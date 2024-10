Una crianza feliz y en manada

EL 20 DE OCTUBRE Y OTRAS FORMAS DE MATERNAR

Aun cuando conserven su aspecto más tradicional, fechas como el que llamamos “Día de la Madre” pueden ser propicias para conocer a quienes exploran la maternidad y la crianza desde nuevas perspectivas, como Jesica Butassi

Octubre 2024

Jesica, una mujer con una gran pasión por las infancias, nos comparte su inspiradora historia y filosofía sobre la crianza respetuosa. A través de su experiencia personal y profesional, nos invita a reflexionar sobre la importancia de brindar amor, respeto y acompañamiento a las familias en su camino hacia una crianza sana y feliz.

En la tranquila calidez de su consultorio, Jesica Butassi, Licenciada en Psicopedagogía y consultora en crianza y porteo, recuerda con una sonrisa cómo encontró su pasión por trabajar con infancias y familias. "Nací en Capital Federal, pero fue en La Plata donde crecí junto a mi mamá y mi hermana", comienza relatando.

Desde pequeña, Jesica se sintió atraída por el mundo de las infancias. Jugaba a ser mamá con los bebés, disfrutaba cuidando a sus primitos y animaba fiestas infantiles. Esta pasión la llevó a estudiar Profesorado de Educación Inicial, y luego, al descubrir su verdadera vocación, Licenciatura en Psicopedagogía.

"Inicialmente estudié el profesorado de educación inicial, pero mi verdadera conexión con las infancias llegó más adelante".

Su trayectoria académica tomó forma cuando una profesora en La Plata, la motivó a estudiar Psicopedagogía. "Hablé con Milagros Martínez Goya, una profesora que me daba estimulación temprana, y ella fue mi inspiradora”, explica Jesica. Así, combinó sus estudios de magisterio con la carrera de Psicopedagogía, enfocándose siempre en el neurodesarrollo y la crianza.

Maternidad y la redefinición de la crianza

La llegada de su primera hija revolucionó su vida y la motivó a buscar nuevas formas de acompañar a las familias en su proceso de crianza. El nacimiento de su segundo hijo despertó en ella un deseo aún mayor de comprender y apoyar las necesidades de las infancias.

La maternidad marcó un punto de inflexión en la vida de Jesica, despertando en ella un profundo interés por el porteo. Esta práctica ancestral, que consiste en llevar a los bebés en brazos de manera cercana y segura, se convirtió para ella en una herramienta fundamental para fortalecer el vínculo con sus hijos y brindarles la contención y el amor que necesitan.

"El nacimiento de mi primera hija en 2018 fue transformador", continúa. "Quería reincorporarme rápidamente al trabajo, pero con mi segundo hijo, sentí la necesidad de abordar mi profesión desde un enfoque más integral". Es entonces cuando el porteo, práctica que ya había adoptado con su primogénita, se convierte en una pasión renovada.

El poder del porteo

Jesica destaca el porteo como una herramienta invaluable para fortalecer el vínculo entre madre e hijo, brindando seguridad y bienestar al bebé mientras permite a la madre atender otras tareas. Su experiencia personal con el porteo la llevó a formarse como asesora y a compartir esta práctica con otras familias.

"El porteo es una herramienta magnífica que facilita el contacto piel a piel con el bebé desde el nacimiento, permitiéndote realizar otras tareas mientras atiendes las necesidades del niño", explica con entusiasmo.

Conectando con el bebé

En el mundo de la crianza, la lactancia materna se posiciona como un tema central, para Jesica, va más allá de la simple alimentación. La teta es un regalo natural y una herramienta fundamental para establecer un vínculo seguro y amoroso con el bebé. Sin embargo, reconoce que la lactancia materna no siempre es un camino fácil, y que cada madre debe encontrar su propio ritmo y tiempo para amamantar.

"Yo creo que la teta es una manera natural, biológica por naturaleza. Es la manera de conectarnos con nuestro bebé, de poder tener este apego, brindarles este apego seguro. tener a tu bebé cerca, olerlo, conectarte, ver la sonrisa, estar piel con piel, son cosas que para mí son hermosas. Pero todo tiene su tiempo", afirma.

Un camino hacia la profesionalización

En 2021, la formación de Jesica en porteo y crianza en la Asociación Argentina de Crianza y Puericultura marcó un hito fundamental en su trayectoria. "Fue un punto de inflexión", confiesa Jesica. "Sentí que era el momento de integrar esta experiencia enriquecedora en mi práctica profesional". Guiada por una profunda convicción, resalta: "Creo firmemente en la importancia de apoyar a las familias desde un lugar de respeto y entendimiento".

Este nuevo enfoque, impregnado de empatía y comprensión, se convirtió en el pilar fundamental de su labor profesional.

@Manada.Infancia.y.Crianza

Con el deseo de compartir sus conocimientos y experiencias con otras familias, Jesica creó "Manada, Infancia y Crianza", un espacio de Instagram donde brinda información, recursos y apoyo a familias en su camino de crianza.

