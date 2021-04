Zona de obras

TRES ARROYOS LLEGA A LOS 137 AÑOS CON MULTIPLES PROYECTOS EN EJECUCION Y POR COMENZAR

Lejos de paralizarse por la pandemia, el distrito tiene en marcha numerosas obras de infraestructura e importantes proyectos en carpeta. Hay 28 futuras radicaciones en el Parque Industrial, que tendrá nuevo acceso. En el Polo Educativo avanza la construcción del Centro de Formación Profesional y arranca la del Conservatorio. Y habrá más pavimento, pozos de agua y trabajos en escuelas. “El Periodista” y lo que viene, en una charla a fondo con el intendente Carlos Sánchez

Abril 2021

Tres Arroyos cumple 137 años. Por segunda vez desde el inicio de las medidas sanitarias por la pandemia, que limitan el desarrollo de grandes actos, el distrito atravesará el aniversario con distintas propuestas, todas pensadas en función de esas restricciones y alerta para minimizar el impacto de la ya inevitable “segunda ola”. Pero a diferencia de lo que ocurre con otros lugares donde una prolongada crisis económica, sumada a los efectos de la situación generada por el coronavirus han traído incertidumbre y más bien parálisis, tanto en la ciudad cabecera como en las localidades se despliegan una importante cantidad de obras y tienen notables avances proyectos vinculados a la producción, la educación y la infraestructura urbana.

Un cambio en el color político de los gobiernos centrales no tomó al intendente Carlos Sánchez desprevenido. Una característica saliente de su gestión ha sido tener siempre listas las “carpetas” con los proyectos que naturalmente pueden aspirar al financiamiento de la Provincia o la Nación, y el estilo de vinculación directa con los municipios propio del kirchnerismo -e inaugurado por el propio Néstor- más la ‘mano’ del diputado Cuto Moreno han hecho el resto. Así las cosas, desde obras de importancia en el Parque Industrial, donde constantemente se venden lotes para radicaciones fabriles, hasta las cloacas del Barrio Olimpo, pasando por cordón cuneta, pavimento e importantes avances en el Campus Educativo son parte de este presente tresarroyense que promete.

“El Periodista” entrevistó al intendente Carlos Sánchez para repasar esta particular coyuntura, en una charla en la que no estuvieron ausentes las asignaturas pendientes, como la necesidad de una obra importante para mejorar la provisión de agua, y tampoco el balance necesario a un año de la inesperada irrupción del COVID-19 en la vida de todos.



La gestión de la pandemia

Transcurrió un año desde que se tomaron las primeras medidas para intentar hacer frente a la expansión del virus, y fundamentalmente, poder responder desde el sistema de salud. Hoy, para Sánchez, aquella preocupación primigenia se tradujo en experiencia. “Lo dije en la apertura de sesiones del Concejo; creo que nunca imaginamos que se viviría algo así, tan fuerte. Pero estamos pudiendo transitarlo gracias a la vocación de servicio del secretario de Salud, el doctor Gabriel Guerra, pero también los demás médicos, las enfermeras, mucamas. Y el resto de la población, que también ha cumplido su rol. Porque yo he tenido reuniones absolutamente con todos los sectores; un día venía la gente del campo, otro día los de la industria, los comerciantes de todos los rubros, el deporte, la cultura. Con todos pasamos por conversaciones”, advirtió.

El desafío fue buscar el equilibrio y la posibilidad de retorno a una cierta normalidad con el menor impacto posible, admitió el jefe comunal. “Primero cuando fue necesario cerrar todo, yo creo que todos los sectores lo entendieron: acá -dijo el intendente desde la sala de reuniones contigua a su despacho- no hubo discusiones ni cuestionamientos fuertes. Y después se fue buscando la forma de que todos pudieran volver a su actividad”.

