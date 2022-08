Una empresa joven con gran presente

AGUSTIN MARTINEZ, DE CETA CEREALES EN EL DIA DEL CEREALISTA

El 14 de agosto de celebra el Día del Cerealista, para conmemorarlo y conocer pormenores de la actividad, “El Periodista” dialogó con Agustín Martínez, uno de los titulares de CETA Cereales, una nueva propuesta que encara junto a sus hermanos, más allá de estar en la actividad desde hace muchos años de la mano de su padre Guillermo

Agosto 2022

¿Qué es CETA Cereales?

Ceta Cereales es una empresa familiar, integrada por un equipo joven y profesional, dedicada a la comercialización de granos, venta de insumos y ofreciendo servicio al productor agropecuario.

¿Cómo está compuesta la firma?

La firma la integro con mis hermanos Juan Ignacio, Nicolás y Florencia, todos trabajamos en el rubro desde hace años. Heredamos la pasión por esta profesión de nuestro padre Guillermo Martínez quien se desempeñó durante décadas en el sector agropecuario.

¿Dónde están instalados?

Nuestras oficinas se encuentran ubicadas en avenida Almafuerte 145.

¿Lo de ustedes es solo comercialización o también tienen acopio?

Si bien el fuerte de la firma es la comercialización de granos, contamos con una planta de acopio de 12.000 toneladas y hace un tiempo hemos adquirido un predio, el cual nos va a permitir llegar a acopiar unas 22.000 toneladas. Este proyecto lo llevamos adelante con el fin de mejorar el servicio a nuestros clientes.

¿Cómo realizan la logística de movimiento de cereales?

Contamos con camiones propios, y a su vez contratamos de manera terciarizada para poder cumplir con la demanda.

¿A qué apuntan dentro del mercado?

Apuntamos a encontrar las oportunidades que se presentan en el mercado y poder hacerlas efectivas, asistiendo a las expectativas de nuestros clientes, buscando las mejores y más seguras condiciones comerciales, ofreciendo información confiable y dinámica.

La coyuntura actual

¿Cómo resulta trabajar en estos tiempos económicos y políticos que vive el país?

La crisis que estamos viviendo es mundial, pero la Argentina viene con una crisis económica, social y cultural desde hace tiempo, la cual parece que se agravara cada día más. Así todo siempre miramos el futuro con optimismo, el productor agropecuario es optimista por naturaleza, pensemos que producir tiene no solo las variables económicas, sino también las climáticas, pero siguen apostando año a año.

¿Qué repercusión tuvo la guerra entre Ucrania y Rusia en el mercado?

Si bien la guerra hizo que los mercados tuvieran precios muy buenos, los cuales todos sabemos que no son reales, los insumos para el productor subieron muchísimo en dólares y los costos pasaron hacer muy altos, creo que el productor se vio perjudicado.

¿Cuáles son los objetivos de CETA Cereales a futuro?

Ser referente del sector comercial agrícola, reconocido por la calidad del servicio y ética comercial basada en los valores. Aspiramos a diferenciarnos como empresa, fortaleciendo vínculos y agregando valor a nuestros clientes.

En el cierre de la nota Agustín no quiso olvidarse de sus clientes y amigos, agradeciéndoles por “confiar siempre en nuestros servicios. Y a nuestros colegas desearles que tengan un muy feliz día”.