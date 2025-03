Amor a la mexicana

EL PERIODISTA HUGO SEGUROLA Y SU PARTICULAR DIARIO DE VIAJE

Conductor durante años de un importante programa de televisión en Tres Arroyos, el dorreguense Hugo Segurola se conoció por redes sociales con Verónica Barraza, mexicana, y ese vínculo lo llevó a la tierra azteca. Esta es su bitácora, compartida con “El Periodista”

Marzo 2025

México es un país con acervo prehispánico vigente que por costumbres, historia, arquitectura, tradiciones y cocina, excede ampliamente el rol de mero destino turístico. Un dorreguense con trayectoria periodística reconocida en Tres Arroyos estuvo allí 45 días, el tiempo suficiente para investigar, disfrutar y compartir con sus habitantes lo que fue un viaje inolvidable. Lo invitamos para que nos cuente esa experiencia.

El protagonista de la entrevista es Hugo Segurola, destacado hombre de medios, reconocido por su “Cuarto Poder” televisivo y ahora ejerciendo la profesión radial en su Coronel Dorrego. Se conoció con la mexicana Verónica Barraza por las redes sociales, pasaron los meses y hoy son novios. Ella estuvo dos veces en Dorrego y ahora invitaron a Hugo a que conociera personalmente a su familia en la ciudad azteca donde residen y así fue.

“Comenzamos una relación virtual en 2020 durante la pandemia. A fines de 2021 estuvo 3 meses en mi ciudad y volvió a comienzos de 2024. Yo tenía que devolver la visita, respondiendo a la gentileza de ella y sus padres, a quienes también contactaba por las redes y me conocían por mi trabajo siguiendo mis programas. Yo sabía quiénes eran, qué hacían y valoraba su sentido de familia”.

Las percepciones de un periodista de toda la vida le generaban interrogantes que comenzaron a resolverse ni bien llegó al Aeropuerto Internacional Benito Juárez del Distrito Federal.

“Desde allí viajé a Torreón, la ciudad de mis receptores, a 1065 kilómetros del Distrito Federal hacia el Norte. Una metrópoli muy pujante con unos 700.000 habitantes y una situación económica muy buena, a raíz de la industria, una cuenca lechera que es la más importante del país y Lala, una empresa láctea muy importante que sirve al mercado nacional, pero también exporta a Brasil y Estados Unidos. También se destacan la producción de algodón, trigo y maíz entre otras variantes de la agricultura; se cría ganado bovino, caprino, porcino y avícola en cifras importantes”.

“No fui con la idea habitual de los turistas de conocer las tan promocionadas playas, sino estar mucho en contacto con la gente del lugar y a partir de ahí rescatar los aspectos históricos que a mí me interesaban mucho junto los temas políticos y sociales. También con el mismo propósito conocer otras ciudades y estuvimos en Durango, Palacios, Lerdo, Bermejillo. Llegué también a Monterrey, una ciudad industrial muy desarrollada y muy cerca de ella la pequeña localidad San Pedro Garza García, en Nuevo León, a la que muchos califican como la más rica de México, donde hay gente dueña de grandes fortunas. Precisamente en Monterrey está el Club Rayados, cuyo equipo dirige Martín Demichelis y me encontré a almorzar en el restaurante del estadio con un dorreguense que vive allí. En Torreón el equipo más importante de la ciudad es el conocido Santos Laguna que anteriormente era de la firma Corona y luego pasó al Grupo Inmobiliario Orlegi.

Hablanos de la cultura prehistórica que tiene el país, que quizás es el mejor ejemplo de mestizaje en el mundo y un muestrario de tantos valores culturales diversos como etnias existentes.

México tiene una muy rica historia por la presencia de los aztecas y también de los mayas que le dieron una riqueza cultural muy importante. Y además observé mucho respeto por las tradiciones y las diversas corrientes étnicas. Pude rescatar el riquísimo pasado y raíces que tienen que ver con la conformación del territorio, con valores muy arraigados en la sociedad actual que se ven en la protección cultural y también en el aspecto religioso. Por ejemplo, quedé maravillado en el día de la Virgen de Guadalupe por el respeto y la devoción que hay para con ella. También se valora mucho a la corriente aborigen que estableció los primeros pasos.

