremos las sombrillas. Unos momentos después apareció un helicóptero con un médico en una escena que nos pareció muy de película y que finalizó cuando se llevaron a la mujer al territorio para atenderla convenientemente.

¿Qué recuerdos tienen de Camboriú?

Muy gratos, especialmente para los chicos, que quieren volver. En realidad nosotros tenemos una casa familiar en Claromecó donde vamos todos los fines de semana. Como nuestros hijos andan muy bien en el colegio, tratamos de estirar el verano con esas escapadas a Brasil. El más grande, Tomás, que ya tiene 14 años nos dijo que el próximo sería nuevamente a Camború, porque les sorprenden los grandes edificios, algunos de Neymar e incluso dicen que uno en construcción es de Messi, la rueda gigante, el telesférico, el Cristo y allá ven a cada momento los automóviles que andan por la calle, como Ferrari, Lamborghini y sumando los yates se parece a una ciudad de primer mundo. El lugar es impactante, pero las playas no, porque siempre están abarrotadas de gente y vamos a lugares más alejados como Laranjeiras o hacíamos unos 100 kilómetros para llegar a las aguas transparentes de Bombas y Bombinhas. También colapsa Camboriú en Navidad y fin de año, porque está todo lleno para cumplir la tradición del ritual de las 7 horas, vestidos de blanco con los fuegos artificiales. Impactan también en Pascuas los conejos y muñecos y tantas tradiciones que se han perdido aquí en Argentina. Son un pueblo de festejar mucho y se destacan por la atención al turismo. No hay playas privadas y no existen los negocios con estructuras como un parador sobre la arena, sino que los ubican sobre las veredas de la Avenida Atlántica. De allí bajan los camareros y te dejan la carta sin obligación de consumo. Si llevas tu sombrilla te dejan una mesita para que estés más cómodo o te alquilan un paquete de comodidades si lo deseas. Recordamos un ejemplo con nuestra familia, donde le vendieron unas 10 cervezas a un grupo, volvieron a la media hora y como había dos que no se habían consumido, les repusieron otras tantas bien heladas, sin cargo. Ejemplo de gentileza y buena atención al turista. Otra particularidad fue ver muchos argentinos vendiendo choripanes y sándwiches de milanesa con muy buenos dividendos. De noche es muy destacada la iluminación en toda la costanera.

A todo ésto agregaba nuestro entrevistado que el viaje en tour y en ómnibus se hace muy largo y cansador si es en un solo tramo. Aconseja tomar una propuesta de las que paran una noche en un hotel de Termas de Federación o en Cataratas del Iguazú, para que sea mucho más grato.

“El alma de la organización es mi esposa Marilina Dr Marcos. Llama, contacta, busca precios, baja plataformas, aplicaciones y demás”. Ella, sus hijos Tomás y Pilar junto a Christian vivieron 4 viajes turísticos en familia que les trae los mejores recuerdos. El Brasil del carnaval, el fútbol, la música, la gastronomía, el clima, la religiosidad y las tan visitadas playas por los argentinos.