"El nombre surgió de mi hermana, quien me animó a crear una plataforma para compartir mi experiencia como profesional y madre. Una vez me dice `tiene que ser como un nombre salvaje`, como la maternidad, esto de ser mamíferas, de ser mujeres que amamantamos, que estamos en manada, que estamos en red. Y ahí salió manada, infancia y crianza", relata.

A través de este proyecto, Jesica busca fomentar una crianza basada en el respeto, la empatía y el amor, reconociendo la individualidad de cada niño y la importancia de las redes de apoyo.

“Hoy en día sigue siendo esto, pensar a las infancias desde el neurodesarrollo, verlo desde mi enfoque como psicopedagoga, un espacio donde las familias puedan encontrar apoyo y recursos desde una perspectiva integral” agrega con entusiasmo.

Tiempo, equilibrio y red de apoyo

En una época donde las demandas del mundo moderno parecen no tener fin, Jesica resalta la importancia de encontrar un equilibrio en la crianza. Enfatiza la necesidad de organizar el tiempo y priorizar la calidad del mismo, dedicando momentos significativos a los hijos sin exigencias desmedidas, además de construir una red de apoyo sólida. Ella cree firmemente que la crianza no puede ser perfecta y que, en cambio, lo fundamental es brindar amor, respeto y acompañamiento a las familias en su camino único.

"Entender que la crianza no es algo que se pueda hacer al 100 % es crucial", enfatiza. "Es un equilibrio constante entre ser profesional, madre, y mujer, adaptándome para priorizar el tiempo de calidad con mis hijos".

La licenciada recalca: "Es fundamental que las familias comprendan que no están solas". Ella alienta a las familias a buscar tiempo de calidad con sus hijos, proporcionando herramientas y juegos que promuevan un desarrollo saludable.

“Yo siempre brindo desde el consultorio es esta posibilidad de generalizar este aprendizaje. Siempre hago pasar a las familias y conversamos estos temas, ofrezco juegos para que se lleven y al pasar una semana vuelven con ese juego y no jugaron, diciendo “no tuvimos tiempo”. Lejos de juzgar a la familia, pienso que a veces realmente no tienen tiempo", dice con empatía.

Crianza en equipo

Para Jesica, la figura del padre (o la persona que cumple ese rol) es esencial en la crianza.

"Me parece fundamental el rol del padre. Hay muchas cosas que se pueden hacer en casa, desde jugar y bañar a los niños, cocinar, salir a andar en bicicleta, ir a buscar a mamá al trabajo, ir a un acto escolar, dividiendo estas tareas, en definitiva, acompañando en la crianza activa con la madre. Si el padre no está y hay una abuela, puede ser la abuela quien acompaña a esa madre y cumple ese rol de red y de contención. Las familias hoy son muy diversas y tengo muchos pacientes que no tienen a los padres presentes y a veces que por más que los tengan, no son padres activos en la crianza, y sin embargo siempre hay alguien que puede cumplir ese rol", asegura Jesica.

Reflexiones para profesionales y familias

Jesica invita a los profesionales que trabajan con la infancia a formarse en crianza y reconocer la diversidad de estilos y necesidades de las familias.

"Es esencial comprender que cada familia tiene sus propias circunstancias y necesidades", afirma. "Como profesionales, debemos estar preparados para escuchar activamente y ofrecer apoyo adaptado a cada situación".

"Me parece que todos los profesionales que trabajamos con infancias tenemos que estar formados también en crianza y en distintos aspectos. Entender que las crianzas actuales son diferentes de las que nosotros vivimos cuando éramos niños y niñas, y tenemos que contemplar la idiosincrasia familiar y ver cuáles, objetivos son los que hoy en día necesitamos trabajar y no avasallar a esa infancia de un montón de terapias, cuando a veces lo que necesitan tal vez es más tiempo de calidad y que nosotros podamos hacer una intervención centrada en la familia", sostiene Jesica.

A las familias, les recuerda que no están solas y que la crianza es un proceso de aprendizaje continuo donde el amor, el respeto y la búsqueda de apoyo son claves para transitarlo con éxito.

"Y, por otro lado, hablando de familia, esta idea de que a veces creemos que podemos solos y que nos podemos llevar el mundo por delante, y la verdad es que no hay que romantizar la maternidad o la paternidad, necesitamos de una red, a veces esa red es un hermano, un amigo, un grupo de mujeres, profesionales que nos acompañan. Entender que siempre vamos a hacer lo mejor que podamos con los recursos que tengamos en ese momento, y mientras que hagamos todo con amor y con respeto, vamos por buen camino. Lo demás se aprende. Pero el amor y el respeto son casi innatos en una persona, así que eso también es lo que le transmitimos a los niños y a las familias", reflexiona Jesica.

La historia de Jesica es un ejemplo inspirador de cómo la pasión, la dedicación y el conocimiento pueden transformar la crianza en una experiencia enriquecedora y llena de amor. Su mensaje nos invita a reflexionar sobre la importancia de criar con respeto, empatía y comprensión, reconociendo la individualidad de cada niño y la necesidad de construir redes de apoyo que acompañen a las familias en este camino tan importante.