Vivir con orgullo y libertad

INFORME ESPECIAL: HITOS DE LA LUCHA DEL COLECTIVO LGBTIQ+ EN TRES ARROYOS

Junio es un mes importante a nivel mundial para el colectivo LGBTIQ+ ya que el 28 es el Día Internacional del Orgullo. En Tres Arroyos, la lucha de sus integrantes ha tenido recientemente un gran hito que tuvo relevancia nacional: la primera trabajadora trans en el Municipio. “El Periodista” dialogó con diferentes referentes locales para indagar sobre la situación actual y la vida en la localidad

Junio 2021

El mes de junio es reconocido a nivel mundial ya que el día 28 se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+. Se conmemoran los actos de resistencia que se produjeron ese mismo día pero en 1969, en respuesta a una de las tantas razzias policiales en el bar Stonewall Inn, de la ciudad de Nueva York, a las cuales personas trans, gays, lesbianas y bisexuales respondieron con una revuelta que se extendió por varios días y que marcó el inicio de los movimientos por los derechos LGBTIQ+ en el mundo entero.

Dicha fecha se ha utilizado para realizar marchas en todo el mundo, no solo como recordatorio de estos hechos sino también para celebrar las identidades LGBTIQ+. La comunidad, año a año, alza bien alto sus coloridas banderas y lucha por ampliar sus derechos, invitando a reflexionar a la sociedad sobre la educación en la diversidad y la igualdad.

La primera marcha del Orgullo en Argentina se llevó a cabo un 28 de junio de 1992 en la ciudad de Buenos Aires. Participaron más de 200 personas, la mayoría de ellas con pañuelos o máscaras que cubrían sus rostros por temor a ser reconocidas en sus trabajos, barrios y por sus familias.

En el año 2019, a 50 años de la revuelta de Stonewall Inn, se realizó la Primera Marcha del Orgullo de Tres Arroyos. Fue un día histórico para nuestra localidad ya que a partir de esa fecha se instaló una agenda local referida a la diversidad, que a base de la lucha diaria, ha permitido visibilidad y la conquista de algunos derechos.

Ley de Identidad de Género en Argentina

Desde el año 2007 se comenzaron a impulsar distintas propuestas legislativas para crear una ley que garantice a las personas transgénero el derecho a la identidad y a la atención integral de la salud en Argentina. Sin embargo no fue hasta el 8 de noviembre de 2011 que se empezó a tratar el proyecto desde las comisiones de Legislación General y de Justicia del Congreso de la Nación, quienes aprobaron el despacho del mismo para su posterior debate en el recinto.

Así fue que el 1 de diciembre de 2011, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó por 167 votos a favor, 17 en contra y 7 abstenciones el Proyecto de Ley de Identidad de Género. Finalmente y por 55 votos a favor y una abstención, el Senado de la Nación Argentina lo aprobó. Fue promulgada por el decreto N° 773/2012 del Poder Ejecutivo Nacional el 24 de mayo de 2012 y lleva el número 26.743. La Ley fue reglamentada por Decreto 1007/2012, siendo el Registro Nacional de las Personas (ReNaPer) la unidad especializada de asesoramiento y asistencia.

La Ley de Identidad de Género amplió los derechos de las personas trans ya que garantiza el reconocimiento de sus identidades sin patologizarlas, habilitando además el libre desarrollo y el trato digno de las mismas.

También permite pedir el cambio de nombre, sexo y foto en los documentos para personas mayores a 18 años, y para menores con permiso de sus representantes legales.

La persona que lo desee, se puede operar total o parcialmente o hacer tratamientos hormonales para adecuar su cuerpo a su identidad de género. Las obras sociales, las prepagas y los hospitales públicos lo deberán cubrir porque forma parte del Plan Médico Obligatorio, garantizando así el acceso integral a la salud.

Nabi Goin, activista local por los derechos de la comunidad LGBTIQ+ y miembro de la organización de la Marcha del Orgullo de Tres Arroyos, comentó a “El Periodista” que la Ley de Identidad de Género “significó una reparación en términos de derechos para nuestra comunidad históricamente perseguida, excluida y violentada. Además, es una de las primeras en el mundo en no patologizar las identidades trans, incorporando estándares internacionales en términos de derechos humanos y sentando un antecedente y referencia sobre los mismos ante el resto de los países”.

