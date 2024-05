Una filosofía de vida

EL YOGA: MAS QUE UNA MODA

En las últimas décadas, el yoga ha experimentado un auge sin precedentes en todo el mundo. Esta antigua disciplina, originada en la India hace más de 5.000 años, ha trascendido sus raíces espirituales para convertirse en una práctica popular que atrae a personas de todas las edades, culturas y niveles de condición física. Y Tres Arroyos no es ajeno: la propuesta de Satyam

Lejos de ser una moda pasajera, el yoga se ha consolidado como una herramienta poderosa para mejorar la salud física, mental y emocional. Sus beneficios son avalados por numerosos estudios científicos, que demuestran su eficacia para reducir el estrés, la ansiedad y la depresión, mejorar la flexibilidad, la fuerza y el equilibrio, e incluso aliviar el dolor crónico.

¿A qué se debe este fenómeno? ¿Cuáles son las razones de su popularidad?

En una sociedad cada vez más estresante y acelerada, las personas buscan alternativas para mejorar su salud física y mental. El yoga, con su combinación de posturas físicas, ejercicios de respiración y técnicas de meditación, ofrece una respuesta integral a estas necesidades.

Además, numerosos estudios científicos han demostrado que la práctica regular del yoga puede mejorar la flexibilidad, la fuerza muscular, la postura, el equilibrio, la calidad del sueño, la función cardiovascular, el sistema inmunológico y la salud mental.

El yoga no es una práctica monolítica, sino que existe una gran variedad de estilos que se adaptan a las diferentes necesidades y preferencias de las personas.

Con lo cual, el fenómeno del yoga es un reflejo de la creciente demanda de salud, bienestar y equilibrio en nuestras vidas. Esta disciplina ofrece una alternativa holística y accesible para mejorar nuestra salud física y mental, conectar con nuestro cuerpo y mente, y encontrar paz interior.

Un encuentro transformador

Rocío Santa María y Jorge Bianchi, dos profesores apasionados por el yoga, comparten con “El Periodista” su historia personal y su visión sobre esta disciplina que transforma vidas.

Rocío narra su primer encuentro con el yoga a los 21 años, mientras estudiaba Gestión Cultural en Mar del Plata. Atraída por la parte postural, se sumergió en un instructorado donde descubrió la filosofía del yoga y su impacto en su estilo de vida. "El yoga me transformó", afirma, "me llevó a tomar decisiones más saludables, conectar con mi cuerpo y elegir lecturas que nutrieran mi espíritu".

Jorge, por su parte, se acercó al yoga a través de la meditación, buscando respuestas a sus inquietudes espirituales. Tras explorar diferentes prácticas, encontró en el yoga una combinación perfecta de lo físico, emocional y espiritual. "Inmediatamente comencé a practicar yoga físico y a estudiar su filosofía, con el deseo de compartir sus beneficios con otros", relata.

Formación continua: La clave para un yoga de calidad

Si bien hace 15 años las opciones de capacitación de alta calidad no eran tan abundantes, Rocío y Jorge han tenido la oportunidad de profundizar sus conocimientos a través de la formación continua. Para Rocío, sus dos últimas formaciones se basaron en el método Anusara, una escuela de yoga reconocida mundialmente que se especializa en la alineación postural y las acciones biomecánicas del cuerpo. Jorge, por su parte, ha seguido estudiando y profundizando en diversos aspectos del yoga, desde lo postural hasta lo anatómico y emocional.

Más allá de las posturas

El yoga no se limita a las posturas físicas, sino que también ofrece una amplia gama de beneficios para la salud mental y emocional. "La práctica del yoga es holística", explica Jorge, "ejercita la respiración, la concentración y nos ayuda a conectar con nosotros mismos. En el yoga, decimos que las personas acceden a un estado de mayor bondad y terminan modificando su estilo de vida”.

Rocío agrega: "El yoga me ha enseñado a escuchar mi cuerpo, a ser más paciente y a apreciar el presente. También me ha ayudado a construir relaciones más positivas con las personas que me rodean". Por otra parte, señala que es recomendable practicar todos los días porque los beneficios son realmente muchos “el sistema nervioso se relaja, la mente se serena y se genera un estado de conciencia diferente”.

“El cuerpo es un vehículo que en principio se trabaja sobre él, pero luego va generando en cada persona una transformación positiva”, señala Jorge.

“Cuando recién arrancamos, nadie hacía yoga”

El yoga seguirá teniendo gran presencia en el futuro. En este sentido, Rocío comenta "cada vez más personas buscan alternativas para mejorar su calidad de vida y el yoga ofrece una respuesta integral que abarca el cuerpo, la mente y el espíritu". En tanto, Jorge, agrega “ofrece soluciones a los problemas que enfrentan las personas en la actualidad, como el estrés, la ansiedad y la falta de conexión con uno mismo”.

Coincidieron en que ha ganado mayor visibilidad en los últimos años, lo que atribuyen a la difusión de sus beneficios y a la profesionalización de la enseñanza. Sin embargo, también alertaron sobre la presencia de influencers en redes sociales que carecen de la formación y experiencia necesarias, lo que puede generar una visión distorsionada de la práctica.

Formación de nuevos profesores

Rocío y Jorge, comprometidos con la difusión de la disciplina y la formación de nuevos profesores, ofrecen cursos de formación en Tres Arroyos.

“En base a la necesidad de seguir mejorando, hace algunos años comenzamos a ofrecer formaciones para que otras personas se conviertan en profesionales del yoga. Nos llena de satisfacción y alegría ver a nuevas generaciones dedicarse a esta práctica milenaria y compartirla con otros”, afirmó Rocío.

Su objetivo es transmitir sus conocimientos y experiencia a las nuevas generaciones para que puedan compartir el yoga con pasión y responsabilidad.

Un espacio para todos

En Satyam, el centro de yoga donde Rocío y Jorge imparten sus clases, se ofrecen diversas propuestas para adaptarse a las necesidades de cada persona. Desde yoga terapéutico y yoga postural suave hasta yoga intermedio y dinámico, hay una opción para todos los niveles y gustos.

La pasión y el compromiso de profesores como Rocío y Jorge, junto con la creciente demanda de la comunidad, auguran un futuro promisorio para esta práctica milenaria en la ciudad.

Rocío Santa María y Jorge Bianchi, invitan a la comunidad a participar en una sesión gratuita de meditación con mantras, todos los miércoles a las 13:30 horas. Esta experiencia, abierta a todos, ofrece una oportunidad única para conectar con el cuerpo, la mente y el espíritu en un ambiente alegre y dinámico. Para más información pueden visitar la página web y a través de ella acceder a sus redes sociales: https://satyamyoga.com.ar/

Todo indica que el yoga seguirá creciendo en popularidad en los próximos años. A medida que la sociedad se vuelve cada vez más consciente de la importancia del bienestar integral, el yoga se posiciona como una herramienta valiosa para alcanzar un estilo de vida más saludable, feliz y equilibrado.