Un punto estratégico fue la decisión de unificar la respuesta sanitaria pública y privada, una idea que cuando se intentó llevar a la práctica a nivel nacional, fue duramente resistida. “Es un tema difícil, pero nosotros somos menos y hay que agradecer al sector privado de la salud que aceptó la propuesta, y que quizá, hay que decirlo, también lo hizo por cierta conveniencia, porque en la medida en que se sumaran esfuerzos era más factible que saliéramos mejor parados”, consideró.

Y cuando parecía insalvable la grieta -¿cuál será el tema que no divide a los argentinos?- entre quienes querían cuarentena estricta y los que proclamaban la libertad a cualquier precio, para el mandatario fue crucial gestionar “un punto medio, porque tenía claro en mi convencimiento de que había que ir por el medio; era un sacrificio abrir, por el riesgo de entrar en una situación delicada de salud, y también cerrar, por las consecuencias económicas para distintos sectores. Se trató entonces de equipar el sistema de salud para dar respuestas; de casualidad en forma coincidente se agotó el tubo del tomógrafo y hubo que reponerlo con un costo muy elevado porque no salió la gestión con Nación e incluso funcionarios del Movimiento Vecinal donaron sumas importantes, y así transcurrió un 2020 con los problemas que todos conocemos pero quizá no tan dramáticos. Como ventaja tuvimos que el campo no paró, la industria prácticamente tampoco salvo unos pocos días, y todos se fueron protocolizando y organizando para poder seguir adelante. Y más allá de las pérdidas de tresarroyenses que todos lamentamos, sin duda, no hubo caos en ningún momento; si bien el Hospital tuvo picos de ocupación nunca se saturó el sistema”, describió.

La zozobra económica que la pérdida de ingresos genuinos por caída de la cobrabilidad y la coparticipación ocasionó al Municipio se fue corrigiendo en principio con el apoyo de la Provincia, con cuyo aporte se pagaron sueldos comunales en tiempo y forma. “Les pasó a todos los municipios con sus más y con sus menos; estuvimos mal pero lo pudimos sortear”, consideró Sánchez.

Un paso adelante

Ya transcurridos los primeros meses del 2021, aun sin dejar de lado la incertidumbre en torno a la temida segunda ola de coronavirus, lo que diferencia a Tres Arroyos de otros distritos -donde ya han existido anuncios por cuanto se recuperó el Fondo de Infraestructura de la Provincia- es la cantidad de obras que ya están en ejecución y las que se pondrán en marcha de manera más o menos inmediata. “Un poco por decisión nuestra y otro poco por el apoyo de los Gobiernos provincial y Nacional, que entienden que la economía tiene que reactivarse y la obra pública opera como un gran dinamizador en ese sentido, tuvimos como siempre los proyectos medianamente listos y por eso pudimos aprovechar esta situación. Así como destaqué el trabajo del equipo de Salud, hay que decir que la gente de Obras Públicas se ha comprometido mucho con su tarea, con la elaboración de proyectos, con la actualización de precios, nuevos trámites y demás, trabajando incluso un domingo si el lunes había que salir con la carpeta preparada hacia Buenos Aires o La Plata”, reconoció Sánchez.

Una de las obras más demandadas por un sector de la comunidad, y estratégica en cuanto a su cobertura actual y posibilidades futuras, es la de cloacas en el Barrio Olimpo. Ya se construyó la colectora, se finalizó la primera etapa, se está ejecutando la segunda y se está programando una tercera, “con cierto compromiso de las autoridades nacionales de que se logre, por lo que con este último tramo se completaría todo el barrio. Esto era algo muy pedido por la gente del barrio, y entiendo que así como otras obras que se están gestionando, tanto de cloacas como de agua corriente, son muy importantes para la calidad de vida de la población”, estimó el mandatario.