La cultura mexicana adoptó la visión de los mayas respecto a la muerte percibiéndola como una etapa que merece celebrarse, al igual que la vida, por lo que se la acepta abiertamente con gran respeto y hasta con cierto humor. Tal vez el más claro ejemplo lo presenta la fiesta más popular y antigua del país, como es el Día de los Muertos, que se celebra desde el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre en todo el territorio, honrando a los desparecidos de una manera alegre, muy especial, colocando altares decorados con flores. Los hogares limpian sus casas y los sepulcros de sus familiares y piden para ellos paz y tranquilidad. Las calles se llenan de música y altares, comen un delicioso pan elaborado con anís y naranja, a la vez que el Museo Nacional de Arte lleva a cabo una exposición de llamativas pinturas que representan calaveras y esqueletos.

“Todo está referido a la figura de la muerte, incluso en los comercios, pero no como un hecho trágico, sino como algo festivo. La gente vibra porque entiende que es homenajear a aquellos que están en otro plano, algo muy distinto a nuestras costumbres”.

Es un país con muchos habitantes.

En el censo de 2020 se señaló que vivían por entonces 126 millones, estimando actualmente unos 130 millones. Es el país hispano parlante más importante en esta parte del mundo y ocupa el décimo primer lugar dentro de las naciones más pobladas del universo. También debo decir que con semejante número todo es posible, incluyendo el preocupante narcotráfico enfocado en otros sectores y no precisamente en el ámbito de la zona donde viví y me moví bastante. Hay en general un buen sistema de seguridad, sin presencia masiva de fuerzas uniformadas. Los que complican las cosas son los cárteles, pero en otras regiones como Sinaloa, Jalisco y Juárez donde hay panoramas más calientes.

En general es un país financieramente equilibrado y con una economía pujante, ¿observas lo mismo?

Sí, realmente. Están bien porque además si bien los ingresos en un promedio “per cápita” no son elevados, el costo de vida es accesible y uno lo percibía si hacíamos comparaciones con nuestra moneda. Ellos privilegian el peso mexicano sobre el dólar, porque están en una posición interesante ante el billete estadounidense y le dan valor a la defensa de su moneda. Yo estuve la mayoría de mi tiempo en esa zona rica, pero en la mirada panorámica ves que el mexicano está bien porque además tiene una buena obra social. Las políticas que implementó el partido político MORENA, de orientación hacia la izquierda y que tuvo como gestor al ex presidente López Obrador armó un entramado que resultó muy interesante que caló fuerte. Por ejemplo, hay casi una doble jubilación que es un hecho distintivo para considerar a las personas mayores. Ese estilo lo continúa la actual mandataria Claudia Sheinbaum, una mujer de mucho carácter y con una personalidad muy firme que resulta ser muy respetada por la población. Se suponía que la presencia de López Obrador como artífice de su candidatura iba a influir demasiado en su gestión. Sin embargo, ella sigue esa línea gubernamental pero con una impronta propia. Es muy valorada y tiene -al menos por ahora- una altísima imagen sobre todo por las posturas que mantuvo frente a las amenazas del presidente Trump hacia los países fronterizos de los Estados Unidos. El mexicano tiene un alto grado de patriotismo y de defensa de sus valores y el papel de esta mujer los entusiasma. No hay que olvidar que el país estuvo marcado durante décadas por las políticas del PRI, que gobernó nada menos que durante 71 años. Por otra parte, ella tiene la costumbre de brindar todas las mañanas una conferencia de prensa ante los medios nacionales y corresponsales de otros países, de una forma muy amena y atravesando todos los temas que preocupan a los ciudadanos. Estuve en mi permanencia siguiendo todo ese proceso a través de los diarios de papel, que para mí tienen un sabor distintivo en la lectura, algo que en general la población también conserva por sobre la opción de las noticias por internet.

