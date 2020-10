Una vuelta redonda

LORENA FERNANDEZ Y MARIANO ELGUE FABRICAN ALFAJORES EN EL MONTE PUNTANO

Buscaban una forma de vida alejada de las ciudades, y la aventura los llevó a Paraje Río Gómez, un pueblo de 5000 habitantes en San Luis. Allí, Lorena y Mariano crearon Taytekia – en huarpe, “vivir”- una marca de alfajores artesanales que son renombrados en la zona. Además se construyeron su casa en un lote propio, sin luz eléctrica y en pleno contacto con la naturaleza

Octubre 2020

Lorena Fernández y Mariano Elgue conforman una joven pareja de tresarroyenses que hace siete años decidió cambiar de rumbo. Dejaron Tres Arroyos llenos de expectativas, sueños y proyectos por cumplir, se fueron de aventureros y se dispusieron a vivir lejos del caos de una ciudad en crecimiento. Arribaron a Paraje Río Gómez, un pueblo de cinco mil habitantes que se encuentra en la provincia de San Luis, y allí se instalaron desde hace casi cinco años. Son los creadores de Taytekia, una marca de alfajores artesanales que tienen renombre regional.

Mariano nació en Tres Arroyos hace 39 años, estudió en el Colegio Industrial y trabajó en varias empresas privadas y familiares de Tres Arroyos. Lorena tiene 35 años, también nació en Tres Arroyos, terminó la secundaria en el ex Colegio Nacional y luego estudió la carrera de Analista en Servicios Gastronómicos en el Instituto 33. “Cuando me recibí, empecé a trabajar en varios comercios gastronómicos de la ciudad y en Claromecó, después nos conocimos con Mariano y decidimos hacer un cambio en nuestras vidas”, explica Lorena.

¿Desde cuándo se conocen y cómo fue que se encontraron?

“Nos conocimos en septiembre de 2012. Mi cuñado, Nacho, y mi hermana me habían invitado a mirar un partido de Argentina y ahí fue el primer encuentro. La particularidad es que desde ahí ya no nos separamos más. En el 2013 decidimos irnos a vivir a otro lado y caímos en San Francisco del Monte de Oro, que queda en la provincia de San Luis. En ese primer viaje nos enamoramos del pueblo y señamos un terreno con 600 pesos. No teníamos la plata para comprarlo completo en ese momento, pero apostamos y nos arriesgamos a que las cosas nos salieran bien, y así fue, así que luego de un tiempo pudimos comprar el terreno en su totalidad. Nos vinimos el 16 de septiembre de 2015 y nos instalamos, ya llevamos casi 5 años y estamos súper felices, siempre con ganas de progresar”, dice Lorena.

¿Cómo es ese lugar? ¿Cómo se las están arreglando? ¿Dónde viven?

“San Francisco es un lugar que queda a 110 kilómetros de San Luis capital, tiene cinco mil habitantes y es hermoso por donde se lo mire. Tanto su gente como sus paisajes naturales, los ríos, las sierras, todo. Nosotros estamos más o menos a tres kilómetros del pie de las sierras centrales de San Luis y a tres kilómetros del río Gómez, que es el más lindo de la provincia. Es un paraje, allí hay unas 300 personas. Nosotros actualmente acá elaboramos alfajores artesanales y Mariano hace trekking aventura. Desde que llegamos, estamos construyendo nuestra casa de forma natural, es de barro, no tenemos luz eléctrica ni gas natural, así que contamos con paneles solares que nos abastecen toda la parte eléctrica de la casa como para conectar las luces, la computadora y tener Internet. Tenemos calefón y estufa a leña, y un grupo electrógeno para la utilización de todas las herramientas. Lo único que no tira el panel es la heladera, así que contamos con una heladera antigua a gas, de modo que estamos súper bien, no queremos luz eléctrica, consideramos que es un paraíso ver el cielo a la noche porque en esta zona donde estamos, que se llama Paraje Río Gómez, no cuenta con luz eléctrica y en todo alrededor no se ve ni un farol. El cielo y las estrellas se pueden visualizar de forma espectacular”, asegura la pareja.

¿Por qué se dedican a la fabricación y venta de alfajores? ¿La marca es de ustedes o sólo comercializan pero el producto es de otros? ¿Desde cuándo los hacen?

“Cuando terminé la carrera de gastronomía, siempre quise tener una casa de té. La idea es que más adelante podamos armar un local con unas mesitas, una casita de té para que la gente pueda venir a disfrutar de los riquísimos alfajores que elaboramos. Con los alfajores empezamos en el verano de 2014, sólo para amigos, porque yo hago tejido también e íbamos a la feria con el tejido. La cuestión es que empezaron a gustar y de a poquito fuimos creciendo. Todos los años le agregamos algo. En un viaje que hice a Tres Arroyos me junté con mi prima, Florencia Fernández, que es diseñadora, y armamos un nombre: “Taytekia”, que en lengua huarpe significa “vivir”. Queríamos un nombre que simbolice lo que nosotros vinimos a hacer acá, vivir tranquilos y fuera del caos, y eso que Tres Arroyos es chico, pero ya en ese entonces vimos que se estaba complicando y decidimos hacer un cambio de vida, así que nos gustó ese nombre. Año a año fuimos progresando y ahora le agregamos el papel, el logo, también agregamos sabores: hacemos de dulce de leche, de membrillo, de ciruela y de crocante de mouse, todo casero. Éste último verano agregamos los conitos, y vendemos todo en la Feria de pequeños y medianos productores que organiza el Gobierno de San Luis. Se hacían dos veces al mes, digo hacían porque con esto de la cuarentena ya no se hacen más. Una era en el Parque de las Naciones, que es enorme, y la otra era en Merlo. El Gobierno nos venía a buscar a todos los productores de la zona y nos llevaba, todo gratis, sólo teníamos que llevar la mercadería. Nos ponían gazebo, mesa, silla, todo. Luego, durante el verano y todo el año, los vendemos en las ferias que organizamos acá una vez al mes, y en las ferias de la Plaza Pringles, que esas en verano tienen más movida porque se realizan todos los días. Durante el año hay menos gente, pero hay. Comercializamos acá con la gente del pueblo y de la zona, que ya nos han empezado a conocer y que, para fechas especiales, como el Día del Padre o cumpleaños, nos tienen en cuenta y nos encargan”, explica Lorena.

¿En qué circunstancias los encontró la cuarentena? ¿Cómo están sobrellevando la situación?

“No nos cambió mucho la vida a nosotros. Vivimos a siete kilómetros de la plaza céntrica, en pleno monte y al pie de la sierra, entonces como no vamos mucho al pueblo, bajamos una vez por semana, no cambia tanto. Sí nos repercutió en la parte económica, porque las ferias se dejaron de hacer y hubo que buscar otra manera de vender, así que empezamos a incursionar en las redes sociales. También sentimos mucho el hecho de no poder juntarnos con amigos. Ahora se puede los fines de semana, como dice nuestro gobernador “a la luz del sol y ante los ojos de Dios”.

¿Extrañan Tres Arroyos? ¿Piensan en volver y apostar a instalar su emprendimiento en la ciudad?

“Sí, extrañamos, no te voy a decir que no, extrañamos la familia, los sobrinos, los amigos y yo particularmente -dice Lorena-, extraño mucho el mar, pero esto es lo que elegimos y no lo cambiamos por nada. Nunca hay que decir nunca, siempre tuve esta idea y quién te dice que no se pueda poner también en Claromecó o Dunamar. Son ideas y proyectos, siempre hay que tenerlos porque son los que te hacen seguir adelante y vivir”, reflexiona.