Con el nombrado Fondo de Infraestructura, vuelto a implementar por la Gobernación bonaerense a cargo de Axel Kicillof, Tres Arroyos recibirá unos 64 millones de pesos este año. Y lo planificado para utilizarlos es la cobertura con pavimento de la avenida Ameghino desde Caseros hasta el puente Faraónico, sector que ya cuenta con cordón cuneta, luminarias y desagües pluviales. “En las calles linderas a las vías, donde también hay cordón cuneta, se hará la pavimentación hasta Mitre y las luminarias, porque entiendo que es un lugar importante y una entrada y salida de las manzanas que están alrededor hacia el centro”, anticipó el intendente. También se prevé parte de los recursos del Fondo para un tramo de cordón cuneta en Villa Italia.

Al mismo tiempo, continúan los trabajos de cordón cuneta en el barrio de la Escuela 4. Y no son menos importantes las tareas que se ejecutan en establecimientos escolares con el Fondo de Financiamiento Educativo. “Se aprovechó mucho el año pasado, en que no había actividades presenciales, y el ritmo no decayó, de hecho quizá en algunos lugares nos sorprendió el inicio de clases con gente trabajando todavía. Además, después de fuertes gestiones y también con la mano del diputado Moreno se logró que se financie la obra de reconstrucción de la Escuela 5, y seguramente se inaugurará con la presencia de autoridades provinciales”, indicó.

Producción, trabajo y educación

Junto con la industrialización de materia prima, para Sánchez es clave, y lo dice cada vez que tiene oportunidad, seguir apuntalando en Tres Arroyos la generación de un círculo virtuoso de producción, trabajo y educación. Por eso una de sus apuestas fuertes es el Campus o Polo Educativo, donde exhibe un gran avance (de entre un 40 y 50%) la construcción de la primera de tres naves del Centro de Formación Profesional, donde una vez que se finalice ya pueden comenzar a dictarse clases. “Estamos empezando a hacer las bases del futuro Conservatorio de Música, y gestionamos, junto con lo que ya estamos haciendo para que se pueda finalizar la obra del establecimiento de nivel medio empezado en Villa de las Américas, la radicación de otra secundaria más, en el interior del Campus. Y en cuanto a lo deportivo, que entendemos debe ser el complemento ideal de la propuesta educativa para los jóvenes, hay que señalar que solamente faltan detalles para terminar la cancha de hockey allí mismo”, destacó.

Como parte de esta mirada estratégica, Sánchez consideró fundamental la incorporación de la carrera de Medicina a la oferta académica de CRESTA.

Y hay que decir que el Parque Industrial es otro de los pilares de este círculo virtuoso. A la fuerte demanda de lotes por parte de empresas locales y radicaciones foráneas, el Ejecutivo municipal ha respondido con importantes mejoras en la infraestructura. “Allí se está realizando el cerramiento de todo el perímetro, que será finalizado una vez que culmine la obra del acceso principal, sobre la avenida Ameghino. La venta de lotes es muy importante, tanto en el primer fideicomiso, donde quedan muy pocos, como en el segundo, donde ya se adquirieron 28 lotes. Y ya tenemos todo el proyecto armado, para el que esperamos un subsidio de Nación de alrededor de 60 millones de pesos, para llevar la energía eléctrica a todo ese sector, y pavimentar donde se está haciendo la entrada nueva hacia el interior del Parque. Se hizo además un alambrado nuevo y se está habilitando una calle en el sector sur, así que también allí el trabajo es muy importante”, apuntó el jefe comunal.

Otra iniciativa fundamental para esta dinámica es el anteproyecto de construcción de un ramal del ferrocarril que llegue al predio fabril y lo conecte con las vías que se dirigen hacia Bahía Blanca. Recientemente presentada al gerente de Relaciones Institucionales de infraestructura de Trenes, Guido Sánchez, esta propuesta permitiría sacar mercadería de exportación por el puerto bahiense y también por la vía trasandina que va a Chile para salir al Pacífico, desde el mismo Parque Industrial donde se produce.