Con respecto a la implementación efectiva de la Ley, manifestó que “si bien data del año 2012, aún no se cumple en su totalidad. En este momento, el ReNaPer no emite documentos por fuera del sistema binario de género (femenino, masculino) y hay muchas personas trans no binaries que permanecen indocumentadas, a pesar de que es un derecho ya conseguido. Existen antecedentes de gente que ha logrado a través de procesos judiciales que no se consigne un sexo en el acta de nacimiento, pero en la actualidad no existe ni un solo DNI por fuera del binario”.

En Tres Arroyos, la situación en muchos casos no es diferente. “A nivel local tenemos varias compañeras y compañeros trans que han podido hacer el cambio registral, la rectificación de sus partidas de nacimiento, como así la obtención de un DNI acorde a sus identidades autopercibidas. Sin embargo, varias identidades trans no binarias no hemos iniciado los trámites de rectificación ya que aún el ReNaPer no emite DNI que no consiguen un sexo femenino o masculino”, expresó.

En ese sentido, las leyes sirven para darle un marco legal a una necesidad por parte de la población, pero al fin y al cabo “lo importante es la implementación efectiva de las mismas. Un ejemplo claro es la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans y No Binarie que tampoco se cumple en su totalidad”, destacó.

El Consultorio Amigable en Tres Arroyos

Si bien la Ley de Identidad de Género contempla el acceso integral a la salud para las personas trans, se ha vuelto necesaria la creación de espacios especializados de acompañamiento, ya que sino ese derecho se ve imposibilitado por distintas barreras culturales y sociales, vulnerándolo.

En la Región Sanitaria I, ubicada en el sur de la Provincia de Buenos Aires, abarcando el 25% de su superficie, compuesta por 15 partidos y de la que Tres Arroyos es parte, actualmente existen sólo tres Consultorios Amigables. Dos se encuentran en Bahía Blanca y uno en nuestra ciudad.

El Consultorio Amigable es un espacio de acompañamiento para garantizar el pleno acceso a la salud de las personas lesbianas, gays, bisexual, trans, travestis, intersexuales, queer y no binaries y los procesos de modificación corporal hormonal de personas trans. Depende del Programa Provincial de Implementación de Políticas de Género y Diversidad Sexual en Salud, del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que articulan junto al Espacio de Salud Sexual Integral que llevan adelante las Residencias de Trabajo Social y Medicina General.

En Tres Arroyos funciona desde el año 2019. Las encargadas actualmente son Carolina Pigueira y Anabela Martín, quienes sostuvieron en diálogo con “El Periodista” que “las personas que asisten al consultorio, durante mucho tiempo no accedieron al sistema de salud”.

A lo que ellas apuntan es “a la promoción de derechos. La ley existe, pero las personas tienen que conocerla y tienen que reclamar y exigir que se garanticen sus derechos. Que no quede en lo discursivo, sino que efectivamente se garanticen”.

“Sabemos que los consultorios no deberían existir porque tendría que ser un sistema accesible para todes, pero en el mientras tanto creemos que es la primer puerta o uno de los primeros pasos hacia ese objetivo mucho más grande”, expusieron.

Al haber por el momento tres Consultorios en todo el sudoeste de la Provincia, Anabela y Carolina muchas veces acompañan a personas fuera del distrito. Por esta razón “el desafío que nos proponemos todo el tiempo es poder garantizar esa atención y buscar las distintas estrategias para que cada persona desde su singularidad pueda acceder. Tenemos situaciones súper variadas, pero siempre apuntamos a facilitar y no generar una traba más al acceso del sistema de salud. Buscamos acercarnos a la gente, darnos a conocer, para no le sea difícil encontrarnos a quien nos necesite”, manifestaron.

En ese sentido, ambas expresaron que “en todos los espacios en los cuales transita una persona, se le tienen que garantizar los derechos, y el Estado es responsable de eso. Entonces necesariamente acompañamos a alguien que en la localidad donde vive no cuenta con estos espacios. Siempre decimos, que mientras la persona se tenga que movilizar para poder acceder, se está vulnerando un derecho”.

