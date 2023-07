RODRIGO OVIEDO Y EL DESCUBRIMIENTO DE LA XILOGRAFIA

Rodrigo Oviedo reside en Claromecó, e incursionó en la xilografía desde el año 2019 luego de recorrer otras técnicas artísticas. Buscando inspirarse en la naturaleza y en diversas situaciones de la vida diaria, le contó a “El Periodista” en qué consiste su arte y qué busca plasmar en sus obras

Junio 2023

¿Cómo se trabaja la técnica de la xilografía?

La xilografía es una de las artes gráficas más antiguas que existe, digamos. Más o menos se empezó a gestar por 1800 en China, donde se empezaron a fabricar los primeros tipos móviles. Tipos móviles son las letras talladas en madera que sirven para imprimir textos, las primeras imágenes también.

Con el correr del tiempo se fue perfeccionando y empezaron a aparecer xilografías más sofisticadas. Se empezaron a imprimir los libros también en serie, ya que antes eran escritos a mano y también ilustrados a mano, algo muy costoso. Solo tenía acceso a ese tipo de cosas la gente que podía costearlo, la información y todo esto no era accesible para un campesino, por ejemplo, mucho menos un esclavo, esas épocas eran bastante duras.

La xilografía básicamente se trabaja sobre la madera, se hace una ilustración sobre la misma, algunos prefieren hacer una transferencia con papel carbónico, otros ilustran a mano directamente sobre la madera y después es tallada quitando todo lo que no se quiere transferir al papel o sea que va a quedar en relieve lo que sí se va a transferir.

Y se hace a través de una tinta xilográfica o tinta de imprenta, se pasa con un rodillo sobre la superficie entintando así todo lo que se va a transferir al papel, se ejerce presión con una prensa o con cualquier objeto que vos puedas pasar sobre el papel, para que ejerza esa fuerza y así es como queda la estampa.

¿Qué herramientas se utilizan para esta técnica?

Primero y principal vamos a necesitar la madera. La madera es mejor si ya está cortada en un formato donde consideremos que nuestro diseño va a quedar proporcionado, después se pasa a tallar con las gubias, que son unas herramientas tipo formón. Las más utilizadas generalmente son las gubias que tienen la punta en forma de V corta, donde nos permite hacer trabajos más finos, líneas más finas, más delicadas, etc., y otra gubia con forma de U, que esa nos permite quitar mucho más material que la otra.

Después hay otras herramientas, otras gubias que sirven para cortar la madera, para desbastar más en profundidad. También necesitamos tinta xilográfica, tinta de imprenta, que es una tinta bastante espesa donde hay que amasarla digamos para obtener la textura deseada para poder trabajarla como corresponde, y se necesita espátula para quitar la tinta del tarro, para amasarla sobre una superficie plana. Generalmente es conveniente usar un vidrio, superficie que no es porosa, no se ensucia, es fácil de limpiar, esto se amasa con la espátula y con un rodillo de caucho, se estira la tinta, se va estirando y se va cargando el rodillo de esa tinta, que es la que vamos a pasar sobre la superficie de nuestra madera ya tallada, que ya tendría el nombre de matriz esa madera, taco o tela.

Bueno, una vez que tenemos entintada la matriz, se coloca un papel o tela sobre la matriz ya entintada. Digo papel o tela porque son los materiales más nobles o que más se prestan para trabajar la xilografía, y se ejerce presión. Nos ayudamos con la presión, con una herramienta importante de la gráfica que es una prensa, una prensa tórculo o de rodillos, donde pasa la matriz con el papel por debajo de los rodillos y ejerce la presión correspondiente para transferir la tinta de la matriz al papel. Bueno, esas son las herramientas que se usan en la xilografía, espero no olvidarme de ninguna.

La opción por el arte del abuelo

¿Por qué decidió trabajar con esta técnica?

Siempre fui a experimentar con el mundillo relacionado al arte. Ya de chico me gustaba dibujar.

En casa había cuadros que estaban pintados por mi abuelo y muchos libros que eran de él, todo relacionado con las bellas artes, la pintura, el grabado, la escultura, la ilustración. Yo trataba de copiar todo eso, o veía dibujos de mi abuelo y pensaba en lo bien que dibujaba. Quería lograr eso.

Con el tiempo se fueron desarrollando mis ganas y mis aprendizajes, después empecé a hacer cuadros de pintura también, probé con la escultura, también hice tatuajes en una época y un buen día compré unas gubias, porque en ese momento estaba haciendo tallados en madera, o sea esculturas en madera -unas caras- y para ese fin las compré.

Un buen día dije ‘vamos a probar las gubias’ a lo que corresponde con la xilografía, hice un garabato y lo empecé a tallar.