Por conocerlo, sabemos que Segurola le aporta a su sólida formación periodística la decisión diaria de conversar con la gente en el lugar que se encuentre, para conocer y profundizar sus conocimientos sobre las comunidades y su problemática.

“Me tocó compartir mucho diálogo con los pobladores y hablamos de los trabajos formales, las tareas independientes y la dedicación que le dan a la preparación de sus alimentos o disfrutarlos en restaurantes y fiestas populares en las cuales son muy participativos. Por ejemplo, vi cómo con pocos elementos realizan algunos su trabajo callejero como una alternativa para conseguir luego una formalidad. También me llamó la atención cierto comercio que tiene sus puertas abiertas durante las 24 horas, por ejemplo en panaderías donde vos podés ingresar a la cuadra y ver como están elaborando el pan, sus especialidades y por ejemplo elegir tus facturas. También pasa en las farmacias muy grandes, que no solo expenden medicamentos, sino también productos de primera necesidad, alimentos y bebidas. En algunos casos tienen un médico permanente para atención primaria o emergencias, algo que denota también la influencia estadounidense en esa costumbre.

En la cultura y las artes, los mexicanos tienen también muchos exponentes que han trascendido al mundo. Por ejemplo, Octavio Paz, el poeta Amado Nervo, la pintora Frida Kahlo, los actores Mario Moreno “Cantinflas”, Roberto “Chespirito” Gómez Bolaños, los cantantes Jorge Negrete, Pedro Infante, Vicente Fernández, Luis Miguel, “Chavela” Vargas, en el cine María Félix y Pedro Armendariz, entre tantos y en otro ámbito los grandes campeones de boxeo como “Canelo” Alvarez, Julio César Chavez y Roberto “Mano de Piedra” Durán.

Costumbres y encuentros

“Yo todos los jueves tenía una reunión con el padre de Verónica, don Raúl Barraza García, un importante empresario metalúrgico de Torreón y un mexicano que se dedica a la producción y venta de mármol en Chicago. Eran encuentros muy lindos donde intercambiábamos opiniones y entre otras cosas no faltaba la música, la cerveza y algún tequila. Y ellos mostraban siempre interés por conocer cosas de Argentina, de nuestra política y economía. Sabían de Malvinas y otros aspectos de la historia, además de los vaivenes democráticos. Charlas verdaderamente enriquecedoras, donde pude un poco desmitificar la figura del argentino “agrandado” y con cierta soberbia, que por allí es personificada por los porteños, pero que es muy distinta en la gente del interior. Me escuchaban con mucho respeto y nos preguntaban sobre terminologías nuestras o la imagen generalizada del ego argentino que nos hizo mal en oportunidades. Y con los diálogos se iban revirtiendo esas posturas que nada tenían que ver en general con los habitantes de ciudades como las nuestras. Sucede también que mexicanos en Argentina hay muy pocos, pero a diferencia de esto en México residen muchos argentinos, que han ido a trabajar o ligados al fútbol y las artes. Incluso hay varios dorreguenses que viven allá. Y a mí me gustaba profundizar con ellos lo que fue el contexto de la Ravolución Mexicana de 1910 a 1920 porque nos pone más cerca generacionalmente, que marcó un antes y un después de lo que fue el país. Las figuras de Emiliano Zapata y Emiliano Villa fueron claves en esa etapa, incluso en esa zona del Norte donde Villa comenzó el proceso de lucha contra la dictadura”.

No puedo dejar de preguntarte por las características de las comidas y sus famosos aderezos picantes.