Cupo laboral trans

El 26 de abril de este año, luego de constantes movilizaciones y reclamos por parte del colectivo trans, se incorporó Juana Villarreal a la planta permanente de la Municipalidad como parte del Cupo Laboral Trans. Aun así, todavía no se alcanza el mínimo del 1% del personal total estipulado por la Ordenanza Municipal. “Si bien son el Estado Nacional, el Gobierno Provincial y Municipal quienes promueven la inclusión laboral travesti, trans y no binarie, en el caso local fueron la lucha y los reclamos del colectivo en primera persona los que hicieron que se cumpla efectivamente”, declaró Nabi Goin.

El Cupo Laboral Trans es fundamental porque “nos da la posibilidad principalmente de acceder a un empleo formal, tiene implicancias muy importantes relacionadas a otras cuestiones como los es tener aportes jubilatorios y que en un futuro se pueda acceder a una pensión jubilatoria, tener un recibo de sueldo para certificar ingresos, que nos permita por ejemplo el acceso a una vivienda, entre otras cosas”, manifestó Nabi en nombre del colectivo.

Es además una reparación histórica hacia el colectivo trans ya que “cambia considerablemente la realidad de nuestras vidas en términos dignidad y de derechos humanos”.

De la misma manera, las trabajadoras del Consultorio Amigable reflexionaron que “los cupos laborales no deberían existir si viviéramos en una sociedad igualitaria en la cual el acceso a los derechos fuera para todes de la misma manera. Estamos lamentablemente en una sociedad que está marcada por el patriarcado, por la heteronormatividad y todos los estereotipos y los prejuicios entran en juego en el acceso al trabajo”.

En ese sentido, agregaron que “lo mismo cuando hablamos del Consultorio Amigable, son espacios que se crean a partir de que hay sectores de la sociedad que han sido históricamente vulnerados y destruidos. No debería existir el cupo laboral, no debería existir el Consultorio Amigable, porque cualquier persona debería poder acceder a cualquiera de esos derechos. Pero eso no sucede, por lo tanto son necesarias estas leyes para que se generen estos espacios”.

Por esta razón es que el Estado “tiene que tomar parte para garantizar los derechos. Que Juana haya ingresado por medio del Cupo Laboral en Tres Arroyos, fue un hecho histórico. Pero tenemos que seguir avanzando y que no sea sólo ella, que sean muchas personas que puedan acceder a un trabajo formal, en blanco, con todas las condiciones. Que no quede en que ya entro una persona por medio del Cupo Laboral Trans, porque sería bastante simplista. Todes tendrían que poder acceder a un trabajo y en las condiciones que lo merecen porque te da la posibilidad de poder tener una calidad de vida y una proyección a futuro. A todes el trabajo nos permite tener una calidad de vida acorde a nuestras necesidades. Es un derecho humano, como lo es la salud y la educación”, finalizaron.

Cambiar la realidad

Expresando lo dicho por las fuentes consultadas, la realidad del colectivo trans va cambiando poco a poco gracias a la lucha diaria de parte de la comunidad LGBTIQ+. Se han ido conquistado derechos a través de los años, pero aún algunos no se terminan de garantizar plenamente. Continúan siendo violentades y discriminades por la sociedad en muchos ámbitos por hacer libre elección de su sexualidad y vivir su vida acorde a su identidad autopercibida.

Actualmente se encuentra desaparecido Tehuel de la Torre, un varón trans del conurbano bonaerense que el 11 de marzo de este año salió en busca de un trabajo informal (una changa) y nunca más regresó a su casa. Su familia exige respuestas pero aún nadie las da. Se realizaban rastrillajes al cierre de esta edición de “El Periodista”, incluso con sospechosos detenidos, pero sin resultados.

Tampoco es un caso aislado ya que según el último informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio hacia Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, que analiza la situación desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020, ocurrieron en Argentina 152 crímenes de odio, en donde la orientación sexual, la identidad y/o la expresión de género de todas las víctimas fueron utilizadas como pretexto discriminatorio para la vulneración de derechos y la violencia.

Por esta razón se le consultó al colectivo LGBTIQ+ en Tres Arroyos sobre qué es lo debería hacer la sociedad para que eso deje de ser una realidad, a la que contestaron: “No tenemos una respuesta de qué debe hacer la sociedad para que la violencia hacia nuestra comunidad deje de ser una realidad, en todo caso invitamos a reflexionar personalmente a los lectores: ¿qué puedo hacer desde lo personal para ayudar a cambiar la realidad de las personas LGBTIQ+?”.