Agua: un tema crucial

El agua corriente ha ocupado un lugar central en el debate público en los últimos meses en Tres Arroyos. Las características de un verano diferente, que por temor a movilizarse hacia destinos turísticos hizo que mucha gente se quedara en su casa y planificara la construcción o compra de una pileta de natación –hubo récords en este sentido- y el fenómeno de crecimiento propio de una ciudad cabecera que sigue desplegando construcciones privadas y fuertes inversiones que demandan servicios, sumados a una red que viene evidenciando problemas y necesidades, hicieron que el recurso escaseara por momentos. Por eso se están haciendo gestiones desde hace tiempo para una obra de infraestructura que es tan vital como difícil de encarar por lo onerosa. “Hay un cronograma que tenemos para trabajar y que incluye dos pozos nuevos en unos 90, 120 días, que serán licitados por la Provincia, y que se consiguieron gracias a la gestión de Cuto Moreno. Eso insumirá unos 15, 17 millones de pesos. Y hay un segundo paso, una obra ya planteada en la Provincia y que tiene posibilidades de salir, que es un nuevo anillado de unos 20.000 metros, que continúa la obra que se hizo en el gobierno de Cambiemos en 2017, que preveía 25.000 metros en total de los cuales se ejecutaron 4000 en el centro. Y hay otros 20.000, 21.000 metros proyectados para llegar a cubrir la cuadrícula que abarca las cuatro plazas, que es la zona donde las cañerías están más rotas y donde más daño sufren cuando se le da presión al agua para llegar a más altura”, describió.

El proyecto más importante en este tema, no obstante, es la construcción de una cisterna de 4 millones de litros, con troncales de distribución, a ubicar en Lisandro de la Torre y Constituyentes, y que llegaría a abastecer a puntos muy cercanos al centro de la ciudad. Para abastecerla está programada la ejecución de cinco pozos más.

Al mismo tiempo, no se ha dejado de lado la posibilidad de realizar mejoras en las localidades, como la nueva oficina de Turismo de Reta y la que se está comenzando a delinear en Claromecó. Además se adquirió una máquina de demarcación de sendas peatonales, que ya comenzó a cumplir su función en estos días.

“Es muy importante lo que se hace también en el mantenimiento de los espacios públicos, en las plazas, rotondas, avenidas, el Parque Cabañas –donde este año por la pandemia se tomó la decisión de que no entren vehículos y va a seguir así porque le ha dado orden al paseo-. El crecimiento de Tres Arroyos es evidente, pero genera además la responsabilidad de llevar servicios municipales, de garantizar el ordenamiento, y en ese sentido es mucho lo que hay que hacer. Este distrito no estaba planteado como un lugar con barrios cerrados, por ejemplo, y el hecho de que hayan aparecido estos importantes loteos habla de una dinámica de mejoramiento en la calidad de vida que es muy interesante”, sostuvo Sánchez.

En este aspecto, también una cuestión central es la gestión de los residuos urbanos, que pasó de la erradicación de los basurales a cielo abierto a la instalación de dos Plantas de Separación, en la ciudad cabecera y en San Francisco de Bellocq. Este proceso se completaría con una iniciativa interesante, que apunta a generar biogás con los residuos orgánicos. “Ya está funcionando un plan piloto, con el que se obtiene el gas que se usa en la Planta para cosas menores, pero la idea es llevarlo a una escala mucho mayor con un presupuesto de 200, 300 millones de pesos que Nación ve con buenos ojos para invertir en Tres Arroyos. Y así, convirtiendo la basura en energía, pasaremos a ser un modelo en el país”, destacó el intendente.

Finalmente, volvió sobre la idea de apuntar a la consolidación de un corredor en el que la materia prima del campo, su industrialización, la educación y la mano de obra sigan impulsando el crecimiento sostenido de Tres Arroyos. “Por supuesto que faltan cosas, pero vamos a buen ritmo. Aun con los vaivenes que, sabemos, tiene el país, estamos preparados para seguir creciendo y estamos muy satisfechos con lo que se viene haciendo y lo que está planeado para el futuro”, concluyó Carlos Sánchez.