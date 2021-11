Viajar a través del lente

GUADALUPE IZURIETA Y SU INTERESANTE EXPERIENCIA COMO FOTOGRAFA PROFESIONAL

La tresarroyense Guadalupe Izurieta es fotógrafa profesional y estudia abogacía en Buenos Aires. En una breve pero intensa carrera ya fue contratada por Disney para fotografiar cruceros y ha recibido menciones por sus coberturas de moda y de música, en eventos destacados como la BAF Week y el festival Lollapalooza

Octubre 2021

Guadalupe Izurieta tiene 24 años, es estudiante de abogacía y fotógrafa profesional. Creativa, emprendedora y en constante movimiento, siempre tiene su cámara en una mano y el pulso listo para capturar una nueva historia en la otra. Y si bien su universo de aprendizaje en torno a la fotografía se compone de un amplio abanico, como la generación de contenido en redes, las producciones de moda, la publicidad, la pintura, la fotografía estenopeica, entre otros, su espíritu nómade, encontró la mejor expresión en la fotografía de viajes: durante el 2019 pasó de estar cubriendo turismo en Iguazú y Uruguay para irse a recorrer Estados Unidos en un crucero, siempre de la mano de su cámara. Sus trabajos se pueden apreciar en su página de instagram @phgua.izurieta, en donde además, comparte datos, inspiración, referencias y sus propios cursos de iniciación en la fotografía para compartir sus aprendizajes. En el marco de la celebración del día del fotógrafo el 21 de septiembre, “El Periodista” charló con ella para conocer un poco más de su visión y de su historia detrás del lente.

¿Qué recordás como tu primer contacto con una cámara?

Desde muy chica, a los 5 años, tengo el recuerdo clave de mi papá armando el trípode con la cámara para hacer una foto familiar antes de salir a un cumpleaños, y volver con él para que me deje pasar el rollo con la palanquita. Después, directamente a los 15 fue el contacto real que tuve con la cámara y la fotografía. Hice un curso con Rubén Pinella que también me recomendó mi papá, y ahí me enganché tanto que lo seguí hasta ahora, y en ese momento ni me imaginé la cantidad de oportunidades que me iba a dar.

Y desde ese momento hasta hoy, ¿cómo cambió tu mirada a través de la cámara?

Antes o al principio tenías una cámara digital y podías sacar mil fotos y borrar la que no te guste, o sacar y sacar hasta que te quedara una buena. Ahora, después de todo lo que he estado haciendo, leyendo y estudiando, no se me da sacar fotos porque sí, sino tener planos más pensados, ver lo que quiero transmitir, para qué me sirve o cómo la voy a usar en futuro.

¿Cómo buscas alimentar tu creatividad?

Busco muchas revistas, imágenes o videos que no consuma diariamente. La creatividad viene de romper un poco el patrón que tenemos en la cabeza y salir por ahí de lo cotidiano. También sigo muchos artistas (dibujantes, fotógrafos, pintores, ilustradores, creativos) que me sirven para encontrar referencias, o muchos que hacen tutoriales por YouTube y suman información que por ahí no se te había ocurrido antes y que quizás te prende una lucecita para hacer una idea genial.

Pasaste por la fotografía de recitales, de moda, de producto, de turismo, urbana, analógica, retratos, y más… ¿Con cuál te quedas hasta ahora? ¿Por qué?

Es difícil porque cada una tiene su cosita que me conmueve. Pero lo último que he hecho y me encanta, es la fotografía de viajes. Creo que es la rama que más me llena porque no me puedo quedar quieta en algún lado y soy muy curiosa de conocer, estudiar y explorar rincones. Además para mí, abarca otras situaciones, no es fotografía de paisajes solamente, es fotografía de turismo y todo lo que engloba: va desde una foto de un perro paseando por la playa hasta la foto del mar. Como que la fotografía de viajes te desafía a contar una historia, transmitir cómo es para vos ese lugar o cómo te hizo sentir en ese momento.

Experimentar

¿A qué distintas experiencias te llevó la fotografía?