También me fue muy bien en ese aspecto, porque con la presencia de Verónica en Dorrego algo ya conocía, como por ejemplo saber que hasta los niños gustan de las golosinas con picantes. Me adapté muy bien e incluso superé algunas pruebas y aunque a mí siempre me costó no comer con pan, ellos buscaron soluciones para eso. Por otra parte, usan mucho las manos para llevar los platos a la boca y no estaba acostumbrado a eso. Pero más allá de esos detalles todo resultó óptimo. Con los horarios y las costumbres también me tuve adaptar porque son muy fuertes los desayunos sobre las 10 de la mañana, con huevos, jamón y mucho más. El almuerzo lo hacen sobre las 3 de la tarde y después vendrá la cena. Otra cosa que perdí fue la siesta por una razón lógica de andar en forma constante para aprovechar la experiencia de visitar más lugares, Por ejemplos fui a los sitios de Durango donde se filmaron las famosas películas del Far West, en paisajes áridos, rocosos y vi los característicos set cinematográficos que todavía muestran los famosos bares y las calles donde se enfrentaban los vaqueros.

México es también un país de alternativas turísticas muy interesantes, con sectores culturales muy importantes como el Distrito Federal donde sobresale el Zócalo, los museos y las catedrales o ciudades como Taxco, en la provincia de Guerrero, nombrada Patrimonio Nacional y zona de Monumentos Históricos del País. Y con respecto a quienes prefieren el mar lo ofrece desde dos sectores. El Océano Pacífico con las playas de Mazatlán, Puerto Vallarta, Zihuatanejo y la tan famosa Acapulco de los festivales de cine. O por el Golfo de México , Mérida, Playa del Carmen, Cancún y Cozumel.

“Tienen mucho turismo que llega de todo el mundo y están queriendo superar los problemas que causa la gran concentración de gente en sus grandes ciudades como el DF con 20 millones de habitantes, sobre todo para el traslado y derivación, sumado a los inconvenientes del medio ambiente. Otro tema que les preocupa por estos tiempos es el conflicto generado por Estados Unidos que vuelve a insistir en la ampliación del muro que levantaron en parte de la frontera, cercano a los 1000 kilómetros de extensión, los aranceles económicos que imponen y la deportación de inmigrantes que creo les va a causar muchos problemas a los propios norteamericanos porque se van a ver privados del trabajo de mexicanos, portorriqueños, colombianos, dominicanos y de otros países, que son los que sostienen gran parte de la mano de obra en la economía. En otros ámbitos que pude observar, el sistema educativo es ciertamente parecido al nuestro y me llamó la atención algo que tiene que ver con la salud. El sistema privado tiene algunos sitios a los que los que llaman “Salud Digna” donde hay accesibilidad a muy bajo costo con excelencia de profesionales. Por ejemplo por un electrocardiograma se paga en mexicanos, lo equivalente a 6 dólares. Un estudio completo de diversos análisis, está en unos 13 dólares. Es muy accesible el costo de la buena cerveza y de las comidas; también descuentos reales del 70 por ciento en ropa y demás los fines de semana”.

Una historia con fans

Por tu muy interesante Diario de Viaje que publicaste en las redes advertimos el seguimiento que hicieron numerosos dorreguenses, con múltiples expresiones de cariño que te enviaban tanto a vos como a Verónica.

Por la forma de ser de Verónica, amable, componedora y con muy buen humor ya se ganó el afecto de mucha gente. Ella hoy tiene en su Facebook numerosos amigos dorreguenses. Lo mismo me hicieron sentir a mí allá, no solo la familia, sino en los comercios cuando detectaban por la forma de hablar que soy de esta parte de Sudamérica. Me costó volver y desprenderme de tantas expresiones favorables a mi persona, de su condición de muy “familieros” y de su forma de canalizar las emociones. Soy muy agradecido a la familia de Verónica porque se esforzaron en atenciones, me llevaron a conocer otras ciudades, me colmaron de regalos y tuve que dejar algunas prendas mías allá porque ya no tenía lugar en mis valijas.

Hermosa historia protagonizada por Hugo y Verónica, que se conocieron por las redes y ya han compartido tres amplios espacios de su vida, dos veces en la tranquila, tradicional y receptiva Coronel Dorrego. La tercera en México, un país de puertas abiertas, con un pueblo fiestero y religioso protegido por su Virgen de Guadalupe, la Virgen Morena o La Lupita. Falta ahora el cuarto capítulo. ¿Vuelve él o vendrá ella ?