Me gustó tanto el proceso que no pude parar. Dije, ‘guau, esto es hermoso’. Es como que convergía todo ahí, no en una sola técnica. Porque utilizás una madera donde toma la forma de la imagen. O sea, la pasás como si fuese 3D, porque la podés sentir con las manos. También está la ilustración presente, porque así se inicia todo. Y después, bueno, cómo va tomando forma una vez que entintas la matriz, vos no sabes cómo va a quedar la estampa hasta que lo haces, es todo un misterio, algo místico que se va creando en el proceso y esa sorpresa me llama mucho la atención.

Vida y obra



¿Qué busca retratar en sus grabados?

Mis trabajos están relacionados con la naturaleza, con la flora, la fauna, ya sea del campo, ya sea del mar, de algún bosque, de las montañas, de la ciudad también. Es lo que va saliendo, digamos.

¿Hace cuántos años se dedica a la xilografía?

La técnica la conozco hace muchos años, pero todo tiene un proceso en el cual se requieren varios años de aprendizaje, todo va llegando a su debido momento. Concretamente, me empiezo a dedicar a la xilografía en el 2019, donde redescubrí lo que era, ya haciendo el proceso con las herramientas que corresponde, porque antes de eso venía imprimiendo con tintas acrílicas, pintura acrílica, no es lo que corresponde para llevar a cabo una estampa.

¿Hay algún artista que lo motivó?

Mi abuelo que, a través de sus cuadros, sus pinturas, sus ilustraciones, sus libros, ha abierto unas puertas importantes para mi vida. Lo más loco es que no lo conocí personalmente porque ya había fallecido cuando nací.

De alguna manera lo conocí a través de sus libros, pinturas, él estuvo influyendo y a través de estos libros conozco a un artista en particular, llamado Alberto Durero, un grabador, pintor alemán, que había perfeccionado la xilografía a niveles maravillosos.

¿Qué busca transmitir con sus grabados o cuál es su fuente de inspiración?

Uno cuando hace una imagen, lo hace porque lo sintió así en ese momento. Por ahí hay días que te levantás inspirado, pensando en algo particular y lo decidís plasmar en el trabajo.

O ese día te conmovió una flor que viste, o un pájaro o alguna situación en la calle, es algo que viste que te transmitió una sensación. Ahora si al receptor le transmite algo bueno, está genial ese sentimiento. Eso me lo tienen que decir los que ven mi trabajo, qué es lo que sienten. Uno trata de hacer cosas positivas, ya que hay tanta desgracia en el mundo, dejar una linda imagen, porque también a veces salen cosas distópicas y las llevo al trabajo xilográfico también. La naturaleza es, digamos, la fuente de inspiración principal para mí. Eso es lo que me motiva a cuidar, a transmitir y si se van contagiando de eso, mejor.

¿Cómo llega a vivir en Claromecó?

Por el año 2015, más o menos, se había complicado mucho la situación del país, como siempre. Pagar alquiler, sobrevivir día a día era difícil. Había tenido un accidente también con la moto que me impedía caminar. Justo coincidía que tenía que renovar nuevamente el alquiler, donde te piden un montón de cosas por adelantado, así que tomé la decisión de venirme para Claromecó, donde ya estaba mi familia. Así empezó mi estadía en este hermoso lugar, antes de eso solía venir de vacaciones, a hacer las temporadas en verano, no fue un cambio drástico, pero con el tiempo te das cuenta que vale la pena hacer ciertos cambios en la vida.

Bien recibido

¿Fue buena la recepción de Claromecó ante este arte?

Sí, total. Más que nada en verano, donde suelo estar en la feria. Hay mucha gente que no sabe de qué se trata y pregunta y vos le vas contando cómo está realizada la estampa en el papel, le explicas lo que es la técnica de la xilografía, muchos se quedan, ‘oh, mira qué bárbaro, qué laburo de loco’.

Después también está el que se acerca que ya sabe todo el trabajo que hay detrás de eso, porque quizás han estudiado bellas artes con orientación al grabado y saben del trabajo que requiere, de lo que implica, lo artesanal de todo el proceso. Y así vas tejiendo amistades.

¿Qué planes a futuro tiene en cuanto a su trabajo con la xilografía?

Bueno, trato de no hacer planes a futuro. Siempre constantemente hay nuevas cosas que uno quiere hacer, pero no me gusta contar hasta que se concreten. Lo que sí puedo decir es que siempre hay en mi cabeza imágenes para retratar, todos con la misma temática. Es eso, en cuanto al futuro seguir trabajando, seguir aprendiendo, descubriendo cosas, porque es algo que constantemente estás aprendiendo, no es que uno sabe y ya está, se terminó todo ahí. Ese es el plan a futuro o la idea que tengo al respecto con este trabajo.

¿Cómo se pueden adquirir sus grabados?

Los trabajos que vengo realizando están subidos en el Instagram, que es Xilografías del Sur, también en Facebook. La página se está actualizando constantemente, ya que voy subiendo los nuevos trabajos que voy realizando. Y también pueden hacer sus pedidos, pueden pedir sus diseños personalizados, las imágenes que más les gusten. También está el mail que es xilografíasdelsur@gmail.com