No me había dado cuenta cuántas fueron hasta el año pasado que me quedé un mes de vacaciones en mi casa porque mi facultad no volvía. Primero conocí gente que hoy la rompe en redes y haciendo contenido, y vi la posibilidad de tener alguna oportunidad para trabajar en su momento con ellos y el día de mañana. Después me llevó a cubrir experiencias que nunca se me habían presentado antes, como recitales, que fue uno de los primeros trabajos que hice y que me permitió conocer un montón de artistas emergentes, cubriendo bandas como “El Plan de la Mariposa”, “Los tipitos” o “Guasones”. Por otro lado, participar registrando en eventos como las charlas TED que se hacían acá en Buenos Aires, por el Río de la Plata. Después, me hizo descubrir lo que me encanta, con el que considero el mejor trabajo, y que me permitió hacer muchos viajes. Antes de la pandemia me fue posible no sólo conocer Iguazú, sino que volver 5 veces más a trabajar y también viajar a Uruguay alguna que otra fecha para cubrir viajes de estudiantes. Ya previo a la pandemia firmé contrato con los cruceros de Disney para ir a trabajar a Estados Unidos. Más allá del trabajo, eso que fue gracias a la fotografía, me llevó a tener mi primer experiencia viajando sola a un lugar que había ido de muy chica y no tenía mucho recuerdo, subirme a un barco enorme, cosa que nunca había hecho y conocer un montón de gente de millones de lugares que nunca me imaginé conocer, y tener una experiencia única. Más allá de estas experiencias, también obtuve menciones en redes, por bandas internacionales como “The Strokes”, gracias a mi cobertura en el festival “Lollapalooza”, por diseñadores por cubrir sus desfiles (en eventos como la BAF Week) y en concursos de la ciudad de Buenos Aires como Cafés Notables, Open House, fotografía en la UBA, y obtener una beca de cursos en la escuela de fotografía Motivarte.

Fotos de tí

Pero también, muy seguido das un paso frente a la cámara y la modelo sos vos. ¿Cómo se diferencia el proceso creativo detrás de la cámara de cuando estás delante?

Mi rol de modelo empezó como un aprendizaje más en fotografía más que dedicarme a eso. La realidad es que no siempre que saques fotos a una persona, esa persona se dedica al modelaje o le encanta estar con una cámara enfrente. Si bien todo el equipo tiene su rol, es distinto estar delante o detrás. De mi lado de fotografía, siempre tengo preparado en mente y en foto referencias de lo que quiero demostrar, la historia que quiero contar, lo que quiero mostrar y cómo quiero que se desarrolle la producción. Medio que cuando no estás en una producción editorial grande y trabajás por tu cuenta te toca hacer de productor, estilista y fotógrafo. Del lado de modelo, está bueno siempre estar conectado y saber de qué hablan las otras partes cuando te dan alguna indicación. A mí me parecía fácil porque ya sabía de qué me hablaban cuando me decían planos, o de donde viene la luz. Y aparte de eso, practicar en casa según las referencias que me pasaban, las poses que me favorecen o expresiones faciales a ver si salen parecidas a las referencias.

Si una imagen vale más que mil palabras, ¿cuál te define a vos como fotógrafa?

Esta foto que saqué en Mar del Plata, que es un pequeño metiéndose al mar con ropa y todo en pleno julio aunque hacía mucho calor. Siento que se junta el mar que es algo que amo (siempre que puedo me escapo a un lugar con playa y olas); y por el otro lado el niño tirándose al mar sin importar nada, ¡que es medio Guada en fotografía! Si bien soy super crítica con mi trabajo, me han llamado a cubrir en eventos que no conocía y la verdad que en el momento me moría de ansiedad de decir: “¿Qué ***** hago acá?”. Si nunca hice fotografía de producto, o nunca fui a un recital ni saqué fotos de noche, aun así tragarme el miedo y tirarme al lance de lo que sea que me haya comprometido y dar lo mejor de mí, siempre tratando de prepararme previamente lo mejor posible, adquiriendo información, leyendo, y así.